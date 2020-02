Coronavirus: Neuer Verdachtsfall im MK - in einem Hotel

Coronavirusverdachtsfall im Märkischen Kreis: In einem Hotel in Iserloohn wurde ein Patient mit grippeähnlichen Symptomen gemeldet. (Symbolbild)

Märkischer Kreis - Coronavirus-Verdacht im MK: Nach ersten Informationen soll eine Person in einem Hotel über grippeähnliche Symptome geklagt haben. Das Gesundheitsamt ist vor Ort.

Coronavirus-Verdacht im Märkischen Kreis

Das Gesundheitsamt wurde zu einem Hotel in Iserlohn gerufen

Ein Patient mit grippeähnlichen Symptomen wurde untersucht

Noch ist die Lage unübersichtlich. Bestätigt ist bislang lediglich, dass es am Mittwoch einen Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion im Märkischen Kreis gab.

Coronavirus: Verdachtsmeldung aus einem Hotel in Iserlohn

Nach Informationen unserer Zeitung habe sich der Patient zum Zeitpunkt der Meldung in einem Hotel in Iserlohn aufgehalten. Dort hatte er über grippeähnliche Symtome geklagt.

Die Feuerwehr Iserlohn erklärte am Mittag, dass man von einem Coronavirus-Verdacht in einem Hotel Kenntnis habe. Ein Einsatzgeschehen für die Feuerwehr sei es aber derzeit nicht.

Märkischer Kreis bestätigt Verdachtsfall - und gibt Entwarnung

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises habe sich des Falls angenommen, teilte die Feuerwehr Iserlohn und verwies aufs Kreishaus. Kreissprecher Hendrik Klein bestätigte gegenüber unserer Zeitung den Verdachtsfall. "Der Patient ist in Augenschein genommen worden. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine saisonale Grippe handelt", sagte Klein auf Anfrage. Nähere Einzelheiten lagen am Mittag noch nicht vor. Wir berichten nach.

Dritter Verdachtsfall auf Coronavirus im Märkischen Kreis

Es ist der bislang dritte bekanntgewordene Verdachtsfall auf das Coronavirus im Märkischen Kreis. In einer Arztpraxis in Iserlohn war ein Patient gemeldet worden, der zuvor aus Asien zurückgekehrt war. Ebenfalls in Iserlohn klagte ein Schüler eines Gymnasiums über Symptome. Ein mutiertes Coronavirus sorgt bei Tieren im Märkischen Kreis für Todesfälle.

In NRW gibt es den ersten Fall von Coronavirus bei Menschen. Aktuelle Infos dazu hier.