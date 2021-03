Ab Montag im MK: Weitere Corona-Schnelltestzentren gehen an den Start - Anmeldung erforderlich

Terminvergabe über Homepage des Märkischen Kreises

+ © Kay Nietfeld/dpa Medizinisch geschultes Personal träufelt nach dem Abstrich für einen Corona-Schnelltest in eine Lösung auf die Antigen Testkasette. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Der Märkische Kreis bietet ab Montag, 15. März, an den Abstrichstellen in Lüdenscheid (Bahnhofsallee) und Iserlohn (Seeuferstraße am Seilersee) kostenlose Corona-Schnelltests nach vorheriger Terminvereinbarung an. 108.000 Schnelltests hat der Kreis bereits beschafft. Derzeit werden bereits Schnelltests beim DRK in Lüdenscheid-Brügge und Institut für Arbeitsmedizin (IFAM) in Neuenrade angeboten.