Selbst nutzen oder Kapitalanlage?

Teilen

Das Team der VR-Immo steht seinen Kunden bei der Vermietung und dem Verkauf Ihrer Immobilien zur Verfügung © Cornelius Popovici

Wenn es um die Erzielung von Renditen geht, gibt es in Zeiten von Niedrigzinsen und schwankenden Aktienmärkten wenig Alternativen. Sein Geld in einer vermieteten Eigen-tumswohnung anzulegen, ist oft lohnenswert. So machen Sie sich unabhängig von Wert-schwankungen und investieren in Immobilien als Kapitalanlage oder Altersvorsorge. Sie kön-nen Mieteinnahmen erzielen und von Steuervorteilen profitieren. Im Rentenalter bessern Sie Ihre monatliche Rente auf oder bewohnen die Immobilie sogar selbst.

Darauf sollten Käufer achten, wenn Sie eine Wohnung zur Vermietung kaufen

Wie treffe ich die richtige Auswahl?

Bei einer Immobilie als Kapitalanlage sind ihre Lage und die Ausstattung entscheidend für die Vermietbarkeit, für die Wertentwicklung und für den späteren Verkaufserlös. Die Anbindung an eine gute Infrastruktur ist für viele Mieter wichtig. Ob Sie nur in eine Wohnung oder sogar in ein Mehr-familienhaus investieren, hängt von Ihren finanziellen Möglichkeiten ab. Bei einer Wohnung müssen Sie sich mit anderen Eigentümern arrangieren, bei einem größeren Objekt ist auch der Verwaltungsaufwand größer. Achten Sie bei der Ausstattung nicht hauptsächlich auf Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche, die Mietwohnung muss einen möglichst großen Kreis an Interessenten ansprechen. So vermieten Sie die Wohnung schnell und vermeiden unnötigen Leerstand und somit einen möglichen Kapitalverlust.

Stadt oder Stadtrand?

Sie haben bestimmt schon mal den Begriff „Urbanisierung“ gehört. Er bezeichnet die Ausbreitung städtischer Lebensformen, den Zuzug der Bevölkerung vom Land in die Stadt. Diese Verstädterung hat in den vergangenen Jahrzehnten zu positiven und negativen Entwicklungen geführt, wie: Preisentwicklung, soziale Herausforderungen, ökologische Belastungen. Sollten die Kaufpreise in den Städten zu stark gestiegen sein, so sollte man auch mal einen Blick auf die Stadtrandlagen werfen. Während der Coronapandemie haben vielen Menschen die Vorzüge des Landlebens neu schätzen gelernt.

Lage, Lage, Lage …

Die Lage der Wohnung ist in verschiedener Hinsicht besonders wichtig, da unterschiedlichste Zielgruppen angesprochen werden. Dachgeschoßwohnungen zum Beispiel sind sehr beliebt, wenn sie über einen Fahrstuhl verfügen. Wohnungen in ruhigeren Vierteln sind meist beliebter und teurer als Wohnungen, welche an viel befahrenden Straßen oder belebten Plätzen liegen. Die Anbindung an öffentlichen Verkehrsmitteln ist heute wichtiger denn je, ebenso eine ausreichende Internetbandbreite für Homeoffice, Gaming und Co.

Wie groß und welcher Zustand?

Welche Zielgruppe möchten Sie ansprechen? Eine kleine Familie, welche das kleine Zimmer als Kinderzimmer nutzen könnte? Alleinstehende Personen, welche ein zusätzliches Zimmer als Büro benötigen? Oder ältere Personen, die eine möglichst barrierefreie Wohnung wünschen? Der Zustand der Wohnung ist für eine gute Vermietbarkeit sehr entscheidend. Muss nur oberflächlich renoviert werden oder stehen zukünftig umfangreiche Sanierungen an? Diese müssten Sie ggf. vorab mit der Eigentümergemeinschaft des Hauses abklären. Nicht alle Kosten können Sie auf Ihre Mieter später umlegen.

Wie ist der erste Eindruck?

Achten Sie drauf, dass Ihre eventuellen Mieter sich auf den ersten Blick in der Wohnung wohlfühlen. Vermeiden Sie herumstehende Möbel oder Fahrräder im Treppenhaus, prüfen Sie wie die Wege und Grünflächen vor der Haustür aussehen. All diese Dinge beeinflussen die Mieterinteressenten bei ihrer Entscheidung. Versuchen Sie ein bestmögliches Bild der Wohnung und des Hauses zu vermitteln, Kleinigkeiten können entscheidend sein.

Marktanalyse sinnvoll

Vor der finalen Kaufentscheidung sollten Sie sich einen Überblick über den lokalen Wohnungs-markt verschaffen. Eine erfolgreiche Investition hängt maßgeblich von der allgemeinen Vermie-tungssituation ab. Ihre eigene Wohnungsmarktanalyse können Sie mittels Internetrecherche auf den bekannten Immobilienplattformen, beim lokalen Mieterbund oder den Informationsangebo-ten der Kommune durchführen. Selbstverständlich können Sie auch einem professionellen Makler ansprechen – er verfügt meist über eine gute Markteinschätzung.

Die Kosten im Blick behalten

Neben dem Kaufpreis zahlen Sie die Grunderwerbsteuer (in NRW derzeit 6,5 %) und Notar- und Gerichtskosten (ca. 2,0 %). Neben diesen Anschaffungskosten sollten Sie besonders bei älteren Immobilien je nach Zustand und Ausstattung noch die Renovierungs- oder Umbaukosten mit ein-kalkulieren. Bei neueren Objekten denken Sie bitte an Rücklagen für spätere Maßnahmen. Zudem sollten Sie Kosten für die Instandhaltung und Verwaltung berücksichtigen. Der Kaufpreis und die damit verbundenen Investitionen sind entscheidend für die Renditechance Ihrer Immobilienanlage.

Individuelle Entscheidung

Ob sich eine Kapitalanlage in Immobilien für Sie lohnt, ist immer von Ihrer individuellen Situation abhängig. Es muss nicht immer gleich eine eigene Immobilie sein. Alternativ können Sie in offene oder geschlossene Immobilienfonds investieren. In einem gemeinsamen Beratungsgespräch – ggf. mit Ihrem Volksbankberater - prüfen wir, wie Sie persönlich Immobilien als langfristiges Investment und als Altersvorsorge sinnvoll nutzen können.

Steuerliche Aspekte

Wenn Sie eine Immobilie finanzieren und diese vermieten, können Sie Steuervorteile nutzen. Die Darlehenszinsen, die Verwaltungskosten und die Abschreibung der Immobilie reduzieren Ihr zu versteuerndes Gesamteinkommen. Sie profitieren im Rentenalter gleich doppelt: Von den Steuervorteilen als Rentner und von der zusätzlichen Einnahmequelle durch die Mieteinnahmen. Die steuerlichen Vorteile beim Immobilienkauf sind ein sehr komplexes Thema und sie hängen von Ihrer persönlichen Situation ab. Lassen Sie sich am besten von Ihrem Steuerberater beraten.

Lohnt sich eine Investition in denkmalgeschützte Immobilien?

Eine Investition in ein denkmalgeschütztes Objekt kann sich für Sie als Steuersparmodell rechnen. Als Kapitalanleger können Sie die meist hohen Modernisierungskosten steuerlich geltend machen – und das in voller Höhe. Wichtig ist, dass Sie vorher eine steuerrechtliche Vorabbescheinigung beantragen. Stimmen Sie sich eingehend mit Ihrem Steuerberater ab, damit Sie hier keine Überraschungen erleben.

Weitere Informationen rund um Ihr Wohnfühlprojekt erhalten Sie auf www.wohnen-in-suedwestfalen.de oder auf unserer Homepage www.vr-immo-swf.de

Jackson Kuschel ist bei der VR Immo Ihr Sachverständiger für Immobilienbewertung © Cornelius Popovici

Kontakt Jackson Kuschel

Sachverständiger für Immobilienbewertung

(Sprengnetter Akademie) Tel. 02391/926-1724 E-Mail: jackson.kuschel@vr-immo-swf.de

Alexander Möhring Immobilienvermittler, Tel. 02351/177-1703, alexander.moehring@vr-immo-swf.de © Cornelius Popovici

Lena Wetzel Immobilienvermittlerin, Tel. 02391/926-1739, lena.wetzel@vr-immo-swf.de © Cornelius Popovici

Dietmar Hammecke Immobilienvermittler, Tel. 02391/926-1727, dietmar.hammecke@vr-immo-swf.de © Cornelius Popovici