Coronavirus im MK: Neue Corona-Zahlen - Klinik äußert sich zu holländischen Patienten 

Coronavirus im MK: Eine Patientin aus den Niederlanden wurde am Mittwoch im Klinikum Lüdenscheid aufgenommen. Sie kam per Hubschrauber.

Das Coronavirus breitet sich im Märkischen Kreis aus. Die Zahl der Infektionen steigt. Es gibt die ersten Toten im MK.

Die Zahl der Personen, die mit dem Coronavirus* infiziert sind, steigt in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden und den anderen Städten im Märkischen Kreis.

Das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt, die Polizei kontrolliert das Kontaktverbot

Alle Entwicklungen im Märkischen Kreis gibt es bei uns im News-Ticker.

+++ News-Ticker aus dem MK hier aktualisieren +++

+++ hier geht es zum News-Ticker Coronavirus NRW +++

+++ Alle Infos und Kontakte für Bürger aus dem MK +++

Update 16.46 Uhr: Im Klinikum Lüdenscheid werden derzeit 18 Patienten mit Sars-CoV-2-Nachweis behandelt. Elf Covid-19-Erkrankte befinden sich auf der Intensivstation, darunter seit dem 8. April auch zwei Infizierte aus den Niederlanden. Sie wurden mit dem Hubschrauber aus Veldhoven nach Lüdenscheid verlegt. Beide sind nach Angaben des Klinikums auf dem Weg der Besserung. Der 64 Jahre alte Mann werde schon nicht mehr künstlich beatmet.

Update 16.05 Uhr: Der Rat in Nachrodt-Wiblingwerde muss zusammenkommen - Corona hin oder her. Denn sonst würde die Frist verstreichen, in der die Gemeinde Klage gegen den Bau von zwei weiteren Windrädern in Veserde einreichen kann. Die Genehmigung schlug hohe Wellen. Die Frage ist nun, wie eine solche Ratssitzung aussehen kann, um alle Kommunalpolitiker zu schützen. Die Meinungen gehen auseinander.

Update 14.16 Uhr: Nahezu konstant geblieben ist die Zahl der am Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis gegenüber dem Vortag. Das teilte das Kreisgesundheitsamt mit. Neun Neu-Infektionen stehen fünf Genesene gegenüber. Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle stieg auf 388, die Zahl der aktuell Erkrankten auf 229, die Zahl der Genesenen auf 153. Grund zur Entwarnung ist das laut Kreis aber noch nicht.

Stationär behandelt werden zurzeit 61 Patienten, davon sieben außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 229 Infizierte und 619 Kontaktpersonen.

Die Fälle nach Kommunen im MK:

Altena: 4 Infizierte, 3 Gesunder 14 Kontaktpersonen

4 Infizierte, 3 Gesunder 14 Kontaktpersonen Balve: 2 Infizierte, 5 Gesunde, 14 Kontaktpersonen

2 Infizierte, 5 Gesunde, 14 Kontaktpersonen Halver: 12 Infizierte, 15 Gesunde, 26 Kontaktpersonen

12 Infizierte, 15 Gesunde, 26 Kontaktpersonen Hemer: 20 Infizierte, 20 Gesunde, 60 Kontaktpersonen in Hemer

20 Infizierte, 20 Gesunde, 60 Kontaktpersonen in Hemer Herscheid: 2 Infizierte, 2 Gesunde, 8 Kontaktpersonen

2 Infizierte, 2 Gesunde, 8 Kontaktpersonen Iserlohn: 1 Toter, 52 Infizierte, 26 Gesunde, 135 Kontaktpersonen

1 Toter, 52 Infizierte, 26 Gesunde, 135 Kontaktpersonen Kierspe: 1 Toter, 2 Infizierte, 4 Gesunde, 13 Kontaktpersonen

1 Toter, 2 Infizierte, 4 Gesunde, 13 Kontaktpersonen Lüdenscheid: 34 Infizierte, 31 Gesunde, 59 Kontaktpersonen

34 Infizierte, 31 Gesunde, 59 Kontaktpersonen Meinerzhagen: 1 Tote, 24 Infizierte, 1 Gesunder, 29 Kontaktpersonen

1 Tote, 24 Infizierte, 1 Gesunder, 29 Kontaktpersonen Menden: 3 Tote, 43 Infizierte, 24 Gesunde, 180 Kontaktpersonen

3 Tote, 43 Infizierte, 24 Gesunde, 180 Kontaktpersonen Nachrodt-W.: 3 Kontaktpersonen

3 Kontaktpersonen Neuenrade: 4 Gesunde und 4 Kontaktpersonen

4 Gesunde und 4 Kontaktpersonen Plettenberg: 20 Infizierte, 14 Gesunde, 53 Kontaktpersonen

20 Infizierte, 14 Gesunde, 53 Kontaktpersonen Schalksmühle : 3 Infizierte, 4 Gesunde, 5 Kontaktpersonen

: 3 Infizierte, 4 Gesunde, 5 Kontaktpersonen Werdohl: 11 Infizierte und 16 Kontaktpersonen in Werdohl

Update 13.01 Uhr: Die Märkischen Kliniken haben am Dienstag die Zahl der aktuell behandelten Covid-19-Patienten veröffentlicht. Demnach werden derzeit im Klinikum Lüdenscheid zehn Patienten mit Sars-CoV-2-Nachweis intensivmedizinisch versorgt und in einigen Fällen auch künstlich beatmet.

Update 12.55 Uhr: Die Osterfeuer sind zwar dem Coronavirus zum Opfer gefallen und auch eine Fete war aufgrund der Kontaktsperre nicht möglich. Dennoch erlebten viele Herscheider an Karsamstag gemeinsam ein Konzert - bei der „WirBleibenZuHAUSPARTY.

Update; 12 Uhr: Die Lüdenscheider CDU sorgt sich, dass die Vermüllung von Wäldern und auch an Wertstoffsammelstellen während der Corona-Krise zunehmen könnte - unter anderem, weil Bürger nicht wissen, wo sie zu Hause ihren Wertstoffmüll lagern können.Deswegen fordern die Christdemokraten, dass der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid seinen Recyclinghof wieder öffnet - unter bestimmten Voraussetzungen.

Update 10.16 Uhr: 30 Hausärzte im Märkischen Kreis durften sich jetzt freuen: Sie haben Nachschub an Masken und Handschuhen bekommen.

Update Mittwoch 9.14 Uhr: An der Lenne wurde in der Nacht auf Ostermontag ein halbfertiges Osterfeuer abgebrannt, ohne dass Polizei oder Feuerwehr irgendetwas davon mitbekommen haben.

Stand Dienstag 17.17 Uhr: Die Zahl der Corona-Tests im Märkischen Kreis geht leicht zurück. Das geht aus den Zahlen des Kreisgesundheitsamts hervor. Zuletzt wurden am Ostersamstag insgesamt 83 Personen getestet, 11 vom mobilen Dienst im Südkreis, 34 vom Dienst im Nordkreis sowie 38 an der Teststation in Lüdenscheid. Zwischenzeitlich waren bis zu 200 Tests täglich durchgeführt worden.

Coronavirus im MK: Gaststätte wird die Konzession entzogen

Update 15.46 Uhr: Nach dem Oster-Wochenende hat eine Gaststätte im MK nun ein Problem: Nachdem dort bereits das zweite Wochenende in Folge Getränke verkauft wurden und Menschen im Biergarten saßen, wurde den Wirten dieKonzession vorübergehend entzogen.

Update 14.37 Uhr: Welcher Todesfall gilt als Corona-Toter und welcher nicht? Die Definition scheint nicht einheitlich zu sein. Am Wochenende korrigierte das Kreisgesundheitsamt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus von acht auf sechs nach unten. Am Dienstag lieferte Kreissprecher Hendrik Klein die Erklärung für den ungewöhnlichen Vorgang. Die Kreisgesundheitsämter sind angewiesen, Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus unverzüglich zu melden.

Am Donnerstag tauchten dann auch vier Todesfälle in der Statistik auf, die auf einen von der Kriminalpolizei geäußerten Corona-Verdacht zurückgingen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine unter Quarantäne stehende Person verstirbt. Die Kriminalpolizei wird formal bei allen Todesfällen, die nicht unmittelbar durch einen Hausarzt geklärt werden, hinzugerufen.

Bei allen vier Verstorbenen wurden Abstriche genommen. Der anschließende Corona-Test ergab bei zwei Toten jedoch ein negatives Ergebnis. Daher wurden diese Todesfälle am Samstag wieder aus der Statistik entfernt.

Coronavirus im MK: Immer mehr Menschen überstehen Corona-Erkrankung

Update 13.13 Uhr: Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis ist über die Osterfeiertage deutlich zurückgegangen. Das liegt vor allem daran, dass die Zahl der Genesenen deutlich anstieg - von 64 auf 148 (+84). Von einer Trendwende zu sprechen, sei aber noch viel zu früh, teilte der Märkische Kreis mit.

Aktuell erkrankt sind somit noch 226 Erkrankte. Das sind 70 weniger als noch vergangene Woche. Neu-Infektionen wurden gemeldet aus Hemer (1), Lüdenscheid (3), Iserlohn (4), Werdohl (4) und Plettenberg.

Seit Beginn der Krise wurden 380 labortechnisch-bestätigte Corona-Fälle notiert. Stationär behandelt werden zurzeit 58 Patienten, davon sieben außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 226 Infizierte sowie noch 577 Kontaktpersonen – 119 weniger als noch vor Ostern.

Die Zahl der Todesfälle wurde noch einmal nach unten korrigiert. Sechs Personen sind an Covid-19 verstorben. Bei einer Frau aus Menden hat sich bei der Obduktion die Corona-Infektion nicht als todesursächlich bestätigt.

Die Fälle nach Kommunen im MK:

Altena: 4 Infizierte, 3 Gesunder 10 Kontaktpersonen

4 Infizierte, 3 Gesunder 10 Kontaktpersonen Balve: 2 Infizierte, 5 Gesunde, 11 Kontaktpersonen

2 Infizierte, 5 Gesunde, 11 Kontaktpersonen Halver: 12 Infizierte, 15 Gesunde, 19 Kontaktpersonen

12 Infizierte, 15 Gesunde, 19 Kontaktpersonen Hemer: 23 Infizierte, 17 Gesunde, 60 Kontaktpersonen in Hemer

23 Infizierte, 17 Gesunde, 60 Kontaktpersonen in Hemer Herscheid: 1 Infizierter, 2 Gesunde, 5 Kontaktpersonen

1 Infizierter, 2 Gesunde, 5 Kontaktpersonen Iserlohn: 1 Toter, 48 Infizierte, 26 Gesunde, 98 Kontaktpersonen

1 Toter, 48 Infizierte, 26 Gesunde, 98 Kontaktpersonen Kierspe: 1 Toter, 2 Infizierte, 4 Gesunde, 14 Kontaktpersonen

1 Toter, 2 Infizierte, 4 Gesunde, 14 Kontaktpersonen Lüdenscheid: 35 Infizierte, 31 Gesunde, 56 Kontaktpersonen

35 Infizierte, 31 Gesunde, 56 Kontaktpersonen Meinerzhagen: 1 Tote, 21 Infizierte, 1 Gesunder, 25 Kontaktpersonen

1 Tote, 21 Infizierte, 1 Gesunder, 25 Kontaktpersonen Menden: 3 Tote, 44 Infizierte, 22 Gesunde, 195 Kontaktpersonen

3 Tote, 44 Infizierte, 22 Gesunde, 195 Kontaktpersonen Nachrodt-W.: 3 Kontaktpersonen

3 Kontaktpersonen Neuenrade: 4 Gesunde und 5 Kontaktpersonen

4 Gesunde und 5 Kontaktpersonen Plettenberg: 20 Infizierte, 14 Gesunde, 52 Kontaktpersonen

20 Infizierte, 14 Gesunde, 52 Kontaktpersonen Schalksmühle: 3 Infizierte, 4 Gesunde, 9 Kontaktpersonen

Infizierte, 4 Gesunde, 9 Kontaktpersonen Werdohl: 11 Infizierte und 24 Kontaktpersonen in Werdohl

Update 10.44 Uhr: 31 neue Infektionen meldete das Kreisgesundheitsamt am Ostermontag. Neue Fälle gab es in Iserlohn (10), Menden (9), Lüdenscheid (5), Plettenberg (3), Meinerzhagen (2), Halver (1) und Hemer (1). Mit 70 labor-bestätigten Corona-Fällen sind Iserlohn und Menden bislang am stärksten betroffen. In Menden gibt es mit vier Todesfällen auch die meisten Corona-Toten. Lüdenscheid, das zu Beginn der Krise am stärksten betroffen war, liegt derzeit bei 63 Fällen.

Stand Montag, 15.06 Uhr: Keine Ruhe am Oster-Wochenende: Die Polizei im MK hatte mehr als 100 Einsätze im Zusammenhang mit den Beschränkungen rund um das Coronavirus. Es ging um illegale Grillpartys und Menschenansammlungen. Die Polizei hat eine dringende Bitte an die Bevölkerung.

Coronavirus im Märkischen Kreis: Mann aus Kierspe stirbt

Update, 12.54 Uhr: Ein 74-jähriger Mann ist im Klinikum Lüdenscheid mit einer Corona-Infektion gestorben. Das teilt der Märkische Kreis am Mittag mit. Ob der Virus ursächlich für den Tod des Kierspers war, soll nun eine Obduktion klären. Der Kiersper war der dritte am Coronavirus erkrankte Patient, der im Klinikum Lüdenscheid starb.

Insgesamt sind im Märkischen Kreis damit sieben Personen an Covid-19 verstorben. Am Samstag hatte der Märkische Kreis die Anzahl der Verstorbenen von acht, die noch am Donnerstag vermeldet worden waren, auf sechs nach unten korrigiert.

Die Anzahl der aktuell am Coronavirus Infizierten ist im Märkischen Kreis um 31 Personen auf 296 gestiegen. Sie stehen unter Quarantäne, genau wie 696 Kontaktpersonen.

Im Märkischen Kreis meldet die Gesundheitsbehörde insgesamt 367 labortechnisch-bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Krise. Davon sind 64 Personen bereits wieder genesen. Stationär behandelt werden derzeit 55 Patienten, davon 7 außerhalb des Märkischen Kreises.

Die Fälle nach Kommunen im MK:

Altena: 6 Infizierte, 1 Gesunder, 15 Kontaktpersonen

6 Infizierte, 1 Gesunder, 15 Kontaktpersonen Balve: 3 Infizierte, 4 Gesunde, 11 Kontaktpersonen

3 Infizierte, 4 Gesunde, 11 Kontaktpersonen Halver: 25 Infizierte, 2 Gesunde, 48 Kontaktpersonen

25 Infizierte, 2 Gesunde, 48 Kontaktpersonen Hemer: 33 Infizierte, 6 Gesunde, 73 Kontaktpersonen in Hemer

33 Infizierte, 6 Gesunde, 73 Kontaktpersonen in Hemer Herscheid: 2 Infizierte, 1 Gesunder, 8 Kontaktpersonen

2 Infizierte, 1 Gesunder, 8 Kontaktpersonen Iserlohn: 1 Toter, 57 Infizierte, 13 Gesunde, 97 Kontaktpersonen

1 Toter, 57 Infizierte, 13 Gesunde, 97 Kontaktpersonen Kierspe: 1 Toter, 4 Infizierte, 2 Gesunde, 20 Kontaktpersonen

1 Toter, 4 Infizierte, 2 Gesunde, 20 Kontaktpersonen Lüdenscheid: 50 Infizierte, 13 Gesunde, 91 Kontaktpersonen

50 Infizierte, 13 Gesunde, 91 Kontaktpersonen Meinerzhagen: 1 Tote, 22 Infizierte, 38 Kontaktpersonen

1 Tote, 22 Infizierte, 38 Kontaktpersonen Menden: 4 Tote, 53 Infizierte, 13 Gesunde, 197 Kontaktpersonen

4 Tote, 53 Infizierte, 13 Gesunde, 197 Kontaktpersonen Nachrodt-W.: 1 Kontaktperson

1 Kontaktperson Neuenrade: 3 Infizierte, 1 Gesunder und 8 Kontaktpersonen

3 Infizierte, 1 Gesunder und 8 Kontaktpersonen Plettenberg: 25 Infizierte, 7 Gesunde, 58 Kontaktpersonen

25 Infizierte, 7 Gesunde, 58 Kontaktpersonen Schalksmühle: 6 Infizierte, 1 Gesunder, 9 Kontaktpersonen

6 Infizierte, 1 Gesunder, 9 Kontaktpersonen Werdohl: 7 Infizierte und 24 Kontaktpersonen in Werdohl

Update, 12.06 Uhr: Filme zeigen dürfen die Kinos zwar wegen der Corona-Krise nicht, Snacks zum Mitnehmen für den heimischen Filmabend verkaufen, aber schon. Und das Angebot kommt an, wie dieses Beispiel zeigt.

Update, 9.08 Uhr: Guten Morgen an diesem Ostermontag, der uns wettertechnisch ja leider längst nicht mehr so verwöhnt wie die letzten Tage, wie wir aktuell berichten.

„Nix zu tun ist keine Option!“ Oliver Scherff, Feinkosthändler und (O-Ton Scherff) „ein total analoger Typ“, hat den Schritt ins Digitale gewagt – auch wegen der Coronakrise. Sein "Papageno" in Lüdenscheid ist jetzt auch im Internet zu finden - frei nach dem Motto: "Dann kommt der Käse eben zum Kunden".

Update, 18 Uhr: Das Ordnungsamt ist auf Streife in der Innenstadt unterwegs. Immer wieder müssen sie eingreifen, weil Leute sich nicht an die Regeln des Kontaktverbots halten - viele sind einsichtig, andere nicht. Wir waren mit dem Ordnungsamt unterwegs.

Coronavirus in NRW: Lebenstraum auf der Kippe

Update, 15.42 Uhr: Dank eines Spendenaufrufs in den vergangenen Monaten sollte sieben jungen Menschen mit der unheilbaren Krankheit Muskeldystrophie der Traum von einer gemeinsamen Reise nach New York erfüllt werden. Doch der steht nun auf der Kippe.

Update, 14 Uhr: "Ein bisschen Spaß muss sein" - der Hit von Roberto Blanco gilt auch in der Coronakrise. Im Café Sirringhaus spielt das derzeit begehrte Toilettenpapier eine heitere Rolle...

Coronavirus im MK: Das ist erlaubt an den Ostertagen

Update, 12 Uhr:Die Familien treffen? Ostereiersuche? Grillen – im kleinen Kreis oder gar mit Freunden? Bei vielen Lüdenscheidern ist die Unsicherheit groß, was an Ostern erlaubt und was verboten ist. Ein Überblick für Lüdenscheid

Update, 11 Uhr: Die Coronakrise hat dem Herscheider Wochenmarkt nicht geschadet - Im Gegenteil: Das Angebot, an der frischen Luft einzukaufen, lockt neue Kunden an die Stände der Händler.

Update, 10 Uhr: Muezzin in Halver darf zum Gebet rufen Ein "Zeichen der Solidarität" setzt die Stadt Halver, wie Bürgermeister Michael Brosch mitteilt. Für die Türkisch-islamische Gemeinde genehmigt die Verwaltung den Gebetsruf von der Moschee. Zweimal am Tag darf der Muezzin in Halver während der Corona-Krise zum Gebet rufen.

Coronavirus im MK: Blumenhändler zum Umdenken gezwungen

Update, 12. April, 9.15 Uhr: Die Coronakrise hat auch die heimischen Blumenhändler zum Umdenken gezwungen. Viele hatten ihre Geschäfte in den zurückliegenden Wochen geschlossen - öffnen nun aber nach und nach wieder. Unter bestimmten Bedingungen.

Update, 18 Uhr: Ostereier suchen, ein Essen im Kreise der Familie, danach ein ausgedehnter Spaziergang und hinterher lässt man gemeinsam das Osterfest gemütlich ausklingen oder besucht ein Osterfeuer. So sah Ostern bisher in vielen Familien aus. Und in diesem Jahr?

Update, 17 Uhr: In den Plettenberger Seniorenheimen wird man in diesen Tagen besonders kreativ. Um Ostergrüße von Angehörigen empfangen zu können, gibt es im Radprax-Seniorenheim ein Besucherfenster, durch das nach Herzenslust kommuniziert werden darf. Aber auch die anderen Häuser berichten von vielen kreativen Ideen zum Osterfest.

Update, 16 Uhr: Im Halzenbachtal bei Kierspe entdeckte die Stadt Kierspe einverbotenes Lager mit Feuerstelle und ließ es räumen. Dort wurden von Jugendlichen offenbar wilde Partys gefeiert - trotz Versammlungsverbots.

Coronavirus im MK: Zahl der Todesfälle nach unten korrigiert

Update, 15.15 Uhr: Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat am Samstag die Zahl der Todesfälle nach unten korrigiert - von acht auf sechs. Tote aus Iserlohn und Menden, die positiv auf das Virus getestet worden waren, wurden aus der Liste der Todesfälle gestrichen. Eine Erklärung für die Korrektur lieferte der Märkische Kreis am Samstag nicht. Bereits vor einer Woche wurde ein nachweislich mit dem Virus infizierter Toter aus der Statistik gestrichen, weil die Virus-Infektion nicht Todesursache war. Offenbar gibt es bei den Behörden Definitionsprobleme, wer in der Liste der Corona-Todesfälle auftaucht und wer nicht.

Die Zahl der Neu-Infektionen stieg deutlich - seit Donnerstag um 47. Das ist ein Plus von 16 Prozent. Neu-Infektionen gab es in Iserlohn (15), Plettenberg (9), Lüdenscheid (6), Menden (7), Meinerzhagen (4), Hemer (2), Altena, Halver, Schalksmühle und Werdohl (je 1). Die Zahl der Coronavirus-Fälle seit Beginn der Krise liegt am Samstag bei 337.

Fünf weitere Personen wurden als genesen aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der Geheilten erhöhte sich damit auf 64. Aktuell erkrankt sind nach Angaben des Kreises 265 Personen. Sie sowie 663 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. 54 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, also derzeit jeder Fünfte.

Die Fälle nach Kommunen im MK:

• Altena: 6 Infizierte, 1 Gesunder und 15 Kontaktpersonen

• Balve: 3 Infizierte, 4 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

• Halver: 24 Infizierte, 2 Gesunde und 45 Kontaktpersonen

• Hemer: 32 Infizierte, 6 Gesunde und 70 Kontaktpersonen

• Herscheid: 2 Infizierte, 1 Gesunder und 8 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 47 Infizierte, 13 Gesunde, 79 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene

• Kierspe: 4 Infizierte, 2 Gesunde und 19 Kontaktpersonen

• Lüdenscheid: 45 Infizierte, 13 Gesunde und 93 Kontaktpersonen

• Meinerzhagen: 20 Infizierte, 38 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene

• Menden: 44 Infizierte, 13 Gesunde, 194 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Kontaktperson

• Neuenrade: 3 Infizierte, 1 Gesunder und 7 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 22 Infizierte, 7 Gesunde und 50 Kontaktpersonen

• Schalksmühle: 6 Infizierte, 1 Gesunder und 9 Kontaktpersonen

• Werdohl: 7 Infizierte und 24 Kontaktpersonen

Coronavirus im MK: Bis zu 40.000 Beschäftigten droht Kurzarbeit

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die heimischen Unternehmen? Bis zu 40.000 Beschäftigte im produzierenden Gewerbe droht Kurzarbeit – nur in den Betrieben im Märkischen Kreis. Im Interview sagt Gudrun Gerhardt von der IG Metall, was das Coronavirus und die Folgen für Betriebe und Mitarbeiter bedeutet.

Update, 12 Uhr: Die Familien treffen? Ostereiersuche? Grillen – im kleinen Kreis oder gar mit Freunden? Bei vielen Lüdenscheidern ist die Unsicherheit groß, was an Ostern erlaubt und was verboten ist. Hier gibt es einen Überblick für Lüdenscheid.

Die Coronakrise hat dem Herscheider Wochenmarkt nicht geschadet - im Gegenteil: Das Angebot, an der frischen Luft einzukaufen, lockt neue Kunden an die Stände der Händler.

Update, 10 Uhr: Muezzin in Halver darf zum Gebet rufen Ein "Zeichen der Solidarität" setzt die Stadt Halver, wie Bürgermeister Michael Brosch mitteilt. Für die Türkisch-islamische Gemeinde genehmigt die Verwaltung den Gebetsruf von der Moschee. Zweimal am Tag darf der Muezzin in Halver während der Corona-Krise zum Gebet rufen.

Coronavius im MK: Blumenhändler öffnen wieder

Update, 9 Uhr: Die Coronakrise hat auch die heimischen Blumenhändler zum Umdenken gezwungen. Viele hatten ihre Geschäfte in den zurückliegenden Wochen geschlossen - öffnen nun aber nach und nach wieder. Unter bestimmten Bedingungen.

Update, 21.13 Uhr: Das sonnige Wetter am Karfreitag nutzten zahlreiche Menschen für Ausflüge ins Grüne - darunter auch die örtlichen Talsperren. Doch das Ordnungsamt reagiert nun auf den Andrang.

Update, 18.39 Uhr: Außergewöhnliche Zeiten bedürfen außergewöhnlicher Maßnahmen. Das gilt derzeit besonders für die Coronakrise. Der Umgang damit stellt gerade Unternehmen vor eine bedeutende Aufgabe. Ein Unternehmen aus dem MK gründete nun einen Krisenstab.

Update, 18.35 Uhr: Der Schützenverein 1959 e.V. Menden-Platte Heide lässt sein Schützenfest in diesem Jahr ausfallen. Aktuell befänden sich Deutschland und die Welt in der schwersten Krise seit dem zweiten Weltkrieg, so Geschäftsführer Dirk Böck am Karfreitag. Die Pandemie aufgrund des Coronavirus sei "für uns alle von unvorstellbarem Ausmaß". Und: "Wir werden unsere Schützenschwestern und Schützenbrüder, Freunde und Bekannten aus Solidarität zu ihnen seltener sehen, denn weniger soziale Kontakte senken die Gefahr der Infektion und helfen, das Virus einzudämmen".

Der Vorstand habe daher am 8. April 2020 den einstimmigen Beschluss gefasst, in diesem Jahr kein Schützenfest zu feiern und bis auf weiteres alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte abzusagen. Eine Verschiebung des Schützenfestes komme nicht in Betracht, da ein neuer König dann nicht in den Genuss eines vollen Königsjahres käme.

Update, 18.16 Uhr: Eigentlich wollte Geschäftsführer Thomas Volborth nur den Infektionsschutz in seinem Unternehmen verbessern. Doch nicht nur die 250 Mitarbeiter der Firma Teckentrup profitieren von dem entwickelten Vielzweck-Hygiene-Griff.

Update, 15.51 Uhr: Kostenfreie Nutzung von Toiletten und Duschen - die Raststätten im MK reagieren auf die Coronavirus-Krise und wollen vor allem die Lkw-Fahrer mit Angeboten unterstützen. Denn auch sie trifft die derzeitige Situation hart: Neben der schwierigen wirtschaftlichen Lage, weil viele Aufträge wegbrechen, ist ihre Versorgung unterwegs nicht mehr überall gesichert.

Coronavirus im MK: Stadt Lüdenscheid schickt Mitarbeiter ins Homeoffice

Update, 13.40 Uhr: Bei der Organisation von Arbeitsabläufen ist in der Corona-Krise Flexibilität und Kreativität gefragt. Das gilt auch für die Verwaltung. So hat die Stadt Lüdenscheid unter anderem 200 Mitarbeiter im Homeoffice geschickt.

Update, 11.25 Uhr: Ostern ohne Gottesdienste? Nicht vorstellbar. Die Evangelische Kirchengemeinde Herscheid setzt in der Coronakrise auf das Internet. Mehr als eine Notlösung? Darüber spricht Pfarrer Bodo Meier im Interview.

Update, 10.30 Uhr: Um die Versorgung schwer erkrankter Covid-19-Patienten auch in Zukunft sicherstellen zu können, wurde am Klinikum Lüdenscheid ein neuer Sauerstoff-Tank aufgestellt - mit Hilfe eines Krans.

Coronavirus im MK: Osterfeiern ohne Gemeinde

Update, 9.25 Uhr: Osterfeiern ohne Gemeinde – darauf müssen sich aufgrund der derzeit herrschenden Corona-Pandemie sowohl die Pfarrer in Plettenberg und Attendorn, als auch ihre Gemeindemitglieder einstellen. Dennoch haben sich die Gemeinden etwas einfallen lassen, um trotzdem die Liturgie zu überbringen...

Update, Freitag, 10. April, 9 Uhr: Droht wegen des Coronavirus jetzt in Lüdenscheid die Vermüllung? Jupp Filippek von der Partei Die Linke sorgt sich jedenfalls, dass die Versorgung der Lüdenscheider Haushalte mit Gelben Säcken aktuell problematisch sei.

Coronavirus im MK: Die Aussagekraft der Verdopplungszahl

Update 18.03 Uhr: Um die Dynamik der Ausbreitung des Coronavirus zu messen, wird die sogenannte Verdopplungszeit herangezogen. Es ist der Zeitraum, in dem sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Das bedeutet aber auch, dass jeder Infizierte rechnerisch nicht mehr als eine weitere Person anstecken darf.

Die Verdopplungszeit auf Kreisebene wird derzeit noch nicht veröffentlicht. Anhand der Zahlen des Kreises ist aber eine erste Tendenz zu erkennen. So verdoppelte sich die Zahl der Infizierten seit dem 6. März alle fünf bis sechs Tage - von 4 Infizierten am 6. März auf 165 am 2. April. Zuletzt dauerte es etwas länger. Die Zahl der Corona-Fälle verdoppelte sich diesmal vom 1. April (146) bis zum 9. April (290) - also innerhalb von acht Tagen. Dies entspricht einer leichten Entspannung.

Für eine Entwarnung ist es aber noch viel zu früh. Zum Vergleich: Im besonders stark betroffenen Italien liegt die Verdopplungszeit derzeit bei 20 Tagen.

Bliebe es bei einer Verdopplungszeit von acht Tagen, gäbe es am 3. Mai im Märkischen Kreis bereits 2.320 Corona-Fälle. Damit stiege auch die die Wahrscheinlichkeit von weiteren Todesfällen. Die Sterblichkeit von Corona-Infizierten liegt im Kreis jetzt bei 2,75 Prozent und damit höher als im Landesschnitt (1,9 Prozent). Sollte sich die Verdopplungszeit nicht verlängern und die Letalitätsrate konstant bleiben, wären am 3. Mai rechnerisch 64 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

Am Donnerstag meldete der Kreis insgesamt insgesamt 27 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus. Positive Nachweise auf Sars-CoV-2 gab es in Lüdenscheid (8), Iserlohn (7), Hemer (4), Plettenberg (3), Menden (2), Halver (1), Herscheid und Meinerzhagen (1).

Update 17.10 Uhr:Die Schützenvereine in Balve und Neuenrade rufen dazu auf, zu OsternFlagge zu zeigen. "Mit dem Fahnenschmuck zu Schützenfestzeiten signalisieren wir, dass wir einen Grund zum Feiern haben. Wir schmücken unsere Orte, Straßen und Häuser mit schönen Fahnen. Eine jede Schützenfahne steht für unsere Ideale von Glaube, Sitte und Heimat", heißt es in dem Aufruf. Gerade in Corona-Zeiten seien solche positiven Signale wichtig. Die gehissten Schützenfahnen sollen aber auch den Menschen, die in der Krise Großes leisten, als Zeichen des Dankes gelten. "Sagen wir den Helden dieser Tage Danke mit unserem Fahnenschmuck und geben dem Osterfest so die besondere Aufmerksamkeit in dieser Zeit", schließt der Appell der Schützen.

Coronavirus im MK: Busreiseveranstalter stellt Betrieb ein

Update 15.55 Uhr: Der Busreiseveranstalter Kattwinkel Reisen, der im gesamten südlichen Märkischen Kreis agiert, stellt seinen Betrieb zum 31. Mai ein. Auslöser ist die aktuelle Corona-Krise, die für "drastische Einnahmeausfälle" sorgt, wie Arndt Kattwinkel und Britta Kattwinkel-Kiefer an der Spitze des Familienbetriebs mitteilen.

Update 14.53 Uhr: Den zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es im Klinikum Lüdenscheid. Eine 75-jährige Frau aus Meinerzhagen, die im Klinikum behandelt wurde, starb an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19.

Zuvor war am Sonntag eine schwer erkrankte Frau (80) aus Menden an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Sie war erst einen Tag zuvor von Menden nach Lüdenscheid verlegt worden.

Update, 14.15 Uhr: Für Motorradfahrer werden ab morgen die Parkplätze an der Nordhelle zwischen Herscheid und Meinerzhagen komplett gesperrt. Das ist die Konsequenz nach den Erfahrungen des vergangenen Wochenendes.

Coronavirus im MK: Die neuen Zahlen nach Städten und Gemeinden

Update 13.24 Uhr: Der Kreis meldet insgesamt 27 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus. Positive Nachweise auf Sars-CoV-2 gab es in Lüdenscheid (8), Iserlohn (7), Hemer (4), Plettenberg (3), Menden (2), Halver (1), Herscheid und Meinerzhagen (1). Aktuell unter Quarantäne stehen 223 Infizierte sowie 518 Kontaktpersonen. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden wie folgt:

Altena : 5 Infizierte, 1 Gesunder und 13 Kontaktpersonen

: 5 Infizierte, 1 Gesunder und 13 Kontaktpersonen Balve : 3 Infizierte, 4 Gesunde und 9 Kontaktpersonen

: 3 Infizierte, 4 Gesunde und 9 Kontaktpersonen Halver : 23 Infizierte, 2 Gesunde und 26 Kontaktpersonen

: 23 Infizierte, 2 Gesunde und 26 Kontaktpersonen Hemer : 31 Infizierte, 5 Gesunde und 57 Kontaktpersonen

: 31 Infizierte, 5 Gesunde und 57 Kontaktpersonen Herscheid : 2 Infizierte, 1 Gesunder und 9 Kontaktpersonen

: 2 Infizierte, 1 Gesunder und 9 Kontaktpersonen Iserlohn : 2 Tote, 35 Infizierte, 10 Gesunde, 63 Kontaktpersonen

: 2 Tote, 35 Infizierte, 10 Gesunde, 63 Kontaktpersonen Kierspe : 4 Infizierte, 2 Gesunde und 18 Kontaktpersonen

: 4 Infizierte, 2 Gesunde und 18 Kontaktpersonen Lüdenscheid : 40 Infizierte, 12 Gesunde und 82 Kontaktpersonen

: 40 Infizierte, 12 Gesunde und 82 Kontaktpersonen Meinerzhagen : 1 Tote, 16 Infizierte und 26 Kontaktpersonen

: 1 Tote, 16 Infizierte und 26 Kontaktpersonen Menden : 5 Tote, 37 Infizierte, 13 Gesunde und 114 Kontaktpersonen

: 5 Tote, 37 Infizierte, 13 Gesunde und 114 Kontaktpersonen Nachrodt-Wiblingwerde : 1 Kontaktperson

: 1 Kontaktperson Neuenrade : 3 Infizierte, 1 Gesunder und 7 Kontaktpersonen

: 3 Infizierte, 1 Gesunder und 7 Kontaktpersonen Plettenberg : 13 Infizierte, 7 Gesunde und 51 Kontaktpersonen

: 13 Infizierte, 7 Gesunde und 51 Kontaktpersonen Schalksmühle : 5 Infizierte, 1 Gesunder und 9 Kontaktpersonen

: 5 Infizierte, 1 Gesunder und 9 Kontaktpersonen Werdohl: 6 Infizierte und 19 Kontaktpersonen

Update 12.53 Uhr: Vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises am Donnerstag. Die Zahl der Todesfälle hat sich damit verdoppelt und ist auf acht gestiegen.

Das Kreisgesundheitsamt bestätigte zwei Todesfälle in Iserlohn: ein Senior Jahrgang 1944 und eine 80-Jährige, die im Elisabeth-Hospital verstarb. In Menden erlag eine 89-jährige Seniorin der Infektion. Auch im Südkreis gab es einen ersten Todesfall. Eine 75-Jährige aus Meinerzhagen starb in den Märkischen Kliniken in Lüdenscheid.

Coronavirus im MK: 27 Neuerkrankungen

Im Märkischen Kreis meldet die Gesundheitsbehörde aktuell insgesamt 290 labortechnisch-bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Krise. Davon sind 59 Personen bereits wieder genesen. Stationär behandelt werden 53 Patienten, davon 8 außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 223 Infizierte. 27 Personen sind neu erkrankt.

Update 11.44 Uhr: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Märkischen Kreis ist am Donnerstagmorgen auf sechs gestiegen. Das bestätigte die Kreis-Pressestelle am Morgen auf Anfrage. Eine der verstorbenen Personen stammt demnach aus Iserlohn, eine weitere aus Menden. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Menden auf fünf. Weitere Einzelheiten zu den Todesfällen, aber auch zu den aktuellen Fallzahlen werden im Laufe des Tages erwartet.

Update, 11 Uhr: Die Garten-Saison hat begonnen – und damit auch die Zeit, in der vermehrt Grünabfälle zu entsorgen sind.Weil der Recycling-Hof in Lüdenscheid während der Corona-Pandemie gesperrt ist, öffnet der STL ab sofort samstags einen Teil der Mülldeponie Kleinleifringhausen.

Update, Donnerstag 9.15 Uhr: 25 Corona-Einsätze verzeichnete die Polizei im Märkischen Kreis innerhalb von 24 Stunden zwischen zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen um 6 Uhr. Einsatzorte waren unter anderem Lüdenscheid, Meinerzhagen und Plettenberg.

Coronavirus im MK: Schützenfest in Balve abgesagt

Update 19.15 Uhr: Eine Kontrolle zur Einhaltung der Kontaktsperre endet in Altena mit einem Polizeieinsatz. Eine 16-Jährige rastet dort völlig aus.

Update 17:05: Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Volkringhausen hat als erste in der Stadt Balve ihr Schützenfest abgesagt. Es sollte eigentlich am Pfingstwochenende (29. bis 31. Mai) gefeiert werden. Ob das für September geplante Jubiläumsschützenfest stattfinden kann, hat der Vorstand noch offen gelassen.

Update 16.30 Uhr: Nun gibt es weitere Einzelheiten zum Transport von zwei Covid-19-Patienten aus den Niederlanden zum Klinikum Lüdenscheid: Demnach handelt es sich bei den schwer kranken Patienten um eine 51-jährige Frau und einen 64 Jahre alten Mann aus Veldhoven in Noord-Brabant. Sie wurden mit dem Hubschrauber aus dem dortigen Krankenhaus nach Lüdenscheid gebracht. Beide Covid-19-Patienten werden künstlich beatmet. Ihr Zustand ist nach Aussagen der behandelnden Ärzte stabil.

Coronavirus im MK: Stadt droht mit Parkverbot an beliebtem Ausflugsziel

Update 15.25 Uhr: Die Talsperren im Märkischen Kreis sind derzeit beliebte Ausflugsziele. Gleichzeitig gilt auch dort das Kontaktverbot, das bedeutet, Gruppen dürfen nur aus maximal zwei Personen bestehen, es sei denn, es handelt sich um den engsten Familienkreis. Zudem gilt ein Mindestabstand von 1,50 Meter. Damit es an einer besonders frequentierten Talsperre an Ostern nicht zu eng wird,hat sich die erste Stadt Zwangsmaßnahmen überlegt.

Update 13.31 Uhr: In diesem Jahr gibt es in Heedfeld keineQ-Stall-Party und auch kein Schützenfest. Die Festtage vom 7. bis zum 8. August, die auch viele Menschen aus der Umgebung anziehen, können aufgrund der Corona-Krise nicht durchgeführt werden. „Mit großem Bedauern“ gab der Vorstand des Hülscheider Schützenvereins das bekannt. Das aktuelle Königspaar Jens und Cathrin Kubik sowie dem Jungschützenpaar Sinja Kubik und Sven Busch sollen die Möglichkeit bekommen, den Königsball im kommenden Jahr nachzuholen sowie die Feiern der anderen Vereine besuchen zu können.

Märkischer Kreis meldet 22 neue Coronavirus-Fälle in fünf Städten

Update 13.07 Uhr: Das Klinikum Lüdenscheid nimmt - wie berichtet - zwei schwer erkrankte Covid-19-Patienten aus den Niederlanden auf, um sie in Hellersen intensivmedizinisch zu versorgen. Am Mittag ist ein Hubschrauber aus den Niederlanden am Klinikum mit der ersten Patientin gelandet. Sie wird unter strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen auf die Intensivstation gebracht.

Update 12.52 Uhr: Die Zahl der Infizierten im Märkischen Kreis steigt weiter. Das teilte das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch mit. Demnach gibt es 22 Neu-Infektionen. Die Zahl der Corona-Fälle erhöhte sich auf 264. Bislang gab es vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Neu-Infektionen wurden gemeldet aus Meinerzhagen (6), Menden (6), Iserlohn (4), Lüdenscheid (3) und Werdohl (3). Von den 264 Corona-Fällen seit Beginn der Krise sind bereits 54 (+3 im Vergleich zum Vortag) wieder gesund. Aktuell sind demnach 206 Personen an Covid-19 erkrankt. 274 Kontaktpersonen konnten seit Dienstag aus der Quarantäne entlassen werden.

DieZahl der stationär behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich von 38 auf 49, davon werden acht außerhalb des Märkischen Kreises versorgt. Ein Arzt im Klinikum Lüdenscheid berichtet über die Behandlung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten. Neben den 206 Infizierte stehen noch 417 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

Altena : 5 Infizierte, 1 Gesunder und 11 Kontaktpersonen

: 5 Infizierte, 1 Gesunder und 11 Kontaktpersonen Balve : 3 Infizierte, 4 Gesunde und 9 Kontaktpersonen

: 3 Infizierte, 4 Gesunde und 9 Kontaktpersonen Halver : 23 Infizierte, 1 Gesunder und 26 Kontaktpersonen

: 23 Infizierte, 1 Gesunder und 26 Kontaktpersonen Hemer : 29 Infizierte, 3 Gesunder und 88 Kontaktpersonen

: 29 Infizierte, 3 Gesunder und 88 Kontaktpersonen Herscheid : 1 Infizierter, 1 Gesunder und 6 Kontaktpersonen

: 1 Infizierter, 1 Gesunder und 6 Kontaktpersonen Iserlohn : 30 Infizierte, 10 Gesunde, 60 Kontaktpersonen

: 30 Infizierte, 10 Gesunde, 60 Kontaktpersonen Kierspe : 5 Infizierte, 1 Gesunder und 21 Kontaktpersonen

: 5 Infizierte, 1 Gesunder und 21 Kontaktpersonen Lüdenscheid : 32 Infizierte, 12 Gesunde und 69 Kontaktpersonen

: 32 Infizierte, 12 Gesunde und 69 Kontaktpersonen Meinerzhagen : 16 Infizierte und 24 Kontaktpersonen

: 16 Infizierte und 24 Kontaktpersonen Menden : 4 Tote, 36 Infizierte, 13 Gesunde und 65 Kontaktpersonen

: 4 Tote, 36 Infizierte, 13 Gesunde und 65 Kontaktpersonen Nachrodt-Wiblingwerde : 0

: 0 Neuenrade : 4 Infizierte und 6 Kontaktpersonen

: 4 Infizierte und 6 Kontaktpersonen Plettenberg : 10 Infizierte, 7 Gesunde und 44 Kontaktpersonen

: 10 Infizierte, 7 Gesunde und 44 Kontaktpersonen Schalksmühle : 6 Infizierte und 8 Kontaktpersonen

: 6 Infizierte und 8 Kontaktpersonen Werdohl: 6 Infizierte und 17 Kontaktpersonen

Update 11.13 Uhr: Die gute Nachricht vorweg. Am Mittwoch gab es keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Allerdings stieg die Zahl der Infizierten weiter an. Aktuell erkrankt sind ersten Informationen zufolge 206 Menschen aus dem Märkischen Kreis. Das ist ein Plus von 19 gegenüber dem Vortag.

Update 11.10 Uhr: Speditionen und Logistikunternehmen trifft die Corona-Krise hart - vor allem solche, die für die Automobilindustrie und deren Zulieferer arbeiten. Die Hälfte der Aufträge fehlt, klagt die Spedition Kayser aus Werdohl

Update Mittwoch, 11.05 Uhr: Immer wieder rufen "Corona-Partys" von Jugendlichen die Polizei auf den Plan. Anwohner beobachten offensichtlich genau die Einhaltung des Kontaktverbots und rufen schneller die Polizei als sonst. Das führt zu mehr Corona-Einsätzen, die die Polizei täglich meldet.

Klinikum Lüdenscheid: Acht Covid-19-Patienten werden intensivmedizinisch behandelt

Stand Dienstag, 18.40 Uhr: Die Zahl der stationär behandelten Patienten mit Sars-CoV-2-Nachweis im Klinikum Lüdenscheid reduzierte sich am Dienstag leicht auf 15. Acht Covid-19-Patienten werden intensivmedizinisch behandelt, sieben befinden sich auf der Isolierstation. Vier weitere werden auf der Aufnahmestation behandelt.

Nach dem Mitarbeitern vom Tragen selbst genähter Schutzmasken abgeraten worden war, haben die Märkischen Kliniken die Sache jetzt selbst in die Hand genommen und eine erste Großbestellung über 10.000 Stück Stoffmasken aufgegeben. Sie sollen schon in den kommenden Tagen geliefert werden.

Gleichzeitig sollen bereits benutzte FFP2-Atemschutzmasken wieder aufbereitet werden. Sie sollen allerdings nur ausgegeben werden, wenn neue FFP2-Masken wegen Lieferengpässen nicht zur Verfügung stehen. Um die FFP2-Masken wiederverwenden zu können, werden die Mitarbeiter aufgefordert, ungeschminkt zu tragen. Make-up macht die Aufbereitung unmöglich.

Update 16.02 Uhr: Nach 91 Corona-Einsätzen am Wochenende war die Polizei im Märkischen Kreis von Montag- bis Dienstagmorgen um 6 Uhr insgesamt 25 Mal unterwegs, um gegen weitere Verstöße gegen die Verordnung im Kampf gegen das Coronavirus vorzugehen. Dabei hat sich wieder junge Kiffer erwischt und ein Treffen im Steinbruch beendet.

Update 14.49 Uhr: Zwölf neue labor-bestätigte Corona-Infizierte meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises. Aktuell sind 187 Personen erkrankt. Die Zahl der Corona-Fälle erhöhte sich damit seit Beginn der Krise auf 242. Neue Todesfälle gab es am Dienstag glücklicherweise nicht.

Nach dem Lagebericht der Bezirksregierung Arnsberg verläuft die Corona-Pandemie im Märkische Kreis bisher mit rund 55 nachgewiesenen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern vergleichsweise glimpflich. Nur Herne liegt mit 30 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner (Inzidenzwert) deutlich darunter. Besonders betroffen sind die Nachbarkreise Olpe mit einer Inzidenz von rund 196 und der Hochsauerlandkreis mit 155 Fällen pro 100.000 Einwohner. Berücksichtigt sind nur Städte und Kreise im Regierungsbezirk Arnsberg.

Neue Infektionen gab es in Menden (5), Lüdenscheid (2), Iserlohn (1), Altena (1), Hemer (1), Meinerzhagen (1) und Werdohl (1). Aktuell unter Quarantäne stehen 187 Infizierte und 627 Kontaktpersonen. Sie verteilen sich wie folgt:

Altena : 5 Infizierte, 1 Gesunder und 20 Kontaktpersonen

: 5 Infizierte, 1 Gesunder und 20 Kontaktpersonen Balve : 3 Infizierte, 4 Gesunde und 28 Kontaktpersonen

: 3 Infizierte, 4 Gesunde und 28 Kontaktpersonen Halver : 23 Infizierte, 1 Gesunder und 40 Kontaktpersonen

: 23 Infizierte, 1 Gesunder und 40 Kontaktpersonen Hemer : 29 Infizierte, 3 Gesunder und 88 Kontaktpersonen

: 29 Infizierte, 3 Gesunder und 88 Kontaktpersonen Herscheid : 1 Infizierter, 1 Gesunder und 8 Kontaktpersonen

: 1 Infizierter, 1 Gesunder und 8 Kontaktpersonen Iserlohn : 26 Infizierte, 10 Gesunde, 88 Kontaktpersonen

: 26 Infizierte, 10 Gesunde, 88 Kontaktpersonen Kierspe : 5 Infizierte, 1 Gesunder und 22 Kontaktpersonen

: 5 Infizierte, 1 Gesunder und 22 Kontaktpersonen Lüdenscheid : 30 Infizierte, 11 Gesunde und 110 Kontaktpersonen

: 30 Infizierte, 11 Gesunde und 110 Kontaktpersonen Meinerzhagen : 10 Infizierte und 27 Kontaktpersonen

: 10 Infizierte und 27 Kontaktpersonen Menden : 32 Infizierte, 10 Gesunde und 107 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 32 Infizierte, 10 Gesunde und 107 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Nachrodt-Wiblingwerde : 1 Kontaktperson

: 1 Kontaktperson Neuenrade : 4 Infizierte und 11 Kontaktpersonen

: 4 Infizierte und 11 Kontaktpersonen Plettenberg : 10 Infizierte, 7 Gesunde und 48 Kontaktpersonen

: 10 Infizierte, 7 Gesunde und 48 Kontaktpersonen Schalksmühle : 6 Infizierte und 11 Kontaktpersonen

: 6 Infizierte und 11 Kontaktpersonen Werdohl: 3 Infizierte und 18 Kontaktpersonen

Update 13.53 Uhr: Der internationale Flugverkehr ist als eine Folge derAusbreitung des Coronavirus beinahe zum Erliegen gekommen. Davon betroffen sind auch die Flugrouten, die den Märkischen Kreis schneiden. Der Blick in den Himmel im Märkischen Kreis verrät: Wo sonst Kondensstreifen und Flugzeuge zu sehen, ist jetzt nichts mehr. Im Portal Flightradar24 sowie bei der Deutschen Flugsicherung werden die Flugbewegungen im Luftraum über Deutschland sekundengenau angezeigt. Dabei ist das komplette Sauerland derzeit verwaistes Gebiet. Kaum ein Großflieger kreuzt den Märkischen Kreis. Einzige Flugbewegung in dieser Stunde ist die Lufthansa-Maschine von Frankfurt nach Amsterdam (erwartete Landung 15.15 Uhr), die aktuell Kurs auf den Märkischen Kreis nimmt. Vereinzelt befinden sich zudem Privatmaschinen in der Luft.

Update Dienstag, 12.20 Uhr: In der Lüdenscheider Innenstadt wird immer wieder gegen das Kontaktverbot im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus verstoßen, teilt die Stadt Lüdenscheid mit. Aus diesem Grund werden zentrale Punkte in der Lüdenscheider Innenstadt wegen des Coronavirus abgesperrt.

Update Dienstag, 11.37 Uhr: Seit 2007 gibt es im Märkischen Kreis eine Pandemie-Planung, auch eine Pandemie-Übung wurde durchgeführt. In der Corona-Krise werden die Szenarien Wirklichkeit. Wo der Märkische Kreis auf die Erfahrung zurückgreifen kann und wo das Übungsszenario von der Realität überholt wurde, verrät Krisenstab-Leiter Volker Schmidt im Gespräch mit unserer Zeitung.

"Der Vorteil ist natürlich, dass viele Szenarien genau so eingetreten sind, wie wir das damals geprobt haben. Das heißt: Es gab jetzt relativ wenig Überraschungen. Wir konnten in vielen Fällen auf die vorhandene Pandemie-Planung zurückgreifen. Die Realität hat uns beim Thema Schutzausrüstung überholt. Dort gibt es erhebliche Defizite, wobei wir als Kreis für unseren Verantwortungsbereich schon ausreichend vorgesorgt haben. Wir haben für unseren Rettungsdienst und unseren Krankentransport immer Schutzausrüstung für mehrere Wochen vorgehalten. Das hat sich jetzt auch bewährt. Die Tatsache, dass dieses Schutzmaterial doch ein sehr, sehr knappes Gut ist und dass es in vielen Krankenhäusern, in Arztpraxen und Pflegeheimen zur Neige geht, ist sicherlich ein ganz großes Problem."

Stand Montag Coronavirus im MK: Klinikum Lüdenscheid will Patienten aus Holland aufnehmen

Update 17.35 Uhr: Nehmen die Märkischen Kliniken bald Coronavirus-Infizierte aus den Niederlanden auf? Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Derzeit werden die Bedingungen geklärt, unter denen eine Behandlung von Erkrankten aus Holland in Lüdenscheid möglich wäre.

Vorausgegangen war eine Hilfsanfrage aus den Niederlanden mit der Bitte, Covid-19-Beatmungs-Patienten aufzunehmen. Den Kontakt hatten die NRW-Landesregierung und die Universität in Münster hergestellt. „Wir stehen bereit, um zu helfen und sind dazu in Kontakt mit der Universität in Rotterdam“, teilten die Märkischen Kliniken dazu mit.

Coronavirus breitet sich im MK weiter aus - besonders im Nordkreis

Update 16.59 Uhr: Im Klinikum Hellersen sorgte der erste Covid-19-Todesfall eine 80-Jährige aus Menden - am Montag für Trauer und Bestürzung. „Am Samstag haben wir auf Bitte eines benachbarten Klinikums eine 80-jährige Patientin mit der Lungenerkrankung Covid-19 in einem sehr kritischen Zustand in unsere intensivmedizinische Versorgung übernommen“, teilten die Märkischen Kliniken in ihrem täglichen Pandemie-Update mit.

„Unser Team hat seither rund um die Uhr alles Menschenmögliche daran gesetzt, die Patientinin ihrem äußerst geschwächten Zustand wieder zu stabilisieren. Dies ist traurigerweise nicht gelungen. Unser ganzes Mitgefühl und unsere Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen.“

Update 13.26 Uhr: Übers Wochenende erhöhte sich die Zahl der Coronavirus-Fälle im Märkischen Kreis um 56 auf 230. Neu-Infektionen gab es in allen Städten und Gemeinden des Kreises mit Ausnahme von Balve, Herscheid und Nachrodt-Wiblingwerde.

Neue Infektionen wurden gemeldet aus Iserlohn (12), Menden (11), Hemer (8), Altena (1), Halver (5), Kierspe (1), Lüdenscheid (5), Meinerzhagen (4), Neuenrade (1), Plettenberg (6), Schalksmühle (1) und Werdohl (1).

Coronavirus im MK: Zwei weitere Todesfälle in Menden

Update 13.05 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus aus Menden sind zu beklagen. Das teilt der Märkische Kreis mit. Eine 79-jährige Mendenerin ist in der Nacht zu Montag in den Märkischen Kliniken in Lüdenscheid an einer Infektion mit dem Corona.Virus gestorben. Ein Krankenhaus außerhalb des Märkischen Kreises meldete den Tod eines 70-jährigen Seniors aus Menden.

Aktuell sind kreisweit 175 Personen erkrankt - das sind 35 mehr als am Freitag; 51 konnten als gesund aus der Quarantäne entlassen werden. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises zählt damit nun vier Todesfälle, die in direktem Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stehen. Nach den Vorgaben des Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) gilt der 56-jährige Iserlohner, dessen Tod letzte Woche gemeldet wurde, in der Statistik nicht als "Corona-Toter". Der Virus war nicht todesursächlich.

Für das Kreisgebiet meldet das Kreisgesundheitsamt insgesamt also 230 labortechnisch-bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Krise. Gegenüber Freitag ist das ein Plus von 56 Fällen.

Stationär behandelt werden 38 Patienten, davon 8 außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 175 Infizierte und 653 Kontaktpersonen. Sie verteilen sich wie folgt:

Altena : 4 Infizierte, 1 Gesunder und 20 Kontaktpersonen

: 4 Infizierte, 1 Gesunder und 20 Kontaktpersonen Balve : 3 Infizierte, 4 Gesunde und 29 Kontaktpersonen

: 3 Infizierte, 4 Gesunde und 29 Kontaktpersonen Halver : 23 Infizierte, 1 Gesunder und 41 Kontaktpersonen

: 23 Infizierte, 1 Gesunder und 41 Kontaktpersonen Hemer : 28 Infizierte, 3 Gesunder und 89 Kontaktpersonen

: 28 Infizierte, 3 Gesunder und 89 Kontaktpersonen Herscheid : 1 Infizierter, 1 Gesunder und 8 Kontaktpersonen

: 1 Infizierter, 1 Gesunder und 8 Kontaktpersonen Iserlohn : 25 Infizierte, 10 Gesunde, 90 Kontaktpersonen

: 25 Infizierte, 10 Gesunde, 90 Kontaktpersonen Kierspe : 5 Infizierte, 1 Gesunder und 17 Kontaktpersonen

: 5 Infizierte, 1 Gesunder und 17 Kontaktpersonen Lüdenscheid : 28 Infizierte, 12 Gesunde und 110 Kontaktpersonen

: 28 Infizierte, 12 Gesunde und 110 Kontaktpersonen Meinerzhagen : 9 Infizierte und 34 Kontaktpersonen

: 9 Infizierte und 34 Kontaktpersonen Menden : 27 Infizierte, 10 Gesunde und 86 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 27 Infizierte, 10 Gesunde und 86 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Nachrodt-Wiblingwerde : 3 Kontaktpersonen

: 3 Kontaktpersonen Neuenrade : 4 Infizierte und 13 Kontaktpersonen

: 4 Infizierte und 13 Kontaktpersonen Plettenberg : 10 Infizierte, 7 Gesunde und 85 Kontaktpersonen

: 10 Infizierte, 7 Gesunde und 85 Kontaktpersonen Schalksmühle : 6 Infizierte und 15 Kontaktpersonen

: 6 Infizierte und 15 Kontaktpersonen Werdohl: 2 Infizierter, 1 Gesunder und 13 Kontaktpersonen

Am Wochenende wurde auch bei einem Toten aus Lüdenscheid mit ungeklärter Todesursache ein Abstrich genommen. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Update 11.36 Uhr: Der Kreis meldete am Morgen einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein Mann aus Menden (Jahrgang 1950) starb an den Folgen der Covid-19-Erkrankungen, teilte das behandelnde Krankenhaus dem Gesundheitsamt mit. In welchem Krankenhaus der Mann starb, gab das Gesundheitsamt nicht bekannt. Es handle sich um eine Klinik außerhalb des Märkischen Kreises.

Update 11.15 Uhr: Für Verwirrung sorgte am Wochenende die Korrektur der Todesfall-Zahlen im Märkischen Kreis durch das NRW-Gesundheitsministerium von drei auf zwei Corona-Tote. Die Erklärung für die Korrektur lieferte am Montagmorgen das Kreisgesundheitsamt. Demnach ist bei dem 56-jährigen Iserlohner, der am Freitag als dritter Corona-Toter in der Statistik auftauchte, zwar dasCoronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, er sei aber nicht an der Krankheit Covid-19 gestorben, teilte Kreissprecherin Ursula Erkens mit. Weil die Todesursache eindeutig nichts mit dem Coronavirus zu tun gehabt habe, sei dieser Todesfall aus der Corona-Statistik gestrichen worden.

Update Montag, 9.58 Uhr: Auf Anfrage bestätigte der Märkische Kreis am Montagmorgen einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Märkischen Kreis. Nach ersten Informationen handelt es sich um eine Person aus Menden.

Die Entwicklungen im Märkischen Kreis bis einschließlich 5. April können Sie hier nachlesen:

Newsblog Coronavirus im Märkischen Kreis bis 5. April 2020

+++ Hier sind die Entwicklungen in NRW bis einschließlich 24. März nachzulesen +++

*wa.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.