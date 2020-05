Coronavirus im MK: Gesundheitsamt meldet sechs Neu-Infektionen

Das Coronavirus breitet sich im Märkischen Kreis aus. Die Zahl der Infektionen steigt. Die Zahl der aktuell Erkrankten sinkt.

Die Zahl der Personen, die mit dem Coronavirus* infiziert sind, sinkt in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden und den anderen Städten im Märkischen Kreis.

Das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt, die Polizei kontrolliert das Kontaktverbot

Alle Entwicklungen im Märkischen Kreis gibt es bei uns im News-Ticker.

Update 12.13 Uhr: Das Kreisgesundheitsamt meldet 148 akut Infizierte. 398 Patienten gelten als genesen. Es gibt sechs Neuinfektionen - drei in Iserlohn, zwei in Menden und eine in Hemer.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 571 bestätigte Corona-Fälle, das sind sechs mehr als am Mittwoch. 118 Personen wurden bisher stationär behandelt, davon 11 Patienten beatmet. 398 Patienten gelten als genesen. 25 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Die Fälle nach Kommunen im MK:

Altena: 1 Toter, 2 Infizierte, 7 Gesunde, 3 Kontaktpersonen

Balve: 1 Infizierter, 7 Gesunde, 2 Kontaktpersonen

Halver: 3 Tote, 3 Infizierte, 28 Gesunde, 1 Kontaktperson

Hemer: 18 Infizierte, 36 Gesunde, 26 Kontaktpersonen

Herscheid: 5 Gesunde, 2 Kontaktpersonen

Iserlohn: 4 Tote, 27 Infizierte, 83 Gesunde, 66 Kontaktpersonen

Kierspe: 1 Toter, 2 Infizierte, 12 Gesunde, 13 Kontaktpersonen

Lüdenscheid: 3 Tote, 24 Infizierte, 66 Gesunde, 17 Kontaktpersonen

Meinerzhagen: 4 Tote, 9 Infizierte, 25 Gesunde, 12 Kontaktpersonen

Menden: 8 Tote, 36 Infizierte, 68 Gesunde, 36 Kontaktpersonen

Nachrodt-Wiblingwerde: keine

Neuenrade: 7 Infizierte, 6 Gesunde, 1 Kontaktperson

Plettenberg: 1 Toter, 18 Infizierte, 35 Gesunde, 18 Kontaktpersonen

Schalksmühle: 8 Gesunde, 3 Kontaktpersonen

Werdohl: 1 Infizierter, 12 Gesunde, 4 Kontaktpersonen

Update Donnerstag, 7. Mai, 10.17 Uhr: Im Klinikum Lüdenscheid gab es bislang elf Corona-Tote – nicht alle kamen aus dem Märkischen Kreis. Am Mittwoch wurden noch drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Zwischenzeitlich waren es 14.

Stand Mittwoch, 6. Mai, 12.09 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten im Märkischen Kreis ist weiterhin rückläufig. Das Kreisgesundheitsamt meldet aktuell 146 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. Das sind ungefähr so viele wie zuletzt am 3. April (140).

394 Patienten gelten als genesen. Seit Dienstag konnte das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 17 Genesene und acht Kontaktpersonen aus der Quarantäne entlassen. Nur eine Neuinfektion wurde bestätigt - in Iserlohn. Aktuell sind 146 Personen mit dem Coronavirus erkrankt, 186 Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 565 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. 117 Personen wurden bisher stationär behandelt (20,7 Prozent aller Corona-Fälle), davon 11 Patienten beatmet. 394 Patienten gelten als genesen. 25 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dies entspricht einer Letalitätsrate von 4,4 Prozent (in Bezug auf die Zahl der gemeldeten Fälle). Deutschlandweit liegt sie bei 4,2 Prozent.

Corona im Märkischen Kreis: Durchschnittsalter der Verstorbenen ist 75 Jahre

Von den Verstorbenen sind laut Statistik des Kreises 16 männlich und 9 weiblich. Zwölf waren 80 Jahre und älter, 9 waren zwischen 60 und 79 Jahre alt und vier jünger. Der jüngste Todesfall war 39 Jahre, der älteste 97. Das statistische Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei 75 Jahren.

Drei der Corona-Toten starben in ihrer Wohnung, 18 in einer Klinik im Märkischen Kreis und vier in einer Klinik außerhalb des Märkischen Kreises. Im Klinikum Lüdenscheid starben elf Patienten - nicht alle kamen aus dem Märkischen Kreis.

Update 6. Mai, 9.11 Uhr: Bis Ende August dürfen nach derzeitiger Lage in NRW coronabedingt keine Großveranstaltungen durchgeführt werden. Das Balver Stadtfest am zweiten September-Wochenende hätte also vielleicht stattfinden können. Doch das wird es nicht - aus diesen Gründen.

Coronavirus im MK: Das war die Lage am Dienstag (5. Mai)

Update 5. Mai, 17.51 Uhr: Für viele Schwangere ist die Corona-Krise schwierig. Sie haben Angst, sich bei der Geburt im Krankenhaus mit dem Coronavirus zu infizieren und wollen die Krankenhäuser so schnell wie möglich verlassen. Das stellt Hebamme Kirsten ten Kate aus Altena fest.

Update 15.21 Uhr: Am Montag haben die Gesundheitsdienste 70 Personen getestet; davon 27 an der Drive-In-Station in Iserlohn und 30 in Lüdenscheid. Bei Hausbesuchen wurden Abstriche bei 13 Personen genommen.

Update 11.31 Uhr: In Verbindung mit dem Coronavirus sind drei weitere Todesopfer zu beklagen. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreis meldet 162 derzeit mit dem Coronavirus Infizierte und 194 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer aus Meinerzhagen (Jahrgang 1970 und 1940) und einen 39-jährigen Mann aus Altena. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Märkischen Kreis auf 25.

Laut Gesundheitsamt des Märkischen Kreises sind derzeit 162 Personen mit dem Coronavirus erkrankt, Nur noch 194 Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Zehn Corona-Patienten und 161 Kontaktpersonen konnten am Montag aus der Quarantäne entlassen werden.

Corona im MK: Erstmals seit sechs Wochen keine Neu-Infektion

Es gab erstmals seit dem 12. März keine einzige Neu-Infektion.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 564 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. 114 Personen wurden bisher stationär behandelt, davon 11 Patienten beatmet. 377 Patienten gelten als genesen.

Stand Montag, 4. Mai, 18 Uhr: Nun ist auch der erste Bürger aus Altena in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das berichtet Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein (CDU) am Montagabend im Hauptausschuss und zeigte sich "tief betroffen". Er habe der Familie des Mannes mittleren Alters, der im Laufe des Montags gestorben sei, bereits kondoliert. Der Altenaer hinterlässt eine Ehefrau und mehrere Kinder.

Klinikum Lüdenscheid: Weniger Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Update 17.16 Uhr: In den Märkischen Kliniken ging die Zahl der behandelten Covid-19-Patienten weiter zurück. Im Klinikum Lüdenscheid wurden am Montag von den zehn Betroffenen noch vier intensivmedizinisch betreut.

Unter den genesenen Covid-19-Infizierten ist auch ein 63-jähriger Mann aus den Niederlanden, der am 8. April mit dem Rettungshubschrauber aus Veldhoven nach Lüdenscheid gebracht worden war und seitdem dort versorgt wurde. Am vergangenen Freitag trat der Mann nun geheilt die Heimreise an.

Bereits am 24. April war eine zweite holländische Patientin als genesen entlassen worden. Die 51-Jährige, die zu Beginn beatmet werden musste, war ebenso wie der 63-Jährige auf Vermittlung der Landesregierung und der Uni Münster nach Lüdenscheid gekommen.

Update Montag, 4. Mai, 11.37 Uhr: Die Zahl der bestätigten Neu-Infektionen mit dem Coronavirus geht extrem zurück. In den zurückliegenden vier Tagen (seit 30.4.) wurden nur sieben neue Fälle im Kreis bestätigt. Am Montag war es nur noch einer - in Iserlohn.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet am Montagmorgen 175 Personen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind.

Nur eine neue labortechnisch-bestätigte Corona-Infektion verzeichnet das Kreisgesundheitsamt seit gestern. Insgesamt nimmt die Zahl der aktuell Infizierten ab: 175 Erkrankte und 355 Kontaktpersonen stehen kreisweit unter Quarantäne.

Vier Corona-Patienten konnten am Sonntag als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 564 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. 113 Personen wurden bisher stationär behandelt, davon elf Patienten beatmet. 367 Patienten gelten als genesen. 22 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Stand 3. Mai 2020, 18 Uhr: Auch in Corona-Zeiten muss niemand im Lüdenscheider Hospiz oder in den Altenheimen alleine sterben. Dafür sorgen die Mitarbeiter.

Update 17.30 Uhr: Erhebliche Folgen hat die Corona-Pandemie für einen wichtigen Gerichtsprozess: Es geht um den Schandfleck in Altena, die Bauruine der Fritz-Berg-Stiftung. Diese klagt auf Schadensersatz wegen erheblicher Baumängel. Nun muss der Prozessbeginn bereits das zweite Mal verschoben werden.

Update, 15.20 Uhr: Nach der Sportklinik Hellersen musste auch die zweite Lüdenscheider Fachklinik im April für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit anmelden.

Coronavirus im MK: Zahl der Infizierten sinkt

Update, 12 Uhr: Gute Nachrichten für den Märkischen Kreis: Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten ist auf 178 Personen gesunken. Das teilt der Märkische Kreis am Sonntagmittag mit. "Zuhause bleiben, Abstand halten und die Hygieneregeln zeigen ihre Wirkung", heißt es weiter.

Seit dem 1. Mai meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises sechs neue labortechnisch-bestätigte Corona-Infektionen. Insgesamt nimmt die Zahl der aktuell Infizierten ab: 178 Erkrankte und 345 Kontaktpersonen stehen kreisweit unter Quarantäne. Damit sind aktuell 22 Personen weniger an Covid-19 erkrankt als noch am vergangenen Donnerstag.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 563 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. 113 Personen wurden bisher stationär behandelt, davon 11 Patienten beatmet. 363 Patienten gelten als genesen. 22 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Update, 9.12 Uhr: Die Pläne der Politik, Mitte Mai auch die Gastronomiebetriebe und Ende Mai die Hotels wieder öffnen zu lassen, sorgen für Erleichterung bei vielen Betreibern auch im Märkischen Kreis. Allerdings trüben fehlende Richtlinien vor allem in den Hotelbetrieben die Vorfreude.

Coronavirus im MK: Erste Gottesdienste geplant

Update, 16.45 Uhr: Dieses Wochenende finden die ersten Gottesdienste in Altena statt - allerdings erstmal nur evangelische. Weil vielen Gläubigen der Gesang fehlt, wollten die Gemeinden Evingsen und Dahle Gottesdienst unter freiem Himmel feiern, dürfen sie aber nicht. Nun gibt's Kritik am Schutzkonzept.

Update, 15.30 Uhr: Großen Wirbel gab es in Altena, nachdem dort der Wohnmobilstellplatz - als einer der ganz wenigen in Deutschland - noch offen war. Das sorgte für heftige Kritik, die Stadt schloss den Platz. Ein Experte erklärt, warum es so viele Camper in die Burgstadt zog.

Update, 12.02 Uhr: Christina Höner wartet auf ihr erstes Kind – einen Jungen. „Termin war am Sonntag“, erzählt sie und klingt ziemlich entspannt. Überhaupt lässt sich Höner nicht von den Einschränkungen, die die Pandemie derzeit mit sich bringt, einschüchtern. „Ich kann es ja nicht ändern“, sagt sie. Und: „Es trifft ja alle gleich.“

Update, Samstag, 2. Mai, 10.09 Uhr: Nach dem Abflachen der Infektionskurve soll in den Kliniken die schrittweise Rückkehr in den Normalbetrieb möglich werden. Die Märkischen Kliniken haben dazu ein mehrstufiges Konzept erarbeitet.

Corona im MK: Großer Traum geplatzt, Sorgen ums Geld

Update, 18.01 Uhr: Sie sind sehr schwer krank, die sieben jungen Menschen aus Lüdenscheid und Umgebung. Und sie haben einen großen Traum: Einmal wollen sie New York sehen. Doch aus der Reise wird vorerst nichts.

Update, 17.23 Uhr: Die Sorgen um die Gesundheit sind in der Corona-Krise eine Sache. Die Sorgen ums Geld eine ganz andere. Immer mehr Immobilienbesitzer im Märkischen Kreis geraten in Finanz-Not und setzen ihre Raten aus.

Update, 12.10 Uhr: Sprit und Heizöl sind im Zuge der Corona-Pandemie auch im MK extrem billig. Der Preis für einen Liter Diesel liegt unter einem Euro, doch kaum einer tankt.

Corona im MK: Wer es drauf anlegt, isst am 1. Mai die teuerste Bratwurst seines Lebens

Update, Freitag, 9.35 Uhr: Wer es darauf anlegt, kann am 1. Mai die teuerste Bratwurst seines Lebens essen. Jedenfalls dann, wenn er sich nicht an die Spielregeln hält und ihm das Ordnungsamt auf die Schliche kommt. Corona macht's möglich.

Update 21.28 Uhr: Für den schrittweisen Neustart des Unterrichts ab dem 7. Mai sind die Grundschulen in Plettenberg und Herscheid gut vorbereitet, auch wenn sie eigentlich mit einem anderen Konzept gerechnet hatten. Die bereits gemachten Planungen müssen nun angepasst werden.

Corona im MK: Sieben Neu-Infizierte seit Mittwoch

Update 20.48 Uhr: Die Zahl der im Klinikum Lüdenscheid verstorbenen Covid-19-Patienten hat sich seit der vergangenen Woche auf acht erhöht. Der jetzt gestorbene und vom Märkischen Kreis als 22. Corona-Toter gemeldete Lüdenscheider war allerdings nicht darunter, teilte eine Sprecherin mit.

Auf der Corona-Station in Lüdenscheid werden die meisten schweren Verläufe im Märkischen Kreis behandelt. Häufig werden schwer erkrankte Patienten aus den umliegenden Krankenhäusern nach Lüdenscheid verlegt.

Seit Mittwoch verzeichnete das Kreisgesundheitsamt sieben Neu-Infizierte im Märkischen Kreis – und zwar in Altena (1), Hemer (1), Iserlohn (2) und Menden (3).

Update 16.20 Uhr: Mehr als 3 000 Unternehmen im Märkischen Kreis nutzen in der Corona-Krise das Instrument der Kurzarbeit, um Mitarbeiter zu halten und Umsatzeinbußen auszugleichen. Jetzt veröffentlichte die Agentur für Arbeit erstmals Zahlen für den Kreis. Die Dimension ist riesig.

Corona im MK: Ausbreitung jetzt langsamer

Update 15.53 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus im Märkischen Kreis wurde verlangsamt. Die Verdopplungszeit lag im Märkischen Kreis zuletzt am 27. April bei 20 Tagen. Bis Anfang des Monats hatte sich die Zahl der Infizierten noch nahezu alle fünf Tage verdoppelt.

Update 11.52 Uhr: In Lüdenscheid gibt es den dritten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein Mann aus Lüdenscheid (Jahrgang 1944) starb. Es ist der 22. Corona-Tote im Märkischen Kreis.

Seit gestern verzeichnet das Kreisgesundheitsamt sieben Neu-Infizierte im Märkischen Kreis. 335 Personen sind genesen. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet aktuell 200 Infizierte und 340 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 557 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. 103 Personen wurden bisher stationär behandelt, davon 9 Patienten beatmet. 335 Patienten gelten als genesen.

Update Donnerstag 11.10 Uhr: Bund und Länder diskutieren gerade über weitere Schritte in der Corona-Krise. Ein großes Thema: Wie geht es in den Schulen und Kitas weiter? Die Verantwortlichen der Kitas in Altena und Nachrodt sind sich einig: Es wird ein sehr langer Weg, bis in den Kitas wieder Normalbetrieb möglich sein wird.

Update 19.46 Uhr: Insgesamt stellen alle Krankenhäuser im Märkischen Kreis nach aktuellen Angaben des Divi-Intensivregisters derzeit 139 Intensivbetten bereit. Davon waren am Mittwoch noch 52 (37 Prozent) frei.

Auf den Intensivstationen in den MK-Krankenhäusern liegen 18 mit dem Coronavirus infizierte Patienten, weitere 69 Intensivbettenplätze sind durch nicht infizierte Erkrankte belegt. Im Klinikum Lüdenscheid wurden am Mittwoch 14 Covid-19-Patienten behandelt, davon sieben auf der Intensivstation.

+ Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im MK ist erneut deutlich gestiegen (Symbolbild). © picture alliance/Felix Kästle/dpa Während in den Krankenhäusern in Plettenberg, Lüdenscheid, Werdohl und Hemer sowie im Evangelischen Krankenhaus Bethanien in Iserlohn noch ausreichend Intensivbetten verfügbar sind, ist die Lage im St. Vincenz Krankenhaus in Menden ("begrenzt verfügbar") derzeit angespannt. Das St. Elisabeth-Hospital in Iserlohn meldet sogar „ausgelastet“ und stellt die Divi-Ampel auf Rot. Damit gehört das katholische Krankenhaus zu den sechs Prozent der Kliniken in Deutschland, die derzeit keine Intensivpatienten mehr aufnehmen.

Corona im MK: Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Update 12.40 Uhr: Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist im Märkischen Kreis ein weiterer Todesfall zu beklagen. Ein 75-jähriger Mann aus Lüdenscheid starb. Es ist der zweite Corona-Tote in Lüdenscheid und der 21. im Märkischen Kreis.

Seit Dienstag konnten 40 Personen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell befinden sich 200 Infizierte und 414 Kontaktpersonen in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 550 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. 329 Patienten gelten davon als genesen.

12 Neu-Infektionen gab es in Altena (1), Iserlohn (2), Lüdenscheid (4), Menden (4), Plettenberg (1). 101 Personen wurden bisher stationär behandelt, davon 9 Patienten beatmet.

Update Mittwoch, 29. April, 10.56 Uhr: In stationärer Behandlung befinden sich nach Angaben des Märkischen Kreises „derzeit 95 Personen“, darunter neun Beatmungspatienten. Bezogen auf die Zahl der aktuell Infizierten würde das jedoch bedeuten, dass fast jeder zweite Corona-Infizierte – 95 von 202 – im Krankenhaus ist. Auf Nachfrage erklärte Kreissprecherin Ursula Erkens, dass diese Angabe nicht stimmt.

Vielmehr wurde die Zahl der stationär aufgenommenen Covid-19-Patienten seit Ausbruch der Pandemie fortlaufend addiert. Richtig wäre daher die Aussage, dass von 537 laborbestätigten Corona-Fällen 95 stationär behandelt wurden oder werden (17,7 Prozent). Erst in der kommenden Woche kann der Märkische Kreis nach einem Software-Update auch mitteilen, wie viele Infizierte tatsächlich derzeit im Krankenhaus sind.

Stand Dienstag, 19.05 Uhr: Am Montag haben die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises 101 Personen auf das Coronavirus getestet; davon 33 an der Drive-In-Station in Iserlohn und 43 in Lüdenscheid. Bei Hausbesuchen wurden Abstriche bei 24 Personen genommen; eine Person wurde nicht zuhause angetroffen.

Update, 16.46 Uhr: Das Ergebnis ihres Corona-Tests können Betroffene im Märkischen Kreis ab sofort direkt auf ihr Smartphone erhalten.

Update 16.07 Uhr: Neun Neu-Infektionen meldete der Märkische Kreis am Dienstag. Infizierte gab es in Lüdenscheid (3), Menden (3), Schalksmühle (1), Iserlohn (1) und Hemer (1).

Corona im MK: 20. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Update 12.10 Uhr: Einen weiteren Todesfall aus Iserlohn meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises. Der 86-Jährige starb in einer Klinik in Wuppertal im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Aktuell sind 202 Infizierte und 454 Kontaktpersonen in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 537 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle.

In stationärer Behandlung befinden sich derzeit 95 Personen. Beatmet werden davon 9 Patienten.

Update Dienstag, 28. April, 10.17 Uhr: Die Maskenpflicht ist für Hörgeschädigte oder Gehörlose eine zusätzliche Barriere in ihrer alltäglichen Kommunikation. Warum gerade das Lippenlesen für die Hörgeschädigten so wichtig ist und was Betroffene aus Plettenberg für eine Lösung vorschlagen, gibt es hier zu lesen...

Stand Montag, 27. April, 15.29 Uhr: Auffallend an den aktuellen Meldungen ist die hohe Zahl der Neuinfektionen im kleinen Neuenrade. Dort hat sich die Zahl der Infizierten innerhalb eines Tages von drei auf neun verdreifacht. Auf Nachfrage erklärte Kreissprecherin Ursula Erkens, dass es sich bei den sechs neuen Infizierten um Mitglieder einer Familie handelt.

Nach Angaben eines Betroffenen sind zudem zwei weitere Familienmitglieder infiziert. Eine Familienfeier - wie zunächst gemeldet - habe nicht stattgefunden, lediglich ein kurzer Besuch. Ein durchgeführter Corona-Test verlief am vergangenen Dienstag positiv. Daraufhin ließen sich weitere Familienmitglieder am Freitag testen, auch dabei gab es drei positive Nachweise auf das Virus. Allen Infizierten zeigten keine Symptome, sagte ein Betroffener.

Corona im MK: Kurve der Infektionen steigt leicht an

Update 11.54 Uhr: Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet aktuell 193 Corona-Infizierte im Märkischen Kreis. Die zahl der Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 529. 317 Personen gelten davon inzwischen als genesen.

540 Personen stehen als Kontaktpersonen unter Quarantäne. Seit Sonntag zeigt die Kurve der Corona-Fälle mit zwölf Neuinfizierten leicht nach oben. Neue Fälle wurden gemeldet aus Neuenrade (6), Hemer (2), Iserlohn (2), Menden (1) und Plettenberg (1).

In stationärer Behandlung befinden sich 92 Personen. Beatmet werden davon 8 Patienten. Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gab es bisher 19 Todesopfer.

Update 11.14 Uhr: Zwischen Freitag und Sonntag meldete der Märkische Kreis 19 Neu-Infektionen. Sie verteilen sich auf zehn Städte und Gemeinden im Kreis. Laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gab es in Balve (1), Halver (1), Hemer (2), Iserlohn (3), Kierspe (1), Lüdenscheid (2), Meinerzhagen (1), Menden (3), Plettenberg (4) und Werdohl (1).

Update, 9.25 Uhr: Kiffer-Treffen, Party im Auto und Freizeit-Kick auf dem Bolzplatz:48 Einsätze mit Corona-Bezug zählte die Polizei am vergangenen Wochenende im Kreis.

Update Montag 9.15 Uhr: Die Maskenpflicht gilt ab heute beim Einkaufen, in Bussen und Bahnen. Besonders froh darüber ist Gudrun Fingerhut aus Altena. Für sie ist die Maskenpflicht lebenswichtig.

Update, 18 Uhr: Produkte dieser Lüdenscheider Firma aktuell schwer begehrt.Es gibt sogar bereits Hamsterkäufe aus China.

Update, 16.15 Uhr: Ab Montag dürfen in NRW auch größere Einzelhändler öffnen. Eine Möglichkeit, von der in Lüdenscheid nicht alle Gebrauch machen werden. Wir geben eine vorläufige Übersicht.

Update, 13.36 Uhr: Die Frisöre im MK erwarten ab dem 4. Mai einen Mega-Andrang. Diese Dinge sollten Kunden vor dem Friseurbesuch wissen.

Corona im MK: 19. Corona-Toter ist ein Mann aus Halver

Update, 12.43 Uhr: Das Coronavirus hat nach einer Mitteilung des Kreises ein weiteres Todesopfer im MK gefordert. Wie das Gesundheitsamt meldet, starb ein 69-jähriger Halveraner im Zusammenhang mit Covid-19. "Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 19", heißt es weiter.

Die Anzahl der Erkrankten ist demnach weiter leicht zurückgegangen: 185 an Covid-19 Infizierte sind aktuell beim Gesundheitsamt registriert. 529 Personen befinden sich noch in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 517 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. 313 sind inzwischen wieder gesund. In stationärer Behandlung befinden sich 92 Personen. Beatmet werden davon 8 Patienten.

Update, 26. April, 9.35 Uhr: Für Drogenabhängige hat der Lockdown in der Corona-Krise weitreichende Folgen. Auch wenn zunächst nur die Beschaffung schwieriger wird.

Update, 19 Uhr: Fahrstunde mit Mundschutz, Lenkrad wird desinfiziert: Unter hohen Schutzauflagen öffnen die Fahrschulen im Lennetal wieder. Ein Fahrlehrer aus Altena weist auf ein Kuriosum hin: Nicht alle Fahrschulen im Land dürfen einfach wieder öffnen. Dafür müssen die Betreiber Anträge stellen. Er kritisiert, dass das den Wettbewerb verzerre.

Coronavius im MK: Hoteliers kämpfen ums Überleben

Update, 18 Uhr: Paula M. (Name geändert) versteht die Welt nicht mehr. Weil sie Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte und als Verdachtsfall geführt wird, steht sie unter strenger häuslicher Quarantäne. Sie darf nicht einkaufen, muss aber zur Arbeit.

Update, 15.43 Uhr: Die Hoteliers im Märkischen Kreis kämpfen ums nackte Überleben. Die „Corona-Katastrophe“ lässt die Umsätze schrumpfen. Die Betreiber haben kein Verständnis, warum gerade sie so stark eingeschränkt werden, während andere Dienstleister wieder öffnen dürfen.

Update, 12.25 Uhr: Arztbesuche für Menschen, die wegen einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus oder auch als Verdachtsfall unter Quarantäne stehen, sind schwierig, auch wenn sie keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigen. Jetzt gibt es im Märkischen Kreis eine Praxis nur für Corona-Patienten.

Update, Samstag, 25. April, 9.17 Uhr: Die Corona-Streife im MK rüstet auf - damit sich alle an den Mindestabstand halten.

Coronavirus im MK: 188 Menschen aktuell infiziert

Update 17.13 Uhr: Ab Montag, 27. April 2020, gelten in Nordrhein-Westfalen und damit auch in Lüdenscheid neue Regelungen für das Tragen von Masken. Das sind sie - es gibt aber auch Ausnahmen.

Update 13.55 Uhr: Das Wetter bleibt sonnig und trocken. Und die Waldbrandgefahr steigt weiter. Das bereitet der Feuerwehr und den Förstern Sorgen. Im Wald rund um Nachrodt-Wiblingwerde verschärft die durch die Corona-Krise steigende Zahl an Spaziergängern die Gefahr noch erheblich - aus einem besonderen Grund.

Update 13.05 Uhr: Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet aktuell 188 Corona-Infizierte im Märkischen Kreis. 500 Personen stehen als Kontaktpersonen unter Quarantäne. 16 Corona-Patienten und 94 Kontaktpersonen konnten seit gestern aus der Quarantäne entlassen werden.

14 Neu-Infektionen kamen am Freitag hinzu - und zwar in Hemer (2), Iserlohn (3), Kierspe (1), Meinerzhagen (5), Menden (1), Neuenrade (1) und Plettenberg. In Lüdenscheid (-2 Fälle) und Halver (-1 Fall) wurde die Corona-Statistik bereinigt.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis nun 498 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. Als genesen gelten insgesamt 292 Personen. In stationärer Behandlung befinden sich 87 Personen. Beatmet werden davon 8 Patienten. 18 Personen im Märkischen Kreis sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

Update 12.24 Uhr: Die Maskenpflicht ab Montag wirft viele Fragen auf - wie soll sie in der Praxis konkret umgesetzt werden? Und welche Folgen hat ein Verstoß? Wir geben einen Überblick.

Update Freitag, 24. April, 9.26 Uhr: Um noch mehr über die Todesursachen von Covid-19-Patienten zu erfahren, hat das Klinikum Lüdenscheid bislang alle auf der Corona-Intensivstation verstorbenen Covid-19-Infizierte auch obduziert. Das teilte eine Kliniksprecherin auch Anfrage mit. Insgesamt sechs Menschen starben bislang. Alle waren über 70 Jahre alt. Die Angehörigen mussten einer Obduktion zustimmen, in allen Fällen haben sie das getan. Zuvor hatte Professor Dr. Johannes Friemann, Leiter der Pathologie am Klinikum Lüdenscheid, öffentlich dafür plädiert, alle Covid-19-Opfer zu obduzieren.

Privatdozent Dr. Karl-Josef Franke ist Direktor der Klinik für Pneumologie, Internistische Intensivmedizin, Infektiologie und Schlafmedizin am Klinikum Lüdenscheid. Er sagt über die Obduktionen im eigenen Hause: "Das ist für uns extrem wichtig, aus den Ergebnissen der Obduktion zu lernen. Die schweren Verläufe sind bedingt durch die überreagierende Antwort unserer Abwehrmechanismen – und damit auch die Todesfälle. Wir sehen in der Lunge, aber auch in der Leber Organveränderungen, die teilweise durch das Virus selbst bedingt sind."

Stand Donnerstag, 23. April, 18.02 Uhr: Bevor am Freitag der nächste Wochenmarkt in Plettenberg stattfindet, äußert sich eine Plettenbergerin, die im Krankenhaus arbeitet, mit deutlichen Worten. Sie ist entsetzt über das Verhalten einiger hochbetagter Senioren, die sämtliche Sicherheitsvorschriften zu ignorieren scheinen. Sie sagt: "Ich habe einen richtigen Hals".

Update 17.28 Uhr: Die Maskenpflicht beschäftigt auch das Gut Sassenscheid in Wiblingwerde, wo chronisch suchtkranke Menschen leben. 40 Masken hat die Einrichtung vom Nachrodter Hilfsnetzwerk gespendet bekommen, doch die reichen nicht. Nun startet das Netzwerk einen besonderen Spendenaufruf.

Update 15.24 Uhr: Der 18. Todesfall im Märkischen Kreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist eine82-jährige Seniorin aus Menden. Sie starb im Klinikum Lüdenscheid. Es ist dort bereits der sechste Todesfall. Nicht alle stammten aus dem Märkischen Kreis.

+ Im Klinikum Lüdenscheid starb eine Covid-19-Patientin. © MZV Seit Ausbruch der Pandemie meldete der Märkische Kreis 487 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. Gestern ging die Zahl der Erkrankungen deutlich zurück. Aktuell sind noch 204 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind ungefähr so viele wie zuletzt am 8. April (206) und 92 weniger als beim bisherigen Höchststand von 296 am 13. April.

Corona im MK: 86 Infizierte werden wegen des Coronavirus im Krankenhaus behandelt

Mehr als 40 Personen wurden als gesund aus der Quarantäne entlassen. Als geheilt gelten 265 Personen. Zwölf Neu-Infektionen kamen hinzu. Infizierte wurden gemeldet aus Hemer (1), Iserlohn (1), Kierspe (2), Lüdenscheid (4), Menden (1), Neuenrade (2) und Plettenberg (1).

Im Krankenhaus werden derzeit 86 Personen behandelt. Beatmet werden davon acht Patienten. Aktuell befinden sich neben den 204 Infizierten auch noch 594 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Update 14.45 Uhr: Die Frisöre können sich kaum retten vor Terminanfragen, seitdem klar ist, dass sie ab 4. Mai wieder öffnen können. Das Telefon steht nicht still. Die Öffnung unter hohen Schutzauflagen fordert die Frisöre aber auch ganz schön, wie die Frisöre aus Altena berichten. Stichwort: Mundschutz und Einmalumhänge

Update Donnerstag, 23. April, 9.47 Uhr: Erstmals durfte ein Kamerateam auf der Corona-Intensivstation im Klinikum Lüdenscheid drehen. Entstanden sind Szenen, die nahe gehen und einen Eindruck davon vermitteln, vor welche Herausforderungen das Coronavirus die Mitarbeiter stellt.

Stand Mittwoch, 22. April, 19 Uhr: Auch die Jugendherbergen im MK sind schwer von der Corona-Krise betroffen. Ihre Existenzen sind bedroht

Update 18.30 Uhr: Schon vor der nun beschlossenen Maskenpflicht hatte die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde das Tragen einer Maske zur Pflicht erklärt - und zwar für Kommunalpolitiker und Gäste bei einer Ratssitzung der besonderen Art.

Update 18.09 Uhr: Im Klinikum Lüdenscheid wurden am Mittwoch 17 Covid-19-Patienten behandelt, elf von ihnen intensivmedizinisch.

Update 16.50 Uhr: Am Dienstag haben die Gesundheitsdienste 174 Personen getestet; davon 26 an der Drive-In-Station in Iserlohn und 39 in Lüdenscheid. Bei Hausbesuchen wurden Abstriche bei 109 Personen genommen; zwei Personen wurden nicht angetroffen.

Update 14.28 Uhr: Im Märkischen Kreis ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Die Zahl der Toten, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, erhöhte sich auf 17. Wie der Kreis mitteilte, verstarb eine 58-jährige Frau aus Menden.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet aktuell 477 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie. Aktuell sind 224 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 236 Patienten wurden gesund aus der Quarantäne entlassen.

Erstmals ist die Zahl der Genesenen damit höher als die Zahl der aktuell Infizierten. Dies ist auch damit zu erklären, dass die Erkrankungen in der Regel 14 Tage andauern - die Zahl der aktuell Infizierten sich also nur auf einen vergleichsweise kleinen Zeitraum bezieht. Die Zahl der Genesenen wird dagegen seit Mitte März fortlaufend addiert - ebenso wie die Gesamtzahl der Corona-Fälle.

Coronavirus im MK: Neu-Infektionen in Iserlohn, Menden und Plettenberg

Neue Infektionen wurden gemeldet aus Halver (4), Iserlohn (2), Kierspe (1), Meinerzhagen (2), Menden (4), und Plettenberg (3). In stationärer Behandlung befinden sich derzeit 85 Personen. Nach Angaben des Märkischen Kreises werden davon acht Patienten künstlich beatmet.

Update 10.10 Uhr: Die Lüdenscheider CDU fordert im Kampf gegen das Coronavirus eine kommunale Maskenpflicht. Ein entsprechender Vorschlag liegt auf dem Tisch. Ab Montag soll sie gelten.

Update 9.45 Uhr: Nach Siegen und Olpe bekommt nun auch der Märkische Kreis ein Behandlungszentrum für Corona-Patienten. Es entsteht in einer ehemaligen Hausmeister-Wohnung der Sportklinik Hellersen an der Hardenbergstraße in Lüdenscheid, weit entfernt vom regulären Klinikbetrieb der Fachklinik. Bereits am Donnerstag soll das neue Behandlungszentrum seine Arbeit aufnehmen.

Update Mittwoch, 22. März, 9.30 Uhr: Plettenberger Einzelhändler freuen sich über Neustart in der Coranakrise.

+ Corona-Welle: In den Märkischen Kliniken werden mehrere Intensivpatienten behandelt (Symbolbild). © dpa-avis Stand 16.25 Uhr: Der Märkische Kreis hat am Dienstag seine Statistik zu den Corona-Fällen bereinigt. Dadurch sinkt die Zahl der Infizierten deutlich, die Zahl der Todesfälle bleibt mit 16 unverändert.

Wie der Kreis mitteilte, wurde das Kreisgesundheitsamt aufgrund eines Landes-Erlasses zur Vereinheitlichung des Meldegeschehens aufgefordert, die Berichterstattung zu den Coronavirus-Fallzahlen zu ändern. Sie sind mit den vorherigen Zahlen nur bedingt vergleichbar.

Als Beispiel nannte Kreissprecherin Ursula Erkens, dass ein Infizierter erst in der Statistik auftaucht, wenn die Bescheinigung des Labors über den positiven Test schriftlich vorliegt. Bislang sei es aber so gewesen, dass der Hausarzt, der den Test veranlasst hat, sich unmittelbar telefonisch gemeldet habe, damit das Gesundheitsamt die Quarantäne-Verfügung sofort erlassen kann.

Zahl der Fälle seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sinkt deutlich

Diese Person tauchte in diesem Moment schon in der Statistik auf, auch wenn die schriftliche Bestätigung erst Tage später beim Märkischen Kreis einging. "Wir gehen davon aus, dass viele der Infizierten, die wir jetzt aus der Statistik gestrichen haben, in einigen Tagen dort wieder auftauchen", erklärte Erkens.

Nach der Bereinigung der Statistik meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises jetzt insgesamt 463 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie (Vortag: 485). Als geheilt gelten 222 Personen. Derzeit befinden sich nach Angaben des Gesundheitsamts 225 Infizierte und 838 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Update 15 Uhr: Nun hat es auch die Stadtverwaltung in Altena getroffen: Ein Mitarbeiter ist mit dem Coronavirus infiziert. Das hat Folgen für die Arbeit im Rathaus.

Update 10.27 Uhr: Das Kreisgesundheitsamt des Märkischen Kreises hatte am Montag Kenntnis von vier Altenheime, in denen Bewohner mit dem Coronavirus infiziert sind, und drei Einrichtungen, in denen Beschäftigte infiziert sind. "Wenn wir einen Verdachtsfall haben, dann testen wir Bewohner und Personal in einer solchen Senioreneinrichtung flächendeckend, es sei denn, es gibt räumlich klar voneinander abgegrenzte Wohnbereiche, und auch das Personal ist nur für einen Wohnbereich verantwortlich", erklärte Volker Schmidt, Fachbereichsleiter Infektionsschutz beim Märkischen Kreis im Gespräch mit unserer Zeitung: "Alten- und Pflegeheime sind unsere Achillesferse im Infektionsgeschehen. Daher liegt darauf ein besonderer Fokus."

Dienstag, 9.25 Uhr: Stress gibt es wegen der Corona-Krise beim TuS Nachrodt. Einige Mitglieder der Schwimmabteilung haben die Beiträge zurückgebucht, weil kein Sport stattfindet. Der Vorsitzende ist empört.

Stand Montag, 20. April, 18.50 Uhr: Im Klinikum Lüdenscheid wurden am Montag 16 Covid-19-Patienten behandelt, davon zehn intensivmedizinisch. Nur noch ein Mitarbeiter des Klinikums befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Am Montag konkretisierten die Märkischen Kliniken ihre Planungen für eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb, der auch die Durchführung von elektiven Operationen vorsieht. Nach den Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums müssten rund 20 Prozent der Intensiv-Kapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten freigehalten werden.

Kritische Situation in Krankenhäusern, weil Schlaganfall-Patienten zu spät in die Klinik kommen

Immer häufiger komme es zu „sehr kritischen Situationen, beispielsweise bei Herzinfarkten oder Schlaganfällen, weil die Klinik zu spät aufgesucht wird“, heißt es zudem in einem Schreiben an die Mitarbeiter. Der Grund: Viele Patienten seien durch die Corona-Krise stark verunsichert und haben derzeit Angst, sich bei einem Klinikaufenthalt mit der Lungenerkrankung Covid-19 zu infizieren.

18.45 Uhr: Neu-Infektionen wurden am Montag aus folgenden Städten gemeldet: Balve (1), Halver (2), Iserlohn (1), Kierspe (1), Lüdenscheid (1), Meinerzhagen (1), Menden (2) und Plettenberg (2).

Update 15.10 Uhr: Völlig eskaliert ist ein Streit unter Spaziergängern an der Fuelbecke-Talsperre in Altena. Auslöser war Ärger wegen fehlenden Abstands - und dann kamen sich die Kontrahenten doch viel zu nah. Es flogen Fäuste.

Update 14.18 Uhr: Elf Neu-Infektionen, aber auch elf genesene Coronavirus-Infizierte meldete am Montag das Kreisgesundheitsamt. Glücklicherweise gab es am Montag keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Corona-Fälle stieg auf 485.

Coronavirus im MK: 80 von 267 Covid-19-Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten bleibt bei 267 konstant. 11 Neuerkrankungen kamen über das Wochenende hinzu und 11 Personen wurden als gesund aus der Quarantäne entlassen. In stationärer Behandlung befinden sich derzeit 80 Personen, davon 9 außerhalb des Märkischen Kreises.

In häuslicher Quarantäne befinden sich zudem 893 Kontaktpersonen - genau so viel wie am Vortag.

Update 12.19 Uhr: Die Letalitätsrate gibt die Zahl der Verstorbenen je 100 gemeldete Infektionen an. Im Märkischen Kreis liegt sie mit 3,3 Toten etwas höher als im Landesschnitt (2,97 Prozent). Unter den 16 Corona-Toten sind neun Männer und sieben Frauen. Nur ein Opfer war jünger als 60 Jahre. Die älteste Verstorbene war 98 Jahre alt.

Im Märkischen Kreis liegt der Altersschnitt aktuell – bei kleiner Fallzahl – bei 77 Jahren. Deutschlandweit ist der durchschnittliche Corona-Tote 80 Jahre alt.

Update 10.12 Uhr: Auf Anfrage teilte der Märkische Kreis die Zahl der Grippe-Erkrankungen mit. Demnach gab es seit Jahresbeginn 506 laborbestätigte Influenza-Fälle im MK, darunter ein Todesfall im Februar. Im April waren es nur zwei. 2019 wurden zwischen Januar und April 618 Fälle bestätigt, davon 41 im April. Grippe-Tote gab es 2019 im besagten Zeitraum nicht.

Die Influenza ist meldepflichtig. Sie kann ebenso schwere Verläufe haben wie Covid-19, ist aber besser therapierbar. Zudem gibt es einen Impfstoff.

Update, 10.00 Uhr: Nun ist auch die Plettenbergs größte und beliebteste Veranstaltung abgesagt: der P-Weg-Marathon. Und das, obwohl das Event erst Anfang September stattfinden sollte und damit nicht in den Zeitraum für das Verbot von Großveranstaltungen fällt. Das sind die Gründe für die Absage.

Update, 18.31 Uhr: Dr. Uwe Allmann nennt im Interview mit unserer Redaktion die dramatischen Folgen der Coronakrise für das AquaMagis in Plettenberg.

Update, 17.00 Uhr: Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen erwartet die MVG ab morgen wieder mehr Fahrgäste. So passt sie ihren Fahrplan an.

Update, 16.05 Uhr: Elisabeth Minner, Leiterin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Plettenberg äußert sich so zur Umsetzung des Landeserlasses für Schulen in NRW. Das Interview gibt es hier.

Update 15.10 Uhr: Wann kommt der Tag X und wie wird dann der Unterricht ablaufen? Die Planungen in den Herscheider Grundschulen gestalten sich schwierig. Wegen der Coronakrise ist weiterhin nur eine Notbetreuung möglich – vorerst.

Coronavirus im MK: Das sind die aktuellen Zahlen

Update 12.16 Uhr: Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, hat sich seit Freitag auf 16 erhöht. Eine 90-jährige Frau aus Plettenberg und eine 86 Jahre alte Frau aus Iserlohn sind am oder mit Covid-19 verstorben.

Insgesamt 43 Neu-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt - die meisten davon in Menden (13). Weitere neue Fälle gab es in Lüdenscheid (7), Meinerzhagen (6), Iserlohn (7), Plettenberg (6), Hemer (2), Halver (1) und Kierspe (1). Seit dem Ausbruch der Pandemie registrierte das Gesundheitsamt 474 Corona-Infizierte insgesamt. Die Zahl der Genesenen erhöhte sich um 21 auf 191. Dadurch gelten als aktuell infiziert noch 267 Personen aus dem Märkischen Kreis.

Leicht zurückgegangen ist die Anzahl der Menschen, die sich in stationärer Behandlung befinden. Deren Zahl ist jetzt 73, vier weniger als noch Ende vergangener Woche. Außerhalb des Kreises werden davon neun Personen im Krankenhaus behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich 893.

Coronavirus im MK: Kein Kultrock in der Höhle

Update, 13.48 Uhr: Das beliebte German-Kultrock-Festival in der Balver Höhle, welches eigentlich am Samstag, 14. August, mit sechs Bands über die Bühne im Felsendom gehen sollte, musste Virus-bedingt verschoben werden. Neuer Termin ist Samstag, 15. August 2021, teilt Mit-Organisator Guido Simm mit.

Fünf der Bands haben bereits zugesagt, auch am neuen Datum mit von der Partie zu sein: Band of friends, Peter Pankas Jane, Birth control, Bröselmaschine sowie O'Phrenic.

Simm schließt seine auf Facebook veröffentlichte Mitteilung mit der Feststellung: "Wir warten stündlich auch auf die Zusage der Gruppe New Roses." Die Wiesbadener Truppe, welche bereits beim renommierten Wacken-Festival auftrat, sollte in diesem Jahr Topact der Veranstaltung sein. Bereits gekaufte Tickets behalten übrigens ihre Gültigkeit. Simm und sein Mitstreiter Klaus Walz erwarten, dass der Vorverkauf restlicher Eintrittskarten im August diesen Jahres beginnen kann.

Update, 11.02 Uhr: Geschlossene Türen und Hinweisschilder in den Schaufenstern, dass diese Ladenlokale aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind: Entlang der Wilhelmstraße in Lüdenscheid sind derzeit nur wenige Geschäfte geöffnet. Das wird sich Montag ändern. Ein Einzelhändler, der sich auf den Neustart vorbereitet, ist Björn Jäger vom Modehaus Strodel & Jäger.

Update, 19. April, 9.27 Uhr: 40 Mitarbeiter mehr arbeiten derzeit im Gesundheitsamt: Sie haben klare Prioritäten bei den Aufgaben und erleben nicht nur Positives.

Coronavirus im MK: Besondere Kirmes in Iserlohn

Update, 18 Uhr: Kirmes in Iserlohn! Zumindest ein bisschen. Eine Schausteller-Familie reagiert mit einer besonderen Aktion auf die Kontaktsperre.

Update, 17 Uhr: Urlaub ist verboten - auch Camping. Trotzdem tummeln sich Camper auf dem Wohnmobilstellplatz in Altena. Die Stadt sieht keine Veranlassung, ihn zu sperren.

Update, 16 Uhr: Nun steht fest, was mit dem Mittelaltermarkt passiert, zu dem jedes Jahr tausende Besucher nach Altena kommen. Auch die Zukunft des Schützenfests in Evingsen ist entschieden.

Coronavirus im MK: STL-Hof öffnet wieder

Update 13 Uhr: Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) wird seinen Recyclinghof wieder öffnen, der seit dem 23. März aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen ist - allerdings eingeschränkt und mit neuen Regeln.

Update 12 Uhr: Die Corona-Zwangspause ist vorbei: Das Schuhhaus Schöttler im Herscheider Ortskern hat ab dem 20. April wieder geöffnet. Inhaberin Karin Schröder erklärt den Kunden, auf welche Hygienevorschriften zu achten sind.

Coronavirus im MK: Arbeiterwohlfahrt mit besonderer Aktion

Update 10 Uhr: Das Coronavirus unterscheidet nicht zwischen arm und reich – doch der sogenannte Lockdown trifft die Schwachen deutlich stärker. Das weiß auch Susanne Berndt von der Arbeiterwohlfahrt in Meinerzhagen, die daher eine besondere Aktion ins Leben gerufen hat: den sogenannten Gabenzaun.

Update 9 Uhr: Die Lenneterrassen in Altena sind sehr beliebt. Doch die Bürger und Besucher halten sich dort nicht an die Abstandsregeln. Darum greift die Stadt nun konsequent durch.

Coronavirus im MK: Oktoberfest abgesagt

Update 19.39 Uhr: 1000 Besucher kamen jedes Jahr zum Plettenberger Oktoberfest in die Schützenhalle. Doch daraus wird diesmal nichts. Veranstalter Florian König hat die Party für September wegen der Corona-Pandemie nun offiziell abgesagt.

Update 17.45 Uhr: Im Klinikum Lüdenscheid werden aktuell 19 Covid-19-Patienten behandelt, elf davon auf der Intensivstation. Die Märkischen Kliniken erließen am Freitag zudem eine Maskenpflicht für alle Mitarbeiter im Patientenkontakt sowie für neu aufgenommene Patienten. Dafür werden wiederverwendbare Stoffmasken verteilt. Eine Großbestellung von Mund-Nasen-Schutz aus Stoff ist inzwischen eingetroffen, weitere Lieferungen sollen in der kommenden Woche folgen.

Coronavirus im MK: 205 Tests am Donnerstag

Update 17.13 Uhr: 205 Personen wurden vom Gesundheitsdienst des Kreises am Donnerstag getestet –38 am Drive-in in Iserlohn, 17 an der Station in Lüdenscheid. Der mobile Dienst führte 150 Abstriche durch. Die hohe Anzahl an Abstrichen ist auf eine Vielzahl von Vor-Ort-Tests in Seniorenheimen zurückzuführen, unter anderem in Herscheid. Dort war ein Senior positiv getestet worden.

Update 14.12 Uhr: In Lüdenscheid dürfen ab Montag fast alle Einzelhandels-Geschäfte wieder öffnen. Es gibt nur sehr, sehr wenige Ausnahmen. Auch die meisten Läden im Stern-Center erwarten ab Montag wieder Kunden - sogar die Gastronomiebetriebe.

Update 13.30 Uhr: Das Gesundheitsamt des Kreises meldet am Freitag zwei weitere Corona-Tote. Zwei weitere Männer sind mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben - Ein 80-jähriger Mann aus Halver und ein 76-Jähriger aus Menden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg im Märkischen Kreis auf 14.

Am Freitag wurden zehn Neu-Infektionen bekannt - und zwar aus Altena (1), Halver (1), Hemer (1), Iserlohn (5) und Menden (2). Die Zahl der labortechnisch bestätigten Corona-Fälle erhöhte sich damit auf 429 seit dem 28. Februar.

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen stieg auf 248. Das Kreisgesundheitsamt meldet zudem 169 inzwischen Genesene. Insgesamt 781 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Update 10.03 Uhr: Die Zahl der Corona-Toten hat sich am Donnerstag auf zwölf erhöht. Auf Anfrage teilte der Märkische Kreis mit, wie alt die Personen waren, als sie "an" oder "mit" dem Coronavirus starben, und woher sie kamen. Auch Angaben zum Geschlecht der Verstorbenen machte der Kreis.

Demnach sind unter den "Corona-Toten" sieben Männer und zwei Frauen. Im Durchschnitt sind die Verstorbenen deutschlandweit circa 82 Jahre alt. Im Märkischen Kreis liegt der Schnitt etwas darunter - derzeit bei nur einer geringen Fallzahl bei 77 Jahren.

Nur ein Corona-Toten war jünger als 60 Jahre. Die älteste Verstorbene war 98 Jahre alt. Das sind die bisherigen Opfer, die als Todesfall in der Corona-Statistik geführt werden:

Mann aus Lüdenscheid (Jahrgang 1947)

Frau aus Menden (Jahrgang 1922)

Frau aus Menden (Jg. 1932)

Frau aus Menden (Jg. 1940)

Mann aus Menden (Jg. 1950

Mann aus Menden (Jg. 1936)

Mann aus Meinerzhagen (Jg. 1946)

Frau aus Meinerzhagen (Jg. 1945)

Mann aus Iserlohn (Jg. 1963)

Mann aus Iserlohn (Jg. 1939)

Frau aus Halver (Jg. 1940)

Mann aus Kierspe (Jg. 1945).

Stand Donnerstag 19.03 Uhr: Die Zahl der Corona-Toten auf zwölf erhöht. Darunter sind auch zwei neu gemeldete Fälle. Ein Mann aus Lüdenscheid (Jahrgang 1947) und eine 98-jährige Frau aus Menden starben.

Update 17.46 Uhr: Unbekannte gaben sich im Märkischen Kreis an der Tür als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus und wollten Abstriche für Corona-Tests durchführen. Der Märkische Kreis warnt.

Update 16.04 Uhr: Nach der Umstellung der Statistik im Märkischen Kreis werden nun als Todesfälle alle Personen erfasst, die "an" oder "mit" dem Coronavirus gestorben sind. Zuvor hatte der Märkische Kreis nur die Fälle aufgeführt, bei denen eine Covid-19-Erkrankung todesursächlich gewesen ist. Dieses Vorgehen entsprach aber nicht den einheitlichen Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Es wurde nun geändert.

In der Folge hat sich die Zahl der Corona-Toten nun verdoppelt - von sechs am Vortag auf jetzt zwölf. Todesfälle werden nun gemeldet aus Menden (5), Meinerzhagen (2), Iserlohn (2), Kierspe (1), Halver (1), und erstmals auch aus Lüdenscheid (1).

Coronavirus im MK: Zahl der Neu-Infektionen steigt im Vergleich zum Vortag

Insgesamt wurden 33 Neu-Infektionen gemeldet. Sie verteilen sich auf die Städte und Gemeinden im Kreis wie folgt: Halver (1), Hemer (3), Herscheid (1), Iserlohn (8), Kierspe (1), Lüdenscheid (6), Meinerzhagen (2), Menden (8), Plettenberg (2) und Werdohl (1).

Seit dem 28. Februar gab es demnach 421 laborbestätigte Corona-Fälle im Kreis. Die Zahl der Genesenen erhöhte sich um 16 auf 169. Aktuell erkrankt sind 240 gemeldete Infizierte. Die Dunkelziffer ist deutlich höher.

Stationär behandelt werden inzwischen 74 Patienten, davon acht außerhalb des Kreises. Das sind 13 mehr als am Vortag. Aktuell unter Quarantäne stehen neben den 240 Infizierten noch 699 Kontaktpersonen. Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, stehen nach Erlass für 14 Tage unter Quarantäne. Das betrifft 42 Personen.

Update 10.15 Uhr: Noch von Mittwoch nachzutragen ist, aus welchen Orten Neu-Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet wurden. Nach den Zahlen des Märkischen Kreises gab es neun neue Fälle. Sie verteilen sich auf die Städte und Gemeinden des Kreises wie folgt: Iserlohn (4), Meinerzhagen (3), Menden (1) und Herscheid (1).

Update 10.12 Uhr: Auf der Intensivstation im Klinikum Lüdenscheid werden schwer kranke Covid-19-Patienten aus dem gesamten Kreis behandelt. Dafür werden einige auch ins künstliche Koma gelegt. Der Leiter der Intensivmedizin berichtet über die ersten Erfahrungen mit der Krankheit: "Das Virus macht den Menschen, was es will."

Update Donnerstag 9.45 Uhr: In Plettenberg ist nun auch offiziell das zweite von insgesamt sechs Schützenfesten abgesagt worden. Die Landemerter teilen mit, dass ihr Jahreshöhepunkt am Wochenende 21. bis 24. Mai nicht stattfinden kann.

Update 16.46 Uhr: Im Klinikum Lüdenscheid werden derzeit 18 Patienten mit Sars-CoV-2-Nachweis behandelt. Elf Covid-19-Erkrankte befinden sich auf der Intensivstation, darunter seit dem 8. April auch zwei Infizierte aus den Niederlanden. Sie wurden mit dem Hubschrauber aus Veldhoven nach Lüdenscheid verlegt. Beide sind nach Angaben des Klinikums auf dem Weg der Besserung. Der 64 Jahre alte Mann werde schon nicht mehr künstlich beatmet.

Update 16.05 Uhr: Der Rat in Nachrodt-Wiblingwerde muss zusammenkommen - Corona hin oder her. Denn sonst würde die Frist verstreichen, in der die Gemeinde Klage gegen den Bau von zwei weiteren Windrädern in Veserde einreichen kann. Die Genehmigung schlug hohe Wellen. Die Frage ist nun, wie eine solche Ratssitzung aussehen kann, um alle Kommunalpolitiker zu schützen. Die Meinungen gehen auseinander.

Coronavirus im MK: Die Zahl der gemeldeten Infizierten steigt nur leicht an

Update 14.16 Uhr: Nahezu konstant geblieben ist die Zahl der am Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis gegenüber dem Vortag. Das teilte das Kreisgesundheitsamt mit. Neun Neu-Infektionen stehen fünf Genesene gegenüber. Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle stieg auf 388, die Zahl der aktuell Erkrankten auf 229, die Zahl der Genesenen auf 153. Grund zur Entwarnung ist das laut Kreis aber noch nicht.

Stationär behandelt werden zurzeit 61 Patienten, davon sieben außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 229 Infizierte und 619 Kontaktpersonen.

Update 13.01 Uhr: Die Märkischen Kliniken haben am Dienstag die Zahl der aktuell behandelten Covid-19-Patienten veröffentlicht. Demnach werden derzeit im Klinikum Lüdenscheid zehn Patienten mit Sars-CoV-2-Nachweis intensivmedizinisch versorgt und in einigen Fällen auch künstlich beatmet.

Update 12.55 Uhr: Die Osterfeuer sind zwar dem Coronavirus zum Opfer gefallen und auch eine Fete war aufgrund der Kontaktsperre nicht möglich. Dennoch erlebten viele Herscheider an Karsamstag gemeinsam ein Konzert - bei der „WirBleibenZuHAUSPARTY.

Update; 12 Uhr: Die Lüdenscheider CDU sorgt sich, dass die Vermüllung von Wäldern und auch an Wertstoffsammelstellen während der Corona-Krise zunehmen könnte - unter anderem, weil Bürger nicht wissen, wo sie zu Hause ihren Wertstoffmüll lagern können.Deswegen fordern die Christdemokraten, dass der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid seinen Recyclinghof wieder öffnet - unter bestimmten Voraussetzungen.

Update 10.16 Uhr: 30 Hausärzte im Märkischen Kreis durften sich jetzt freuen: Sie haben Nachschub an Masken und Handschuhen bekommen.

Update Mittwoch 9.14 Uhr: An der Lenne wurde in der Nacht auf Ostermontag ein halbfertiges Osterfeuer abgebrannt, ohne dass Polizei oder Feuerwehr irgendetwas davon mitbekommen haben.

Stand Dienstag 17.17 Uhr: Die Zahl der Corona-Tests im Märkischen Kreis geht leicht zurück. Das geht aus den Zahlen des Kreisgesundheitsamts hervor. Zuletzt wurden am Ostersamstag insgesamt 83 Personen getestet, 11 vom mobilen Dienst im Südkreis, 34 vom Dienst im Nordkreis sowie 38 an der Teststation in Lüdenscheid. Zwischenzeitlich waren bis zu 200 Tests täglich durchgeführt worden.

Coronavirus im MK: Gaststätte wird die Konzession entzogen

Update 15.46 Uhr: Nach dem Oster-Wochenende hat eine Gaststätte im MK nun ein Problem: Nachdem dort bereits das zweite Wochenende in Folge Getränke verkauft wurden und Menschen im Biergarten saßen, wurde den Wirten dieKonzession vorübergehend entzogen.

Update 14.37 Uhr: Welcher Todesfall gilt als Corona-Toter und welcher nicht? Die Definition scheint nicht einheitlich zu sein. Am Wochenende korrigierte das Kreisgesundheitsamt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus von acht auf sechs nach unten. Am Dienstag lieferte Kreissprecher Hendrik Klein die Erklärung für den ungewöhnlichen Vorgang. Die Kreisgesundheitsämter sind angewiesen, Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus unverzüglich zu melden.

Am Donnerstag tauchten dann auch vier Todesfälle in der Statistik auf, die auf einen von der Kriminalpolizei geäußerten Corona-Verdacht zurückgingen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine unter Quarantäne stehende Person verstirbt. Die Kriminalpolizei wird formal bei allen Todesfällen, die nicht unmittelbar durch einen Hausarzt geklärt werden, hinzugerufen.

Bei allen vier Verstorbenen wurden Abstriche genommen. Der anschließende Corona-Test ergab bei zwei Toten jedoch ein negatives Ergebnis. Daher wurden diese Todesfälle am Samstag wieder aus der Statistik entfernt.

Coronavirus im MK: Immer mehr Menschen überstehen Corona-Erkrankung

Update 13.13 Uhr: Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis ist über die Osterfeiertage deutlich zurückgegangen. Das liegt vor allem daran, dass die Zahl der Genesenen deutlich anstieg - von 64 auf 148 (+84). Von einer Trendwende zu sprechen, sei aber noch viel zu früh, teilte der Märkische Kreis mit.

Aktuell erkrankt sind somit noch 226 Erkrankte. Das sind 70 weniger als noch vergangene Woche. Neu-Infektionen wurden gemeldet aus Hemer (1), Lüdenscheid (3), Iserlohn (4), Werdohl (4) und Plettenberg.

Seit Beginn der Krise wurden 380 labortechnisch-bestätigte Corona-Fälle notiert. Stationär behandelt werden zurzeit 58 Patienten, davon sieben außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 226 Infizierte sowie noch 577 Kontaktpersonen – 119 weniger als noch vor Ostern.

Die Zahl der Todesfälle wurde noch einmal nach unten korrigiert. Sechs Personen sind an Covid-19 verstorben. Bei einer Frau aus Menden hat sich bei der Obduktion die Corona-Infektion nicht als todesursächlich bestätigt.

Update 10.44 Uhr: 31 neue Infektionen meldete das Kreisgesundheitsamt am Ostermontag. Neue Fälle gab es in Iserlohn (10), Menden (9), Lüdenscheid (5), Plettenberg (3), Meinerzhagen (2), Halver (1) und Hemer (1). Mit 70 labor-bestätigten Corona-Fällen sind Iserlohn und Menden bislang am stärksten betroffen. In Menden gibt es mit vier Todesfällen auch die meisten Corona-Toten. Lüdenscheid, das zu Beginn der Krise am stärksten betroffen war, liegt derzeit bei 63 Fällen.

Stand Montag, 15.06 Uhr: Keine Ruhe am Oster-Wochenende: Die Polizei im MK hatte mehr als 100 Einsätze im Zusammenhang mit den Beschränkungen rund um das Coronavirus. Es ging um illegale Grillpartys und Menschenansammlungen. Die Polizei hat eine dringende Bitte an die Bevölkerung.

Coronavirus im Märkischen Kreis: Mann aus Kierspe stirbt

Update, 12.54 Uhr: Ein 74-jähriger Mann ist im Klinikum Lüdenscheid mit einer Corona-Infektion gestorben. Das teilt der Märkische Kreis am Mittag mit. Ob der Virus ursächlich für den Tod des Kierspers war, soll nun eine Obduktion klären. Der Kiersper war der dritte am Coronavirus erkrankte Patient, der im Klinikum Lüdenscheid starb.

Insgesamt sind im Märkischen Kreis damit sieben Personen an Covid-19 verstorben. Am Samstag hatte der Märkische Kreis die Anzahl der Verstorbenen von acht, die noch am Donnerstag vermeldet worden waren, auf sechs nach unten korrigiert.

Die Anzahl der aktuell am Coronavirus Infizierten ist im Märkischen Kreis um 31 Personen auf 296 gestiegen. Sie stehen unter Quarantäne, genau wie 696 Kontaktpersonen.

Im Märkischen Kreis meldet die Gesundheitsbehörde insgesamt 367 labortechnisch-bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Krise. Davon sind 64 Personen bereits wieder genesen. Stationär behandelt werden derzeit 55 Patienten, davon 7 außerhalb des Märkischen Kreises.

Update, 12.06 Uhr: Filme zeigen dürfen die Kinos zwar wegen der Corona-Krise nicht, Snacks zum Mitnehmen für den heimischen Filmabend verkaufen, aber schon. Und das Angebot kommt an, wie dieses Beispiel zeigt.

Update, 9.08 Uhr: Guten Morgen an diesem Ostermontag, der uns wettertechnisch ja leider längst nicht mehr so verwöhnt wie die letzten Tage, wie wir aktuell berichten.

„Nix zu tun ist keine Option!“ Oliver Scherff, Feinkosthändler und (O-Ton Scherff) „ein total analoger Typ“, hat den Schritt ins Digitale gewagt – auch wegen der Coronakrise. Sein "Papageno" in Lüdenscheid ist jetzt auch im Internet zu finden - frei nach dem Motto: "Dann kommt der Käse eben zum Kunden".

Update, 18 Uhr: Das Ordnungsamt ist auf Streife in der Innenstadt unterwegs. Immer wieder müssen sie eingreifen, weil Leute sich nicht an die Regeln des Kontaktverbots halten - viele sind einsichtig, andere nicht. Wir waren mit dem Ordnungsamt unterwegs.

Coronavirus in NRW: Lebenstraum auf der Kippe

Update, 15.42 Uhr: Dank eines Spendenaufrufs in den vergangenen Monaten sollte sieben jungen Menschen mit der unheilbaren Krankheit Muskeldystrophie der Traum von einer gemeinsamen Reise nach New York erfüllt werden. Doch der steht nun auf der Kippe.

Update, 14 Uhr: "Ein bisschen Spaß muss sein" - der Hit von Roberto Blanco gilt auch in der Coronakrise. Im Café Sirringhaus spielt das derzeit begehrte Toilettenpapier eine heitere Rolle...

Coronavirus im MK: Das ist erlaubt an den Ostertagen

Update, 12 Uhr:Die Familien treffen? Ostereiersuche? Grillen – im kleinen Kreis oder gar mit Freunden? Bei vielen Lüdenscheidern ist die Unsicherheit groß, was an Ostern erlaubt und was verboten ist. Ein Überblick für Lüdenscheid

Update, 11 Uhr: Die Coronakrise hat dem Herscheider Wochenmarkt nicht geschadet - Im Gegenteil: Das Angebot, an der frischen Luft einzukaufen, lockt neue Kunden an die Stände der Händler.

Coronavirus im MK: Blumenhändler sind zum Umdenken gezwungen

Update, 10 Uhr: Muezzin in Halver darf zum Gebet rufen Ein "Zeichen der Solidarität" setzt die Stadt Halver, wie Bürgermeister Michael Brosch mitteilt. Für die Türkisch-islamische Gemeinde genehmigt die Verwaltung den Gebetsruf von der Moschee. Zweimal am Tag darf der Muezzin in Halver während der Corona-Krise zum Gebet rufen.

Update, Sonntag, 12. April, 9.15 Uhr: Die Coronakrise hat auch die heimischen Blumenhändler zum Umdenken gezwungen. Viele hatten ihre Geschäfte in den zurückliegenden Wochen geschlossen - öffnen nun aber nach und nach wieder. Unter bestimmten Bedingungen.

*wa.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.