Schwerer Diebstahl: Polizei sucht "beschränkten Mann"

Hemer - Die Polizei sucht nach einem "beschränkten Dieb". Das steckt hinter dem launigen Zeugen-Aufruf.

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag brachen Unbekannte zwei Schranken an dem Parkplatz der Paracelsus-Klinik an der Breddestraße ab und nahmen diese mit.

"Wundert euch nicht, wenn irgendwo plötzlich Schranken sind, die vorher nicht da waren. Sie könnten vom Parkplatz der Paracelsus-Klinik Hemer stammen", schreibt die Polizei bei Twitter und ruft zu Hinweisen an die Telefonnummer 02372/9099-0 auf.

Ein Haustechniker bemerkte den Schaden am frühen Morgen.

Wundert Euch nicht, wenn irgendwo plötzlich Schranken sind, die vorher nicht da waren. Sie könnten vom Parkplatz der Paracelsus-Klinik #Hemer stammen. In der Nacht zum Donnerstag müssen Unbekannte die Balken abgebrochen haben. Hinweise bitte unter Tel. 02372/9099-0.#PolizeiMK pic.twitter.com/SLFlYbcEim — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) 31. Mai 2019

