Corona im MK: Todesfall in Altena - Neuinfektionen in zwölf MK-Kommunen

Das Coronavirus grassiert im Märkischen Kreis. Wie sind aktuell die Infektionszahlen im MK? Wie hoch ist die Inzidenz? Welche Konsequenzen hat das? Antworten hier im Ticker.

Wir berichten über aktuelle Fallzahlen und Ereignisse rund um Corona im MK. (News zum Coronavirus im MK)

Update vom 4. Dezember, 11.53 Uhr: Die Anzahl der am Coronavirus Infizierten schwankt täglich. Aktuell meldet das Gesundheitsamt 888 Erkrankte – 20 weniger als noch am Vortag. Leider ist auch wieder eine Verstorbene zu beklagen. Es handelt sich um eine 92-Jährige aus Altena. Beim Gesundheitsamt wurden 67 Neuinfektionen notiert, das sind 53 weniger als am Tag zuvor. 2.469 Männer und Frauen sind als Kontaktpersonen ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Die 67 Neuinfizierten verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+6), Halver (+1), Hemer (+6), Iserlohn (+15), Kierspe (+7), Lüdenscheid (+6), Meinerzhagen (+3), Menden (+5), Nachrodt-Wiblingwerde (+4), Neuenrade (+2), Plettenberg (+8) und Werdohl (+4). In den letzten sieben Tagen (Inzidenz) haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 136,0 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 379 Coronatestungen, davon 277 an der Teststation in Lüdenscheid, 78 an der Teststation in Iserlohn und 24 mobil.

Derzeit werden 92 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 22 intensivmedizinisch. 17 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 101 Corona-Infektionen, in den Schulen 64 und in den Kindertageseinrichtungen 14. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 53 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5.426 Coronafälle. 4.475 Personen haben den Virus überwunden; 63 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Deren Durchschnittsalter liegt bei 75 Jahren.



Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Altena : 49 Infizierte, 132 Gesunde, 141 Kontaktpersonen und 2 Toter

: 49 Infizierte, 132 Gesunde, 141 Kontaktpersonen und 2 Toter Balve : 13 Infizierte, 70 Gesunde und 67 Kontaktpersonen

: 13 Infizierte, 70 Gesunde und 67 Kontaktpersonen Halver : 31 Infizierte, 240 Gesunde, 117 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 31 Infizierte, 240 Gesunde, 117 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 58 Infizierte, 382 Gesunde, 219 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 58 Infizierte, 382 Gesunde, 219 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 7 Infizierte, 36 Gesunde und 19 Kontaktpersonen

: 7 Infizierte, 36 Gesunde und 19 Kontaktpersonen Iserlohn : 201 Infizierte, 1118 Gesunde, 484 Kontaktpersonen und 12 Tote

: 201 Infizierte, 1118 Gesunde, 484 Kontaktpersonen und 12 Tote Kierspe : 36 Infizierte, 192 Gesunde, 135 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 36 Infizierte, 192 Gesunde, 135 Kontaktpersonen und 2 Tote Lüdenscheid : 105 Infizierte, 774 Gesunde, 250 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 105 Infizierte, 774 Gesunde, 250 Kontaktpersonen und 10 Tote Meinerzhagen : 93 Infizierte, 260 Gesunde, 166 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 93 Infizierte, 260 Gesunde, 166 Kontaktpersonen und 6 Tote Menden : 82 Infizierte, 499 Gesunde, 239 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 82 Infizierte, 499 Gesunde, 239 Kontaktpersonen und 15 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 23 Infizierte, 82 Gesunde, 45 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 23 Infizierte, 82 Gesunde, 45 Kontaktpersonen, 1 Toter Neuenrade : 31 Infizierte, 177 Gesunde und 101 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 31 Infizierte, 177 Gesunde und 101 Kontaktpersonen, 1 Toter Plettenberg : 67 Infizierte, 203 Gesunde, 248 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 67 Infizierte, 203 Gesunde, 248 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 14 Infizierte, 84 Gesunde, 69 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 14 Infizierte, 84 Gesunde, 69 Kontaktpersonen und 2 Tote Werdohl: 78 Infizierte, 226 Gesunde, 169 Kontaktpersonen und 5 Tote

Update vom 4. Dezember, 11.31 Uhr: Es gibt Covid-19-Fälle an zwei Schulstandorten im MK. Am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (GBBK) sind mehrere Schüler und eine Lehrerin mit Corona infiziert.

Corona im MK: Weiterer Todesfall am Freitag - Corona-Ausbruch an Schulen

Update vom 4. Dezember, 6.55 Uhr: Auch am Freitagmorgen meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Märkischen Kreis. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 63. Es gibt aber auch hoffnungsvolle Nachrichten.

In den vergangenen Wochen wurden im Märkischen Kreis freitags regelmäßig hohe Zahlen bei den Neuinfektionen gemeldet. Am heutigen Freitag ist das anders. Laut LZG wurden lediglich 66 Neuinfektionen registriert - in der Vorwoche waren es noch 96. Die Sieben-Tage-Fallzahl sank dadurch auf 558. Am 25. November waren es noch 726. Der Inzidenzwert ging am Freitag laut Robert-Koch-Institut ebenfalls zurück - auf 136,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche.

Corona im MK: Vier Todesfälle am Donnerstag - drei aus Hotspot-Stadt

Update vom 3. Dezember, 16.48 Uhr: Der Märkische Kreis hat am Donnerstagnachmittag seine Pläne für das Impfzentrum bekannt gegeben. Demnach wird es ein Impfzentrum in Lüdenscheid geben - und überraschend baut der Kreis auch noch ein zweites auf. Um Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung zu sanktionieren, ist eine Corona-Streife im MK jetzt auch in Zivil unterwegs.

Update vom 3. Dezember, 11.04 Uhr: Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten ist im Märkischen Kreis innerhalb eines Tages wieder gestiegen. Das Gesundheitsamt meldet aktuell 908 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Leider sind auch vier weitere im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Corona im MK: Vier Todesfälle - drei aus Werdohl, einer aus Menden

120 Neuinfektionen sind beim Gesundheitsamt zurzeit aktenkundig, das sind 24 mehr als noch einen Tag zuvor. 2.454 Männer und Frauen sind als Kontaktpersonen ebenfalls in häuslicher Quarantäne. 45 weitere Personen haben die Krankheit überstanden und konnten aus der häuslichen Isolierung entlassen werden.

Leider sind auch vier weiteren Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben – ein 81-jähriger Mann aus Menden sowie eine 84-Jährige, ein 85-Jähriger und ein 91 Jahre alter Mann, alle aus Werdohl. Eine der verstorbenen Personen aus Werdohl stammt aus dem Wichernhaus, in dem es vor einigen Tagen einen Corona-Ausbruch gegeben hat. Werdohl ist im MK absoluter Hotspot, der Inzidenzwert lag zuletzt über 300.

Corona im MK: Diese Städte und Gemeinden sind betroffen

Die 120 neuen positiven Corona-Nachweise verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+9), Balve (+5) Halver (+2), Hemer (+5), Herscheid (+1), Iserlohn (+36), Kierspe (+4), Lüdenscheid (+5), Meinerzhagen (+16), Menden (+11), Nachrodt-Wiblingwerde (+3), Neuenrade (+8), Plettenberg (+4) Schalksmühle (+2) und Werdohl (+9).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts im Märkischen Kreis bei 143,8 Infizierten pro 100.000 Einwohner.

