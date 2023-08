Die neuen Azubis im Märkischen Kreis

3 / 5

Die Technotrans-Gruppe begrüßt konzernübergreifend insgesamt 65 neue Auszubildende und Dual-Studenten. Das seien „so viele wie noch nie zuvor“, teilt das Unternehmen mit. Am Standort in Meinerzhagen gingen 16 Auszubildende an den Start (Foto). Vorher waren es zwölf. Am Hauptsitz des Unternehmens in Sassenberg haben 36 Frauen und Männer mit ihrer Ausbildung begonnen. © technotrans SE