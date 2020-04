Corona-Party an Berufsschule - Polizei muss mehrfach eingreifen

Märkischer Kreis - Mehrfach griff die Polizei am Dienstag im Kreisgebiet ein, weil gegen die neuen Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus verstoßen wurde.

Wie die Polizei mitteilt, saßen am späten Dienstagabend Jugendliche an der Hohen Steinert in Lüdenscheid auf den Treppen zur Berufsschule und feierten eine kleine Party. Die Polizisten beendeten die Zusammenkunft mit drei Platzverweisen und drei Anzeigen.

Bereits am frühen Nachmittag musste die Polizei ein alkoholisiertes Pärchen im Alter von 42 und 22 Jahren auf dem Rathausplatz Lüdenscheid in Gewahrsam nehmen, heißt es. Mehrere Personen hatten sich laut Polizei am Brunnen versammelt und Alkohol konsumiert.

Das Ordnungsamt legte vier Anzeigen vor und Polizeibeamte sprachen Platzverweise aus. Das Pärchen sei diesen allerdings nicht nachgekommen und verbrachte den Rest des Tages daher in einer Gewahrsamszelle.

Coronavirus MK: Erwachsene trinken auf Parkbank

Am Perick in Hemer sollen es am Abend sogar 12 bis 15 Personen gewesen sein, die sich versammelt hatten. Die Polizei-Streife traf vor Ort sechs Erwachsene an, die sich zum Alkohol trinken auf einer Parkbank zusammengefunden hatten. Alle gingen mit Platzverweisen und Anzeigen heim, hießt es.

In Neuenrade unterstützten Polizeibeamte das Ordnungsamt bei zwei Kontrollen. Drei Jugendliche hatten am Nachmittag in Winterlit ein Zelt aufgeschlagen und eine Feuerstelle errichtet, teilt die Polizei mit.

Auch an der Südstraße saßen kurz zuvor mehrere Personen, die gemeinsam kontrolliert wurden. Das Ordnungsamt traf die erforderlichen Maßnahmen, heißt es.

