Dubioser Diebstahl im MK: Merkwürdiger Mann entkleidet Schaufenster-Puppe und flieht

Ein Mann aus dem MK wird dabei erwischt, wie er einer Schaufensterpuppe die Kleidung vom „Leib“ reißt und damit flieht. Eine Webcam zeichnet die Tat auf.

Menden - Am Samstagabend kam es in Menden zu einem der Diebstahl der besonderen Art. Ein 52-jähriger Mann aus Menden wurde dabei erwischt, wie er einer Schaufenster-Puppe die Kleidung klaute. Es handelt sich um eine Puppe, die zu Werbezwecken im Carport einer Firma an der Mendener Straße steht.

Stadt Menden Landkreis Märkischer Kreis Fläche 86,08 km² Einwohner 52.608 (31. Dez. 2019)

Der Firmeninhaber, der eine Webcam installiert hatte, staunte nicht schlecht, als er auf die Bilder blickte, die die Überwachungskamera am Samstagabend aufzeichnete. Live bemerkte er, wie ein Unbekannter der Puppe sowohl ihre Strickjacke auszog als auch die Mütze vom Kopf klaute und damit zu Verschwinden drohte.

Doch bei der Flucht kam der 52-Jährige nicht weit, da der Firmeninhaber herauseilte und den merkwürdigen Dieb zur Rede stellte. Zusätzlich rief der Mann die Polizei zum Ort des Geschehens.

Den Beamten gegenüber erklärte der Mendener, dass er sich nichts dabei gedacht habe. Die Polizisten schrieben gegen den 52-Jährigen eine Anzeige wegen Diebstahls.

