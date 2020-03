Das Coronavirus Covid-19 hat angesichts von 19 Fällen, "Hamsterkäufen" und Absagen von Veranstaltungen große Auswirkungen auf das Leben im Märkischen Kreis. Wir berichten im News-Ticker.

Es gibt aktuell 19 bestätigte Coronavirus-Fälle im Märkischen Kreis.

Nach einem NRW-Erlass vom 10. März werden Veranstaltungen abgesagt.

Alle Entwicklungen im Märkischen Kreis gibt es bei uns im News-Ticker.

Update 15.53 Uhr: Heute ist der erste Tag, an dem die Schulen wegen des Coronavirus' geschlossen sind. Unsere Reporter waren unterwegs - und berichten von der Situation in den Schulen sowie von der Lage in den Kindergärten in Lüdenscheid.

Update, 16. März, 14.58 Uhr: Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die polizeiliche Organisation und Aufgabenwahrnehmung im Märkischen Kreis. Daher hat die Polizei MK eine dringende Bitte an die Bürger.

Coronavirus im MK: Reiserückkehrer sollen sich melden

Update, 16. März, 14.09 Uhr: Der Märkische Kreis bittet alle Reiserückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz, sich beim Kreisgesundheitsamts zu melden. Das gilt nicht für andere Reiseziele. Empfohlen wird, dass Rückkehrer aus Urlauben in Österreich, der Schweiz und Italien, 14 Tage freiwillig zuhause bleiben.

Um einen möglichst genauen Überblick zu bekommen, ist das Kreisgesundheitsamt darauf angewiesen, dass sich die Betroffenen selbst melden (Tel. 02352/966-7272).Mindestens sechs der 19 bestätigten Infektionen im Märkischen Kreis waren zuvor im Ski-Urlaub und könnten sich zum Beispiel in Tirol infiziert haben.

Update, 16. März, 11.30 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle im Märkischen Kreis bleibt auch am Montagmorgen bei 19. Eine Person gilt als geheilt. Die Infizierten stammen aus Iserlohn (6), Lüdenscheid (5, davon einer geheilt), Menden (2), Plettenberg (3), Kierspe, Hemer und Altena (je 1). Nach Informationen des Iserlohner Kreisanzeigers liegt der Corona-Infizierte aus Hemer isoliert in der Lungenklinik Hemer.

Coronavirus im MK: Landrat lässt sich testen

Update, 16. März, 11.27 Uhr: „Ich habe nun selbst erfahren, wie groß die Gefahren einer Ansteckung ist. Deshalb ist es dringend notwendig soziale Kontakte zu vermeiden und das öffentliche Leben immer mehr einzuschränken,“ sagte Landrat Thomas Gemke. Landrat Thomas Gemkewurde auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus getestet. Das Ergebnis ist glücklicherweise negativ. Der Grund: "Ich hatte an einer Sitzung teilgenommen, bei der ein im Nachhinein positiv Getesteter anwesend war. Um jegliche Gefährdung der Menschen in meinem Umfeld auszuschließen, habe ich mich vorsichtshalber entschlossen, diese Woche meine Arbeit von zuhause zu erledigen." Landrat Gemke ist normal über sein Büro erreichbar.

Update, 16. März, 9.45 Uhr: Zu den sechs Personen, die am Sonntag (15. März) als neu infiziert gemeldet wurden, gehörte erstmals eine Person aus Kierspe.

Coronavirus im MK: So war die Lage am Sonntag, 15. März

Update, 15. März, 21 Uhr: Am Sonntagabend erließ Bürgermeister Antonius Wiesemann noch eine Allgemeinverfügung für Neuenrade und verbietet in der Stadt alle öffentlichen und öffentlich zugänglichen Veranstaltungen. Die Verfügung gilt bis zum 19. April für das gesamte Stadtgebiet. Dazu gehören Kulturveranstaltungen, Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften, Veranstaltungen zur Brauchtumspflege (zum Beispiel Osterfeuer), Sport- und Freizeitveranstaltungen einschließlich Trainingsbetrieb. Zudem werden fast alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen geschlossen: Bäderbetriebe, die Altentages-Begegnungsstätte DRK, Bücherei/Zelius, Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser, städtische und nichtstädtische Veranstaltungseinrichtungen (Villa am Wall, Mehrzweckhalle, Kulturschuppen), Jugendzentrum, Musik- und Volkshochschule. Nicht davon betroffen sind Rathaus und Stadtwerke/Bringehof.

Diese Einrichtungen dürfen jedoch nur in dringenden unaufschiebbaren Fallen aufgesucht werden, in denen ein persönliches Erscheinen unabdingbar ist. Für bereits beim Standesamt der Stadt Neuenrade angemeldete Trauungen gelten Einschränkungen: Kleiner Sitzungssaal mit maximal zwölf Gästen, Villa am Wall maximal 20 Gäste. Bei Gaststättenbetrieben und Räumlichkeiten mit Schankbetriebe sind sämtliche Veranstaltungen, die über den üblichen Betrieb hinausgehen, untersagt – auch geschlossene Gesellschaftsfeiern (Hochzeits-, Geburtstags-, Betriebsfeiern ). Ausgenommen sind nur notwendige Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und Vorsorge bestimmt und im öffentlichen Interesse sind. Dazu gehören insbesondere Wochenmarkte, die der Nahversorgung der Bevölkerung dienen und Sitzungen der politischen Gremien. Die Stadt Neuenrade bezieht sich auf den Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verbreitung übertragbarer Krankheiten und die jüngsten Verfügungen des Landesgesundheitsministeriums. Demnach wird das öffentliche Leben so gut wie eingestellt.

Coronavirus im MK: Weitere Personen positiv getestet

Update, 15. März, 15.12 Uhr: Sechs weitere Personen aus dem Märkischen Kreis wurden am Wochenende positiv auf den Coronavirus getestet. Drei von ihnen kommen aus Iserlohn und waren bereits als Kontaktpersonen geführt. Sie standen daher bereits unter Quarantäne, teilt der Märkische Kreis mit. Die drei weiteren Betroffenen kommen aus Lüdenscheid, Kierspe und Hemer. Sie stehen in keinem Bezug zu bisherigen Infizierten oder Kontaktpersonen. Das Gesundheitsamt hat deren Kontaktpersonen noch nicht abschließend ermittelt. Die Zahl der im Märkischen Kreis infizierten Personen steigt damit auf 19, 18 von ihnen stehen derzeit noch unter Quarantäne. Der Lehrer der Mosaikschule aus Lüdenscheid, der als erster Fall bekannt wurde, gilt als geheilt.

Update, 15. März, 13.25 Uhr: Alle Veranstaltungen in Werdohl verboten - Seit Sonntagvormittag sind in Werdohl alle Veranstaltungen – auch private – verboten. Das Verbot gelte zunächst zeitlich befristet bis zum 19. April. Das teilte dieStadtverwaltung nach einer Krisensitzung am Sonntagmorgen mit. „Ausgenommen hiervon sind notwendige Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt sind“, heißt es wortwörtlich weiter. Die Entscheidung gelte ausdrücklich „unabhängig von der Personenzahl“. Die Verwaltung betont: „Die Sprechzeiten des Rathauses bleiben zunächst unverändert. Weiter bleibt die dringende Aufforderung bestehen, das Rathaus nur in unaufschiebbaren Angelegenheiten aufzusuchen.“ In Schulen und Kindertageseinrichtungen werden nur Kinder betreut, „deren Eltern nachweisen, dass sie in kritischen Infrastrukturen arbeiten und durch Bescheinigung des jeweiligen Arbeitsgebers den notwendigen Nachweis erbringen, dass sie unabkömmlich sind und keine private Betreuung möglich ist“. Das gelte für Eltern, die in der Pflege oder Gesundheitsversorgung, in der Jugendhilfe, bei Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdiensten, für die öffentliche Infrastrukturen (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung, sowie für Staat, Justiz oder Verwaltung arbeiten. Die Entscheidung fußt auf drei neuen Erlassen des Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Durchführung von Großveranstaltungen. Damit ist Werdohl eine der ersten Kommunen, die so rigide entscheidet. Keine andere Maßnahme erscheine so wirksam: „Eine Vermeidung von nicht notwendigen Veranstaltungen ist angezeigt, um dem Ziel, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 durch konsequente soziale Distanzierung im täglichen Leben zu verlangsamen, näher zu kommen.“ Abschließend betont die Verwaltung, dass „eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung (...) keine aufschiebende Wirkung“ habe. Wer ihr dennoch zuwider handele, könne mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren rechne

Update, 15. März, 11.29 Uhr: Die Arbeiterwohlfahrt in Lüdenscheid sagt alle Kurse, Gruppenangebote und Veranstaltungen in der Familienbildungstätte und im Mehrgenerationenhaus, Christine-Schnur-Weg 3, bis nach den Osterferien ab. Das teilt die Awo mit. Das Büro der Awo ist telefonisch oder per E-Mail erreichbar unter tel. 0 23 51 / 31 39 bzw. familienbildung@awo-ha-mk.de.

Coronavirus: Lüdenscheid beschließt weitere Maßnahmen

Update, 15. März, 11.10 Uhr: DieStadt Lüdenscheid hat im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus am Sonntagmorgen weitere Maßnahmen beschlossen, die ab morgen gelten und zwar auf unbestimmte Zeit. So bleiben die Stadtbücherei, die städtische Musikschule, das Familienbad Nattenberg, das Saunadorf und die Volkshochschule ab Montag, 16. März, vorsorglich auf unbestimmte Zeit geschlossen. Darauf haben sich die Stadt Lüdenscheid und das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises verständigt.

„In sämtlichen genannten Einrichtungen kommen viele Menschen zusammen und halten sich dabei auch über längere Zeit gemeinsam in einem Raum auf. Teilweise sitzen Menschen, zum Beispiel im Unterricht, vergleichsweise nah beieinander. Es besteht also ein gewisses Infektionsrisiko, das es in der aktuellen Situation zu vermeiden gilt“, begründet das Ordnungsamt die vorübergehende Schließung der Einrichtungen der Stadt Lüdenscheid. Ob auch die Museen der Stadt Lüdenscheid den betrieb vorübergehend einstellen, soll voraussichtlich am Montag entschieden werden.

Die Einrichtungen stehen jetzt vor unterschiedlichen Herausforderungen. So müssen die Volkshochschule und die städtische Musikschule etwa klären, wie und ob der Ausfall von Unterrichtsstunden kompensiert werden kann. Zudem macht sich die Stadtbücherei Gedanken darüber, wie und ob sich die Ausleihfristen für Bücher, CDs, DVDs, etc. über das übliche Maß hinaus verlängern lassen.

Die Corona-Pandemie, die weltweit zunehmend für enorme Einschränkungen des öffentlichen Lebens sorgt, bedeute auch für die Stadt Lüdenscheid eine gewaltige Herausforderung, sagt Bürgermeister Dieter Dzewas. Umso wichtiger sei es, einen kühlen Kopf zu bewahren. „Wir werden für alles eine Lösung finden“, verspricht Dieter Dzewas.

Coronavirus im MK: Turboschnecken stellen Sportbetrieb ein

Update, 15. März, 10.46 Uhr: In Lüdenscheid haben auch die Turboschnecken entschieden, ihren Sportbetrieb vorerst einzustellen - und zwar ab morgen bis voraussichtlich 17. April. Der Lüdenscheider Großverein teilt mit: "Wir als Sportverein tragen eine große gesellschaftliche Verantwortung – für unsere Mitglieder, für unsere Mitarbeiter/innen, für unsere zahlreichen Ehrenamtlichen und Partner sowie für unser gesamtes Umfeld in dem wir auf vielfältige Art und Weise sportlich und sozial tätig sind. Entsprechend den Empfehlungen der Bundesregierung, der Landespolitik und dem hiesigen Gesundheitsamt zur Eindämmung des Coronavirus, sollen öffentliche Veranstaltungen und die sozialen Kontakte zum Schutz von akut gefährdeten Menschen in Bezug auf Corona eingeschränkt werden. Trotz der noch nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen hat der Vorstand der Turbo-Schnecken entschieden, seiner gesellschaftlichen Verantwortung jetzt nachzukommen. Deshalb wird derkomplette Sport- und Trainingsbetrieb der Turbo-Schnecken vom 16.03.2020 bis voraussichtlich 17.04.2020eingestellt. Wir sind sicher, in dieser noch nicht da gewesenen und besonderen Situation im Sinne der Mitglieder und Mitarbeiter zu handeln und hoffen auf Verständnis und Solidarität."

Auch der Turnverein Brüninghausen stellt ab sofort bis voraussichtlich 19. April 2020 den Sportbetrieb ein. Grund ist die Corona-Epidemie und die in ihrem Zusammenhang ergangene Empfehlung, Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren, um den Epidemie-Verlauf zu verlangsamen. „Mit diesem drastischen Schritt kommen wir unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nach und hoffen, dass sich von unseren Mitgliedern möglichst wenige infizieren oder andere mit dem Coronavirus anstecken“, sagte 1. Vorsitzender Jens Voß am Samstagabend.

Update, 15. März, 10 Uhr: Die Eröffnungsveranstaltung zur Ausstellung „Guernica – Der Künstler Reinhard Schmidhagen“, die zur Stunden in den Museen der Stadt Lüdenscheid stattfinden sollte, wurde abgesagt. Die Bürgermeister der beiden für diese Ausstellung kooperierenden Gemeinden, Dieter Dzewas und Jörg Schönenberg, entschieden aus gegebenem Anlass, um einer weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, diese Veranstaltung abzusagen.

Die Ausstellung ist dagegen wie geplant Besucherinnen und Besucher im Rahmen der regulären Öffnungszeiten der Museen der Stadt Lüdenscheid geöffnet.

Coronavirus im MK: So war die Lage am Samstag, 14. März

Update, 14. März, 17.30 Uhr: Der Vorstand der DLRG Altena hat entschieden,das Schwimmtraining und den Schwimmunterricht mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres komplett einzustellen.

Update, 14. März, 15.28 Uhr: Die KIKU-Kunstwerkstatt in Neuenrade bleibt ab Montag zunächst bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Die in den nächsten zwei Wochen "ausfallenden Kursstunden werden wohl im Anschluss an das Frühjahr-/Sommersemester - noch vor den Sommerferien - nachgeholt", heißt es von Kiku-Leiterin Irmhild Hartstein.

Der Vorstand des TV Sauerlandia Garbeck hat entschieden, den Trainingsbetrieb aller Sportgruppen mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres komplett einzustellen. Auch die für den 27. März geplante Jahreshauptversammlung im Wirtshaus Syré findet nicht statt und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Update, 14. März, 15.15 Uhr: Das Aquamagis in Plettenberg zieht Konsequenzen und stellt ab Montag den Betrieb vorerst ein. Zur Begründung nennen die Verantwortlichen des Erlebnisbads auf der Website "die aktuelle Situation". Die Schließung werde voraussichtlich bis zum 3. April dauern.

Coronavirus im MK

Update, 14. März, 15.07 Uhr: Der „Corona-Krisenstab“ der Evangelischen Kirchengemeinde Werdohl hat alle Umstände miteinander abgewogen und trifft diese ab sofort umzusetzenden Entscheidungen: „Bis zu Beginn der Karwoche fallenalle Gottesdienste/Andachten im Gemeindehaus Christus- /Friedenskirche und in der Christus-/Friedenskirche aus. Am Anfang der Karwoche wird entschieden, wie es möglicherweise mit den Karfreitagsgottesdiensten weitergehen kann. Sämtliche Gruppen, Kreise und Veranstaltungen im Gemeindehaus Christus-/Friedenskirche fallen vorläufig bis zum 19. April aus. Die Gruppen- und Kreisleiter werden informiert. Das DW wird ebenso informiert, dass auch im Gebäude Kirchenpfad bis zum 19. April keine Veranstaltungen stattfinden. Der Kirchliche Unterricht findet vorläufig bis zum 19. April nicht statt. Anfang der 12. Kalenderwoche bekommen alle KU-Eltern einen Informationsbrief. Informationszettel für die Öffentlichkeit werden an den Gemeindehaus-/Kirchentüren und in den Schaukästen ausgehängt, die Lokalpresse wird informiert, auf der Homepage wird ein Hinweis geschaltet. Das Gemeindebüro bleibt bis auf weiteres als Informationszentrale geöffnet. Die Pfarrer und Gemeindepädagoginnen stehen als Seelsorger zur Verfügung, verzichten aber möglichst auf persönliche Besuche. In dieser Zeit der Verunsicherung sollen möglichst Wege gefunden werden (über Blogeintrag, Homepage/E-Mail Mut Macher/Übertragung von Musik oder eines Gottesdienstes aus der Kirche usw.), den Menschen Trost zu geben. Der Corona Krisenstab der Evangelischen Kirchengemeinde Werdohl trifft sich je nach Anlass und Veränderung der Situation. Zwischendurch werden Informationen in der WhatsApp Gruppe ausgetauscht. Der Kontakt zum Presbyterium ist immer gegeben“.

Update 14. März, 15.01 Uhr: Die evangelische Versöhnungskirchengemeinde in Lüdenscheid teilt mit, dass aufgrund der aktuellen Lage am Sonntag sowohl in der Erlöser- als auch in der Apostelkirche keine Gottesdienste stattfinden.

Und auch der Ortsverband Rahmedetal im Sozialverband Deutschland hat reagiert und bis auf Weiteres alle Veranstaltungen vorerst abgesagt. Das betrifft unter anderem die für den 21. März geplante Jahreshauptversammlung.

Coronavirus im MK: So reagieren Kirchengemeinden

Update, 14. März, 14.42 Uhr: Einen detaillierten Maßnahmenkatalog wegen der Pandemie präsentiert die Pfarrei St. Michael Werdohl-Neuenrade: Messen finden weiterhin unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt. Das Pfarrbüro und die Verwaltung arbeiten zunächst bis zum 3. April ohne Publikumsverkehr. Die Kontaktausnahme kann telefonisch oder per E-Mail erfolgen. - Die Priester können auch weiterhin zu Kranken- und Sterbenden gerufen werden. Die Krankensakramente werden unter Einhaltung der Hygienevorschriften gespendet. Alle Sondergottesdienste wie Kreuzwegandachten, Gottesdienste in den Seniorenheimen, Kinder- und Jugendkreuzweg fallen aus. Die Frühschichten in der Fastenzeit werden nicht in der Krypta, sondern in der Kirche angeboten, um die Abstandsvorgaben einhalten zu können. Das anschließende Frühstück findet nicht statt. Folgende weitere Veranstaltungen fallen aus: Die Frühschicht der Pfadfinder, der Bibelkurs Lectio Divina, das Fastenessen in Mariä Heimsuchung entfällt, der ökumenische Bußgang in Neuenrade entfällt, sämtliche geplanten Sitzungen sind abgesagt. Die Erstkommunionfeier und der vorbereitende Unterricht in der Gemeinde St. Michael Werdohl entfällt Neue Termine werden erst nach Änderung der Lage geplant, keinesfalls jedoch vor dem 30. Juni. Da in Neuenrade in diesem Jahr nur sechs Kinder zur Erstkommunion geführt werden, wird zur Zeit noch überlegt, ob eine Kleinstfeier nur mit den engsten Angehörigen stattfinden wird. Der vorbereitende Unterricht entfällt jedoch ab sofort auch hier. Die Anmeldung zur diesjährigen Firmung im Oktober wird ausgesetzt. Neue Anmeldetermine rechtzeitig bekannt gegeben. Die Treffen aller Gruppen und Verbände entfallen bis auf weiteres. Auch die Kegelbahn bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Kirchengemeinden bereiten sich auf die Feier des Osterfestes vor. Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Ostergottesdienste geplant. Jedoch fallen sowohl die Agapefeier nach der Osternacht in St. Michael und St. Petrus Canisisus als auch das Osterfrühstück in St. Mariä Heimsuchung aus. Die Priester weisen darauf hin: Bei Veränderung der Lage werden weitere Maßnahmen getroffen

Update, 14. März, 13.35 Uhr: Neuenrade-Affeln - Alle Abteilungen des SV Affeln 28 „stellen ihre Trainings- und Kursangebote mit sofortiger Wirkung“ ein. Was die anstehende Fußballferienfreizeit anbelangt, geplant vom 6. bis zum 9. April, „so beobachten die Verantwortlichen die Entwicklung und werden in den kommenden Wochen Entscheidungen über die weitere Vorgehensweise bekanntgeben“, heißt es in der Mitteilung des SV Affeln 28.

Balve-Garbeck – Die Vorstände der Garbecker Chöre (Choratelier, Cantamio und MGV Amicita Garbeck) haben „aus Vorsicht den Entschluss gefasst, die Chorproben bis Ostern ausfallen zu lassen“. Außerdem habe „der Chorverband NRW sämtliche Leistungssingen und Sängerfeste“ abgesagt.

Coronavirus im MK: Kirchen reagieren

Update, 14. März, 11.46 Uhr: Die Katholische Pfarrei St. Medardus in Lüdenscheid reagiert ebenfalls mit Absagen aller größeren Veranstaltungen und solcher, bei denen viele Teilnehmer aus den Risikogruppen zu erwarten sind, und folgt damit den Empfehlungen des Bistums Essen, die am Wochenende in den Gemeinden verlesen werden sollen. Zu den größeren Veranstaltungen die abgesagt werden, gehören nach Informationen unserer Redaktion wohl auch die Erstkommunionfeiern. Für dieses Wochenende wurde der Osterbasar von St. Joseph und Medardus abgesagt. die regulären Gottesdienste sollen, sofern sie nicht gefährdete Zielgruppen wie alte und Kranke betreffen, zunächst weiterhin stattfinden. Allerdings soll auf die Benutzung von Liederbüchern verzichtet werden und die Teilnehmer auf Abstand zu Banknachbarn hingewiesen werden.

Update, 14. März, 10.08 Uhr: Die Stadt Balve hat einige Maßnahmen wegen des Coronavirus ergriffen. "Um diese Ausbreitung zu verlangsamen und damit auch unser Gesundheitssystem geschützt wird, ist es die Aufgabe von uns allen, Kontakte und größere Menschenansammlungen zu vermeiden", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Daher werde die Stadt Balve ab Montag, 16. März, die öffentliche Bücherei und den öffentlichen Schwimmbadbetrieb einstellen. Ebenso würden sämtliche Veranstaltungen der öffentlichen Bücherei bis auf weiteres abgesagt, erklärte Bürgermeister Hubertus Mühling. Die Absage betreffe dementsprechend auch das Kinderkino in Balve am Montag, 16. März, und in Mellen am Donnertag, 19. März.

Coronavirus im MK: Rathaus in Balve geschlossen

Ebenso werde das Rathaus ab Montag für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen. "Im Vordergrund stehen dabei der Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Verwaltung. Viele Anliegen des täglichen Lebens lassen sich sicherlich telefonisch erledigen oder über den elektronischen Weg mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung klären", teilte die Stadt Balve mit.

Sollten Besuche im Rathaus oder Bürgerbüro unumgänglich sein, bittet Bürgermeister Mühling um vorherige telefonische Terminabstimmung mit den zuständigen Mitarbeitern. Sämtliche Telefonnummern seien auf der Internetseite der Stadt Balve oder telefonisch über die zentrale Rufnummer des Rathauses (02375/926-0) herauszufinden. Bei Besuchen bittet Mühling um die Beachtung der Hygienevorschriften, die in den Eingangsbereichen des Rathauses aushängen.

