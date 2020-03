Coronavirus: 47 Infizierte im MK - Verdachtsfälle warten bis zu 9 Tagen auf Testergebnis

Das Coronavirus hat angesichts von 47 Fällen, "Hamsterkäufen" und Ladenschließungen große Auswirkungen auf das Leben im Märkischen Kreis.

Es gibt inzwischen 47 bestätigte Coronavirus-Fälle im Märkischen Kreis.

Starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind die Folge.

Alle Entwicklungen im Märkischen Kreis gibt es bei uns im News-Ticker.

Update 11.33 Uhr: Bis zu neun Tage vergehen im Märkischen Kreis zwischen dem gemeldeten Verdacht auf eine Corona-Infektion und dem Vorliegen des Testergebnisses. Das berichtete Volker Schmidt, Leiter des Krisenstabs, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Nachholbedarf und Probleme haben wir bei den begrenzten und beschränkten Laborkapazitäten. Das ist im Augenblick der Engpass. Das heißt: Die Leute warten zwei, manchmal drei Tage bis sie überhaupt von uns getestet werden, dann warten sie noch einmal sechs Tage bis das Ergebnis vorliegt. Das ist natürlich zu lang“, sagt Schmidt.

Mehr als 500 Verdachtsfälle sind bislang noch nicht getestet worden. Als Reaktion hat der Kreis drei Drive-in-Teststationen in Betrieb genommen. Sie müssen von einem Sicherheitsdienst bewacht werden.

Update Dienstag, 9.51 Uhr: Der Märkische Kreis meldet am Montag sieben Personen, die an Covid-19 erkrankt und inzwischen wieder als immun gelten. Geheilt sind unter anderem ein Lehrer der Lüdenscheider Mosaikschule (der erste Fall im MK), einem Ehepaar aus Plettenberg, einem Ehepaar aus Lüdenscheid und einer weiteren Lehrerin der Mosaikschule.

Gesundheitsministerium meldet 47 Fälle für den Märkischen Kreis

Stand Montag 16.41 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium meldet drei weitere Corona-Fälle am Montagnachmittag. Die Zahl der Infizierten steigt nach Ministeriumsangaben auf 47. Der Märkische Kreis will sich am Nachmittag zu den aktuellen Fallzahlen äußern.

Update 16.39 Uhr: Die Märkischen Reha-Kliniken müssen vorübergehend geschlossen werden. Dort waren vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die ganze Geschichte.

Update 15.19 Uhr: Wie die Märkischen Kliniken mitteilen, befinden sich aktuell drei mit dem Coronavirus infizierte Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Lüdenscheid. Dort hatte die Klinikleitung die Zahl der Intensivbetten zuletzt auf rund 60 erhöht. Der Gesamtzustand der Covid-19-Erkrankten sei stabil. Am Freitag meldete das Klinikum den ersten Corona-Patienten, am Wochenende kamen zwei weitere hinzu. In der Stadtklinik Werdohl wurden bislang keine Covid-19-Patienten aufgenommen.

Update 14.37 Uhr: Das Besuchsverbot in den Märkischen Kliniken sieht auch Härten vor. So ist es seit dem Wochenende verboten, dass Väter oder andere Familienangehörige die Mutter bei der Geburt in den Kreißsaal begleiten dürfen. Dies dient dem Infektionsschutz, teilt das Klinikum mit. Auch ein Besuch auf der Station nach der Geburt ist nicht erlaubt.

Die Begleitung von Patienten ist nur in wenigen absoluten Ausnahmefällen erlaubt: Besuch eines verunfallten Kindes durch EIN Elternteil; In lebensbedrohlichen Situation wie nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall sowie in der Sterbebegleitung. In der Kinderambulanz darf nur noch ein Elternteil mit hinein.

Update 13.34 Uhr: Wegen des Besuchsverbots in den Märkischen Kliniken drohte der Geburtstag der Oma auszufallen. Die Enkel hatten aber eine Idee - und das Geburtstagskind war zu Tränen gerührt.

Update 10.53 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat aktuelle Zahlen für den Märkischen Kreis veröffentlicht. Demnach stieg die Zahl am Montagmorgen auf jetzt bestätigte 44 Infizierte. Der Märkische Kreis wird voraussichtlich am Nachmittag seine aktuellen Fallzahlen bekanntgeben.

Im benachbarten Ennepe-Ruhr-Kreis gab es denersten Corona-Toten. Ein 58-Jähriger Ennepetaler starb am Freitag im Schwelmer Krankenhaus infolge einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2.

Immer mehr Menschen wollen sich auf das Coronavirus testen lassen

Montag, 9.56 Uhr: Immer mehr Menschen im Märkischen Kreis wollen sich testen lassen – auch mit Rücksicht auf Angehörige oder Arbeitskollegen. Doch das ist nicht so einfach. Nicht jeder wird getestet.

Volker Schmidt, Leiter des Krisenstabs des Märkischen Kreises, macht noch einmal deutlich,dass ein Test nur mit einer Überweisung des Hausarztes durchgeführt wird. Um diese Überweisung zu erhalten, müssen sich die Patienten telefonisch beim Hausarzt melden und bereits über Symptome klagen. Ein bloßer Verdacht reicht nicht aus.

Das gilt auch für die Drive-in-Testungen, die ab heute in Lüdenscheid, Plettenberg und Iserlohn durchgeführt werden. Der Kreis stellt klar: „Der Patient muss sich nicht um die Überweisung kümmern. Das regelt der Hausarzt.“

Stand Sonntag, 20.19 Uhr: Ein schlechter Scherz machte am Sonntagabend die Runde in den sozialen Medien. Angeblich hatte Bürgermeister Jan Nesselrath eine Ausgangssperre für Meinerzhagen verhängt. Der fand auf Facebook deutliche Worte zu der Falschmeldung.

Klopapier-Diebstahl aus einem Kellerraum in Lüdenscheid

Update 20.09 Uhr: Die Stadt Lüdenscheid verhängt ab Montag ein Kontaktverbot. Gleichzeitig kündigt sie strenge Kontrollen und harte Strafen an. Verstöße werden mit mindestens 500 Euro geahndet.

Update 18.58 Uhr: Ein Paket Klopapier und mehrere Konserven mit Eintöpfen und Dicke-Sauerländer-Würstchen – so berichtet es eine 88-Jähriger Lüdenscheiderin – entwendeten unbekannte Diebe zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses In der Mark. Aus einem weiteren Kellerverschlag wurde eine Fahrrad gestohlen. Hinweise erbittet die Polizei unter 90990.

Update 18.48 Uhr: Der starke Anstieg der Verdachtsfälle (Kontaktpersonen) in Plettenberg ist auf die Infektion einer Erzieherin zurückzuführen, wie Kreissprecherin Ursula Erkens mitteilte. Sie ist im städtischen Familienzentrum auf dem Loh in Plettenberg beschäftigt. „Fast der gesamte Kindergarten steht unter Quarantäne“, sagt die Kreissprecher. Kollegen und Kinder dürfen ihr Haus oder ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Kreissprecherin Erkens machte aber deutlich, dass ein Corona-Test erst durchgeführt werde, wenn bei den Personen Krankheitssymptome auftreten.

Update 16.15 Uhr: Am Wochenende gab es in Plettenberg zwei Verdachtsfälle, die ins Plettenberger Krankenhaus eingeliefert wurden, allerdings sind beide nach Informationen unserer Zeitung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit Corona infiziert.

Update 14.19 Uhr: Am Samstag kamen zwei weitere Corona-Infektionen im Märkischen Kreis hinzu. Die Zahl der Corona-Fälle steigt damit auf 39 - darunter sind bereits mindestens vier Geheilte in Lüdenscheid (2) und Plettenberg (2). Woher die Neu-Infizierten stammen, wurde zunächst nicht bekannt.

Update 12.50 Uhr: Das Krisenmanagement der Stadt Lüdenscheid muss kurzfristig auf sich verändernde Lagen reagieren. Das Stichwort „Ausgangssperre“ steht dabei oben auf der Liste. Derzeit, so sagte Stadtpressesprecherin Marit Schulte am Freitag, plane die Stadt keine Ausgangssperren.

„Sollte aber am Wochenende eine einheitliche Weisung von der Bundes- bzw. Landesregierung kommen, wird die Stadt diese natürlich entsprechend umsetzen.“ Grundsätzlich stimmten sich die Entscheidungsträger auch samstags ab, „weil die Lage ja weiterhin dynamisch ist“. So könne man auf Bundes- oder Landesentscheidungen schnell reagieren.

Update 10.06 Uhr: Laut Kreisgesundheitsamt des Märkischen Kreises erhöhte sich die Zahl der unter Quarantäne gestellten Kontaktpersonen von 186 auf 216. Das ist aber nur die Zahl der amtlicherseits angeordneten Isolation. In dieser Statistik ist eine weitere Gruppe nicht berücksichtigt, die ebenfalls zuhause bleiben muss.

Denn: Darüber hinaus befinden sich derzeit hunderte weitere Patienten in Quarantäne, die der Hausarzt für einen Corona-Test an das Kreisgesundheitsamt überwiesen hatte. Das ergaben Recherchen unserer Zeitung. Genau 745 Personen warten demnach noch auf ihren Test-Abstrich oder ihr Testergebnis und dürfen deshalb das Haus nicht verlassen (Stand 20.März). Daher sollen die Test-Kapazitäten mit Corona-Drive-Ins in Lüdenscheid, Iserlohn und Plettenberg ab Montag ausgeweitet werden.

Update Sonntag 10.02 Uhr: Dr. Michael Klein, Klinikdirektor der Orthopädie und Unfallchirurgie an den Märkischen Kliniken in Lüdenscheid, wendet sich in einer Videobotschaft an seine Patienten und die Bevölkerung. Er erklärt die Einschränkungen im Klinikbetrieb und wie er und sein Team auf die neue Situation reagieren.

Märkische Kliniken haben ersten Covid-19-Infizierten stationär aufgenommen

Stand 20. März, Update 18.42 Uhr: Ein Pandemie-Update aus ihren Häusern gaben am Freitag die Märkischen Kliniken. Demnach wird im Klinikum Lüdenscheid ein Covid-19-Patient behandelt. Sein Zustand ist stabil. In der Ambulanz wurden in Lüdenscheid sechs Verdachtsfälle behandelt. Vier mal war der Test negativ, bei zwei Patienten steht das Ergebnis noch aus. 18 Mitarbeiter am Standort Lüdenscheid befinden sich in Quarantäne. In der Stadtklinik Werdohl gibt es keine Verdachtsfälle.

Update 17.40 Uhr: Zwei weitere Fälle meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises: Beide Erkrankten kommen aus Lüdenscheid. Die Zahl steigt damit auf 37, darunter sind vier geheilte Personen. Die Zahl der unter Quarantäne gestellten Kontaktperson wächst auf 216 an.

Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

Menden: 8 Infizierte und 19 Kontaktpersonen

Iserlohn: 5 Infizierte und 25 Kontaktpersonen

Lüdenscheid: 10 Infizierte, 2 Geheilte, und 53 Kontaktpersonen

Plettenberg: 4 Infizierte, 2 Geheilte und 74 Kontaktpersonen

Hemer: 2 Infizierte und 11 Kontaktpersonen

Balve: 2 Infizierte und 7 Kontaktpersonen

Altena: 1 Infizierter und 7 Kontaktpersonen

Kierspe: 1 Infizierter und 3 Kontaktpersonen

Herscheid: 4 Kontaktpersonen

Halver: 3 Kontaktpersonen

Meinerzhagen: 6 Kontaktpersonen

Werdohl: 2 Kontaktpersonen

Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Kontaktperson

Neuenrade: 1 Kontaktperson

Landrat Thomas Gemke bittet die Bürger im Märkischen Kreis sich an die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zu halten: "Halten Sie im wahrsten Sinne des Wortes Abstand. Nur so können wir die Ausbreitung eindämmen." Der Krisenstab des Kreises tagt weiterhin täglich.

Update 17.20 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der psychiatrischen Klinik Haus Hellersen in Lüdenscheid mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das bestätigte auf Nachfrage Kreissprecherin Ursula Erkens. Die erkrankte Person gehörte jedoch nicht zum medizinischen Personal in der psychiatrischen Klinik, sie war als Integrationshilfe zum Beispiel für Behördengänge und für die Wohnungssuche eingesetzt und hatte nach Angaben von Kreissprecherin Erkens nur sehr wenige Kontakte innerhalb des Haus Hellersen.

Die infizierte Person aus Lüdenscheid befindet sich unter häuslicher Quarantäne. Die Kontaktpersonen seien ermittelt worden. Auf den Betrieb von Haus Hellersen habe der Corona-Fall keine Auswirkungen. Erkens betonte weiter, dass es keinerlei Kontakt ins Klinikum Hellersen gegeben habe. Die psychiatrische Klinik Haus Hellersen Brüninghauser Straße gehört zu Wessel-Gruppe.

Wegen Corona-Krise: Erstes Jugendamt erlässt Eltern die Kita-Beiträge

Update 15.30 Uhr: Das Jugendamt des Märkischen Kreises will Eltern finanziell entlasten, die ihre Kinder aufgrund des landesweiten Betretungsverbots nicht in die Kindertageseinrichtungen (Kitas) oder in Kindestagespflege schicken können.

Für Eltern, die im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes (Balve, Halver, Herscheid, Kierspe, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Meinerzhagen und Schalksmühle) wohnen, sollen zunächst für die Monate März und April 2020 die Elternbeiträge erlassen werden. Die Verrechnung der zu viel gezahlten Beiträge erfolgt zum Ende des Kindergartenjahres (31. Juni 2020).

Update 13.10 Uhr: Für die Coronavirus-Testung richtet der Märkische Kreis ab Montag, 23. März,drei „Drive-In-Stationen“ in Lüdenscheid, Iserlohn und Plettenberg ein für die Entnahme von Abstrichen ein. Es gibt strenge Vorgaben für den Test, ein Geheimnis behält der Kreis - aus guten Gründen - für sich.

Update 12.47 Uhr: Laut NRW-Gesundheitsministerium ist die Zahl der Corona-Fälle im Märkischen Kreis noch einmal gestiegen. In der Übersicht des Landes tauchen - Stand 12 Uhr - jetzt 36 Fälle im Märkischen Kreis auf. Vermutlich am Nachmittag gibt der Kreis seine zumeist noch aktuelleren Zahlen bekannt.

Update 12.44 Uhr: Die Volksbank in Südwestfalen hat sich dazu entschlossen, ab Montag, 23. März, 20 Filialen vorübergehend zu schließen. Zu den gewohnten Öffnungszeiten bleiben im Geschäftsgebiet Märkischer Kreis auch weiterhin die Filialen Lüdenscheid, Meinerzhagen, Neuenrade und Werdohl in Betrieb. Im Siegerland sind dies die Filialen Siegen, Kreuztal, Netphen und Neunkirchen.

Durch Telefon, Chat, E-Mail und Videoberatung, den dauerhaften Betrieb von acht Filialen und durch unser flächendeckendes Geldautomatennetz an 44 SB-Standorten ist dennoch die Versorgung unserer Kundschaft und die jederzeitige Erreichbarkeit unserer Berater und unseres KundenService- und KundenDialogCenters sichergestellt.

Die Sparkasse Lüdenscheid stellt aufgrund von Personalengpässen der persönlichen Service in den Sparkassengeschäftsstellen Heedfeld und Oberbrügge ab kommenden Montag vorübergehend ein.

Freitag, 20. März, 12.02 Uhr: Lüdenscheids Bürgermeister Dieter Dzewas wendet sich in einer Videobotschaft an die Bevölkerung.

Stand Donnerstag, Update 22.24 Uhr: Bei zwei weiteren Personen aus Lüdenscheid wurde der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. Unter den neuen Fällen ist mit Arnd Nitsch vom gleichnamigen Lottoladen auch ein bekannter Händler. Er informierte am Donnerstag bei Facebook seine Kunden und bekam viel Zuspruch für seinen offenen Umgang mit dem Corona-Befund.

„Ich habe mich prophylaktisch testen lassen. Leider war der Test positiv, obwohl ich keinerlei Symptome hatte“, schrieb Nitsch, der am 12. März aus dem Ski-Urlaub in Sölden/Tirol zurückgekehrt war. Am Mittwoch ließ er sich testen, einen Tag später hatte er das Ergebnis. „Ich hätte darauf gewettet, dass er negativ ist“, sagt Nitsch. Er muss jetzt 14 Tage in Quarantäne. Sein Kiosk am Sternplatz ist geschlossen.

Update 16.43 Uhr: Wie das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet, gibt es zwei neue Corona-Fälle - beide in Lüdenscheid. Aktuell sind 182 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle auf 35 an. Darunter sind vier geheilte Personen.

Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

Menden: 8 Infizierte und 7 Kontaktpersonen

Iserlohn: 5 Infizierte und 21 Kontaktpersonen

Lüdenscheid: 8 Infizierte und 41 Kontaktpersonen

Plettenberg: 4 Infizierte und 72 Kontaktpersonen

Hemer: 2 Infizierte und 9 Kontaktpersonen

Balve: 2 Infizierte und 6 Kontaktpersonen

Altena: 1 Infizierter und 7 Kontaktpersonen

Kierspe: 1 Infizierter und 2 Kontaktpersonen

Herscheid: 4 Kontaktpersonen

Halver: 3 Kontaktpersonen

Meinerzhagen: 6 Kontaktpersonen

Werdohl: 2 Kontaktpersonen

Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Kontaktperson

Neuenrade: 1 Kontaktperson

Update 16.08 Uhr: Der Märkische Kreis bittet in einer Mitteilung vom Nachmittag alle Bürger, verantwortungsbewusst zu sein und die Kreisverwaltung nur in wirklich dringenden Angelegenheiten zu kontaktieren.

Seit der Schließung der Dienststellen für den Publikumsverkehr laufen die Telefone heiß. Weit über 8.000 Anrufe am Tag gehen derzeit über die zentrale Rufnummer 02351/96660 ein. Das Gesundheitstelefon 02351/9667272 registriert täglich mehr als 1.500 Anrufe, von denen rund die Hälfte beantwortet werden kann.

Der Telefon-Service ist am Limit. Der Märkische Kreis bittet um Verständnis, dass der Hauptfokus der Kreisverwaltung und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurzeit darin liegt, die Corona-Krise zu bewältigen.

Natürlich werden alle wichtigen Anträge aus den Bereichen Bauen, Verkehrslenkung, Kindergeld, Ausländerbehörde oder Bürgerbüro weiterbearbeitet. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde kontaktieren die Betroffenen postalisch, wenn ein Termin nicht stattfinden kann. Erfolgt keine Meldung, findet der Termin wie geplant statt. In der Straßenverkehrsbehörde werden beispielsweise Ausfuhr-, Saison-, oder H-Kennzeichen momentan nicht bearbeitet.

Auchinternationale oder Ersatz-Führerscheine, Umtausch von Führerscheinen und technische Eintragungen sind derzeit nicht möglich. Adress- und Namensänderungen, sowie Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte sind nach der momentanen Situation auch nicht zu schaffen.

Zulassungen, Abmeldungen von Fahrzeugen aus dem Kreis können in dringlichen Fällen bearbeitet werden.

Update 15.53 Uhr: Um die Bürger jederzeit aktuell informieren zu können, schaltet die Stadt Balve als besonderen Service eine eigene Internetseite zur Pandemie-Situation. Ab sofort können alle Balver auf die Adresse www.balve-corona-info.de zugreifen.

Kreis plant Corona-Drive-Ins in Plettenberg, Lüdenscheid und Iserlohn

Update 13.38 Uhr: Drogeriemärkte dürfen weiterhin geöffnet bleiben. Vor dem dm-Markt in Neuenrade (Am Stadtgarten) stehen am Donnerstagmittag Mitarbeiter eines Wachdienstes. Es ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme in Coronazeiten. In den vergangenen Tagen hatte es in Supermärkten, aber auch Drogerien immer wieder Streit zwischen Kunden gegeben, die sich mit Klopapier und Desinfektionsmitteln eindecken wollten. Ob es solche Vorfälle auch im Markt in Neuenrade gab, ist allerdings unklar.

Update 11.18 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung sind die Planungen für einen Corona-Drive-In im Märkischen Kreis weit fortgeschritten. Demnach sollen ab dem kommenden Montag an drei Standorten sogenannte Coronavirus-Abstrichzentren eingerichtet werden. Nach Informationen unserer Zeitung sind Drive-In-Schalter in Lüdenscheid, Plettenberg und Iserlohn geplant. Wo genau die Abstriche genommen werden, will der Märkische Kreis voraussichtlich am morgigen Freitag bekanntgeben. Dann soll es auch weitere Informationen zum Test-Procedere geben.

Schon klar ist, dass Abstriche nur bei Personen genommen werden, die einen Termin und eine Überweisung des Hausarztes haben. Daher ist wichtig, dass sich Patienten, die den Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion haben, auch weiterhinZUERST telefonisch bei ihrem Hausarzt melden.

+ In Warstein richtete der Kreis Soest am Mittwoch einen Corona-Drive-In ein. Die ersten Erfahrungen dort sind positiv. © Daniel Schröder Am Corona-Drive-In-Schalter fahren Personen, die einen Termin haben, mit ihrem Auto vor. Durch das geöffnete Autofenster wird von medizinischem Personal in Schutzkleidung ein Abstrich genommen, der anschließend in ein Labor geschickt wird. Erste Erfahrungen zum Beispiel in Warstein (Kreis Soest) sind positiv. Mit dem Drive-In-Schalter kann die Zahl der durchgeführten Tests deutlich erhöht werden.

Update Donnerstag, 19. März, 9.30 Uhr: Weil es immer wieder zu Verwirrung bei Bürgerinnen und Bürgern gekommen war, welche Version der "Allgemeinen Verfügung" im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie jetzt die aktuell gültige ist, hat die Stadt Lüdenscheid alle älteren Versionen gelöscht. Hier geht es direkt zur gültigen Fassung.

Die Entwicklungen im Märkischen Kreis bis einschließlich 18. März, können Sie hier nachlesen:

