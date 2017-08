Dachstuhlbrand in Menden: Mindestens 100.000 Euro Schaden - Photovoltaikanlage erschwert Arbeit

+ © Feuerwehr Menden © Feuerwehr Menden

[Update: 15.30 Uhr] Menden - Am Montagmittag geriet an der Holzener Straße der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Durch einen Großeinsatz konnte die Feuerwehr die Ausbreitung auf darunterliegende Wohnungen verhindern. Da sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Gebäude befand, gab es glücklicherweise keine Verletzten.