Schwere Beute im Kinderwagen: Mutige Kundin verfolgt Diebinnen

Iserlohn - Eine mutige Kundin verfolgte in der Iserlohner City mehrere Ladendiebinnen und holte die Beute zurück. Die war gut versteckt.

Um kurz nach 18.05 Uhr am Dienstag war die 33-Jährige Iserlohnerin ins "Nanu Nana" an der Laarstraße gegangen. Ihr kamen mehrere Frauen mit Kinderwagen entgegen. Eine andere Kundin erzählte ihr, dass die Frauen mit dem Kinderwagen Ware gestohlen hätten.

Sofort lief die 33-jährige Türkin den vier Frauen hinterher, stellte sie zur Rede und forderte die Herausgabe des Diebesguts. Das taten die Unbekannten dann auch "nach einer Diskussion" und entschwanden in Richtung Mendener Straße.

Die Zeugin brachte die Kissen, Teppich, Regenschirm, Schuhe, Spiegel und Deko-Artikel zurück in den Laden. Ob überhaupt Kinder in den beiden Wagen gelegen haben, konnte sie nicht sagen. Der Fall ähnelt jenem in Werdohl im Drogeriemarkt Rossmann.

Die mutmaßlichen Diebinnen sprachen praktisch kein Deutsch. Es gibt folgende Beschreibungen: Die erste Frau dürfte etwa 25 Jahre alt sein und hat eine stabile Körperstatur, blonde Haare und trug eine graue Strickjacke. Die zweite Frau ist ungefähr 55 Jahre alt und ca. 1,55 Meter groß. Sie trug schwarze Kleidung und die Haare zu einem Dutt zusammen gebunden. Die dritte Frau ist etwa 27 Jahre alt und hat blonde Haare. Die vierte Frau ist ca. 20 Jahre alt und hat lange braune Haare.

