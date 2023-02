Negative Corona-Folge: 2022 deutlich mehr Straftaten im MK

Von: Hildegard Goor-Schotten

Teilen

Stellten die Kriminalitätsstatistik 2022 für den Märkischen Kreis vor: Polizeidirektor Thomas Eckern, stellvertretender Abteilungsleiter Polizei, und Benjamin Aufdemkamp (r.), Leiter Direktion Kriminalität. © Goor-Schotten

Corona ist – aus polizeilicher Sicht – spürbar vorbei. Gut ist das nicht. „Die Fallzahlen sind wieder gestiegen, die Aufklärungsquote leicht gesunken“, fassten Polizeidirektor Thomas Eckern und Benjamin Aufdemkamp, Leiter Direktion Kriminalität, die Kriminalstatistik für das Jahr 2022 im Märkischen Kreis zusammen.

Märkischer Kreis – Der Trend, den Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag fürs ganze Land verkünden musste, hat sich auch im Märkischen Kreis bestätigt. 24 872 Straftaten registrierte die Polizei im vergangenen Jahr – das sind 4 021 mehr als 2021. Umgerechnet auf 100 000 Einwohner lebt es sich in Schalksmühle am sichersten. Am anderen Ende der Statistik sind Lüdenscheid, Iserlohn, Kierspe und Altena zu finden.

Die Entwicklung macht der märkischen Polizeispitze Sorgen, und das gilt vor allem mit Blick auf Körperverletzungen und Angriffe auf Einsatzkräfte. Um 591 auf 3 191 Taten ist die Zahl der Körperverletzungen gestiegen. „Es ist ein Aggressionspotenzial in der Bevölkerung da, das sich entlädt“, stellte Eckern fest. Die Aggression habe allgemein zugenommen. Wo es vor einigen Jahren noch bei einer Beleidigung geblieben sei, sei die Schwelle für einen Angriff jetzt gesunken. Es gebe Spannungen an allen Orten im Land – vermehrt werden da auch die Vertreter der Staatsgewalt angegriffen. 218 Angriffe auf Einsatzkräfte wurden im MK verzeichnet, ein Fünf-Jahres-Hoch. „Wir werden konsequent dagegen vorgehen“, erklärte Aufdemkamp.

Deutliches Plus bei Straßenkriminalität

Insgesamt hat sich bei der Straßenkriminalität, worunter verschiedene Delikte von der Sachbeschädigung über die Körperverletzung bis zum Raub zusammengefasst werden, ein Fünf-Jahres-Hoch eingestellt. 5 143 Fälle weist die Statistik für 2022 aus – 2021 waren es 4 139 Straftaten. „Was durch die Pandemie runtergegangen ist, ist jetzt mit einem Schlag wieder drauf gekommen“, so Aufdemkamp.

Gestiegen ist auch die Zahl der Betrugsfälle: 3 232 Taten wurden erfasst, 515 mehr als im Vorjahr. Auch da hat es die Polizei im MK mit einem Fünf-Jahres-Hoch zu tun. Das, so Aufdemkamp, „unendliche Feld der Internet-Betrügereien“, spielt da eine Rolle, und weiter wachsend die Straftaten zu Lasten älterer Menschen. Mehr als 1,2 Millionen Euro Schaden hätten die Täter mit ihren Druck- und Drohanrufen 2022 bundesweit angerichtet. „Pro Tat sind die Opfer im Schnitt um 17 000 Euro betrogen worden“, nannte der Leiter der Direktion Kriminalität eine erschreckende Zahl.

Aktuell keine reisenden Tätergruppen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist geringfügig auf 367 gestiegen, liegt aber noch unter der Vor-Corona-Situation (2019: 547 Fälle). „Die Reisekriminalität ist gesunken“, erklärte Aufdemkamp. Aktuell seien keine reisenden Tätergruppen bekannt.

Anders als oft vermutet haben die angezeigten Fälle häuslicher Gewalt in der Corona-Zeit nicht zugenommen. Rückläufig sind die Zahlen beim sexuellen Missbrauch von Kindern und der Verbreitung kinderpornografischen Materials – ein Umstand, der sich aber schnell wieder ändern könne, wie Aufdemkamp mahnte.

Aufklärungs-Ranking: MK-Polizei landesweit auf Platz acht

Mit einer Aufklärungsquote von 56 Prozent über alle Straftaten hinweg liegt der Märkische Kreis landesweit auf Platz acht. Im Vorjahr konnten 59 Prozent der Fälle aufgeklärt werden. Wenn die Straftaten zunehmen, der Personalbestand aber nicht entsprechend wächst, ist da wohl nicht so viel zu machen.