Unwetterwarnung: Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Sturm 

Stürmische Zeiten in den kommenden Tagen in Deutschland!

Morgen und am Freitag liegen wir im Einflussbereich von Tief "Cornelius". Am Wochenende und zu Beginn der kommenden Woche bleibt uns das sehr wechselhafte und zeitweise stürmische Wetter erhalten. /V pic.twitter.com/es2PjBSP18