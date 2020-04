Coronavirus: Steigende Fallzahlen im MK - Mehr Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Das Coronavirus hat den Märkischen Kreis erreicht. Die Zahl der Infektionen steigt. Schwerpunkt ist Lüdenscheid. Den ersten Todesfall gab es in einem Krankenhaus in Menden.

Zahl der Personen, die mit dem Coronavirus* infiziert sind, steigt in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden und den anderen Städten im Märkischen Kreis.

Das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt, die Polizei kontrolliert das Kontaktverbot

Alle Entwicklungen im Märkischen Kreis gibt es bei uns im News-Ticker.

Update 17.42 Uhr: Die Zahl der behandelten Covid-19-Patienten im Klinikum Lüdenscheid erhöhte sich am Mittwoch auf elf. Davon befinden sich sechs auf der Intensivstation und fünf auf der Isolierstation. Ein Patient wurde geheilt entlassen. Noch fünf Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne - vier in Lüdenscheid und eine Person in der Stadtklinik Werdohl.

Update 14.13 Uhr: In zwei Pflegeheimen in Halver und Menden wurde Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Die Häuser wurden allerdings nicht komplett unter Quarantäne gestellt, wie das Kreisgesundheitsamt auf Anfrage mitteilte. Nur Personal, das unmittelbaren Kontakt zu den Infizierten hatte, wurde in häusliche Quarantäne geschickt. Der Betrieb wird in beiden Heimen mit den übrigen Mitarbeitern aufrecht erhalten. Schon seit mehr als einer Woche gilt ein generelles Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen.

Update 12.47 Uhr: In Halver und in Menden wurden am Dienstag in zwei Pflegeheimen 119 Abstriche von Heimbewohnern und Pflegepersonal genommen. Das teilte der Märkische Kreis am Mittag mit. Dem Gesundheitsamt waren zuvor laborbestätigte Corona-Fälle aus diesen beiden Einrichtungen gemeldet worden.

"Sobald in einer Pflegeeinrichtungen Heimbewohner oder Pflegepersonal positiv auf das Coronavirus getestet sind, nehmen wir Abstriche bei allen Bewohnern und beim Personal", erklärt Volker Schmidt, Fachbereichsleiter Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz. Daher wurden in einem Pflegeheim in Menden 76 Personen getestet und in Halver 43. Es stehen noch 122 Tests aus.

Aktuelle Fallzahlen zum Coronavirus auf kommunaler Ebene wird es am Mittwoch vom Märkischen Kreis nicht geben, kündigte eine Sprecherin an. Grund ist eine Software-Umstellung. Sie verwies am Mittwoch auf die Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums. Demnach gibt es im Kreis 146 Corona-Fälle und einen Todesfall.

Unterschiedliche Eingabezeit erklärt unterschiedliche Zahlen der Coronavirus-Fälle

Update 11.06 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat neue Fallzahlen für den Märkischen Kreis veröffentlicht. Demnach gibt es nun 146 bestätigte Infektionen. Das würde ein Plus von 19 Fällen - nach Zählweise des Ministeriums - bedeuten. Volker Schmit, Leiter des Krsienstabs beim Märkischen Kreis, erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung die teilweise unterschiedlichen Zahlen von Ministerium und Märkischem Kreis: "Es liegt an der Art der Eingabe. Unsere Fälle, die wir an das Land übermitteln, melden wir mit einer entsprechenden Software übers Internet. Insofern sind das immer ganz aktuelle Daten. Das Ministerium spricht in der Regel in den Fallstatistiken aber anders als wir noch nicht von den Geheilten. Wir beim Kreis passen unsere Liste einmal am Tag an. Wir sind gerade dabei, dass noch enger abzustimmen. Ob das so zeitnah erfolgt, dass die Zahlen immer identisch sind, ist noch zu klären."

Update Mittwoch, 9.49 Uhr: 129 Corona-Fälle gibt es im Märkischen Kreis. In vielen Fällen weiß das Kreisgesundheitsamt nicht, wo und wie sich die Betroffenen infiziert haben. Das erklärte Volker Schmidt, Leiter des Krisenstabs, im Gespräch mit unserer Zeitung. "Wir versuchen das natürlich in den Gesprächen mit den Infizierten abzuklären. Gibt es da einen gemeinsamen Herd? Das ist beispielsweise bei den Skiurlaub-Rückkehrern aus Österreich der Fall gewesen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Fällen, wo man das einfach nicht nachvollziehen kann. Es ist ziemlich schwierig", sagte Schmidt.

Er geht davon aus, dass die Zahl der Infizierten deutlich höher ist als die Zahl der gemeldeten Fälle. Schmidt: "Das liegt daran, dass wir im Augenblick viele Infizierte ohne Symptome haben, die sich noch frei bewegen." Schmidt geht von weiter steigenden Infektionszahlen aus. "Der Peak ist noch lange nicht erreicht".

Stand Dienstag: Erster Corona-Toter im Märkischen Kreis stammt aus Menden

Stand Dienstag 17.53 Uhr: Im Klinikum Lüdenscheid liegen am Dienstag neun Covid-19-Patienten auf der Isolier- und der Intensivstation, vier von ihnen werden beatmet. Ein Intensivpatient wurde am Dienstag als geheilt entlassen.

Update 16.21 Uhr: 129 Coronavirus-Fälle gibt es (Stand Dienstag, 11.30 Uhr) im Märkischen Kreis. Am Dienstag kam erstmals seit zwei Wochen keine Neu-Infektion hinzu. 110 Personen sind aktuell erkrankt, 19 wieder gesund. Schwerpunkt ist Lüdenscheid. Es gibt 60 neue Verdachtsfälle (Kontaktpersonen), die durch das Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt wurden. Infizierte und Kontaktpersonen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

Update, 15.20 Uhr: Die Agentur für Arbeit hat heute Nachmittag für den Märkischen Kreis die neuesten Zahlen zur Kurzarbeit vermeldet. In diesem Zusammenhang sagte Sandra Pawlas, die Chefin der Iserlohner Arbeitsagentur, dass die aktuelle Situation für die Wirtschaft im Märkischen Kreis sei um ein vielfaches herausfordernder als in der Finanzkrise 2008/2009.

Update 14.59 Uhr: In einem Pflegeheim für Demenzerkrankte in Halver ist bei einer Bewohnerin der Coronavirus festgestellt worden. Die Seniorin weise bislang aber kaum typische Krankheitssymptome auf, wie es von der Leitung der Einrichtung heißt.

Corona-Toter aus Menden ist bereits der dritte Coronavirus-Todesfall in Mendener Klinik

Update 14.35 Uhr: Der 83-jährige Mendener, der am Montag an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben ist, hatte zuvor über unspezifische Symptome geklagt. Weil es ihm schlecht ging, wurde er am 24. März in die St.-Vincenz-Klinik in Menden eingeliefert und dort stationär aufgenommen, teilte Kreissprecherin Ursula Erkens auf Anfrage mit. Er wurde unter anderem auch auf das Coronavirus getestet. Der Laborbefund lieferte den Sars-CoV-2-Nachweis. Seine Zustand verschlechterte sich zusehends. Er verstarb am 30. März.

Es war bereits der dritte Todesfall im Mendener St.-Vincenz-Krankenhaus. Bereits am 25. März war dort ein 85-jähriger Mann aus Fröndenberg gestorben, am 27. März verstarb eine 87-jährige Frau aus Fröndenberg. Beide waren Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Fröndenberg (Kreis Unna). Dort wurden im Anschluss weitere Infizierte festgestellt und isoliert. Am Mendener Krankenhaus wurden dagegen keine Verdachtsfälle identifiziert. Das medizinische Personal habe bei der Behandlung der Covid-19-Patienten bereits in voller Schutzausrüstung gearbeitet, hieß es vom Märkischen Kreis.

Coronavirus: Märkischer Kreis meldet ersten Todesfall

Update 13.56 Uhr: Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist der erste Todesfall aus dem Märkischen Kreis zu beklagen. Der 83 Jahre alte Senior kam aus Menden und verstarb am Montag im St.-Vincenz-Krankenhaus in Menden. Bei ihm war zuvor das Coronavirus nachgewiesen worden.

"Früher oder später war damit zu rechnen, dass auch der Märkische Kreis von Todesfällen nicht verschont bleibt", bedauerte Landrat Thomas Gemke. "Unser Beileid gilt allen, die dem Verstorbenen nahe gestanden haben."

Die Zahl der Infizierten erhöhte sich am Dienstag nicht. Die Zahl der Corona-Fälle beträgt 129. 110 sind aktuell erkrankt, 19 wieder gesund. Elf Personen aus dem Märkischen Kreis befinden sich im Krankenhaus; sechs von ihnen werden künstlich beatmet. Unter Quarantäne stehen neben den Infizierten 435 Kontaktpersonen.

Coronavirus: Ist der Besuch beim Zahnarzt gefährlich?

Update 13.31 Uhr: Wie gefährlich ist in Coronavirus-Zeiten der Gang zum Zahnarzt? Das fragen sich derzeit viele Patienten. Die Antwort: Eigentlich nicht gefährlicher als sonst, meint der Altenaer Zahnarzt Dr. Gunnar Wehner. Richtig sei natürlich, dass Viren sich gerne im Rachenraum tummeln, sagt er, „aber damit müssen Zahnärzte und ihr Personal ja schon immer leben. Deshalb haben wir gelernt, damit umzugehen“. Dennoch: Der Patientenrückgang bei der Zahnärzten im Märkischen Kreis ist bereits spürbar.

Update 12.03 Uhr: Attendorns Bürgermeister Christian Pospischil wurde positiv auf das Coronavirus getestet: „Wo ich mich infiziert habe, kann ich nicht nachvollziehen. Ich war weder in einem Risikogebiet, noch hatte ich wissentlich Kontakt mit einem Infizierten.“

Bürgermeister von Attendorn positiv auf das Coronavirus getestet

Die Corona-Erkrankung hat bei Christian Pospischil bisher einen leichten Verlauf genommen, so dass er sich ohne Schwierigkeiten zu Hause auskurieren kann, teilt die Stadt Attendorn mit. Da die Symptome mittlerweile abgeklungen sind, wurde die vom Kreis Olpe angeordnete Quarantäne bereits wieder aufgehoben. Vorsichtshalber verzichtet er jedoch vorerst auf den Gang ins Rathaus-Büro und arbeitet im Homeoffice. Seine Familie ist wohlauf.

Update Dienstag, 10.45 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung hat es einen Covid-19-Ausbruch in einer Klinik im Märkischen Kreis gegeben. Die Behörden ordneten am Freitag Zwangsmaßnahmen an.

Stand Montag, 19.19 Uhr: Die Märkischen Kliniken bestätigen, dass einer ihrer Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert ist.

Update 18.10 Uhr: An den Drive-In-Stationen in Iserlohn, Lüdenscheid und Plettenberg sowie mit dem mobilen Dienst wurden in der vergangenen Woche insgesamt 912 Abstriche für einen Test auf das Coronavirus genommen. Am Freitag waren es 160 – in Iserlohn 97, in Lüdenscheid 29 und in Plettenberg 39. Bei den Hausbesuchen der beiden mobilen Teams wurden 24 Personen getestet. Acht Personen wurden bei den Hausbesuchen nicht angetroffen.

Update 17.17 Uhr: Seit Freitag ist die Zahl derInfizierten mit dem Coronavirus im Märkischen Kreis rasant gestiegen. 50 Neu-Infektionen meldete das Kreisgesundheitsamt des Märkischen Kreises am Montagnachmittag (Stand 17 Uhr). Die Zahl der Corona-Fälle stiegt damit auf 129. In diesen Städten gab es Neu-Infektionen - und zwar in Halver (10), Altena (2), Balve (3), Hemer (8), Herscheid (1), Iserlohn (7), Kierspe (2), Lüdenscheid (7), Meinerzhagen (3), Menden (3), Plettenberg 2), Neuenrade (1), Schalksmühle (1).

110 Personen sind im Märkischen Kreis aktuell noch am Coronavirus erkrankt. 19 gelten inzwischen als geheilt. In allen Städten und Gemeinden stehen insgesamt 375 Kontaktpersonen unter Quarantäne.

Infizierte und Kontaktpersonen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

Update 16.52 Uhr:Ein Mann aus Finnentrop ist am Montag in der Helios Klinik in Attendorn gestorben. Der 78-Jährige war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Finnentroper litt unter multiplen Vorerkrankungen. Es ist der erste Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus im benachbarten Kreis Olpe. „Diese Nachricht macht mich sehr traurig“, erklärte Landrat Frank Beckehoff. „Ich wünsche den Angehörigen viel Kraft in dieser schweren Zeit.“

Coronavirus-Patienten auf der Intensivstation im Klinikum Lüdenscheid

Update 15.36 Uhr: Im Klinikum Lüdenscheid werden aktuell (Stand 30. März 15 Uhr) acht Covid-19-Patienten betreut. Drei von ihnen müssen künstlich beatmet werden, vier befinden sich auf der Intensivstation. Von dort gab es am Montag eine gute Nachricht. "Einem Patienten geht es bereits wieder besser, er konnte nach sieben Tagen von der Intensivstation auf die Isolierstation verlegt werden", schreiben die Märkischen Kliniken. Nur noch 14 Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne, zwischenzeitlich waren es deutlich mehr. Elf Mitarbeiter konnten seit der vergangenen Woche die häusliche Quarantäne verlassen.

Coronavirus-Test: Kreis schließt Test-Station in Plettenberg

Update 12.32 Uhr: Die Drive-in-Teststation in Plettenberg wird nach Informationen unserer Zeitung wieder aufgegeben. Bereits am Montag (30. März) wurde keine Patienten mehr empfangen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollten. Die Station war erst in der vergangenen Woche eingerichtet werden. Grund: Dort wurden vergleichsweise wenige Abstriche bei Coronavirus-Verdachtsfällen genommen. Die Drive-in-Stationen in Lüdenscheid und Iserlohn werden beibehalten.

Update 12.24 Uhr: Im Klinikum Lüdenscheid musste die Polizei trotz des Besuchsverbots wegen des Coronavirus am Samstag mit einem Großaufgebot aktiv werden. Ein Lkw-Fahrer hatte einen Arzt mit mehreren Faustschlägen niedergeschlagen, anschließend verschanzte er sich.

Coronavirus: Drei Covid-19-Patienten werden künstlich beatmet

Update 10.56 Uhr: Wie die Märkischen Kliniken mitteilen, befinden sich (Stand Freitag, 15 Uhr) acht Covid19-Erkrankte in stationärer Behandlung, vier davon liegen auf der Intensivstation. Drei Patienten werden derzeit künstlich beatmet.

Update 10.40 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium meldet für den Märkischen Kreis am Montagmorgen 118 Infizierte mit dem Coronavirus. Es beruft sich dabei auf Meldungen des Kreisgesundheitsamts. Der Märkische Kreis wird voraussichtlich heute im Laufe des Tages eigene Zahlen herausgeben.

Update Montag, 30. März, 9.58 Uhr: Immer mehr Betriebe im Märkischen Kreis führen Kurzarbeit ein - als Folge des Coronavirus. Das teilt die IG Metall nach einer Umfrage in den Betrieben mit. „Dass die Automobilzulieferer in unserer Region Kurzarbeit anmelden nach der Ankündigung der Autohersteller, ihre Werke zu schließen, war zu erwarten“, erklären die Bevollmächtigten der IG Metall Märkischer Kreis, Gudrun Gerhardt und Torsten Kasubke.

+ Eine mikroskopische Aufnahme des Coronavirus Sars-CoV2, das die Covid19-Krankheit verursacht. © picture alliance/dpa Die Situation in der Automobilindustrie sei allerdings nicht der einzige Grund für Kurzarbeit. In manchen Betrieben sei beispielsweise die Auftragslage gut, allerdings fehle Vormaterial, das aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus China oder Italien nicht geliefert werden könne. Bereits vor einer Woche hatte das Lüdenscheider Unternehmen Erco seine Mitarbeiter in Betriebsferien geschickt.

Die Entwicklungen im Märkischen Kreis bis einschließlich 29. März, können Sie hier nachlesen:

