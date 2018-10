Dachstuhl in Flammen: Haus in der Iserlohner City unbewohnbar

[Update, 17.32 Uhr] Iserlohn - Die Feuerwehr ist am frühen Dienstagmorgen zum Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Iserlohner Innenstadt ausgerückt. Der Brand ist gelöscht, das Gebäude ist nach Einschätzung der Feuerwehr unbewohnbar.

Am Dienstagmorgen um 5.19 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn zu einem Zimmerbrand in die Mendener Straße gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzadresse brannte ein Zimmer im Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in voller Ausdehnung. Das Feuer schlug aus einem Dachfenster.

Die 15 Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen und standen auf der Straße. Durch den Einsatzleiter der Feuerwehr wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr nachgefordert. Während ein Löschangriff durch den Treppenraum und über die Drehleiter vorbereitet wurde, griff der Zimmerbrand auf das komplette Dach des Hauses über.

Dachstuhl-Brand in der Iserlohner City Zur Fotostrecke

Der Brand dehnte sich in kürzester Zeit auch auf das angrenzende Nachbargebäude aus, konnte an dieser Stelle jedoch schnell eingedämmt werden. Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner durch den Rettungsdienst versorgt und betreut. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus transportiert.

Um eine weitere Drehleiter in Stellung bringen zu können, mussten zwei Straßenbäume mit einer Motorkettensäge gefällt und zur Seite geschafft werden. Zur Brandbekämpfung setzten die rund 70 Einsatzkräfte zwei C-Rohre im Innenangriff und drei Wenderohre über die Drehleitern im Außenangriff ein. Durch herabfallende Dachziegel wurden mehrere Schläuche und eine Drehleiter beschädigt.

+ © Markus Klümper

Gegen 7 Uhr war der Brand soweit unter Kontrolle gebracht worden, dass mit den umfangreichen Nachlöscharbeiten begonnen werden konnte. Um 11 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Bis um 16.30 Uhr verblieb eine Brandwache vor Ort.

Am Wohn- und Geschäftshaus entstand nach Angaben der Feuerwehr erheblicher Sachschaden. Das Gebäude gilt zum gegenwärtigen Zeitpunkt als unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.