Coronavirus: +++Drei neue Fälle im Märkischen Kreis bestätigt +++

Märkischer Kreis - Das Coronavirus hat den Märkischen Kreis erreicht. Ein Lehrer wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Am Mittwoch kamen drei weitere Fälle hinzu.

Es gibt einen ersten Coronavirus-Fall im Märkischen Kreis.

Eine Laboruntersuchung bestätigte eine Coronavirus-Infektion.

Die Tests bei 36 Kontaktpersonen fielen negativ aus.

Update 20.03 Uhr: Anders als bei dem Lehrer, der sich selbst bei den Behörden gemeldet hatte, wurde das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises diesmal von den neuen Coronavirus-Fällen überrascht. Alle drei Infizierten waren bislang nicht beim örtlichen Gesundheitsamt als Verdachtsfälle geführt.

Update 19.10 Uhr: Das Volksfest "Gertrüdchen" wurde soeben wegen des Coronavirus' abgesagt. Alle Informationen dazu gibt es hier.

Update 19.02 Uhr: Auf Nachfrage sagte Kreissprecher Hendrik Klein, dass die drei neuen bestätigten Coronavirus-Fälle im Märkischen Kreis in keinerlei Verbindung zu dem infizierten Lehrer einer Lüdenscheider Schule stehe.

Nach Angaben des Kreissprechers hätten sie den Coronavirus-Test selbst veranlasst. Die Ergebnisse der Proben wurden dem Märkischen Kreis dann erst durch das Labor mitgeteilt.

Wie sich die Infizierten angesteckt haben, sei dem Gesundheitsamt bekannt. Man dürfe darüber aber zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft erteilen, sagte Klein auf Anfrage.

Drei weitere bestätigte Coronavirus-Fälle im Märkischen Kreis

Update 18.21 Uhr: Drei weitere Personen aus dem Märkischen Kreis sind mit dem Coronavirus infiziert. Diese Meldung ging vor wenigen Stunden beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises ein.

Alle Infizierten wurden erreicht, sie stehen unter Quarantäne. Dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises liegen drei weitere labortechnisch-bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus vor. Insgesamt steigt die Zahl der Fälle im Märkischen Kreis damit auf vier.

Die Betroffenen sind unter Quarantäne gestellt. Es handelt sich um ein Ehepaar aus Plettenberg, das keine Kontaktpersonen hatte und keine Symptome zeigt. Die dritte Person ist ein Mann aus Lüdenscheid: dessen einzige Kontaktperson ist die Ehefrau. Sie wird ebenfalls unter häusliche Quarantäne gestellt. Das Vorgehen richtet sich nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts.

Update 16.41 Uhr: Das Gesundheitstelefon des Märkischen Kreises unter Tel. 02352/966-7272 ist seit Montag bereits 200-mal wegen Fragen zum Coronavirus angerufen worden.

Update 16.27 Uhr: Die Märkischen Kliniken schränken die Besuchszeiten deutlich ein. Damit reagiert das Krankenhaus in Lüdenscheid auf Diebstähle von Desinfektionsmitteln "im großen Stil" in den vergangenen Tagen.

Im Oberbergischen Kreis wurden zwei Coronavirus-Fälle bestätigt

Update 15.23 Uhr: Nach aktuellem Stand sind seit Dienstag keine weiteren positiven Befunde auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 (neuartiges Coronavirus) beim Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises eingegangen. Es stehen jedoch noch mehrere Testergebnisse aus. Weiterhin gibt es damit zwei Covid-19-Fälle im Oberbergischen Kreis. Aktuell befinden sich rund 130 Personen, die Kontakt zu den Infizierten hatten, unter Beobachtung des Gesundheitsamtes, darunter befindet sich auch die Mitarbeiterin einer Kita in Meinerzhagen.

Update 14.48 Uhr: Nach Angaben des Trägers soll der evangelische Kindergarten Otto-Fuchs-Straße in Meinerzhagen am morgigen Donnerstag wieder geöffnet werden. Im persönlichen Umfeld einer Kita-Mitarbeiterin gab es eine Erkrankung mit dem Coronavirus. Die betroffene Mitarbeiterin ist selbst nicht erkrankt. Sie steht unter Quarantäne und darf das Haus nicht verlassen. Dirk Cechelius, Geschäftsführer des Trägerverbundes für Tageseinrichtungen im evangelischen Kirchenkreis, teilte auf Anfrage mit, dass die betroffene Kindergarten-Mitarbeiterin bisher keine Symptome zeige.

Zwei Coronavirus-Fälle im benachbarten Oberbergischen Kreis

Update 14.43 Uhr: Der Krisenstab des Oberbergischen Kreises berät über die zwei bekannten SARS-CoV2-Fälle im Kreisgebiet. Nach ersten Erkenntnissen besteht eine Verbindung zu den öffentlich bekannten Coronavirus-Fällen bei der Berufsfeuerwehr Köln beziehungsweise einer Arztpraxis im benachbarten Rheinisch-Bergischen Kreis. Aufgrund eines Verdachtsfalls bleibt die Katholische Kindertagesstätte & Familienzentrum Arche in Marienheide am Mittwoch vorsorglich in Abstimmung mit dem Träger geschlossen.

Update 14.36 Uhr: Die Helios-Klinik im benachbarten Wipperfürth sagt wegen der Sorge vor der Verbreitung des Coronavirus bis auf Weiteres alle Patientenveranstaltungen und Klinikbesuche von gefährdeten Patientengruppen ab. Darunter fallen neben den Vortragsabenden auch die Kreißsaalführungen sowie die Kindergartenführungen, die in regelmäßigen Abständen in der Klinik stattfinden.

Update 14.31 Uhr: Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat heute die Städte und Gemeinden, Vertreter der niedergelassenen Ärzte sowie Vertreter der Krankenhäuser eingeladen. In separaten Sitzungen bringen Experten des Kreises, die auch im Krisenstab mitarbeiten, die Fachleute auf Ballhöhe in Sachen Coronavirus. Kreissprecher Hendrik Klein betonte noch einmal, dass es keine grundsätzliche Empfehlung des Gesundheitsamts zur Schließung von Einrichtungen oder zur Absage von Veranstaltungen gebe.

Im persönlichen Umfeld der Kita-Mitarbeiterin ist jemand am Corona-Virus erkrankt

Update 12.39 Uhr: Die Mitarbeiterin des evangelischen Kindergartens Otto-Fuchs-Straße in Meinerzhagen hatte Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person aus dem Oberbergischen Kreis. Sie gilt damit als begründeter Verdachtsfall, für den besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten. Die Mitarbeiterin steht unter häuslicher Quarantäne. Bei ihr wird ein Rachenabstrich genommen, der auf das Coronavirus getestet wird.

"Aus dem persönlichen Umfeld einer Mitarbeiter ist jemand am Corona-Virus erkrankt", teilt die Kita-Leitung in einem Aushang mit. Bei der Mitarbeiterin wird ein Test durchgeführt. Die Kita ist bis auf Weiteres geschlossen. Im Oberbergischen Kreis sind bislang zwei Coronavirus-Fälle bestätigt - bei einer Frau aus Lindlar und einem Mann aus Reichshof.

Coronavirus-Verdacht an Kita in Meinerzhagen - Kita ist geschlossen

Update 11.50 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung gibt es einen weiteren Coronavirus-Verdacht im Märkischen Kreis. Eine Person aus dem Oberbergischen Kreis soll Kontakt zu einem der zwei Infizierten aus Lindlar und Reichshof gehabt haben. Sie arbeitet im Märkischen Kreis.

Die Betroffene soll nach unseren Informationen im evangelischen Kindergarten Otto-Fuchs-Straße in Meinerzhagen beschäftigt sein. Aus Gründen der Vorsicht bleibt die Kita daher zunächst am heutigen Mittwoch geschlossen. Das teilte die Stadt Meinerzhagen am Morgen auf ihrer Homepage mit.

+ Die Mitteilung der Stadt Meinerzhagen von Mittwochmorgen. © LN Am Dienstagabend wurde der Märkische Kreis über den Coronavirus-Verdacht informiert. Zuständig ist aber das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises, in dem die Person wohnt. Das Amt würde auch die Quarantäne anordnen.

Eine Sprecherin konnte auf Anfrage noch nicht sagen, ob die betroffene Kita-Mitarbeiterin direkten Kontakt zu einem der Infizierten hatte oder lediglich zu einer Kontaktperson des Infizierten. Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen dazu geben.

Coronavirus: Landschaftsverband zahlt Verdienstausfall bei Quarantäne

Update 11.02 Uhr: Um eine weitere Ausbreitung des auch in Deutschland festgestellten Corona-Virus zu verhindern, können die zuständigen Gesundheitsämter Personen vorsorglich unter Quarantäne (Absonderung) stellen. Arbeitnehmer sowie Selbstständige können dadurch einen Verdienstausfall erleiden. In Nordrhein-Westfalen entschädigen die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe (LWL) und Rheinland (LVR) auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. In Lüdenscheid ist der LWL Ansprechpartner.

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gilt: Für unter Quarantäne gestellte Arbeitnehmer muss der Arbeitgeber im Regelfall im Rahmen der Entgeltfortzahlung für maximal sechs Wochen in Vorleistung gehen. Die ausgezahlten Beträge werden auf Antrag vom zuständigen Landschaftsverband erstattet. Ab der siebten Woche wird die Entschädigung direkt an die Betroffenen gezahlt. Die Entschädigung entspricht der Höhe des gesetzlichen Krankengeldes.

Selbstständige stellen den Antrag direkt beim LWL. Beamte haben keinen Anspruch auf Erstattung eines Verdienstausfalles. Anträge auf Entschädigung müssen schriftlich innerhalb von drei Monaten nach Ende der Quarantäne beziehungsweise Absonderung beim zuständigen Landschaftsverband gestellt werden.

Coronavirus im Märkischen Kreis: Weitere Absagen von Veranstaltungen

Update 10.09 Uhr: Der für Samstag und Sonntag, 7. und 8. März, geplante Frühlingsmarkt in der Freien Christlichen Realschule in Lüdenscheid ist abgesagt worden. Das Organisationsteam des Kreativkreises schreibt zur Begründung: "Nachdem die Händler verunsichert sind und teilweise abgesagt haben und aufgrund der allgemeinen Entwicklung rund um die Verbreitung des Corona-Virus und entsprechender Folgen haben wir uns leider dazu entschließen müssen, den Frühjahrsmarkt am 7. und 8. März 2020 bei uns in der Aula ersatzlos ausfallen zu lassen."

Update 4. März, 08.42 Uhr: Der für Sonntag, 8. März, geplante Kinderbasar im Kindergarten Kindertraum am Vogelberg in Lüdenscheid ist abgesagt worden. Die Einrichtung schreibt zur Begründung: "Aufgrund der aktuellen Empfehlungen, Veranstaltungen mit großem Publikumsverkehr abzusagen, haben auch wir, Leitung und Elternrat, beschlossen, unseren Basar am Sonntag, den 8.3.2020 nicht stattfinden zu lassen. Wie bereits die anderen Basar-Orga-Teams in den Medien ausführten, ist weder das Risiko für Teilnehmer und Besucher abzuschätzen, noch kann vorausgesagt werden, wie viele Besucher letztendlich kommen. Der nächste Basar im Kindergarten Kindertraum wird am 6. September stattfinden."

Krisenstab des Märkischen Kreises ist in Bereitschaft

Update 16.44 Uhr: Auch nachdem alle Tests der Kontaktpersonen negativ ausfielen, bleibt der Krisenstab des Märkischen Kreises in Bereitschaft. Das sagte Kreissprecher Hendrik Klein auf Anfrage. Er kommt am Mittwoch um 9 Uhr erneut zusammen. Bislang gibt es einen bestätigten Coronavirus-Fall im Märkischen Kreis.

Allerdings wurden am Dienstag im benachbarten Oberbergischen Kreis zwei Coronavirus-Fälle bestätigt. Ein Mann aus Reichshof und eine Frau aus Lindlar wurden positiv auf das Virus getestet, heißt es in einer Mitteilung des Oberbergischen Kreises. Derzeit ermittelt des Gesundheitsamt mögliche Kontaktpersonen der Infizierten, die aktuell nur leichte Erkältungssymptome zeigen. Es ist nicht auszuschließen, dass es auch Kontakte in den Märkischen Kreis gibt. Hendrik Klein: "Wir bleiben wachsam."

Coronavirus-Verdacht im MK: Alle Tests der Kontaktpersonen waren negativ

Update 15.24 Uhr: Jetzt ist es bestätigt, was unsere Zeitung bereits vorab berichtet hatte: Alle Kontaktpersonen wurden negativ auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Märkische Kreis soeben mit. Darüber hinaus gebe keine weiteren Verdachtsfälle im Kreis. Den Getesteten geht es gut.

Alle Kontaktpersonen des mit dem Coronavirus infizierten Lehrers der Mosaikschule wurden auf den Erreger getestet: Alle Tests sind negativ ausgefallen, meldet der Märkische Kreis. „Natürlich freut es uns, dass es allen Betroffenen gut geht und sich von den Kontaktpersonen keiner infiziert hat“, berichtet Volker Schmidt, Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales.

Trotz Entwarnung: Kontaktpersonen des mit dem Coronavirus infizierten Lehrers bleiben in Quarantäne

Die Quarantäne bleibe dennoch vorsorglich bis zum Ende der Inkubationszeit bestehen. Das Gesundheitsamt kontaktiert die Betroffenen weiterhin. Sie müssen zweimal täglich Fieber messen und ein Tagebuch über ihren Gesundheitszustand führen. Dem bestätigten Corona-Infizierten geht es ebenfalls gut. Zur Sicherheit wird es noch einen zweiten Abstrich geben.

Der Standort Lüdenscheid der Mosaikschule bleibt bis voraussichtlich Dienstag (10. März) geschlossen. Unter den Kontaktpersonen sind auch Lehrerinnen und Lehrer der Schule. Daher sei der reguläre Unterricht nicht zu gewährleisten, teilt der Kreis mit.

Update 14.37 Uhr: Die Sorge vor dem Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die heimischen Hausärzte: „Wir haben keine Schutzausrüstung“, sagt Dr. Roger Conze aus Lüdenscheid. Alles sei ausverkauft.

Die Patienten werden gebeten, bevor sie die Praxis aufsuchen, anzurufen und ihre Beschwerden zu schildern. Bei grippalen Erkrankungen werde der Patient befragt, ob ein begründeter Verdacht auf das Coronavirus besteht.

+ Hausarztpraxis (Symbolbild). © dpa „In diesem Fall sollten die Patienten nicht in die Praxis kommen. Es wird empfohlen, einen Hausbesuch zu machen. Das ist jedoch schwierig, da wir keine Schutzkleidung haben. Wir würden Betroffenen daher raten, sich ins Klinikum zu begeben“, sagt Dr. Roger Conze. Bisher habe es aber keine Patientenanfrage wegen des Coronavirus in seiner Praxis gegeben.

Update 14.09 Uhr: Der für Samstag, 7. März, ab 10 Uhr geplante Kinderkleiderbasar in der SOS-Kinderdorf-Kita „Pfützenhüpfer“ ist abgesagt worden. Der Elternbeirat schreibt zur Begründung: „Liebe Verkäufer und Käufer, liebe Interessierte, nach langem Nachdenken und Austausch der aktuellen gesundheitsgefährdenden Situation haben wir, der Elternrat und die Kindergartenleitung, uns gemeinsam darauf verständigt den Kinderkleiderbasar am 7. März abzusagen. Sollte sich ein Ersatztermin finden, werden wir diesen frühzeitig bekannt geben. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.“

Update 14 Uhr: Im Gegensatz zum Schulbetrieb steht es Eltern von Kindergartenkindern frei, ob sie ihren Nachwuchs in einer Einrichtung betreuen lassen oder nicht. Stadtpressesprecher Sven Prillwitz: „Es gibt eine Schulpflicht, eine Kindergartenpflicht aber nicht.“

Update 13.36 Uhr: Der Chef des Krisenstabes in der Kreisverwaltung, Volker Schmidt, bestätigt, dass der Kreis verantwortlich dafür ist, Quarantäne gegen Personen zu verhängen und die Anweisungen dazu auch durchzusetzen.

Verstößt ein Bürger gegen die Quarantäne-Order und geht trotzdem zur Arbeit, auf die Straße oder abends in die Kneipe, droht ihm ein Bußgeld. Die Höhe der Strafe wird nicht pauschal, sondern im Einzelfall festgelegt – etwa mit Blick auf die akute Gefährdung oder die Frage, ob es sich um einen Wiederholungsfall handelt.

Nach unseren Informationen waren alle Proben der Kontaktpersonen negativ

Update 12.50 Uhr: Die Rachenabstrich-Proben der 36 Kontaktpersonen wurden im Labor ausgewertet. Nach Informationen unserer Zeitung sind alle Proben negativ. Das heißt, das Coronavirus wurde in den Proben nicht nachgewiesen. Offiziell bestätigt ist diese Information noch nicht. Der Märkische Kreis hat für heute eine Mitteilung über die Proben-Ergebnisse angekündigt.

Update 12.23 Uhr: Die weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte und geschätzte Weinmesse in Eichelhardts Weinkontor in Lüdenscheid am 28. März wird wegen des Coronavirus' abgesagt.

Coronavirus-Fall an der Mosaikschule: Elternvertreter wünschen sich mehr Informationen

Update 12.13 Uhr: Bei vielen Eltern der Mosaikschüler an den Standorten Lüdenscheid und Meinerzhagen herrscht weiterhin vor allem eines: Verunsicherung. „Wir warten weiter ab“, berichtet die Elternpflegschaftsvorsitzende Tina Stahlschmidt, die ihre Informationen derzeit nur von Eltern, Schülern und den Presseberichten bekommt, wenngleich es für die Schüler am Standort Lüdenscheid einen Elternbrief gegeben hat und auch das Kommunikationstool „School Fox“ verwendet wird.

„Aber School Fox nutzt nur ein kleiner Teil der Klassen“, gibt Tina Stahlschmidt zu bedenken und beschreibt die Gedanken vieler Eltern: „Was zum Beispiel viele verunsichert, ist die Nachricht, dass die Schule in Lüdenscheid nur gereinigt, nicht aber desinfiziert wird. Aber die Verantwortlichen werden schon wissen, was sie tun. Man verlässt sich jetzt darauf.“

In Lüdenscheid soll die Schule bekanntlich bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben. In Meinerzhagen findet der Unterricht seit Montag wie gewohnt statt - zwar mit einigen fehlenden Schülern, aber das könne auch durchaus an der aktuellen Erkältungswelle liegen, sagt Tina Stahlschmidt.

Coronavirus-Verdachtsfall aus Bonn mit Lüdenscheider Bezug wurde nicht gemeldet

Update 12.03 Uhr: Keine Kenntnis hatte der Krisenstab des Märkischen Kreises vorab von den Coronavirus-Verdachtsfällen in Bergheim und Bonn, die sich auf den Kontakt zu dem infizierten Lüdenscheider Lehrer bezogen.

Nach Angaben des Rhein-Erft-Kreises hatte sich der Mann selbst beim örtlichen Gesundheitsamt gemeldet und von einem Kontakt zu dem Infizierten berichtet. Eine Meldung ans Lüdenscheider Kreishaus erfolgte nicht, ist aber nach Angaben des Erft-Kreises auch nicht vorgesehen. Der Mann wurde aufs Coronavirus getestet. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Coronavirus: 36 Kontaktpersonen zeigen keine Grippesymptome

Update 11.55 Uhr: Allen 36 Kontaktpersonen geht es nach Angaben des Märkischen Kreises gut. „Keine der Kontaktpersonen zeigt irgendwelche Grippesymptome“, sagte Klein am Montagabend. Das heiße aber nicht, dass sie nicht infiziert sind. Daher werde die 14-tägige Haus-Quarantäne aufrecht erhalten.

Update 11.30 Uhr: Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) hat über die Folgen des Coronavirus für den Öffentlichen Nahverkehr beraten - wie reagiert die MVG zum Beispiel, wenn eigene Mitarbeiter erkranken oder in Quarantäne geschickt werden müssen.

Update 11.23 Uhr: Die Handwerkskammer Südwestfalen hat seine Meisterfeier am Samstag mit Verweis auf das Coronavirus abgesagt. Die Meisterfeier der Handwerkskammer Dortmund am Samstag, 7. März, findet dagegen statt. Gastredner ist NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Coronavirus: Ergebnisse aus dem Labor liegen vor - Betroffene werden informiert

Update 10.42 Uhr: 36 Kontaktpersonen des mit dem Coronavirus infizierten Lehrers wurden unter häusliche Quarantäne gestellt. Bei ihnen wurde am Samstag ein Rachenabstrich genommen. Die Proben wurden anschließend in ein Labor geschickt. Die Ergebnisse der Tests liegen nun vor.

Seit dem Morgen werden die Kontaktpersonen des Lehrers angerufen, um ihnen das Ergebnis ihrer Probe mitzuteilen. Erst wenn alle Betroffenen ihr Ergebnis haben, wird auch die Öffentlichkeit informiert, sagte Kreissprecher Hendrik Klein. Auf dieses Vorgehen habe man sich mit Rücksicht auf die 36 Kontaktpersonen im Krisenstab geeinigt. Wir berichten hier, sobald die Ergebnisse veröffentlicht sind.

Coronavirus: Gertrüdchen steht auf der Kippe

Update, 10.06 Uhr: Das beliebte Volksfest "Getrüdchen" in Neuenrade steht wegen der Ausbreitung des Corona-Virus auf der Kippe. Die Entscheidung, ob "Ja" oder "Nein" soll zeitnah fallen.

Update 10.00 Uhr: Abgesagt ist auch die Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Lüdenscheid. Das große Treffen aller haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte sollte am Samstag ab 15 Uhr im Festzentrum Hohe Steinert stattfinden. Das Kommando der Feuerwehr hatte mit 220 bis 250 Teilnehmern gerechnet. Geplant waren unter anderem die Erstattung des Jahresberichts sowie Ehrungen verdienter Feuerwehrleute und Beförderungen.

+ Leere Regale bei Edeka in Lüdenscheid. © Marie Veelen Die Absage erfolgte, um die unbedingte Einsatzbereitschaft der Wehr in der Kreisstadt nicht zu gefährden. Ein neuer Termin für die Jahresdienstbesprechung 2020 steht noch nicht fest.

Update 09.14 Uhr: Der für den 14. März in Valbert geplante Kinderkleiderbasar wurde aufgrund der aktuellen Situation und der Unsicherheit wegen des Coronavirus abgesagt. Das Organisationsteam möchte die Besucher, darunter erfahrungsgemäß auch viele Schwangere, nicht gefährden.

Mehrere Absagen im Märksichen Kreis wegen Sorge vor Coronavirus

Update 3. März, 08.20 Uhr: Die für Donnerstag, 5. März, ab 10 Uhr geplante Gründungsveranstaltung "Start der Möglichkeitsdenker" (neue Ideen für mehr Inklusion) der Lebenshilfe im Lüdenscheider Rathaus ist abgesagt worden. Zur Begründung schreibt die Lebenshilfe Lüdenscheid: "Aufgrund der aktuellen Gesundheitswarnung wegen der Corona-Fälle in der Region folgt die Lebenshilfe Lüdenscheid den Empfehlungen, Versammlung jeder Art zu vermeiden bzw. absagen. In diesem Zuge müssen wir leider auch den offiziellen Start der Lebenshilfe Lüdenscheid Möglichkeitsdenker diese Woche absagen. Das Risiko, dass durch eine unserer Veranstaltung jemand zu Schaden kommen könnte, ist uns einfach zu hoch. Wir bedauern dies sehr und wünschen den Möglichkeitsdenker auch ohne offizielle Startveranstaltungen viel Erfolg beim Projekt."

Update 18.51 Uhr: Nach einem Wochenende des Nachdenkens, des Austauschs und der Beobachtung der aktuellen Lage zum Coronavirus haben sich die Schulleitung der Theodor-Heuss-Realschule und die Vertreter der beiden Fördervereine Grundschule Wefelshohl und THR in Lüdenscheid gemeinsam darauf verständigt, den Kleiderbasar am 7. März abzusagen. „Hier geht es dabei nicht um Panikmache, sondern um ein vernünftiges Abwägen und eine besonnene Entscheidung bei einer Veranstaltung, die geprägt ist von Anfassen und Berühren von vielen Dingen durch viele Hände.“, schreibt Christiane Langs-Blöink in die Helfergruppe des Orga-Teams.

Update 17.54 Uhr: Dem Märkischen Kreis liegen nach Angaben von Kreissprecher Hendrik Klein bislang noch keine Ergebnisse der Labortests vor.

Update 17.45 Uhr: Gute Nachricht aus dem Krisenstab. Allen 36 Kontaktpersonen des mit dem Coronavirus infizierten Lehrers geht es nach Angaben des Märkischen Kreises gut. Die sogenannten begründeten Verdachtsfälle werden zweimal am Tag telefonisch kontaktiert. Sie müssen selbst zweimal täglich Fieber messen und Angaben zu ihrem gesundheitlichen Zustand machen. "Keine der Kontaktpersonen zeigt irgendwelche Grippesymptome", sagt Kreissprecher Hendrik Klein am Montagabend. Das heißt aber nicht, dass sie nicht infiziert sind. Daher wird die 14-tägige Haus-Quarantäne aufrecht erhalten.

Mosaikschule wird nach Coronavirus-Fall gründlich gereinigt

Update 17.35 Uhr: Auch in der Siku-Modellwelt gibt es aufgrund des Coronavirus kleine Einschränkungen. Die ferngesteuerten Autos im Obergeschoss stehen aktuell nicht zur Verfügung - aus hygienischen Gründen. Die Modellwelt ist ansonsten aber geöffnet.

Update 17.09 Uhr: Die Mosaikschule in Lüdenscheid wird nach dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Lüdenscheid nicht komplett desinfiziert. Das sagte Kreissprecher Hendrik Klein auf Anfrage. Ein Lehrer der Schule war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehr als 30 weitere Personen aus der Schule wurden als Kontaktpersonen identifiziert und müssen in häusliche Quarantäne. "Die Schule wird gründlich gereinigt. Noch gründlicher als sonst", sagte Kreissprecher Klein. Eine Desinfizierung sei nicht erforderlich.

Update 16.32 Uhr: Hamsterkäufe sind auch in Lüdenscheid an der Tagesordnung. In diversen Supermärkten und Discountern der Bergstadt sind die Regale mit haltbaren Lebensmitteln nahezu leer gefegt. So äußern sich Rewe, Edeka, Lidl und Aldi zu Hamsterkäufen in Lüdenscheid.

Update 16.22 Uhr: Das Coronavirus verbreitet sich auch in Deutschland. In Lüdenscheid gibt es bislang eine bestätigte Infektion. Jetzt reagiert die Stadt Lüdenscheid. Sie hat Plakate gedruckt, die im Rathaus ausgehängt werden. Titel: "Lächeln statt Händedruck". Besucher des Rathauses werden gebeten, möglichst den Händedruck und damit einen potentiellen Übertragungsweg von Viren zu vermeiden.

Update 15.50 Uhr: Wie hat sich der Lüdenscheider Lehrer mit dem Coronavirus angesteckt? Diese Frage scheint inzwischen beantwortet zu sein. Wie Kreissprecher Hendrik Klein auf Nachfrage erklärte, nahm der infizierte Lehrer laut Aktenlage am 15. Februar an der karnevalistischen Kappensitzung in Gangelt-Langbroich(Kreis Heinsberg) teil.

Dort kam er nach Auskunft des Märkischen Kreises in direkten Kontakt zu dem infizierten Ehepaar aus Gangelt. Der 47-jährige Ehemann liegt immer noch auf der Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf. Auf der Karnevalssitzung tanzte der 47-Jährige im Männerballett auf der Bühne.

Behörde rief auf: 300 von 320 Teilnehmern meldeten sich zurück

Insgesamt 200 Gäste und 120 Akteure nahmen an der Sitzung teil. Nach Bekanntwerden der Coronavirus-Infektion des Ehepaars rief das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg alle Teilnehmer auf, sich bei den Behörden zu melden. Wie ein Sprecher gegenüber unserer Zeitung sagte, hatten sich rund 300 der 320 Gäste und Akteure zurückgemeldet. Ein Mann aus Lüdenscheid sei nicht darunter gewesen. Er tauchte nicht in der Liste auf. Daher habe man auch keine Meldung an den Märkischen Kreis gemacht.

Nach Angaben des Märkischen Kreises hatte sich der Lehrer am Donnerstagabend (27. Februar) selbst bei der heimische Behörde gemeldet, nachdem er erste Erkältungssymptome bei sich festgestellt hatte. Ein Test aufs Coronavirus verlief positiv. Der Märkische Kreis ist sicher, dass er sich bei dem Karnevalisten aus Gangelt angesteckt hat.

Update 15.26 Uhr: Auch die Meisterfeier 2020 der Handwerkskammer Südwestfalen fällt den Folgen des Coronavirus zum Opfer. Mit Verweis auf Covid-29/Sars-CoV-2 hat die Handwerkskammer die Veranstaltung am 7. März abgesagt. "Sowohl was den Schutz des Einzelnen aber auch die Generalprävention zur Unterbrechung der Infektionsketten anbetrifft ist sie der Meinung, dass eine derart große Veranstaltung derzeit nicht zu rechtfertigen ist. Das allgemeine Risiko ebenso wie die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wiegen deutlich schwerer", heißt es von der Handwerkskammer. Einen Alternativtermin gibt es noch nicht.

Update 14.57 Uhr: In Halver wurde heute die für den 7. März geplante Après-Ski-Party auf dem Geflügelhof Gieseker abgesagt. "Da ich als Veranstalter jedem Einzelnen gegenüber eine gewisse Verantwortung habe, sehe ich das als erforderlich an, um eine überproportionale Ausbreitung zu vermeiden und so den Virus einzudämmen beziehungsweise Neuinfektionen so gering wie möglich zu halten", sagt Veranstalter Johannes Johanngieseker.

Update 14.44 Uhr: Der Märkische Kreis weist auf Anfrage noch einmal darauf hin, dass die Einschränkungen wie häusliche Quarantäne, Rachenabstrich und Beprobung ausschließlich für die 36 ermittelten Kontaktpersonen des mit dem Coronavirus infizierten Lehrers gelten. Familienangehörige, Eltern oder Geschwister sind nicht betroffen und dürfen sich frei bewegen und zum Beispiel auch zur Arbeit oder in die Schule gehen.

Coronavirus: Gesundheitstelefon des Kreises beantwortet Fragen der Bürger

Auch 21 Schüler der Mosaikschule befinden sich auf der Liste der begründeten Verdachtsfälle. Eltern, die Schwierigkeiten bei der Betreuung ihrer unter Haus-Quarantäne bestehende Kinder haben, können sich ans Gesundheitsamt des Märkischen Kreises wenden - und zwar über das Gesundheitstelefon unter der Tel. 02352/966-7272. Man versuche dann eine gemeinsame Lösung zu finden, erklärte Kreissprecher Hendrik Klein. Unabhängig vom Ergebnis der Tests müssen die 36 Kontaktpersonen 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbleiben - die Quarantäne endet voraussichtlich am 13. März.

Update 14.38 Uhr: Mehrere Kunden standen heute vor verschlossenen Türen am Finanzamt in Lüdenscheid. Sie hatten die Information nicht erhalten, dass die Finanzämter in Lüdenscheid und Altena mit Verweis auf das Coronavirus am Montag geschlossen sind. Wie das Finanzamt Lüdenscheid auf Anfrage mitteilte, werden die Finanzämter Lüdenscheid und Altena ab Dienstag, 3. März, wieder geöffnet sein. Allerdings möchte man den Publikumsverkehr soweit es geht einschränken.

Update 14.33 Uhr: Unter den 36 Personen, die Kontakt zu dem mit dem Coronavirus infizierten Lehrer hatten, befindet sich auch eine Person aus Nachrodt-Wiblingwerde. Eine weitere wohnt in Altena. Damit stammen die sogenannten begründeten Verdachtsfälle nun aus diesen Städten: Lüdenscheid, Altena, Nachrodt-Wiblingwerde, Plettenberg, Werdohl, Marl und Dortmund. Die Gesundheitsämter des Kreises Recklinghausen (Marl) und der Stadt Dortmund wurden über die Verdachtsfälle informiert.

Coronavirus: Märkische Kliniken sagen MS-Tag ab

Update 13.07 Uhr: Um Teilnehmer nicht einem möglichen Ansteckungsrisiko auszusetzen, sagen die Märkischen Kliniken mit Verweis auf die Verbreitung des neuartigen Coronavirus den MS-Tag am kommenden Samstag, 7. März, ab. Er sollte von 10 bis 14 Uhr im Lüdenscheider Kulturhaus stattfinden. Rund 200 Betroffene wurden erwartet. „MS-Medikamente unterdrücken das Immunsystem, daher sind Patienten anfälliger für Infekte aller Art“, erklärt Dr. Sebastian Schimrigk, Direktor der Klinik für Neurologie am Klinikum Lüdenscheid und Mitorganisator des MS-Tages die Absage, die in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und mit Blick auf die Richtlinien und Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes erfolgte. Ob und wann der MS-Tag in Lüdenscheid in diesem Jahr nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest.

Update 12.58 Uhr: Unter den 36 Personen, die Kontakt zu dem mit dem Coronavirus infizierten Lehrer hatten, sind fünf Lehrer und zwei sogenannte Integrationskräfte. Integrationskräfte unterstützen einzelne Schüler, wenn diese eine besondere Förderung benötigen.

Update 12.29 Uhr: Die Stadt Lüdenscheid teilt soeben mit, dass der Unterricht an der Otfried-Preußler-Grundschule ab dem morgigen Dienstag wieder uneingeschränkt stattfindet. Die Grundschule befindet sich in einem Gebäudekomplex mit der Mosaikschule, die noch bis 6. März geschlossen bleibt. Ein Lehrer der Mosaikschule war positiv auf das Coronavirus getestet wird. Daraufhin blieb die Otfried-Preußler-Schule am heutigen Montag (2. März) geschlossen.

Update 12.21 Uhr: Rewe bestätigt auf Anfrage Eindrücke von Lesern, die am Samstag in Lüdenscheid und anderen MK-Städten von leeren Regalen und Hamsterkäufe in Folge des ersten Coronavirus-Falls im Märkischen Kreis berichten: "Wir haben bundesweit eine verstärkte Nachfrage nach lang haltbaren Lebensmitteln, Nährmitteln, Konserven, Drogerie. Es gibt keine Engpässe in der Warenversorgung. Die Frequenz der Belieferung der REWE und PENNY Märkte haben wir erhöht/angepasst. Wir sind gut auf die Situation eingestellt", heißt es aus der Pressestelle.

Update 12.15 Uhr: Der Krisenstab des Märkischen Kreises tritt heute gegen 16 Uhr noch einmal zusammen. Noch unklar ist, ob heute noch Ergebnisse der Proben auf das Coronavirus vorliegen. Kreissprecher Hendrik Klein rechnet damit, dass die Tests von allen 36 Kontaktpersonen gleichzeitig im Gesundheitsamt eintreffen.

Update 11.52 Uhr: Unter den 36 Kontaktpersonen, die sich auf Anordnung der Behörden in häuslicher Quarantäne befinden, sind insgesamt 21 Schüler. Sie müssen zuhause bleiben. Übrigens auch dann, wenn der Test auf das Coronavirus negativ ausfällt. Nach Angaben von Kreissprecher Hendrik Klein sollen alle 36 Kontaktpersonen 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbleiben. Wie alt die Schüler sind, ist nicht bekannt.

Update 11.28 Uhr: 36 Kontaktpersonen des infizierten Lehrers wurden mittlerweile identifiziert. Am Freitagnachmittag hatte das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises zunächst 31 Personen als sogenannte begründete Verdachtsfälle auf seiner Liste. Im Laufe des Freitags sowie des Samstags meldeten sich weitere fünf Personen, die angaben, ebenfalls Kontakt zu dem Lehrer gehabt zu haben. Sie wurde daraufhin ebenfalls als begründete Verdachtsfälle geführt. Die 36 Personen müssen zuhause bleiben (häusliche Quarantäne).

Update 09.59 Uhr: Ein Lüdenscheider Mitarbeiter des Weltkonzerns Kostal hatte Kontakt zu einem begründeten Verdachtsfall, der unter häuslicher Quarantäne steht. Das Unternehmen hat seine Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus verschärft.

Update, 08.15 Uhr: Kreissprecher Hendrik Klein weist darauf hin, dass der Märkische Kreis bislang keine Empfehlung gebe, Publikumsverkehr in öffentlichen Einrichtungen einzuschränken oder Veranstaltungen abzusagen. Dies liege bei den Institutionen und Veranstaltern selbst. Die Kreisverwaltung bleibe wie gewohnt geöffnet, es wurden allerdings Informationen zur Reduzierung des Infektionsrisikos ausgegeben.

Update, 2. März, 07.38 Uhr: Der Löschzug Oberrahmede der Freiwilligen Feuerwehr sagt seinen für den 4. und 5. April geplanten Tag der offenen Tür aus organisatorischen Gründen ab, weil „die Situation rund um das Coronavirus“ momentan einfach nicht abzuschätzen sei.

Update, 19.50 Uhr: Eine Förderschule in Bergheim bleibt am Montag und Dienstag vorsorglich geschlossen, weil ein Mitglied des Lehrerkollegiums Kontakt mit dem Infizierten aus Lüdenscheid hatte. Der Kontakt soll vier Tage, bevor der Lüdenscheider Symptome zeigte, stattgefunden haben. Die Bergheimer Lehrkraft soll schnellstmöglich getestet werden, dann will der Rhein-Erft-Kreis über das weitere Vorgehen entscheiden.

Update 16.38 Uhr: Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises steht in engem Kontakt mit den 36 Personen, die derzeit als Verdachtsfälle für eine Infektion mit dem Coronavirus bekannt sind. Dies bestätigte Kreissprecher Hendrik Klein. Demnach werden alle Personen, die unter Quarantäne zu Hause sind, zweimal täglich angerufen, um nach ihrem Befinden zu fragen, bis die Testergebnisse vorliegen. Bislang gibt es keine Hinweise auf weitere Erkrankungen. Der Krisenstab des Märkischen Kreises, der am Samstag den ganzen Tag getagt hat und sich zuletzt am Sonntagvormittag getroffen hat, bleibt in Bereitschaft. Dabei wurde vereinbart, sich in der kommenden Woche zunächst täglich vormittags zu treffen, um die aktuelle Lage zu besprechen.

Update, 13.37 Uhr: Der Lüdenscheider Stadtfrauenverband hat ebenfalls auf die Verbreitung des Coronavirus' reagiert und seine für Mittwoch geplante Jahreshauptversammlung abgesagt.

Update, 12.33 Uhr: Aufgrund des nun auch im Märkischen Kreis auftretenden Coronavirus bleiben die Finanzämter Lüdenscheid und Altena bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Beide Behörden sind telefonisch weiterhin zu erreichen, teilen die beiden Dienststellenleiterinnen Susanne Schmidt-Kraepelin und Diane Trierweiler mit.

Update, 1. März, 11.30 Uhr: Die Spur des am Coronavirus infizierten Lehrers aus Lüdenscheid wird nun weiter verfolgt. Der Mann hatte an einer privaten Karnevalsfeier in Bonn teilgenommen, berichtet die Bonner Rundschau. Es gibt also auch Verdachtsfälle aus Bonn, die mit ihm in Verbindung standen. Bei einem dieser Partygäste aus Bonn war der Test auf den Coronavirus allerdings negativ. Bei einem bestätigten Fall in Bonn handelt es sich um einen 23 Jahre alten Student aus dem Kreis Heinsberg, der sich jetzt in häuslicher Quarantäne befindet. Der junge Mann arbeitet an der Clemens-August-Grundschule in Bonn. Die Schule bleibt nun für einige Tage geschlossen.

Update, 17.06 Uhr: Der Kulturring Altena hat die für heute Abend geplante Veranstaltung "Altenaer Ursprünge" abgesagt. Aktuelle und ehemalige Altenaer sollten gemeinsam musizieren.

"Zutiefst betrübt müssen wir uns leider den gegebenen Umständen stellen und müssen das für morgen geplante Konzert in der Burg Holtzbrinck absagen. Wir sind unendlich traurig, wir haben geübt, viel Zeit investiert und müssen jetzt, unter Berücksichtigung der vielen Besucher, die eng beieinander sitzen würden, verantwortungsbewusste Konsequenzen ziehen.

Wir bitten alle um euer Verständnis. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Wir werden euch zeitnah in Kenntnis setzen wann wir einen Ausweichtermin realisieren können. Bitte informiert auch ihr alle, von denen ihr annehmt, dass sie kommen wollten. Wir danken euch", heißt es auf der Homepage des Kulturrings.

Update, 13.39 Uhr: Der an Covid-19 erkrankte Lehrer in Lüdenscheid hat offenbar nur leichte grippeähnliche Symptome.

Update, 13.33 Uhr: Die Zahl der Verdachtsfälle im MK hat sich auf 36 erhöht. Das bestätigte Kreissprecher Hendrik Klein. Aufgrund der Berichterstattung hätten sich weitere fünf Personen gemeldet,die Kontakt zu dem infizierten Lehrer hatten. Auch bei ihnen wird ein Test auf das neuartige Coronavirus vorgenommen. Sie sind wie die anderen 31 bislang betroffenen Personen in häuslicher Quarantäne.

Update, 10.51 Uhr: Die 31 Verdachtsfälle stammen zu einem überwiegenden Teil aus Lüdenscheid. Einzelne Betroffene wohnen in Plettenberg, Altena, Werdohl, Marl und Dortmund. Die meisten Betroffenen sind Schüler, hinzu kommen vier Lehrkräfte.

Update, 10.30 Uhr: Die beauftragten Labore haben laut Kreissprecher Hendrik Klein damit begonnen, bei den betroffenen 31 Personen Abstriche zu nehmen. Sie sollen klären, ob die Personen sich mit den Coronavirus abgesteckt haben. Mit Ergebnissen rechne man Anfang der Woche.

Update, 10.22 Uhr: Die 31 Personen, die als begründete Verdachtsfälle gelten, weil sie einen näheren Kontakt zu dem infizierten Lehrer hatten, sind mittlerweile informiert worden. Sie stehen jetzt unter häuslicher Quarantäne. Das teilte Kreissprecher Hendrik Klein am Samstagmorgen auf Nachfrage mit.

Update, 10.01 Uhr: Der Krisenstab des Märkischen Kreises hat sich am Morgen im Katastrophenschutz- und Lagezentrum im Kreishaus in Lüdenscheid getroffen.

Coronavirus im MK: Lehrer aus Lüdenscheid infiziert

Update 22.48 Uhr: 31 Personen gelten als begründete Verdachtsfälle, weil sie einen näheren Kontakt zu dem infizierten Lehrer hatten. Sie stammen zu einem überwiegenden Teil aus Lüdenscheid. Einzelne Betroffene wohnen in Plettenberg, Altena, Werdohl, Marl und Dortmund. Die meisten Betroffenen sind Schüler, hinzu kommen vier Lehrkräfte.

Sie wurden noch am Abend durch das Gesundheitsamt über den Verdacht informiert. Bei ihnen wird am Samstag ein Rachenabstrich genommen. Die Proben werden ins Labor geschickt. Mit Ergebnissen sei frühestens innerhalb von 24 Stunden zu rechnen, sagt Kreissprecher Hendrik Klein. Erst danach wird sich zeigen, ob es weitere Infizierte im Märkischen Kreis gibt. Bis zur Entwarnung dürfen die Kontaktpersonen laut Ordnungsverfügung das Haus nicht verlassen. Daneben gibt es noch eine Liste mit 15 Personen, denen eine freiwillige Quarantäne empfohlen wird.

Update 20.50 Uhr: Der Krisenstab Coronavirus des Märkischen Kreises hat für die nächsten Tage einen Schichtdienst eingerichtet. So wird auch am Wochenende die durchgängige Koordinierung und Beobachtung der Lage gewährleistet.

Update 20.34 Uhr: Auf Bitten der Schulleitung bleibt der Standort Lüdenscheid der Mosaikschule bis einschließlich Freitag, 6. März, geschlossen. Weil auch Lehrer unter den Verdachtsfällen sind, könne der Unterricht nicht mehr aufrechterhalten werden, hieß es. Die Mosaikschule hat 95 Schüler und 20 Lehrer. Der Unterricht am Teilstandort Meinerzhagen findet in der kommenden Woche statt.

Update 20.15 Uhr: Jetzt steht auch fest, woher die 31 Kontaktpersonen kommen, die laut Einstufung des Robert-Koch-Instituts beim heimischen Gesundheitsamt als begründete Verdachtsfälle geführt werden und unter häusliche Quarantäne gestellt wurden. Die betroffenen Schüler und Lehrer stammen aus Lüdenscheid, Werdohl, Plettenberg, Altena, Marl und Dortmund. Die größte Zahl kommt aus Lüdenscheid.

Update 20.12 Uhr: Die letzte Sitzung des Krisenstabs für heute ist beendet. Die 31 Kontaktpersonen des Lehrers gelten als begründete Verdachtsfälle auf das Coronavirus. Bei ihnen wird am morgigen Samstag durch Mitarbeiter des Gesundheitsamts und des Rettungsdienstes ein Rachenabstrich genommen. Anschließend werden die Proben ins Labor geschickt. Mit Ergebnissen ist frühestens am Sonntag zu rechnen. Dann wird sich zeigen, ob es weitere Infizierte im Märkischen Kreis gibt.

Update 19.59 Uhr: Die Feuerwehr Iserlohn wendet sich mit einer dringenden Bitte an die Bevölkerung. Bei Facebook beklagt sie, dass die Leitstellen der Feuerwehren und Rettungsdienste immer mehr Anrufe erreichen, in denen es um das Thema Coronavirus geht. Leider wird dafür oft der Notruf 112 genutzt und somit blockiert. "Der Notruf 112 ist ausschließlich für Notfälle!" Um eine adäquate Beratung zu ermöglichen, hat die kassenärztliche Vereinigung eine Hotline unter der Rufnummer 116 117 eingerichtet. Hier beraten Ärzte die Anrufer, die Fragen zu dem Thema Coronavirus haben.

Update 18.53 Uhr: 31 Personen, die Kontakt zu dem mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Lehrer hatten, werden derzeit durch das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises angeschrieben. Darunter befinden sich 28 Personen aus dem Umfeld der Lüdenscheider Mosaikschule, wie es hieß. Auf Nachfrage konkretisierte der Märkische Kreis: Unter den Kontaktpersonen aus der Schule befinden sich sowohl Lehrer als auch Schüler. In diesen Fällen werden die Eltern der Schüler informiert.

Update 18.40 Uhr: Der Lehrer, bei dem am Nachmittag eine Coronavirus-Infektion bestätigt wurde, hat sich selbst bei den Behörden gemeldet. Das erklärte Kreissprecher Hendrik Klein. Demnach habe der Mann die Berichterstattung über das infizierte Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg verfolgt. Weil er zusammen mit dem Ehepaar Gast auf der Karnevalssitzung in Gangelt war, habe er sich am Freitagmorgen bei den Behörden gemeldet, sagte Klein.

18.32 Uhr: Die Krankenhäuser im Märkischen Kreis sind am Freitagmorgen zu einem Treffen in Altena zusammengekommen. Thema war das Coronavirus und seine Folgen auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Einvernehmlich äußerten die Krankenhaus-Vertreter eine dringende Bitte an Patienten, die glauben, sich mit dem Virus angesteckt zu haben.

Update 18.16 Uhr: Wie der Kreis soeben mitteilt, tritt der Krisenstab des Märkischen Kreises um 19 Uhr noch einmal zusammen, um auf die aktuellen Entwicklungen im Coronavirus-Fall von Lüdenscheid reagieren zu können. Leiter des Krisenstabs ist Guido Thal, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste beim Märkischen Kreis.

Update 17.58 Uhr: Der Märkische Kreis konkretisiert: "Das Gesundheitsamt des Kreises bestätigt die Infektion eines Lehrers aus Lüdenscheid mit dem neuen Coronavirus. Der Krisenstab hat seine Arbeit aufgenommen. Wie das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet, ist der Test des Lehrers auf den Coronavirus SARS-CoV2 positiv ausgefallen. Diese Meldung ging am späten Nachmittag bei der Gesundheitsbehörde ein.

Update 17.51 Uhr: Wie das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet, ist der Test eines Lehrers der Mosaikschule am Standort Lüdenscheid auf den Coronavirus positiv ausgefallen. Der betroffene Lehrer ist zurzeit unter häuslicher Quarantäne. "Sein Gesundheitszustand ist gut, er zeigt nur sehr milde Erkältungssymptome", schreibt der Kreis.

Der Krisenstab hat seine Arbeit aufgenommen. Die Kontaktpersonen des Mannes sind bekannt. Davon werden 31 unter häusliche Quarantäne gestellt. Unter diesen Betroffenen sind 28 Personen aus dem Schulumfeld. Die Kontaktpersonen werden noch heute vom Gesundheitsamt telefonisch benachrichtigt und im Laufe des morgigen Tages vom Kreis auf das Coronavirus hin untersucht.

Update 17.41 Uhr: Das Ergebnis der Probe liegt vor. Die Laboruntersuchung hat ergeben, dass der Lehrer mit dem Coronavirus infiziert ist. Das bestätigt Kreissprecher Hendrik Klein auf Anfrage. Der Mann befindet sich zuhause in Quarantäne. Er hat nach ersten Informationen nur leichte Symptome. Eine erste Meldung, wonach der Lehrer ist Krankenhaus gebracht wurde, hat sich nicht bewahrheitet.

Bislang wurden 31 Kontaktpersonen identifiziert, davon 28 aus der Schule. Sie werden noch heute Abend vom Gesundheitsamt informiert und sollen morgen von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes untersucht werden. Bis dahin sollen sie ebenfalls zuhause bleiben.

Update 17.20 Uhr: Ein Coronavirus-Verdacht bei einem Patienten am Klinikum Lüdenscheid hat sich nicht bestätigt. Nach einem negativen Test gab es Entwarnung.

Update 17.02 Uhr: Die Stadt Lüdenscheid teilt nach Rücksprache mit dem Krisenstab soeben mit, dass auch die Otfried-Preußler-Schule, die sich im selben Gebäudekomplex befindet wie die Mosaikschule, am Montag, 2. März, geschlossen bleibt. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagte Stadtsprecherin Marit Schulte. "Sofern die Eltern von uns keine weiteren Informationen erhalten, findet der Unterricht am Dienstag wieder statt." Die Otfried-Preußler-Schule ist eine zweizügige Grundschule im Stadtteil Gevelndorf. An der Grundschule selbst gibt es keinen Verdachtsfall.

Coronavirus: Zwei Schulen bleiben am Montag in Lüdenscheid geschlossen

Update 16.44 Uhr: Die Elternpflegschaftsvorsitzende der beiden Mosaikschulstandorte Lüdenscheid und Meinerzhagen, Tina Stahlschmidt, war in der Plettenberger Innenstadt unterwegs, als sie die Nachricht des möglicherweise infizierten Lehrers erreichte. "Die Nachricht hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Ich wurde mehrfach in der Stadt persönlich darauf angesprochen und mein Handy klingelt Sturm", berichtete Tina Stahlschmidt gut eine Stunde nach Bekanntwerden des begründeten Verdachtsfalls an ihrer Schule.

Update 16.30 Uhr: Eine weitere Hotline für Fragen zum Thema Coronavirus hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe unter der Rufnummer 116117 eine Hotline eingerichtet. Sie ist freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 22 Uhr erreichbar.

Die Schulleitung der Mosaikschule sowie das Kreisgesundheitsamt bitten die Eltern der Mosaikschule um etwas Geduld. Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen könnten erst nach Vorliegen des Testergebnisses ergriffen werden. Die Eltern sollen dann über das Kommunikationstool "School Fox" informiert werden.

Update 15.48 Uhr: Auf Nachfrage machte Kreissprecher Hendrik Klein deutlich, dass alle weitere Maßnahmen vom Ergebnis der Laboruntersuchung der Blutprobe abhängen. Erst wenn sich die Coronavirus-Infektion bestätigt, werden zum Beispiel weitere Kontaktpersonen des Lehrers identifiziert und gegebenenfalls isoliert. Bislang ist nicht bekannt, wo der Lehrer wohnt.

Das Ergebnis der Laboruntersuchung soll den Plänen nach am Freitag gegen 20 Uhr vorliegen. Die Mosaikschule schreibt in ihrem Elternbrief: "Ob eine Vermeidung von Personenkontakten erforderlich sein könnte, werden wir Ihnen nach vorliegendem Testergebnis mitteilen."

Im Gebäude der Moasikschule befindet sich auch noch eine Grundschule

Update 15.28 Uhr: Die Mosaikschule befindet sich in einem Gebäudekomplex im Stadtteil Gevelndorf, in dem sich auch die Grundschule Gevelndorf befindet. Für die Schüler und Lehrer der Grundschule gibt es laut Kreissprecher Hendrik Klein bislang keine Vorsichtsmaßnahmen. Der Unterricht am Montag soll stattfinden.

+ Die Mosaikschule befindet sich in einem Gebäudekomplex mit der Grundschule Gevelndorf. © Nougrigat Ebenfalls nicht von weiteren Maßnahmen betroffen ist der Standort Meinerzhagen der Mosaikschule. Dort sei der Lehrer nicht eingesetzt gewesen. Wie der Kreissprecher erklärte, werde der Krisenstab am Nachmittag erneut zusammenkommen.

Update 15.22 Uhr: Der Märkische Kreis hat soeben eine Pressemitteilung zum begründeten Verdacht auf eine Corona-Infektion im Märkischen Kreis veröffentlicht. Demnach sei die betroffene Person Lehrer an einer Förderschule in Lüdenscheid. Die Schule bleibt am Montag vorsorglich geschlossen.

Wegen eines begründeten Verdachtsfalls einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus im Märkischen Kreis hat Landrat Thomas Gemke den Krisenstab zusammengerufen. Bereits am Donnerstag wurden dessen Mitglieder vorsorglich aktiviert.

+ Landrat Thomas Gemke hat am Freitagmittag den Krisenstab einberufen: Grund ist ein begründeter Verdachtsfall einer Coronavirus-Infektion. Foto: © Mathis Schneider/Märkischer Kreis Ein Lehrer der Mosaikschule in Lüdenscheid-Gevelndorf habe gemeinsam mit einem bestätigten Corona-Patienten aus dem Kreis Heinsberg an einer Veranstaltung teilgenommen und zeige seit heute Symptome, die auch auf den neuen SARS-CoV2-Virus hinweisen.

Er war bereits seit Mittwoch nicht mehr im Dienst. Der Verdacht ist bisher nicht bestätigt. Die Elternschaft der Schule wurde über den Verdachtsfall informiert. Vorsorglich bleibt die Schule am Montag, 2. März, geschlossen."

Update 15.08 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung ist der Lehrer aufgrund seiner Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie sein Zustand ist, ist derzeit unklar. Die Mosaikschule verweist in ihrem Elternbrief darauf, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll ist, "in Eigeninitiative zu einem Arzt zu gehen und sich auf das Coronavirus untersuchen zu lassen."

Begründeter Verdachtsfall - Bestätigung einer Coronavirus-Infektion steht noch aus

Update 14.55 Uhr: Nach nun bestätigten Informationen gibt es den ersten begründeten Verdachtsfall auf das Coronavirus im Märkischen Kreis. Ein Lehrer zeigte Symptome des Coronavirus.

+ Ein Lehrer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. (Symbolbild) © picture alliance/dpa Bei dem Mann handelt es sich nach ersten Informationen um einen Lehrer der Mosaikschule. Er soll am 15. Februar an der karnevalistischen "Kappensitzung" im Ortsteil Langbroich-Harzelt von Gangelt (Kreis Heinsberg) teilgenommen haben.

Dort soll er Kontakt mit einer Person gehabt haben, deren Infektion mit dem Coronavirus als bestätigt gilt. An der Karnevalssitzung hatte auch ein Ehepaar teilgenommen, dass inzwischen positiv auf das Virus getestet wurde. Der Mann aus Gangelt (47) befindet sich in einem kritischen Zustand.

Coronavirus: 400 mögliche Kontaktpersonen bei Karnevalsveranstaltung in Gangelt identifiziert

Laut Behörden habe es auf dieser Veranstaltung im Kreis Heinsberg 400 mögliche Kontaktpersonen gegeben. Für deren Partner und gegebenenfalls Kinder könnte daher rein rechnerisch der Faktor 2,5 angesetzt werden, womit man auf die Zahl 1000 komme.

Die Mosaik-Schule am Standort Lüdenscheid informierte Eltern mit einem Brief darüber, dass sich eine Person mit einem begründeten Verdacht auf das Coronavirus in der Schule aufgehalten habe. Eine Laboruntersuchung läuft derzeit. Mit Ergebnissen werde am Freitagabend gerechnet. Bis dahin gilt die Erkrankung als nicht bestätigt, wohl aber der begründete Verdachtsfall.

Als Vorsichtsmaßnahme wird die Mosaikschule - eine Förderschule in Lüdenscheid - am Montag geschlossen. Am Freitagmittag kam der erst am Donnerstag eingerichtete Krisenstab zusammen, um die weiteren Maßnahmen zu besprechen. Dabei geht es auch darum, weitere Personen zu identifizieren, die Kontakt zu dem Lehrer gehabt haben.

Coronavirus: Lehrer aus dem MK war seit Besuch in Gangelt nicht mehr in der Schule

Nach Informationen des Märkischen Kreises hat der Lehrer seit Mittwoch seine Schule nicht mehr besucht. Er klagte über grippeähnliche Symptome. Er sei seitdem krankgeschrieben gewesen.

In NRW ist die Zahl der bestätigtenCoronavirus-Fälle inzwischen auf 20 angestiegen. Zuletzt hatte sich ein Coronavirus-Verdacht in Dortmund bestätigt. Die jeweils aktuellen Entwicklungen können Sie im News-Ticker zum Coronavirus in NRW nachlesen.

Im Märkischen Kreis hatte es bislang dreimal einen Coronavirus-Verdacht gegeben. Zuletzt war am Mittwoch der Gast eines Hotels in Iserlohn auf das Coronavirus untersucht worden. Der Verdacht bestätigte sich nicht. Noch am Donnerstagabend sagte Kreissprecher Hendrik Klein gegenüber unserer Zeitung: "Es ist nicht mehr die Frage, ob das Virus den Märkischen Kreis erreicht, sondern wann."