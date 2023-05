Das Märkische Sauerland - Kehr´ mal vor deiner eigenen Tür!

Das wunderschöne Ebbegebirge im Märkischen Sauerland © MR Fotografie

Hey, kennst du mich noch? Nach acht Wochen voller touristischem Impact aus unserer Region, möchte ich dir heute mal alles rund ums Märkische Sauerland näherbringen.

Kurz zu meiner Person: Ich bin die Cansu und arbeite seit Januar 2023 beim Märkischen Kreis in Altena im Fachdienst Kultur und Tourismus. Dort unterstütze ich meine Kollegin Hana Beer bei den vielfältigen touristischen Aufgaben, vor allem im digitalen Bereich.

Mein erstes Projekt war, auf Entdeckungsreise durch den Märkischen Kreis zu gehen und darüber zu berichten. Mir erging es dabei so, wie wahrscheinlich vielen anderen bei uns: Das Sauerland? Klar, ist mir ein Begriff und das Lied gröle ich bei Gelegenheit gerne mit. Der Märkische Kreis? Yep, ebenfalls, ich habe mein ganzes bisheriges Leben hier verbracht. Das Märkische Sauerland? Das fehlte bislang in meinem Sprachgebrauch.

Cansu durfte bereits einige Standorte begutachten © Hana Beer

Mit einem Cappuccino lässt es sich besser Brainstormen © Hana Beer

Im Freien gibt es gibt eine Vielzahl an Unternehmungsmöglichkeiten © Hana Beer

Wer oder was ist dieser Mark?

Für alle, die sich schon immer die Frage stellten, woher der Begriff Märkisches Sauerland stammt, hier ein kurzer Ausflug in die Geschichte: Alles begann mit den Grafen von der Mark. Haus Mark war ein deutsches Adelsgeschlecht, das die Herren der Grafschaft Mark stellte. Jene Grafen waren im Hochmittelalter, zu Zeiten des Heiligen Römischen Reichs, sehr mächtig und einflussreich. Die Namensgebung des Märkischen Kreises und die geographische Bezeichnung Märkisches Sauerland gehen auf sie zurück.

Das Sauerland wiederum umfasst eine Mittelgebirgsregion in Westfalen, die auch den nordöstlichen Teil des Rheinischen Schiefergebirges abdeckt. Je nach Definition erstreckt es sich für manche sogar bis nach Hessen. Das Märkische Sauerland als Teilgebiet dieser Region ist also ein historisch gewachsener Begriff. Es ist heute geographisch deckungsgleich mit dem Märkischen Kreis und gleichzeitig Wirkungsbereich des Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland e.V.

Die Karte des Märkischen Sauerlandes © Märkischer Kreis

maerkisches-sauerland.com: Mehr als eine Website

Mit der Internetpräsenz maerkisches-sauerland.com stellt dir das Märkische Sauerland geballtes Wissen über deine Heimatregion an einer Stelle bereit – darunter auch eher unbekannte Aspekte und interessante Ausflugstipps. Die Website soll eine Impuls-Plattform sein, die dir zeigen möchte, in welcher tollen Region du lebst, und welche unzähligen Möglichkeiten es gibt, sie noch besser kennenzulernen.

Du kannst dich zum Beispiel über jeden der 15 Orte des Landkreises – von Iserlohn über Altena bis Meinerzhagen, von Halver über Lüdenscheid bis Plettenberg – informieren und einen Blick auf die jeweiligen Highlights werfen. Die gebündelten, gut strukturierten Informationen helfen dir, deinen nächsten Tagesausflug im Märkischen Sauerland zu planen. Je nachdem, was dir vorschwebt, kannst du im Märkischen Sauerland aber auch einfach das Abenteuer Natur erleben oder unsere Kulturschätze entdecken, darunter auch Industriekultur, das spannende Erbe unserer Industriegeschichte. Gerade diese beiden Bereiche sind auch auf Familien abgestimmt, denn unsere Kleinsten sieht das Märkische Sauerland gerne draußen. Schau dir dort also unbedingt auch die Seiten Mit Kids unterwegs an.

Eine Alpaka-Wanderung ist ein großes Vergnügen für Groß und Klein © Linda Nitsch

Der prächtige Danzturm in Iserlohn © Sebastian Mark

Die Talsperren unserer Region sind stets eine Faszination für Kleinkinder © Linda Nitsch

Wenn du gerne mit dem Tourenrad, Mountainbike oder Rennrad in schöner Landschaft unterwegs bist, haben wir dir spezielle Tourenvorschläge zusammengestellt. Du wanderst oder walkst aber lieber? Super, denn auch dazu findest du Tourenvorschläge – mit ganz unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden. Mein Tipp: Als Radler oder Wanderer kannst du auch im sauerlandweiten Tourenportal stöbern.

Hoch hinaus: Die Kletterwelt in Altena bietet sich gerade bei Schlechtwetter besonders gut an © Michael Kotowski

Die Herscheider Herbstlandschaft glänzt im goldenen Oktober © Simone Rein

In der Sommersaison kann man auf der Oestertalsperre wunderbar Stand Up Paddle-Boards ausleihen © Diana Heinrich.

Viele Wege führen rund um das Märkische Sauerland

Erste Ansprechpartnerin und enge Kollegin in meinem neuen Job beim Kreis ist Hana Beer. Im Tourismusbereich ist sie die Fachfrau, wenn es um regionales Marketing und Fragen zum Qualitätsmanagement, z.B. bei der Klassifizierung von Ferienwohnungen, geht. Als Touristikerin des Märkischen Kreises und Geschäftsführerin des Tourismusverbands hat sie innerhalb der letzten Jahre den Aufbau der touristischen Internetpräsenz und des Erlebnis-Blogs federführend begleitet und koordiniert.

Die strahlend schöne Höhenburg „Burg Altena“ © Andreas G.-Mantler

Das einzige Drahtmuseum ins ganz Deutschland befindet sich in Altena © Michael Kotowski

Genieße unser Winter Wonderland mit einem Spaziergang an der Nordhelle © Michael Kotowski.

Und das ist nicht alles, denn du findest das Märkische Sauerland auch in vielen sozialen Netzwerken. Suchst du z.B. öfter mal nach Rezepten bei Pinterest? Dann schau dir nach dem Kochen mit Pinterest doch auch mal das Märkische Sauerland an. Pinterest ist im Alltag vielleicht nicht so bekannt, das Märkische Sauerland erzielt mit seinen mittlerweile über 10.000 Pins in 10 verschiedenen Themen-Rubriken aber eine Aufmerksamkeit von über 1 Mio. Zugriffen pro Jahr. Geläufiger sind dir sicher Instagram oder Facebook. Auf Instagram zeigen wir die schönsten Seiten unserer Region und auf Facebook bringen wir regelmäßig Tipps, was hier so los ist. Unser TikTok zeigt kurzweilig Erlebnisse und in YouTube sammeln wir unsere Videoproduktionen, die wir in verschiedenen Kanälen einbinden. Folge uns doch, wenn du magst, und werde ein Teil unserer Fan-Community.

Zeit sich zu verabschieden

Ich hoffe, dass ich dir heute einiges rund um das Märkische Sauerland etwas näherbringen konnte und würde mich sehr darüber freuen, dich bald auf einem der Kanäle wiederzusehen. Vielleicht konnte ich dir ein paar Inspirationen in deinen Alltag bringen. Und wenn du selbst persönliche Tipps oder Anregungen hast, freuen wir uns natürlich ebenfalls über Inspirationen. Du erreichst uns unter: info@maerkisches-sauerland.com

Mein erstes Projekt war für mich wirklich sehr aufregend und ich bin dankbar, mit den mir bisher unbekannten Schätzen unserer Region Bekanntschaft gemacht zu haben. Doch noch habe ich nicht jeden Winkel meiner Heimatregion entdeckt. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann folge uns gerne auf den sozialen Netzwerken, um den nächsten Coup nicht zu verpassen.

Danke liebe Lesenden, es war mir ein Fest!

Teamwork makes the dream work: Hana und Cansu von Fachbereich Tourismus des Märkischen Kreises © Bernadette Lange

Schau mal rein! Falls du Cansus Entdeckungsreise durchs Märkische Sauerland noch nicht verfolgt hast, kannst du das nachholen. Denn diese acht von 45 guten Gründen, einen Ausflug oder eine Reise ins Märkische Sauerland zu unternehmen, findest du weiterhin bei uns. Zu den 45 guten Gründen!