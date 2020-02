Coronavirus im MK bestätigt: Lehrer steckte sich im Karneval an - 31 Kontakte identifiziert

Märkischer Kreis - Das Coronavirus hat den Märkischen Kreis erreicht. Ein Lehrer wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei Schulen werden geschlossen.

Erster Coronavirus-Fall im Märkischen Kreis

Eine Schule in Lüdenscheid informierte die Eltern über einen begründeten Verdachtsfall

Eine Laboruntersuchung bestätigt eine Coronavirus-Infektion

Update 18.53 Uhr: 31 Personen, die Kontakt zu dem mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Lehrer hatten, werden derzeit durch das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises angeschrieben. Darunter befinden sich 28 Personen aus dem Umfeld der Lüdenscheider Mosaikschule, wie es hieß. Auf Nachfrage konkretisierte der Märkische Kreis: Unter den Kontaktpersonen aus der Schule befinden sich sowohl Lehrer als auch Schüler. In diesen Fällen werden die Eltern der Schüler informiert.

Update 18.40 Uhr: Der Lehrer, bei dem am Nachmittag eine Coronavirus-Infektion bestätigt wurde, hat sich selbst bei den Behörden gemeldet. Das erklärte Kreissprecher Hendrik Klein. Demnach habe der Mann die Berichterstattung über das infizierte Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg verfolgt. Weil er zusammen mit dem Ehepaar Gast auf der Karnevalssitzung in Gangelt war, habe er sich am Freitagmorgen bei den Behörden gemeldet, sagte Klein.

18.32 Uhr: Die Krankenhäuser im Märkischen Kreis sind am Freitagmorgen zu einem Treffen in Altena zusammengekommen. Thema war das Coronavirus und seine Folgen auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Einvernehmlich äußerten die Krankenhaus-Vertreter eine dringende Bitte an Patienten, die glauben, sich mit dem Virus angesteckt zu haben.

Update 18.16 Uhr: Wie der Kreis soeben mitteilt, tritt der Krisenstab des Märkischen Kreises um 19 Uhr noch einmal zusammen, um auf die aktuellen Entwicklungen im Coronavirus-Fall von Lüdenscheid reagieren zu können. Leiter des Krisenstabs ist Guido Thal, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste beim Märkischen Kreis.

Update 17.58 Uhr: Der Märkische Kreis konkretisiert: "Das Gesundheitsamt des Kreises bestätigt die Infektion eines Lehrers aus Lüdenscheid mit dem neuen Coronavirus. Der Krisenstab hat seine Arbeit aufgenommen. Wie das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet, ist der Test des Lehrers auf den Coronavirus SARS-CoV2 positiv ausgefallen. Diese Meldung ging am späten Nachmittag bei der Gesundheitsbehörde ein.

Update 17.51 Uhr: Wie das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet, ist der Test eines Lehrers der Mosaikschule am Standort Lüdenscheid auf den Coronavirus positiv ausgefallen. Der betroffene Lehrer ist zurzeit unter häuslicher Quarantäne. "Sein Gesundheitszustand ist gut, er zeigt nur sehr milde Erkältungssymptome", schreibt der Kreis.

Der Krisenstab hat seine Arbeit aufgenommen. Die Kontaktpersonen des Mannes sind bekannt. Davon werden 31 unter häusliche Quarantäne gestellt. Unter diesen Betroffenen sind 28 Personen aus dem Schulumfeld. Die Kontaktpersonen werden noch heute vom Gesundheitsamt telefonisch benachrichtigt und im Laufe des morgigen Tages vom Kreis auf das Coronavirus hin untersucht.

Update 17.41 Uhr: Das Ergebnis der Probe liegt vor. Die Laboruntersuchung hat ergeben, dass der Lehrer mit dem Coronavirus infiziert ist. Das bestätigt Kreissprecher Hendrik Klein auf Anfrage. Der Mann befindet sich zuhause in Quarantäne. Er hat nach ersten Informationen nur leichte Symptome. Eine erste Meldung, wonach der Lehrer ist Krankenhaus gebracht wurde, hat sich nicht bewahrheitet.

Bislang wurden 31 Kontaktpersonen identifiziert, davon 28 aus der Schule. Sie werden noch heute Abend vom Gesundheitsamt informiert und sollen morgen von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes untersucht werden. Bis dahin sollen sie ebenfalls zuhause bleiben.

Update 17.20 Uhr: Ein Coronavirus-Verdacht bei einem Patienten am Klinikum Lüdenscheid hat sich nicht bestätigt. Nach einem negativen Test gab es Entwarnung.

Update 17.02 Uhr: Die Stadt Lüdenscheid teilt nach Rücksprache mit dem Krisenstab soeben mit, dass auch die Otfried-Preußler-Schule, die sich im selben Gebäudekomplex befindet wie die Mosaikschule, am Montag, 2. März, geschlossen bleibt. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagte Stadtsprecherin Marit Schulte. "Sofern die Eltern von uns keine weiteren Informationen erhalten, findet der Unterricht am Dienstag wieder statt." Die Otfried-Preußler-Schule ist eine zweizügige Grundschule im Stadtteil Gevelndorf. An der Grundschule selbst gibt es keinen Verdachtsfall.

Coronavirus: Zwei Schulen bleiben am Montag in Lüdenscheid geschlossen

Update 16.44 Uhr: Die Elternpflegschaftsvorsitzende der beiden Mosaikschulstandorte Lüdenscheid und Meinerzhagen, Tina Stahlschmidt, war in der Plettenberger Innenstadt unterwegs, als sie die Nachricht des möglicherweise infizierten Lehrers erreichte. "Die Nachricht hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Ich wurde mehrfach in der Stadt persönlich darauf angesprochen und mein Handy klingelt Sturm", berichtete Tina Stahlschmidt gut eine Stunde nach Bekanntwerden des begründeten Verdachtsfalls an ihrer Schule.

Update 16.30 Uhr: Eine weitere Hotline für Fragen zum Thema Coronavirus hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe unter der Rufnummer 116117 eine Hotline eingerichtet. Sie ist freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 22 Uhr erreichbar.

Die Schulleitung der Mosaikschule sowie das Kreisgesundheitsamt bitten die Eltern der Mosaikschule um etwas Geduld. Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen könnten erst nach Vorliegen des Testergebnisses ergriffen werden. Die Eltern sollen dann über das Kommunikationstool "School Fox" informiert werden.

Update 15.48 Uhr: Auf Nachfrage machte Kreissprecher Hendrik Klein deutlich, dass alle weitere Maßnahmen vom Ergebnis der Laboruntersuchung der Blutprobe abhängen. Erst wenn sich die Coronavirus-Infektion bestätigt, werden zum Beispiel weitere Kontaktpersonen des Lehrers identifiziert und gegebenenfalls isoliert. Bislang ist nicht bekannt, wo der Lehrer wohnt.

Das Ergebnis der Laboruntersuchung soll den Plänen nach am Freitag gegen 20 Uhr vorliegen. Die Mosaikschule schreibt in ihrem Elternbrief: "Ob eine Vermeidung von Personenkontakten erforderlich sein könnte, werden wir Ihnen nach vorliegendem Testergebnis mitteilen."

Im Gebäude der Moasikschule befindet sich auch noch eine Grundschule

Update 15.28 Uhr: Die Mosaikschule befindet sich in einem Gebäudekomplex im Stadtteil Gevelndorf, in dem sich auch die Grundschule Gevelndorf befindet. Für die Schüler und Lehrer der Grundschule gibt es laut Kreissprecher Hendrik Klein bislang keine Vorsichtsmaßnahmen. Der Unterricht am Montag soll stattfinden.

+ Die Mosaikschule befindet sich in einem Gebäudekomplex mit der Grundschule Gevelndorf. © Nougrigat Ebenfalls nicht von weiteren Maßnahmen betroffen ist der Standort Meinerzhagen der Mosaikschule. Dort sei der Lehrer nicht eingesetzt gewesen. Wie der Kreissprecher erklärte, werde der Krisenstab am Nachmittag erneut zusammenkommen.

Update 15.22 Uhr: Der Märkische Kreis hat soeben eine Pressemitteilung zum begründeten Verdacht auf eine Corona-Infektion im Märkischen Kreis veröffentlicht. Demnach sei die betroffene Person Lehrer an einer Förderschule in Lüdenscheid. Die Schule bleibt am Montag vorsorglich geschlossen.

Wegen eines begründeten Verdachtsfalls einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus im Märkischen Kreis hat Landrat Thomas Gemke den Krisenstab zusammengerufen. Bereits am Donnerstag wurden dessen Mitglieder vorsorglich aktiviert.

+ Landrat Thomas Gemke hat am Freitagmittag den Krisenstab einberufen: Grund ist ein begründeter Verdachtsfall einer Coronavirus-Infektion. Foto: © Mathis Schneider/Märkischer Kreis Ein Lehrer der Mosaikschule in Lüdenscheid-Gevelndorf habe gemeinsam mit einem bestätigten Corona-Patienten aus dem Kreis Heinsberg an einer Veranstaltung teilgenommen und zeige seit heute Symptome, die auch auf den neuen SARS-CoV2-Virus hinweisen.

Er war bereits seit Mittwoch nicht mehr im Dienst. Der Verdacht ist bisher nicht bestätigt. Die Elternschaft der Schule wurde über den Verdachtsfall informiert. Vorsorglich bleibt die Schule am Montag, 2. März, geschlossen."

Update 15.08 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung ist der Lehrer aufgrund seiner Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie sein Zustand ist, ist derzeit unklar. Die Mosaikschule verweist in ihrem Elternbrief darauf, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll ist, "in Eigeninitiative zu einem Arzt zu gehen und sich auf das Coronavirus untersuchen zu lassen."

Begründeter Verdachtsfall - Bestätigung einer Coronavirus-Infektion steht noch aus

Update 14.55 Uhr: Nach nun bestätigten Informationen gibt es den ersten begründeten Verdachtsfall auf das Coronavirus im Märkischen Kreis. Ein Lehrer zeigte Symptome des Coronavirus.

+ Ein Lehrer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. (Symbolbild) © picture alliance/dpa Bei dem Mann handelt es sich nach ersten Informationen um einen Lehrer der Mosaikschule. Er soll am 15. Februar an der karnevalistischen "Kappensitzung" im Ortsteil Langbroich-Harzelt von Gangelt (Kreis Heinsberg) teilgenommen haben.

Dort soll er Kontakt mit einer Person gehabt haben, deren Infektion mit dem Coronavirus als bestätigt gilt. An der Karnevalssitzung hatte auch ein Ehepaar teilgenommen, dass inzwischen positiv auf das Virus getestet wurde. Der Mann aus Gangelt (47) befindet sich in einem kritischen Zustand.

Coronavirus: 400 mögliche Kontaktpersonen bei Karnevalsveranstaltung in Gangelt identifiziert

Laut Behörden habe es auf dieser Veranstaltung im Kreis Heinsberg 400 mögliche Kontaktpersonen gegeben. Für deren Partner und gegebenenfalls Kinder könnte daher rein rechnerisch der Faktor 2,5 angesetzt werden, womit man auf die Zahl 1000 komme.

Die Mosaik-Schule am Standort Lüdenscheid informierte Eltern mit einem Brief darüber, dass sich eine Person mit einem begründeten Verdacht auf das Coronavirus in der Schule aufgehalten habe. Eine Laboruntersuchung läuft derzeit. Mit Ergebnissen werde am Freitagabend gerechnet. Bis dahin gilt die Erkrankung als nicht bestätigt, wohl aber der begründete Verdachtsfall.

Als Vorsichtsmaßnahme wird die Mosaikschule - eine Förderschule in Lüdenscheid - am Montag geschlossen. Am Freitagmittag kam der erst am Donnerstag eingerichtete Krisenstab zusammen, um die weiteren Maßnahmen zu besprechen. Dabei geht es auch darum, weitere Personen zu identifizieren, die Kontakt zu dem Lehrer gehabt haben.

Coronavirus: Lehrer aus dem MK war seit Besuch in Gangelt nicht mehr in der Schule

Nach Informationen des Märkischen Kreises hat der Lehrer seit Mittwoch seine Schule nicht mehr besucht. Er klagte über grippeähnliche Symptome. Er sei seitdem krankgeschrieben gewesen.

In NRW ist die Zahl der bestätigtenCoronavirus-Fälle inzwischen auf 20 angestiegen. Zuletzt hatte sich ein Coronavirus-Verdacht in Dortmund bestätigt. Die jeweils aktuellen Entwicklungen können Sie im News-Ticker zum Coronavirus in NRW nachlesen.

Im Märkischen Kreis hatte es bislang dreimal einen Coronavirus-Verdacht gegeben. Zuletzt war am Mittwoch der Gast eines Hotels in Iserlohn auf das Coronavirus untersucht worden. Der Verdacht bestätigte sich nicht. Noch am Donnerstagabend sagte Kreissprecher Hendrik Klein gegenüber unserer Zeitung: "Es ist nicht mehr die Frage, ob das Virus den Märkischen Kreis erreicht, sondern wann."