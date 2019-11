Crash mit geklautem Piaggio-Roller: Mann (26) verletzt sich schwer

Iserlohn - Folgenschwerer Unfall mit einem geklauten Roller, Einbrüche im Bringhof und in ein frisch renoviertes Haus sowie Diebstahl eines Gullideckels: Wir fassen hier diese vier Polizei-Einsätze aus Iserlohn zusammen.

26-Jähriger schwer verletzt

Mitten in der Iserlohner Innenstadt hat ein 26-Jähriger am Montagabend gegen 19 Uhr mit einem zuvor geklauten Roller einen Alleinunfall hingelegt, bei dem er sich schwer verletzt hat.

Nach Polizeiangaben hatte der Iserlohner einen blauen Piaggio-Roller unerlaubt an sich genommen - erst den Originalschlüssel, dann das motorisierte Zweirad. Auf der Piepenstockstraße in Höhe Hausnummer 45 stürzte er dann und verletzte sich dabei schwer.

"Eine Nachfrage beim Halter des Rollers bezüglich des Verbleibes des Fahrzeugs ergab, dass das Fahrzeug durch den Gestürzten entwendet worden war. Die Polizei stellte den Roller des 56-jährigen Halters sicher. Der gestürzte Rollerfahrer muss sich nun wegen Rollerdiebstahls verantworten", so die Polizei.

Gefährlicher Blödsinn

In Iserlohn-Letmathe - konkret auf der Aucheler Straße in Höhe des Gymnasiums - wurde bereits am Montagmorgen festgestellt, dass ein oder mehrere Unbekannte einen Gullideckel ausgehoben und offenbar mitgenommen hatten.

Gegen 7.30 Uhr wurde die Polizei über die Gefahrenstelle informiert, die umgehend vom Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer abgesichert wurde. So kam es zu keinem Zwischenfall, bei dem jemand verletzt oder Sachschaden entstanden wäre.

Einbrecher im Bringhof

Irgendwann am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Einbrecher nach Angaben der Polizei Zugang zum Inneren des Bringhofes an der Untergrüner Straße.

"Die Einbrecher hatten es aber nicht auf die dort getrennten Wertstoffe, sondern auf Laubbläser und sonstige funktionstüchtige Elektroartikel abgesehen", so die Polizei.

Beute noch unbekannt

Ebenfalls am letzten Wochenende brachen unbekannte Täter in ein aktuell leerstehendes Haus an der Düingser Mühle ein. "Über Art und Umfang der Beute aus dem renovierten Haus können bislang noch keine Angaben gemacht werden", so die Ermittler.

In der Iserlohner Nachbarstadt Hemer sorgte am Montagabend ein Mann aus Hagen für Aufregung, der erst betrunken am Steuer gesessen hatte und sich dann mit den alarmierten Polizeibeamten angelegt hatte.