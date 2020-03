Coronavirus im MK: +++Zehn bestätigte Fälle+++ Quarantäne-Patienten in diesen Städten

Märkischer Kreis - Das Coronavirus hat angesichts von zehn bestätigten Fällen, "Hamsterkäufen" und Absagen von Veranstaltungen längst Auswirkungen auf das Leben im Märkischen Kreis. Wir berichten hier im News-Ticker.

Es gibt aktuell zehn bestätigte Coronavirus-Fälle im Märkischen Kreis.

Nach einem NRW-Erlass vom 10. März werden Veranstaltungen abgesagt.

Alle Entwicklungen im Märkischen Kreis gibt es bei uns im News-Ticker.

+++ News-Ticker aus dem MK hier aktualisieren +++

+++ Hier geht es zum News-Ticker aus NRW +++

+++Alle Infos und Kontakte für Bürger aus dem MK+++

Update 15.45 Uhr: Die Märkischen Kliniken setzen aus Sorge um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus drastische Einschränkungen für Besucher um.

Update 15.11 Uhr: Am Nachmittag gab das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises weitere Einzelheiten zu den Coronavirus-Fällen neun und zehn bekannt, die das Ministerium bereits am Morgen gemeldet hatte.

Am Mittwoch, 11. März, wurden die Probe einer Person aus Plettenberg und einer Person aus Menden als positiv identifiziert. Das Gesundheitsamt ermittelt in beiden Fällen die Kontaktpersonen.

Der infizierte Lehrer aus Lüdenscheid – der erste Corona-Fall im Kreis – und dessen 34 Kontaktpersonen konnte der Märkische Kreis inzwischen aus der Quarantäne entlassen.

Aktuell befinden sich damit noch neun labortechnisch-bestätigte Infizierte und 49 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Iserlohn : 1 infizierte Person und 4 Kontaktpersonen

: 1 infizierte Person und 4 Kontaktpersonen Lüdenscheid : 3 Infizierte und 31 Kontaktpersonen

: 3 Infizierte und 31 Kontaktpersonen Menden : 2 Infizierte und 4 Kontaktpersonen

: 2 Infizierte und 4 Kontaktpersonen Plettenberg : 3 Infizierte und 5 Kontaktpersonen

: 3 Infizierte und 5 Kontaktpersonen Altena : 1 Kontaktperson

: 1 Kontaktperson Halver : 1 Kontaktperson

: 1 Kontaktperson Hemer : 1 Kontaktperson

: 1 Kontaktperson Meinerzhagen : 1 Kontaktperson

: 1 Kontaktperson Neuenrade: 1 Kontaktperson

Zahl der Infizierten im benachbarten Hochsauerlandkreis auf acht gestiegen

Update 14.51 Uhr: Der Märkische Kreis hat mehrere Veranstaltungen in Iserlohn, Lüdenscheid und Altena wegen des Coronavirus abgesagt.

Update 14.19 Uhr: Es gibt fünf neue, bestätigte Coronavirus-Fälle im benachbarten Hochsauerlandkreis. Das teilte die Kreisverwaltung des Hochsauerlandkreises am Donnerstag mit. Insgesamt gebe es damit nun acht Covid-19-Erkrankte im HSK. Auch die neuen Coronavirus-Patienten - laut Kreis drei Menschen in Arnsberg, einer aus Brilon und ein weiterer aus Schmallenberg - seien Rückkehrer aus Skiurlauben.

Update 14.07 Uhr: Der mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Lehrer der Mosaikschule - der erste Corona-Fall im Märkischen Kreis - ist nach unseren Informationen inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden. Zwei Tests zum Abschluss seiner 14-tägigen Quarantäne ergaben keinen Hinweis mehr auf das Coronavirus. Die Covid19-Erkrankung hatte bei dem Lehrer nur milde Erkältungssymptome ausgelöst. Er gilt nun als geheilt. Von ihm geht keine Ansteckungsgefahr mehr aus.

Update 13.48 Uhr: Es gibt im Märkischen Kreis wieder Atemschutzmasken. Sie sind aber deutlich teurer als noch vor einigen Wochen, berichtet ein Apotheker.

Update 13:09 Uhr: Neben zahlreichen Klassen- und Kursfahrten, die aufgrund der neuen Bestimmungen des NRW-Schulministeriums abgesagt werden müssen, wird auch der Abi-Sturm der Lüdenscheider Gymnasium verschoben: Die eigentlich für den 2. April terminierte Veranstaltung der Abiturienten wurde in Absprache allerdrei Gymnasien auf den 28. Mai verschoben.

Schulleitung der Pestalozzi-Grundschule in Lüdenscheid nimmt Stellung auf Internetseite

Update 13.01 Uhr: Die Pestalozzi-Grundschule in Lüdenscheid äußert sich auf seiner Internetseite zu dem Corona-Verdacht in der Schule. Mehrere Schüler einer vierten Klasse sowie drei Lehrkräfte stehen dort unter Quarantäne, weil sie Kontakt zu einer infizierten Lehrerin der Mosaikschule hatten.

Die Schulleitung macht darin noch einmal deutlich, dass es "an unserer Schule keinen bekannten Fall von Corona gibt, weder bei den Lehrern noch bei den Schülern." Die erkrankte Lehrerin der Mosaikschule war demnach am 27.02.2020 an der Schule. Alle Kontaktpersonen bleiben zurzeit zu Hause. Der Unterricht findet regulär statt.

Auf der Homepage heißt es: "Das Gesundheitsamt und die Stadt entscheiden über Schulschließungen, nicht die Schulleitung. Wir tun alles für die Sicherheit Ihrer Kinder und achten extrem auf die Hygiene. Sie werden weiterhin von uns über Änderungen informiert (Elternbrief, Hompage)."

Update 11.59 Uhr: Das schönste Osterfeuer-Event der Region - das "Burn the Fox"-Festival in Lüdenscheid - wird wegen des Coronavirus abgesagt.

Update, 11.50 Uhr: Die nächste Veranstaltung im MK wurde abgesagt. Die Band "Let the butterfly" sollte eigentlich in Rinkscheid auftreten - daraus wird nun nichts mehr.

Update 10.38 Uhr: Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen (MAGS) meldet für den Märkischen Kreis die bestätigten Fälle neun und zehn. Bislang hat das Kreisgesundheitsamt des Märkischen Kreises bis gestern acht Fälle aufgeführt. Diese Zahl hat sich bis Donnerstagmorgen offenbar erhöht. Wie das Ministerium ausführt, beziehen sich die vorliegenden Zahlen auf Informationen, die das MAGS als offizielle Berichte erreicht haben. "Bei der Entwicklung der Zahl der bestätigten Infektionen handelt es sich derzeit um ein dynamisches Geschehen", schreibt das Ministerium. Nähere Einzelheiten zu den neuen Fällen im Märkischen Kreis gibt es noch nicht.

10.32 Uhr: Über die Auswirkungen der Corona-Krise im abgeriegelten Italien berichtet eine Familie aus Lüdenscheid, die vor einigen Jahren nach Italien gezogen ist.

31 Fälle in den Nachbarkreisen und der Stadt Hagen bis Mittwochabend

Update 12. März, 10.16 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle in der Region steigt weiter. Im Märkischen Kreis sind bislang acht Menschen positiv auf das Virus getestet worden, sie stammen aus Lüdenscheid (4), Plettenberg (2), Menden und Iserlohn.

So ist die Situation in den Nachbarkreisen und Städten aus.

Im Oberbergischen Kreis wurden am Mittwoch vier neue SARS-CoV2-Fälle bestätigt. Die Personen befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Insgesamt erhöht sich die Zahl der bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus im Oberbergischen Kreis auf elf. Zwei der betroffenen Personen konnten allerdings nach Ablauf der Quarantänefrist und zweifach negativem Test aus der Quarantäne entlassen werden.

Auch im Kreis Olpe gibt es den ersten Corona-Fall. Bei einer Frau aus der Gemeinde Kirchhundem wurde das Virus durch einen Test nachgewiesen. Bei der Erkrankten, die kürzlich aus einem Urlaub in Südtirol gekommen war, waren leichte Symptome einer Erkältung aufgetreten.

Im Hochsauerlandkreis stieg die Zahl der Infizierten am Mittwoch auf drei. Zwei weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden bestätigt. Betroffen sind zwei Frauen aus Schmallenberg, die aus dem Skiurlaub in Südtirol zurück gekehrt sind.

Im Kreis Soest ist die Zahl der Fälle auf vier gestiegen. Eine Person aus Lippstadt, die einen Urlaub in Österreich verbracht hat, wurde positiv getestet. Zudem wurde das Virus bei Personen aus Möhnesee, Soest und Bad Sassendorf nachgewiesen.

In der Stadt Hagen sind bislang drei Corona-Fälle bestätigt. Zwei Männer mittleren Alters hatten sich unverzüglich, nachdem sie von einer Reise aus Südtirol zurückgekommen waren, beim Gesundheitsamt der Stadt Hagen gemeldet. Sie wurden positiv auf das Virus getestet.

Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Unna ist auf neun gestiegen. Zwei der drei neuen Fälle stehen im Zusammenhang den bereits bekannten Fällen aus Bergkamen. Der dritte neue Fall ist in Schwerte zu verorten. Wo die Person sich angesteckt hat, wird derzeit ermittelt.

12. März, 10 Uhr: Weitere Auswirkungen auch auf Meinerzhagen: Die Rinkscheider Frühlingsparty findet nicht statt. Die Entscheidung, die Party, die für kommenden Samstag in der Rinkscheider Mehrzweckhalle geplant war, abzusagen, sei am Mittwochabend gefallen, teilte der Schützenverein Rinkscheid auf Anfrage unserer Zeitung mit. Ebenfalls abgesagt wurde die Festkleiderbörse, die am kommenden Sonntag in der Listerhalle in Hunswinkel hätte stattfinden sollen.

Zwei neue Infizierte: Jetzt acht Coronavirus-Fälle im Märkischen Kreis

11. März, 16.53 Uhr: Der Märkische Kreis hat seine Angaben vom Nachmittag korrigiert. Demnach wurden nur drei Lehrkräfte der Lüdenscheider Pestalozzi-Schule unter Quarantäne gestellt, davon wohnt eine im Märkischen Kreis. Außerdem müssen die Schüler einer vierten Klasse der Pestalozzi-Grundschule zuhause bleiben. In dieser Klasse hatte die infizierte Lehrerin der Mosaikschule unterrichtet.

Zunächst hatte der Märkische Kreis gemeldet: "Die Zahl der unter Quarantäne gestellten Kontaktpersonen stieg auf 77. Darunter sind auch vorsorglich acht Lehrkräfte und eine vierte Klasse der Pestalozzi-Grundschule in Lüdenscheid". Diese Angaben wurden nun korrigiert. Der Unterricht an der Pestalozzi-Schule findet wie gewohnt statt.

16.33 Uhr: Anderswo lässt die Spendenbereitschaft der Blutspender infolge der Angst vor dem Coronavirus merklich nach. Nicht so in Lüdenscheid. Das DRK bedankt sich bei 201 Blutspendern am vergangenen Freitag.

15.38 Uhr: An der Pestalozzi-Grundschule in Lüdenscheid fand heute der Unterricht wie geplant statt. Einzige Ausnahme: Die Schüler einer vierten Klasse wurden ebenso freigestellt wie zunächst drei Lehrer. Sie hatten Kontakt zu der am Montag positiv getesteten Lehrerin der Mosaikschule, die auch Unterricht in der vierten Klasse der Pestalozzischule gegeben hatte, bevor sie vor zwei Wochen als Kontaktperson unter Quarantäne gestellt worden war.

14.55 Uhr: 77 Personen befinden sich inzwischen im Märkischen Kreis in häuslicher Quarantäne. Wir haben mit einer Betroffenen aus dem MK gesprochen. Wie es ihr geht, was sie erlebt.

Zwei weitere Coronafälle im Märkischen Kreis gemeldet

14.13 Uhr: Dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises wurden zwei weitere am Coronavirus-Infizierte gemeldet. Es handelt sich um eine Person aus Iserlohn und eine aus Menden. Das teilte der Märkische Kreis soeben mit

Die Anzahl der am Coronavirus infizierten Personen im Märkischen Kreis ist auf acht angestiegen. Am Dienstagnachmittag ging beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreis das Ergebnis eines positiv getesteten Iserlohners ein. Ein weiterer Fall aus Menden wurde mündlich bestätigt. Das Gesundheitsamt ermittelt in beiden Fällen die Kontaktpersonen. Die Zahl der unter Quarantäne gestellten Kontaktpersonen stieg auf 77.

Die Mosaikschule in Lüdenscheid kann ihren Unterricht voraussichtlich am Dienstag, 17. März, wiederaufnehmen. Die Testergebnisse der unter Quarantäne gestellten Lehrkräfte und Schüler fielen bis auf die eine Lehrerin negativ aus.

Update 13.51 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung bleibt die Mosaikschule am Standort Lüdenscheid nach jetzigem Stand voraussichtlich bis einschließlich 16. März geschlossen. Ursprünglich sollte sie heute wieder geöffnet werden.

Zwei Lehrer der Schule sind mit dem Coronavirus infiziert, weitere standen oder stehen als Kontaktpersonen der Infizierten noch unter Quarantäne. Daher stehen an der Schule mit 95 Schülern auch weiterhin nicht genügend Lehrer zur Verfügung, um einen geregelten Schulbetrieb zu gewährleisten.

Stern-Center sagt Großveranstaltung am 21. März ab

Update 13.39 Uhr: Aufgrund der aktuellen Situation hat sich das Center-Management dazu entschieden, die Veranstaltung Tag der Stars am 21. März im Stern-Center vorsorglich abzusagen und auf einen späteren Termin in der zweiten Jahreshälfte zu verschieben. Das teilte das Management am Mittag mit. "Hintergrund ist, dass wir sicherheitshalber und zum Schutz unserer Besucherinnen und Besucher auf größere Veranstaltungen mit vielen Besuchern zurzeit generell verzichten. Der tägliche Betrieb des Centers ist davon weiterhin nicht betroffen."

Update 13.34 Uhr: Erstmals seit mehr als 40 Jahren wird es in diesem Frühjahr keine Gemeindetage unter dem Wort in der Lüdenscheider Christuskirche geben. Dies teilte Pfarrer Rainer Gremmels als Vorsitzender des Trägervereins am Mittwoch mit.

„Angesichts der aktuellen Situation durch das Coronavirus haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Gemeindetage unter dem Wort in der Christuskirche abzusagen. Wir folgen damit der Empfehlung, Großveranstaltungen abzusagen, die auch in einem Rundbrief der Evangelischen Kirche von Westfalen ausgesprochen wurde“, erklärte Gremmels zu der Entscheidung, die am Dienstagabend im Trägerkreis gefallen ist.

Erste Kontaktpersonen aus der Quarantäne entlassen

Update 11.33 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung sind erste Kontaktpersonen des infizierten Lehrers der Mosaikschule aus der häuslichen Quarantäne entlassen worden. Sie zeigten keine Symptome und bei ihnen verlief auch ein zweiter Test negativ. Am gestrigen Dienstag endete daher die behördlich angeordnete 14-tägige häusliche Quarantäne.

Insgesamt hatte das Kreisgesundheitsamt 36 Kontaktpersonen ermittelt, die am Dienstag, 25. Februar, längeren Kontakt zu dem infizierten Lehrer der Mosaikschule hatten. Eine Bestätigung vom Märkischen Kreis, dass die Quarantäne bei einzelnen Kontaktpersonen aufgehoben wurde, gab es auch am Mittwochmorgen noch nicht. Es lägen noch nicht alle Ergebnisseder zweiten Corona-Tests vor. Man werde keine Zwischenergebnisse bekanntgeben.

Am Montag hatte der Märkische Kreis mitgeteilt, dass beim zweiten Test eine weitere Lehrerin der Mosaikschule positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die Zurückhaltung des Märkischen Kreises in Bezug auf die anderen 35 Kontaktpersonen des infizierten Lehrers kann auch damit zusammenhängen, dass möglicherweise Schüler und Lehrer, die erst seit dem 28. Februar unter Quarantäne stehen, nach dem 25. Februar auch noch Kontakt zur jetzt positiv getesteten Lehrerin hatten. Am Mittwochmorgen tagte erneut der Krisenstab des Märkischen Kreises.

Wie viele Kontaktpersonen im Umfeld der infizierten Lehrerin ermittelt wurden, ist bislang nicht bekannt. Nach Informationen stehen alle Schüler einer vierten Klasse sowie drei Lehrer der Pestalozzischule in Lüdenscheid noch bis zum 12. März unter Quarantäne.

Update 10.53 Uhr: Die Stadt Iserlohn reagiert auf die Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Um sowohl die Bürger als auch die Mitarbeiter vor unnötiger Ansteckungsgefahr zu schützen, bittet die Stadt Iserlohn ab sofort darum, die Rathäuser und städtischen Dienststellen nur in wirklich dringenden Angelegenheiten aufzusuchen.

Update 10.15 Uhr: Jetzt passiert das, was im Nachgang des NRW-Erlasses von Dienstag unvermeidlich war: Veranstaltungen, die mutmaßlich oder sicher mehr als 1.000 Besucher gehabt hätten, werden abgesagt. Das betrifft beispielsweise das Stadtfest "Mendener Frühling".

Coronavirus im MK: Veranstaltungen nach NRW-Erlass abgesagt

Update, 17.45 Uhr: Zwei Veranstaltungen mit dem Comedian Markus Krebs im Märkischen Kreis werden nicht stattfinden - und zwar in Plettenberg (hier geht es zur Berichterstattung) und im Sauerlandpark in Hemer. Hier gibt es immerhin schon einen Ersatztermin.

Update 16.45 Uhr: Der Unterricht an der Richard-Schirrmann-Realschule kann ab Mittwoch, 11. März, in reduzierter Form wieder stattfinden. Für eine durchgängige Beschulung der 5. und 6. Klassen ist gesorgt, teilt die Stadtverwaltung am Nachmittag mit. Nachdem sich einige Lehrer wieder einsatzfähig gemeldet haben, wird zumindest ein Teil des Unterrichts wieder stattfinden.

Auf der Homepage der Realschule führt Schulleiterin Daniela Schröder die aktuellen Regelungen auf:

Am Mittwoch werden wir für die Jahrgänge 5, 6 und 10 bis zur Mittagspause Unterricht erteilen. Die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 werden mit Aufgaben zur Prüfungsvorbereitung versorgt.

Am Donnerstag werden die Jahrgänge 5,6 und 8 bis zur Mittagspause unterrichtet, so dass die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 8 die Lernstandserhebungen im Fach Mathematik bearbeiten können.

Am Freitag werden voraussichtlich die Jahrgänge 5, 6 und 8 mit Unterricht versorgt. Im Jahrgang 8 werden die Lernstandserhebungen im Fach Englisch nachgeholt.

Die Klassen 7 und 9 haben demnach bis zum Wochenende durchgängig schulfrei. "Leider sind bis zum Wochenende noch sehr viele Lehrkräfte krank", schreibt Schulleiterin Daniela Schröder auf der Homepage. Auch das Sekretariat ist krankheitsbedingt nicht besetzt. Eltern, die ihr Kind im Krankheitsfall entschuldigen wollen, sollen die Krankmeldung daher per E-Mail schicken an 163156@schule.nrw.de.

Ein Mann, der an der Realschule tätig ist, und seine Ehefrau sind mit dem Coronavirus infiziert. Auf Nachfrage erklärte die Kreisverwaltung erneut, dass bei dem Ehepaar keine weiteren Kontaktpersonen ermittelt werden konnten.

Drei Lehrer der Pestalozzischule hatten Kontakt zur Infizierten

Update 14.30 Uhr: An der Pestalozzischule findet der Unterricht wie geplant statt. Eine Lehrkraft der Mosaikschule (seit dem 28. Februar als Kontaktperson in Quarantäne), die inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hatte vor der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne, Kinder einer 4. Klasse der Pestalozzischule unterrichtet. Diese Klasse sowie drei Mitglieder des Lehrerkollegiums der Pestalozzischule, die Kontakt zu der Lehrkraft hatten, sind zunächst bis einschließlich Donnerstag, 12. März, vom Unterricht freigestellt.

Update 13.18 Uhr: Auch im benachbarten Hochsauerlandkreis gibt es nun den ersten Coronavirus-Fall. Ein Mann aus Sundern wurde positiv auf das Virus getestet. Er war am vergangenen Wochenende aus Ischgl in Tirol/Österreich von einem Skiurlaub zurückgekehrt und hat sich vermutlich dort angesteckt.

Update 13.06 Uhr: Am Montag und am Dienstag war die Richard-Schirrmann-Realschule in Lüdenscheid geschlossen, nachdem sich rund 30 der 40 Lehrer krankgemeldet hatten. Zuvor war bekannt geworden, dass ein Mann, der an der Schule tätig ist, positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden war.

Ab Morgen soll nun wieder ein "reduzierter Unterrichtsbetrieb" stattfinden, sagte Stadtsprecherin Marit Schulte am Dienstagmittag. Dabei sollen die fünften und sechsten Klassen durchgängig beschult werden. Wünschenswert sei auch , dass die zehnten Klassen, die sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten, Unterricht haben. Welcher Schüler ab der 7. Klasse Schule hat und wer nicht, soll nun auf der Homepage der Realschule bekanntgegeben werden.

Mit dem Coronavirus infizierte Lehrerin war auch an der Pestalozzischule tätig

Update 12.42 Uhr: Die mit dem Coronavirus infizierte Lehrerin der Mosaikschule hat auch in Pestalozzi-Grundschule in Lüdenscheid unterrichtet. Das erklärte soeben eine Sprecherin der Stadt Lüdenscheid. Dabei unterrichtete sie ausschließlich Schüler einer vierten Klasse.

Als reine Vorsichtsmaßnahme sollen die Schüler dieser vierten Klasse zunächst bis Donnerstag zuhause bleiben, teilte Stadtsprecherin Marit Schulte mit. Dasselbe gilt auch für drei Lehrer der Pestalozzischule, die Kontakt zu der Infizierten hatten. Der Unterricht für alle anderen Klassen finde planmäßig statt, heißt es von der Stadt Lüdenscheid.

Update 11.22 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung ist eine weitere Schule in Lüdenscheid von den Corona-Folgen betroffen - die Pestalozzi-Grundschule an der Weißenburger Straße. Dort soll es Kontaktpersonen geben - sogenannte begründete Verdachtsfälle, teilt der Kreis auf Anfrage mit.

Diese Personen werden nach Aussage des Märkischen Kreises derzeit ermittelt. Danach werden erforderliche Maßnahmen getroffen, gegebenenfalls werden die Kontaktpersonen unter häusliche Quarantäne gestellt, heißt es vom Kreis.

Eltern berichten, dass in einzelnen Klassen Schüler zuhause bleiben mussten. Die Schule ist nicht geschlossen. Aktuell findet an der Richard-Schirrmann-Realschule sowie an der Mosaikschule kein Unterricht statt.

Entwarnung in Menden: Corona-Test bei Sportler ist negativ

Update 10.49 Uhr: Entwarnung in Menden. Der Sportler, der Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten in Aachen hatte, wurde negativ auf das Virus getestet. Er bleibt aber noch in Quarantäne. Weil Mitglieder des Handball-Vereins SG Menden Sauerland Wölfe Kontakt zu dem Sportler hatten, hatte der Drittligist alle Spiele seiner Mannschaften am Wochenende abgesagt. Nach der Entwarnung lief der Trainingsbetrieb ab Montag wieder uneingeschränkt, teilte der Verein auf seiner Facebook-Seite mit.

Update 9.40 Uhr: In Lüdenscheid gibt es bislang vier Corona-Fälle. Labortechnisch bestätigt ist der Nachweis des Erregers Sars-CoV-2 bei einem Lehrer und einer Lehrerin der Mosaikschule sowie bei einem Ehepaar. Wie Recherchen unserer Zeitung ergaben, handelt es sich bei dem Mann, der an der Richard-Schirrmann-Realschule tätig ist, um einen Angestellten der Stadt Lüdenscheid. Wie Stadtsprecherin Marit Schulte auf Anfrage mitteilte, habe man auch die Kontakte innerhalb der Stadtverwaltung noch einmal eigens abgefragt. Außer zu seiner Ehefrau habe es aber keine weiteren Kontaktpersonen der Kategorie 1 (nach Definition des Robert-Koch-Instituts) gegeben - auch nicht unter den Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Mittlerweile wurde die Ehefrau des Stadt-Mitarbeiters positiv auf das neuartige Virus getestet.

Sorge vor Verbreitung des Coronavirus: Weitere Absagen von Veranstaltungen

Update 09.04 Uhr: Der Förderverein und die Schulleitung der Erwin-Welke-Schule in Lüdenscheid haben entschieden, den Frühlingsbasar, der am 21. März stattfinden sollte, ersatzlos zu streichen. „Wir folgen hier einer Empfehlung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW, von allen außerunterrichtlichen Veranstaltungen bis zu den Osterferien abzusehen“, schreibt die Schulleitung. Dernächste Basar für Herbst- und Winterkleidung wird am 12.September stattfinden.

Update 10. März 07.43 Uhr: Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Thematik hat sich die Sportklinik in Lüdenscheid „zur Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter dazu entschieden, unsere Lüdenscheider Gesundheitsforen vorerst bis einschließlich 1. April abzusagen“, schreibt die Klinik in einer Pressemitteilung. Der nächste aktuell noch geplante Vortrag findet am 29. April statt.

Update 10. März 07.58 Uhr: Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Thematik hat sich die Sportklinik „zur Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter dazu entschieden, unsere Lüdenscheider Gesundheitsforen vorerst bis einschließlich 1. April abzusagen“, schreibt die Klinik in einer Pressemitteilung. Der nächste aktuell noch geplante Vortrag findet am 29. April statt.

Update 21 Uhr: Der Märkische Kreis bietet seit dem Wochenende sogenannte ambulanten Hilfen an, um die niedergelassenen Ärzte und die Kliniken zu entlasten. Weiterer Vorteil: Die Patienten, die selbst einen Verdacht haben, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnten, kommen nicht in die Praxen und Notaufnahmen, sondern werden zuhause aufgesucht. Bis zum Mittag beauftragten Hausärzte nach telefonischer Befragung der Patienten 23-mal das medizinische Personal des Kreises, um Rachenabstriche vor Ort zu nehmen.

Nicht immer handelte es sich um begründete Verdachtsfälle. Hier will der Kreis noch einmal sensibilisieren, damit schon vorher durch den Arzt geklärt wird, ob die betreffenden Patienten überhaupt als Kontaktperson infrage kommen oder anderweitig als Risikogruppe gelten.

Coronavirus bei 36 Kontaktpersonen ein zweites Mal getestet

Update 16.47 Uhr: Alle 36 Kontaktpersonen des Lüdenscheider Lehrers der Mosaikschule, der am 28. Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden war, werden vor Aufhebung der Quarantäne ein zweites Mal getestet. Dazu gehörte auch die Lehrerin, die nun positiv getestet wurde. Die Ergebnisse der 35 weiteren Proben sind noch nicht bekannt.

Update 15.52 Uhr: Beim sechsten Coronavirus-Fall im Märkischen Kreis handelt es sich um eine Lüdenscheiderin, die bereits unter Quarantäne stand und die bereits einmal negativ getestet wurde. Sie ist ebenfalls Lehrerin der Mosaikschule in Lüdenscheid. Dort war auch der erste Lüdenscheider Corona-Fall aufgetreten - bei einem Lehrer.

+ Die Mosaikschule in Lüdenscheid-Gevelndorf. Zwei Lehrer der Schule wurden positiv auf das Coronavirus getestet. © Nougrigat Obwohl sich die Frau seit Tagen in Quarantäne befand und zunächst keine Symptome hatte, ermittelt das Kreisgesundheitsamt jetzt weitere mögliche Kontaktpersonen. Die Lüdenscheiderin muss selbstverständlich weiterhin in Quarantäne bleiben. Die Mosaikschule bleibt mindestens bis Donnerstag geschlossen.

Update 15.43 Uhr: In der Nachbarstadt Hagen gibt es einen ersten bestätigten Coronavirus-Infizierten. Der Mann war nach Angaben der Westfalenpost zuvor aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt und klagte über Erkältungssymptome. Der Test war positiv. Der Mann steht unter Quarantäne, ebenso drei Kontaktpersonen. "Da drei Kontaktpersonen des Erkrankten eine Verbindung zur Waldorfschule in Haspe und den Waldorfkindergärten in Haspe und Delstern haben, bleiben alle drei Einrichtungen vorsorglich zunächst bis einschließlich Dienstag geschlossen", teilte die Stadt Hagen am Nachmittag mit.

Update 14.54 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung gibt es einen sechsten Infizierten im Märkischen Kreis. Eine weitere Person hat sich demnach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Zuvor waren ein Lehrer der Mosaikschule, ein Ehepaar aus Lüdenscheid und ein Ehepaar aus Plettenberg positiv auf das Sars-CoV-2 getestet worden.

Das Gesundheitsamt hat die betreffende Person noch nicht erreicht. Sobald der Infizierte informiert ist, soll es weitere Informationen zu dem Fall geben.

In Zeiten des Coronavirus: In einem Video erklärt Sat.1 wie die Krankschreibung per Telefon funktioniert.

Update 14.38 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung soll die Mosaikschule am Standort Lüdenscheid noch länger geschlossen bleiben als zunächst geplant. Ein Lehrer der Schule war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ursprünglich sollte die Förderschule am Mittwoch, 11. März, wieder geöffnet sein. Stand jetzt wird die Schule zumindest am Mittwoch, womöglich aber auch noch am Donnerstag geschlossen bleiben.

Update 11.30 Uhr: Ob der Unterrichtsbetrieb an der Richard-Schirrmann-Realschule am Mittwoch wieder aufgenommen werden kann, soll spätestens am Dienstagmittag bekannt gegeben werden, teilt Stadtsprecherin Marit Schulte auf Anfrage mit. Dies soll dann wieder über alle öffentlichen Kanäle passieren. Das Angebot einer "Auffanggruppe" für Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse wurde heute nicht genutzt. Lediglich ein Schüler hatte sich dafür angemeldet, wurde jedoch - in Absprache mit seinen Eltern - wieder nach Hause geschickt. Wie berichtet, hatten sich seit Freitag so viele Lehrkräfte krank gemeldet, dass aus schulorganisatorischen Gründen am Montag und Dienstag kein Unterricht stattfinden kann.

Trotz Coronavirus bleibt Ansturm bei Aldi aus

Update, 9. März, 10.02 Uhr: Der Discounter Aldi bietet seit Montag diverse Desinfektionsartikel - Tücher, Handgel und Spray - an. Die Zentrale von Aldi-Nord betont, dies sei lange geplant und keine Spontanreaktion auf Corona. In Lüdenscheid blieb, wie eine Stichprobe bei Aldi im Versorgungszentrum Bräucken ergab - ein Käuferansturm gleich zur Ladenöffnung um 7 Uhr aus. Einige Kunden standen dennoch schon vor Ladenöffnung an, um noch Artikel zu bekommen.

+ Tücher, Handgel und Spray sind im Angebot. © Klümper

Die Entwicklungen im Märkischen Kreis bis einschließlich Sonntag, 8. März, können Sie hier nachlesen:

Newsblog Coronavirus im Märkischen Kreis bis 8. März 2020