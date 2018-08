Diebe kommen mit Lkw - 400 Paletten geklaut

Herscheid - Geräuschlos dürfte dieser Diebstahl nicht über die Bühne gegangen sein: 400 Europaletten haben Diebe in der Nacht zum Samstag aus einem Lager an der Friedliner Straße mitgehen lassen. Dafür brauchten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Lkw.

In der Nacht zum Samstag schlugen die Palettendiebe in Herscheid zu. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedliner Straße aufgefallen sind.

Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. - eB