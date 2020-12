Corona im MK: Corona-Hotspot! RKI meldet Rekordwerte einen Tag vor Weihnachten

Das Coronavirus grassiert im Märkischen Kreis. Wie sind aktuell die Infektionszahlen im MK? Wie hoch ist die Inzidenz? Welche Konsequenzen hat das? Antworten hier im Ticker.

Das Coronavirus grassiert im Märkischen Kreis.

Die Corona-Infektionszahlen steigen. Der MK befindet sich im Lockdown.

Wir berichten aktuell über Fallzahlen, Inzidenz und Ereignisse rund um Corona im MK. (News zum Coronavirus im MK)

Update vom 23. Dezember, 6.22 Uhr: Einen Tag vor Heiligabend wird der Märkische Kreis nach Definition der NRW-Landesregierung zum Corona-Hotspot. Die Zahl der Neuinfektionen schießt in die Höhe und gleichzeitig ist der 100. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Ein trauriger Tag für den MK - ausgerechnet einen Tag vor Weihnachten.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom MIttwochmorgen hervorgeht, wurde die kritische Inzidenz-Grenze von 200, die den Märkischen Kreis zum Corona-Hotspot macht, überschritten - und zwar deutlich. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 197,9 auf 224,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Ein neuer Rekordwert. Erst einmal - am 11. November - lag die Inzidenz im MK mit 211 über der 200er-Grenze. Bei Überschreiten dieser Marke kann der Märkische Kreis Verschärfungen der Corona-Regeln, wie eine nächtliche Ausgangssperre, anordnen. Derzeit wird mit einem solchen Vorstoß kurz vor Weihnachten aber nicht gerechnet.

In der vergangenen Woche wurden nach RKI-Angaben 920 Neuinfektionen im Märkischen Kreis registriert - es ist ebenfalls der höchste Wochenwert seit Beginn der Pandemie. Innerhalb von 24 Stunden wurden demnach bis Mittwochmorgen (0 Uhr) 238 Neuinfektionen im Kreisgebiet registriert. In der Vorwoche waren es zum gleichen Zeitpunkt „nur“ 135 Neuinfektionen. Die Zahl der Corona-Fälle stieg laut RKI auf 7.417. Zudem wurde am Mittwochmorgen der 100. Todesfall im Märkischen Kreis gemeldet.

Update vom 22. Dezember, 13.15 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz im Märkischen Kreis nähert sich dem Wert von 200. Das Robert-Koch-Institut meldet aktuell 197,9 Infizierte in den vergangenen sieben Tagen. Mit diesem Wert liegt der Kreis auf einem Mittelplatz gemessen an den Nachbarkommunen. Der Oberbergische Kreis meldet einen Wert von 226,8, Olpe 218,7, Hagen 212,5 und der Ennepe-Ruhr-Kreis 200,9. Geringere Inzidenz-Werte sind für den Kreis Unna (157,0), den Kreis Siegen-Wittgenstein (152,7), den Kreis Soest (136,5) sowie den Hochsauerlandkreis mit 107,8 registriert.

Aktuell verzeichnet das Kreisgesundheitsamt 1.045 Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. 149 Infizierte weniger als noch einen Tag zuvor. Mit ihnen stehen 2.544 Kontaktpersonen unter häuslichen Quarantäne. Dem Kreis wurden 46 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Sie verteilen sich auf Altena (+2), Hemer (+6), Iserlohn (+10), Kierspe (+1), Lüdenscheid (+8), Meinerzhagen (+4), Menden (+1), Nachrodt-Wiblingwerde (+2), Neuenrade (+2), Plettenberg (+1), Schalksmühle (+10) und Werdohl (-1, datenbereinigt). 192 konnten als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

Leider sind auch wieder drei weitere Todesopfer in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Es handelt sich dabei um eine 91-jährige Iserlohnerin, einen 84 Jahre alten Mann aus Lüdenscheid sowie eine 78-Jährige aus Hemer.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 197,9 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 135 Abstriche, davon 9 an der Teststation in Lüdenscheid, 18 an der Station in Iserlohn und 108 mobil.

Derzeit werden 140 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 28 intensivmedizinisch. 26 Personen müssen beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 7.179 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 6.035 Märker haben die Krankheit bereits überwunden. 99 sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.



Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 57 Infizierte, 249 Gesundete, 196 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 57 Infizierte, 249 Gesundete, 196 Kontaktpersonen und 5 Tote Balve : 16 Infizierte, 106 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 16 Infizierte, 106 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 1 Toter Halver : 20 Infizierte, 288 Gesundete, 55 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 20 Infizierte, 288 Gesundete, 55 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 88 Infizierte, 488 Gesundete, 213 Kontaktpersonen und 7 Tote

: 88 Infizierte, 488 Gesundete, 213 Kontaktpersonen und 7 Tote Herscheid : 8 Infizierte, 47 Gesundete und 12 Kontaktpersonen

: 8 Infizierte, 47 Gesundete und 12 Kontaktpersonen Iserlohn : 267 Infizierte, 1.429 Gesundete, 633 Kontaktpersonen und 20 Tote

: 267 Infizierte, 1.429 Gesundete, 633 Kontaktpersonen und 20 Tote Kierspe : 43 Infizierte, 312 Gesundete, 53 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 43 Infizierte, 312 Gesundete, 53 Kontaktpersonen und 3 Tote Lüdenscheid : 196 Infizierte, 969 Gesundete, 384 Kontaktpersonen und 12 Tote

: 196 Infizierte, 969 Gesundete, 384 Kontaktpersonen und 12 Tote Meinerzhagen : 80 Infizierte, 407 Gesundete, 215 Kontaktpersonen und 9 Tote

: 80 Infizierte, 407 Gesundete, 215 Kontaktpersonen und 9 Tote Menden : 133 Infizierte, 637 Gesundete, 290 Kontaktpersonen und 16 Tote

: 133 Infizierte, 637 Gesundete, 290 Kontaktpersonen und 16 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 21 Infizierte, 121 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 21 Infizierte, 121 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und 3 Tote Neuenrade : 26 Infizierte, 233 Gesundete und 135 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 26 Infizierte, 233 Gesundete und 135 Kontaktpersonen und 1 Toter Plettenberg : 25 Infizierte, 311 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 25 Infizierte, 311 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 28 Infizierte, 107 Gesundete, 56 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 28 Infizierte, 107 Gesundete, 56 Kontaktpersonen und 2 Tote Werdohl: 37 Infizierte, 331 Gesundete, 94 Kontaktpersonen und 14 Tote

Update vom 22. Dezember, 6.09 Uhr: Die Inzidenz im Märkischen Kreis steigt auch am Dienstag weiter an, dennoch wurde die Hotspot-Grenze von 200 noch nicht überschritten. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion erhöht sich ebenfalls.

Nach aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden innerhalb von 24 Stunden weitere drei Corona-Tote im Märkischen Kreis registriert. Damit stieg die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 99. 32 davon werden der ersten Welle zugeordnet, seit Anfang Oktober und damit dem Beginn der zweiten Welle kamen 67 weitere Corona-Opfer hinzu. Kurz vor Weihnachten wurde auch ein Höchststand bei den Todesfällen innerhalb einer Woche erreicht. Zwischen dem 15. und 22. Dezember waren 15 Tote zu beklagen.

Von Montag, 0 Uhr, bis Dienstag, 0 Uhr, wurden laut RKI zudem 42 Neuinfektionen im MK verzeichnet. Da am Wochenende deutlich weniger getestet wird, sind die Infektionszahlen am Montag und Dienstag tendenziell niedriger. So wurden am Dienstag der Vorwoche 38 Neuinfektionen registriert, am Donnerstag waren es dann schon 178. Bis der seit dem 16. Dezember geltende harte Lockdown Wirkung zeigt, können bis zu zwei Wochen vergehen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag erneut an - allerdings nur wenig von 197,2 auf 197,9. Damit bleibt der Märkische Kreis knapp unter der Hotspot-Inzidenz von 200, ab der weitere Verschärfungen der Coronaschutzmaßnahmen möglich sind. Mehrere betroffene Städte und Kreis haben das bereits getan, zum Beispiel über nächtliche Ausgangssperren.

Update vom 21. Dezember, 12.15 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Märkischen Kreis laut Robert-Koch-Institut am Wochenende auf 197,2 gestiegen - knapp unter Hotspot-Grenze von 200. Das teilte der Kreis am Montag mit. Die Gesundheitsdienste melden 187 Neuinfektionen. Bedauerlicherweise sind wieder vier Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung verstorben. 95 weitere Männer und Frauen sind geheilt.

Corona im MK: Massenausbruch im Dietrich-Bonhoeffer-Seniorenzentrum in Lüdenscheid

Aktuell verzeichnet das Kreisgesundheitsamt damit 1.233 Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Mit ihnen stehen 2.672 Kontaktpersonen unter häuslichen Quarantäne. Am Wochenende sind beim Märkischen Kreises 187 positive Corona-Nachweise eingegangen. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+6), Balve (+3), Halver (+5), Hemer (+15), Herscheid (+2), Iserlohn (+43), Kierspe (+1), Lüdenscheid (+75), Meinerzhagen (+12), Menden (+11), Nachrodt-Wiblingwerde (+4), Neuenrade (+3), Plettenberg (+1), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+4). 95 konnten als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

Die hohe Zahl in Lüdenscheid geht zum Großteil auf einen Corona-Ausbruch im Dietrich-Bonhoeffer-Seniorenzentrum zurück. Nach einer PCR-Reihentestung am Freitag liegen inzwischen positive Befunde bei 43 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie bei 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. Fünf Bewohner zeigten leichte Symptome, sagte Einrichtungsleiter Udo Terschanski. Die infizierten Bewohner wurden in ihren Zimmern isoliert, die betroffenen Mitarbeiter sind in Quarantäne. Es gilt ein Besuchsverbot und ein Aufnahmestopp in der Einrichtung.

Corona im MK: Vier Todesopfer am Wochenende im Märkischen Kreis

Wie der Märkische Kreis mitteilte, sind am Wochenende vier weitere Todesopfer in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Es handelt sich dabei um zwei jeweils 89 Jahre alte Hemeranerinnen, einen 90-Jährigen aus einer Pflegeeinrichtung sowie eine 82-Jährige, beide aus Iserlohn. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 197,2 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 600 Abstriche, davon 201 an der Teststation in Lüdenscheid, 175 an der Station in Iserlohn und 224 mobil.

Neuer Höchststand in den Kliniken: Derzeit werden 137 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 29 intensivmedizinisch. 27 Personen müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 262 Corona-Infektionen, in den Schulen 39 und in den Kindertageseinrichtungen 51. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften der Feuerwehr meldet der Kreis 33 positiv Getestete.

Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 7.133 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 1,73 Prozent der Gesamtbevölkerung im Kreis. 5.843 Märker haben die Krankheit bereits überwunden. 96 Märker sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben, das sind 1,35 Prozent der Infizierten. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei 78 Jahren.

Update vom 21. Dezember, 6.37 Uhr: Wird der Märkische Kreis heute im Laufe des Tages zur Hotspot-Region? Ab einer Inzidenz von 200 gelten Städte und Kreis als Corona-Hotspot. Nach 194,8 am Sonntag stieg die Inzidenz im MK auch am Montag weiter an. Das Gesundheitsministerium in NRW hat für das Überschreiten der kritischen Inzidenz-Grenze eigens einen Paragraphen in die Coronaschutzverordnung (vom 18. Dezember) aufgenommen. Unter §16 Absatz 2 heißt es:

„Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner (7-Tages-Inzidenz) nach den täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums Gesundheit über einem Wert von 200 liegt, können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales über diese Verordnung hinausgehende zusätzliche Schutzmaßnahmen anordnen.“ Mehrere Städte und Kreis haben das bereits getan, zum Beispiel über nächtliche Ausgangssperren.

Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldete am Montagmorgen für den Märkischen Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 197,2 (+2,4). Demnach wurden in der vergangenen Woche 809 Neuinfektionen registriert. Das sind 119 mehr als in der Vorwoche (13.12.) und 289 mehr als vor zwei Wochen (6.12.). Die Hotspot-Grenze ist im MK erreicht, wenn das heimische Gesundheitsamt 820 Neuinfektionen in sieben Tagen registriert. Am vergangenen Montag wurden 38 Neuinfektionen bis Dienstag (15.12., 0 Uhr) gemeldet. Sollten es heute im Laufe des Tages mehr als 49 sein, läge die Inzidenz über 200 - sowie bereits im benachbarten Oberbergischen Kreis (Inzidenz 210,3) und im Kreis Olpe (221,7).

Insgesamt 7.132 Corona-Fälle gab es seit Beginn der Pandemie im MK (laut LZG). Gegenüber dem Vortag ist das ein Plus von 31. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 96 und ist damit über das Wochenende um vier gestiegen.

