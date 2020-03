Rührende Geste: Krankenhaus-Mitarbeiter im MK sagen Danke - mit Video

Die Mitarbeiter des Plettenberger Krankenhauses standen an Fenstern und Balkonen und bedankten sich für die Unterstützung.

Plettenberg - Mit einer besonderen Aktion begeisterten am Mittwoch rund 40 Mitarbeiter des Plettenberger Radprax-Krankenhauses.

Pünktlich um zwölf Uhr hielten Mitarbeiter aus allen Abteilungen an den Fenstern und Balkonen Zettel in die Luft mit der Aufschrift: „Danke an alle für Eure Hilfe und Ihr Verständnis.“ Wie Pflegedienstleiter Heiko Heseler erklärte, sei man überrascht vom Verständnis der Krankenhausbesucher und der Patienten und hocherfreut über die Unterstützung mit Hilfsmitteln durch die Feuerwehr und anderen Institutionen.

So konnte der Mangel an Mundschutz-Masken und Desinfektionsmitteln beseitigt werden. Immerhin werden im Krankenhaus pro Woche rund 100 Liter Desinfektionsmittel benötigt - Spenden von Unternehmen waren deshalb sehr willkommen.

Coronavirus im MK: Video von rührender Geste

Alle Informationen rund um das Coronavirus im MK gibt es hier. Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus in ganz NRW haben wir in unserem News-Ticker.