Bis 18 Uhr: Wetterdienst gibt amtliche Warnung für MK heraus

Märkischer Kreis - Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstag eine amtliche Wetterwarnung für den Märkischen Kreis herausgegeben. Sie gilt noch bis 18 Uhr.

Demnach gibt es am heutigen Dienstag eine amtliche Warnung vor Windböen, die noch bis 18 Uhr gilt. Dabei treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf.

In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) gerechnet werden. Am Nachmittag muss örtlich mit Gewittern gerechnet werden. Das kühle Schauerwetter hält auch noch die nächsten Tage an.

Zuletzt hatte Sturmtief Kirsten Ende August für erste Sturmschäden im Märkischen Kreis gesorgt.