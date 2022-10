Den Kompass neu ausrichten

Verhaltenstherapie für Erwachsene © Annika Schwitalla

Die psychische und die physische Gesundheit eines Menschen hängen eng zusammen. Leidet die Seele, erkrankt oft auch der Körper. Dass viele Menschen – gerade in Krisenzeiten – diese Balance nicht mehr halten können, wissen Annika und Alexander Schwitalla. Sie haben in Plettenberg eine Privatpraxis für Psychotherapie eröffnet.

Das Ehepaar absolvierte sein Bachelor- und Masterstudium in klinischer Psychologie an der Radboud-Universität in Nijmegen in den Niederlanden. An der Akademie für Verhaltenstherapie (AVT) in Köln wurden beide zu Psychologischen Psychotherapeuten für Erwachsene im Bereich Verhaltenstherapie mit Approbation ausgebildet. Weitere Stationen führten sie über Kliniken und Lehrpraxen schließlich in die Selbstständigkeit. In ihrer eigenen Privatpraxis am Wieckmerther Weg wollen sie nun Hilfe suchende Menschen professionell begleiten und ihnen so Lebensqualität zurückgeben.

Ängste oder Sorgen, Schlaf- oder Appetitstörungen, Niedergeschlagenheit oder Gefühle der Leere, Freudlosigkeit oder extremer Leistungsdruck – die Symptome, in denen sich psychische Probleme äußern, sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie erleiden. Annika und Alexander Schwitalla wollen gemeinsam mit ihren Patienten die Gründe erörtern und praktische Hilfen anbieten.

Dabei konzentriert sich das Ehepaar auf die Verhaltenstherapie. Ein wichtiger Baustein dabei ist die Konfrontation mit dem Problem. Sich den Ängsten stellen und Strategien für den Alltag entwickeln – das ist das Ziel, das Annika und Alexander Schwitalla gemeinsam mit ihren Patienten erreichen möchten. Ohne zu bagatellisieren, soll den Menschen das nötige Rüstzeug an die Hand gegeben werden, um gewünschte Veränderungen in eigenen Denk- und Verhaltensweisen wirksam umsetzen zu lernen.

Termine in der Privatpraxis Schwitalla können ab sofort vereinbart werden. Die Abrechnung erfolgt über die private Krankenversicherung oder auf Selbstzahlerbasis. Es gilt die Gebührenordnung für Psychotherapeuten.

Kontakt Praxis für Psychotherapie Schwitalla

Wieckmerther Weg 15

58840 Plettenberg Tel. 02391/3095999

Mail: psychotherapie.schwitalla@gmail.com