Massenweise BHs und Slips - Diebinnen haben die Hosen voll

Plettenberg - Unter der Hose trägt man Unterwäsche - und nicht nur einen einzigen Slip, wie sich zwei Diebinnen in Plettenberg wohl dachten. Sie versteckten mehrere Slips, BHs und weitere Dinge unter ihren Hosen und in einem Kinderwagen. Doch sie hatten die Rechnung ohne die Mitarbeiterinnen des Geschäfts an der Waskebieke gemacht.

Mitarbeiterinnen eines Textilgeschäftes an der Waskebieke beobachteten am Donnerstagnachmittag, wie sich zwei Frauen massenweise Kleidungsstücke unter ihre Hosen und in einen Kinderwagen stopften. Die Mitarbeiterinnen riefen die Polizei.

Die traf die Frauen noch an, wie sie am Freitag berichtete. In einem Nebenraum händigten die mutmaßlichen Diebinnen dann aus, was sie versteckt hatten: 13 BHs, 15 Slips sowie diverse andere Kleidungsstücke. Die Polizei stellte weitere Gegenstände sicher, die wahrscheinlich in anderen Geschäften gestohlen wurden.

Polizei geht von regelrechter Masche aus

Die 20 und 22 Jahre alten Frauen sprachen kein Deutsch und wiesen sich mit rumänischen Personaldokumenten aus. Sie mussten zunächst zur Wache mitkommen.

Weil sie eine deutsche Meldeadresse haben, wurden sie in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Abend entlassen. Die Polizei geht von einem gewerbsmäßigen Vorgehen aus. - eB

