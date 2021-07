Täterbeschreibung

+ © Martin Schutt/dpa Ein Unbekannter stahl in einem Modegeschäft in Iserlohn vier Jacken und wurde anschließend von Passanten verfolgt. © Martin Schutt/dpa

Ein Mann mit auffälligem Tattoo stahl teure Jacken aus einem Modegeschäft im MK. Die Kassiererin und mehrere Passanten nahmen anschließend die Verfolgung auf.

Iserlohn - Erst gab er sich als interessierter Kunde aus, dann stahl er ohne Rücksicht auf Verluste teure Jacken. Passanten verfolgten den Mann anschließend durch die Innenstadt von Iserlohn in NRW.

Stadt Iserlohn Kreis Märkischer Kreis Einwohner 91.815 (2020)

Diebstahl im MK: Jackenräuber mit auffälligem Tattoo von Passanten verfolgt

Der Mann probierte in einem Modegeschäft an der Hagener Straße am Freitag kurz vor 18 Uhr mehrere hochwertige Bekleidungsstücke an und sagte der Verkäuferin zunächst, dass er die Jacken kaufen wolle. Auf dem Weg zur Kasse schubste er die Verkäuferin jedoch gegen einen Kleiderständer, griff vier Jacken und rannte aus dem Laden.

Die Kassiererin verfolgte ihn und schrie über die Hagener Straße, so dass Passanten aufmerksam wurden. Mehrere Personen nahmen die Verfolgung auf. Der Täter rannte über die Reinickendorfer Straße in Richtung Overwegstraße, überquerte im Kreuzungsbereich den Parkplatz, dann die Overwegstraße und lief über die hintere Treppe auf den Parkplatz Neumarkt. Dort verlor er zwei seiner erbeuteten Jacken und schrie einen der Verfolger an. Der Dieb konnte am Ende entkommen.

Jackenräuber mit auffälligem Tattoo von Passanten verfolgt: Täterbeschreibung

Der Täter wurde auf etwa 30 Jahre und 1,75 bis 1,85 Meter Körpergröße geschätzt.

Er hat eine schlanke Statur, Glatze ,

, war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer blauen oder grauen kurzen Hose.

Während der Tatbegehung trug er einen blauen Mund-/Nasenschutz.

An der rechten Hals-/Schulter-Seite war ein auffälliges Tattoo mit dem mindestens dreizeiligen Schriftzug „He is ...“ zu sehen. Darunter stand vermutlich „Born“.

Der Täter hinterließ mehrere persönliche Gegenstände in dem Geschäft. Die zwei auf der Flucht verlorenen Jacken wurden der Verkäuferin wieder ausgehändigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0.

