Corona im MK: 24 Neuinfektionen am Freitag- Inzidenz steigt - Massentest in Gesamtschule

Auch im Märkischen Kreis verbreitet sich das Coronavirus. Über aktuelle Zahlen berichten wir hier im News-Ticker.

Die aktuellen Zahlen der akut mit dem Coronavirus* infizierten Personen im Märkischen Kreis.

In allen Kommunen des Kreises sind bislang 32 Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Alle aktuellen Entwicklungen im MK - insbesondere in Sachen Fallzahlen - gibt es bei uns im News-Ticker.

Update Freitag, 13.45 Uhr: Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises verzeichnet seit Donnerstag 24 Neuinfektionen. Mit den nunmehr 159 akut an Corona Erkrankten stehen 1.001 Kontaktpersonen und 41 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten unter Quarantäne. Die Sieben-Tage Inzidenz (Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) liegt im Märkischen Kreis derzeit bei 27,06.

Die 24 labortechnisch bestätigten Neuinfektionen verteilten sich auf Altena (+1), Balve (+1), Halver (+6), Hemer (+1), Iserlohn (+5), Lüdenscheid (+3), Meinerzhagen (+2), Plettenberg (+1) und Werdohl (+4). Damit sind derzeit 159 Personen an Corona erkrankt. Neun Patienten konnte das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises nach vierzehn Tagen als gesundet aus der Quarantäne entlassen: jeweils zwei aus Hemer, Lüdenscheid und Menden sowie jeweils einen aus Iserlohn, Meinerzhagen und Plettenberg.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1227 Coronafälle; 1036 Personen haben den Virus bereits überwunden; 32 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Am heutigen Freitag haben die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises Abstriche vonSchülern und Lehrkräften der Gesamtschule Werdohl genommen. Über die Zahl der getesteten Personen gibt es unterschiedliche Angaben. Während die Pressestelle des Kreises zunächst von 71 Schülern und Lehrern sprach, gab das Kreisgesundheitsamt 60 Personen an. „Diese Zahl muss aber nicht unbedingt stimmen“, sagte Kreis-Pressesprecherin Ursula Erkens und begründete eine mögliche Fehlerquelle mit dem derzeit hohen Arbeitsaufkommen bei den Gesundheitsdiensten.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden am Freitag:

Altena : 4 Infizierte, 18 Gesunde, 33 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 4 Infizierte, 18 Gesunde, 33 Kontaktpersonen und 1 Toter Balve : 2 Infizierte, 25 Gesunde und 2 Kontaktpersonen

: 2 Infizierte, 25 Gesunde und 2 Kontaktpersonen Halver : 28 Infizierte, 62 Gesunde, 75 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 28 Infizierte, 62 Gesunde, 75 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 9 Infizierte, 79 Gesunde, 81 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 9 Infizierte, 79 Gesunde, 81 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 1 Infizierte, 9 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

: 1 Infizierte, 9 Gesunde und 11 Kontaktpersonen Iserlohn : 30 Infizierte, 243 Gesunde, 273 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 30 Infizierte, 243 Gesunde, 273 Kontaktpersonen und 5 Tote Kierspe : 3 Infizierte, 31 Gesunde, 18 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 3 Infizierte, 31 Gesunde, 18 Kontaktpersonen und 1 Toter Lüdenscheid : 34 Infizierte, 166 Gesunde, 250 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 34 Infizierte, 166 Gesunde, 250 Kontaktpersonen und 3 Tote Meinerzhagen : 7 Infizierte, 50 Gesunde, 29 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 7 Infizierte, 50 Gesunde, 29 Kontaktpersonen und 5 Tote Menden : 11 Infizierte, 138 Gesunde, 33 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 11 Infizierte, 138 Gesunde, 33 Kontaktpersonen und 10 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 3 Infizierte, 12 Gesunde, 21 Kontaktpersonen

: 3 Infizierte, 12 Gesunde, 21 Kontaktpersonen Neuenrade : 2 Infizierte, 61 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

: 2 Infizierte, 61 Gesunde und 11 Kontaktpersonen Plettenberg : 12 Infizierte, 79 Gesunde, 61 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 12 Infizierte, 79 Gesunde, 61 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 3 Infizierte, 19 Gesunde und 28 Kontaktpersonen

: 3 Infizierte, 19 Gesunde und 28 Kontaktpersonen Werdohl: 10 Infizierte, 44 Gesunde und 75 Kontaktpersonen

Update Freitag, 9. Oktober, 12.30 Uhr: Laut Robert-Koch-Institut ist die für mögliche weitere Corona-Einschränkungen entscheidende Sieben-Tages-Inzidenz auch am Freitag im Märkischen Kreis gestiegen. Von 25,23 auf 27,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das entspricht 111 Neuinfektionen. Der erste kritische Wert liegt bei 144 Neuinfektionen pro Woche. Laut RKI sind bis Freitag, 0 Uhr, im heimischen Kreis 24 weitere Neuinfektionen hinzugekommen. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie hat sich auf 1.227 im Märkischen Kreis erhöht.

Über die Entwicklung in ganz NRW berichten wir hier in einem weiteren Live-Ticker.

Update Donnerstag, 8. Oktober, 16.40 Uhr: Das Plettenberger Krankenhaus wird Corona-Patienten aus den Niederlanden aufnehmen. Wie viele es sein werden und wann dies geschehe, sei noch nicht klar. „Auf die Bitte von Prof. Dr. Hugo Van Aken aus Münster, an der Übernahme von Corona-Patienten aus den Niederlanden teilzunehmen, haben wir sofort reagiert und zugesagt“, erklärt Dr. Andrzej Ploch vom Plettenberger Krankenhaus. Dies sei mit Stand von Donnerstagnachmittag auch möglich, da laut Dr. Ploch derzeit keine Corona-Patienten im heimischen Krankenhaus behandelt werden müssten – trotz steigender Infektionszahlen im Märkischen Kreis. Daher könne sich die Situation natürlich „jeden Moment“ ändern. „Nicht jeder positiv getestete Patient muss stationär aufgenommen werden“, sagt Dr. Ploch. „Nur diejenigen, die schwerwiegende Symptome wie beispielsweise Luftnot zeigen.“ Aktuell steigen die Infektionszahlen in den Niederlanden schnell an und die intensivmedizinischen Versorgungskapazitäten dort kommen wieder in einen kritischen Bereich. Darüber hinaus ist die Zahl der Intensivbetten in den Niederlanden deutlich geringer als in Deutschland.

Coronavirus im Kreis MK: Höchster Anstieg seit Mai

Update Donnerstag, 8. Oktober, 11.15 Uhr: 17 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises seit Mittwoch. Damit steigt die Zahl der akuten Coronaerkrankungen auf 144. Es ist der höchste Wert seit dem 6. Mai. Damals gingen die Corona-Zahlen zurück. Zuvor war der Wert von 144 am 1. April erreicht. Anschließend stiegen die Infektionszahlen stark an. Der bisherige Höchststand der akut Erkrankten war am 13. April mit 296.

Die Sieben-Tage Inzidenz (Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) liegt im Märkischen Kreis derzeit bei 25,35. Die erste kritische Marke, ab der über weitere Coronamaßnahmen beraten werden muss, ist 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Stadt/Gemeinde Infizierte Gesunde Kontaktpersonen Tote Altena 3 18 36 1 Balve 1 25 3 0 Halver 22 62 63 3 Hemer 10 77 86 1 Herscheid 1 9 11 0 Iserlohn 26 242 192 5 Kierspe 3 31 24 1 Lüdenscheid 33 164 240 3 Meinerzhagen 6 49 19 5 Menden 13 136 38 10 Nachrodt-Wiblingwerde 3 12 20 0 Neuenrade 2 61 12 0 Plettenberg 12 78 52 3 Schalksmühle 3 19 15 0 Werdohl 6 44 42 0

In absoluten Zahlen sind das 145 Neuinfektionen im Kreis. In den vergangenen sieben Tagen waren es 104. Ab 50 sind Einschränkungen erforderlich- dies entspricht im MK 205 Neuinfektionen in sieben Tagen.

Die 17 neuen labortechnisch bestätigten Coronafälle verteilten sich auf Altena (+1), Hemer (+1), Iserlohn (+4), Lüdenscheid (+5), Meinerzhagen (+1), Menden (+1), Plettenberg (+3) und Werdohl (+1). Mit den insgesamt 144 akut Infizierten stehen 853 Kontaktpersonen sowie 52 Auslandsrückkehrer unter Quarantäne.

Neun Patienten konnte das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises nach vierzehn Tagen als gesundet aus der Quarantäne entlassen: drei aus Lüdenscheid, jeweils zwei aus Balve und Nachrodt-Wiblingwerde sowie jeweils einen aus Herscheid und Werdohl.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1.203 Coronafälle; 1.027 Personen haben den Virus bereits überwunden; 32 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Unsere bisherige Berichterstattung zur Verbreitung des Coronavirus im Kreis MK lesen Sie hier in unserem vorherigen News-Ticker.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa