Coronavirus-Alarm: Unternehmen aus MK reagieren - Firma schickt Mitarbeitern Atemmasken 

Die Kostal-Konzernzentrale an der Bellmerei in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Die heimische Wirtschaft hat enge Verbindungen nach China. Von den Folgen der Ausbreitung des Coronavirus in der Provinz Hubei sind Unternehmen aus dem MK betroffen. Das sind sie.

Die Ausbreitung des Coronavirus hat Auswirkungen auf die Unternehmen im Märkischen Kreis

Durch das Virus sind in China schon mehr als 1.000 Menschen erkrankt

Zahlreiche Firmen haben Niederlassungen oder Handelspartner in China - eine Übersicht

Lüdenscheid: Kostal betreibt sechs Niederlassungen in China

Kostal, Lüdenscheid: Automobilzulieferer Kostal betreibt sechs Niederlassungen im „Reich der Mitte“ – darunter fünf Produktionsstandorte. Sie befinden sich in der Region Shanghai sowie in den Provinzen Changchun und Guiyang.

Aus Anlass der steigenden Zahl der Virus-Erkrankten hat die Konzernleitung am Dienstag eine Mitarbeiter-Information herausgegeben, in der die Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten erläutert werden. „Wir haben beschlossen, der Marschrichtung der chinesischen Regierung zu folgen“, erklärt Kostal-Sprecher Georg Exler.

Kostal storniert alle Reisen von und nach China - zunächst bis Ende Februar

Bis 9. Februar müssen auf Anweisung der Regierung nahezu alle Betriebe geschlossen bleiben. „Dem werden wir uns in unseren Werken anschließen“, sagt Exler. Zudem werden alle Reisen von Kostal-Mitarbeitern nach China bis Ende Februar abgesagt, storniert oder verschoben.

„Auch die chinesischen Kolleginnen und Kollegen werden nicht an globalen Meetings von Kostal teilnehmen“, erläutert der Unternehmenssprecher. Dies sei im Interesse und zur Sicherheit aller Mitarbeiter. Man werde mit den Chinesen bis Ende Februar per Telefon und über Messengerdienste in Kontakt bleiben. Die Mitarbeiter in China bittet die Konzernleitung, vorsichtig zu sein. „Das ist kein schöner Jahresanfang“, konstatiert Georg Exler.

Lüdenscheid: Siku-Hersteller hat einen Produktionsstandort in China

Sieper GmbH, Lüdenscheid: Auch die Lüdenscheider Sieper GmbH, mit den Marken Siku und Wiking einer der weltweit führenden Spielzeughersteller, betreibt eine eigene Fabrik in Guangzhou. Auf das Auftreten des Coronavirus' hat Sieper rasch reagiert, auch wenn das Werk nicht in der am stärksten betroffenen Provinz Hubei liegt.

Werk liegt nicht in der betroffenen Provinz - bislang keine Krankheitsfälle bekannt

„Wir halten uns genau an die bereits von der Regierung erlassenen Vorschriften und Empfehlungen“, erklärt Geschäftsführerin Britta Sieper auf Anfrage. Bislang gebe es unter den Sieper-Mitarbeitern und ihren Familien keine bekannten Krankheitsfälle.

+ Britta Sieper, Geschäftsführerin der Sieper GmbH, am Dienstag auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. © Sieper GmbH Auch die Liefersituation sei aktuell nicht beeinträchtigt, „da in China gegenwärtig Chinese New Year gefeiert wird und unser Werk, wie jedes Jahr und wie bei den meisten Unternehmen in China, längere Betriebsferien macht“, sagt Britta Sieper, die derzeit Siku-Neuheiten auf der Spielwarenmesse in Nürnberg präsentiert.

Lüdenscheid: ABB-Konzern trifft Sicherheitsvorkehrungen für alle Kollegen weltweit

Busch-Jaeger, Lüdenscheid: Das Lüdenscheider Unternehmen Busch-Jaeger teilte auf Anfrage mit, dass die Lage in China derzeit keine Auswirkungen auf das Geschäft von Busch-Jaeger habe. „Wir haben darüber hinaus innerhalb des ABB-Konzerns alle notwendigen Sicherheits- und Informationsmaßnahmen für unsere Kollegen weltweit getroffen“, betonte ein Unternehmenssprecher.

Lüdenscheid: Hotset hat eigene Vertriebsgesellschaft in China

Hotset Gmbh, Lüdenscheid: Der Lüdenscheider Heizpatronenhersteller Hotset verfügt über eine eigene Vertriebsgesellschaft in Luzhi in der Provinz Jiangsu am Gelben Meer. Derzeit ruhe dort wegen der staatlich verlängerten Neujahrsferien der Betrieb, teilte Geschäftsführer Ralf Schwarzkopf mit.

Eine für April geplante Reise einer Lüdenscheider Delegation zur Kunststoffmesse China Plast nach Shanghai steht wegen des Coronavirus allerdings auf der Kippe. Schwarzkopf: „Die Sicherheit der Mitarbeiter geht vor.“

Halver: Turck schickt Atemschutzmasken zum chinesischen Standort

Die Firma Turck in Halver hat alle Geschäftsreisen nach China abgesagt. Zum Werk in Tianjin würden Mitarbeiter aus Halver reisen. Statt Mitarbeitern schickt Turck zur Niederlassung in China nun Atemmasken. Die seien in Apotheken vor Ort ausverkauft, sagt Andrea Lehmann, Assistentin der Geschäftsführung.

+ Die Firma Turck hat ihren Hauptsitz in Halver. © Hesse

Zudem dürften im Werk selbst nur die Mitarbeiter arbeiten kommen, die nicht außerhalb von Tianjin waren. Aktuell wird in China das Neujahrsfest gefeiert. Es wurde verlängert, so dass die Mitarbeiter erst am Montag wieder zur Arbeit gehen. Turck hat alle Vorkehrungen getroffen. „Man sollte nichts riskieren“, sagt Lehmann.

Halver: Escha-Gruppe stoppt Geschäftsreisen nach China

DieEscha-Gruppe aus Halver hat ein Werk in Shanghai. Vonseiten der Firma heißt es ebenfalls, dass alle Geschäftsreisen nach China gestoppt wurden. Die letzte Reise fand vor Weihnachten statt, heißt es auf Nachfrage des Allgemeinen Anzeigers. Die nächsten Reisen waren für Februar geplant und finden nun nicht mehr statt. „Bis sich die Lage beruhigt hat“, sagt Dorothea Schriever, Assistentin der Geschäftsführung.

Halver: Leoni erstellt globale Reiserichtlinie

Bei dem Unternehmen Leoni in Oeckinghausen in Halver wurde eine globale Reiserichtlinie erstellt. Für jedes Werk weltweit gilt ein Reiseverbot nach China, so der Inhalt. Davon ausgenommen seien Reisen, die „absolut notwendig“ seien, heißt es vom Pressesprecher des Unternehmens, Sven Schmidt. Die meisten Meetings werden über Telefon- oder Videokonferenzen gehalten.

Wenn ein persönliches Erscheinen notwendig sein sollte, sind Reisen nach China erlaubt. Leoni hat mehrere Standorte in China. In der Provinz Hubei jedoch keinen. „Unser erstes Anliegen ist es, unsere Mitarbeiter zu schützen und eine Ausbreiung des Virus zu verhindern.“

