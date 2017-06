Bei Sanierung drei Meter tief gestürzt: "Christoph 8" fliegt Dachdecker aus

Bei einer Firma an der Grüner Talstraße in Iserlohn

Iserlohn - Ein 50-Jähriger Dachdecker ist am Mittwochmorgen während Dachsanierungsarbeiten bei einer Firma an der Grüner Talstraße in Iserlohn nach Angaben der Feuerwehr Iserlohn durch eine Eternit-Wellplatte gebrochen und etwa drei Meter tief gestürzt. Rettungshubschrauber "Christoph 8" flog den Patienten nach Dortmund.