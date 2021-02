Corona im MK: LZG meldet 132 Neuinfektionen am Wochenende - und acht Tote

Corona im MK: So ist die Coronavirus-Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im Märkischen Kreis. News zu Infektionszahlen, Inzidenz und Regeln im Ticker.

Update vom 8. Februar, 7.05 Uhr: Das Corona-Update am Montagmorgen bringt auch einen Rückblick auf das vergangene Wochenende. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden im Märkischen Kreis lediglich neun Neuinfektionen registriert - wie immer an einem Montag deutlich weniger als unter der Woche, aber auch noch einmal weniger als am Montag der Vorwoche (14). Seit Freitag wurden nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit insgesamt 132 Neuinfektionen gemeldet. Das Impfzentrum in Lüdenscheid nimmt heute seinen Betrieb auf.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging auf 88,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner zurück (Vortag: 91,7). Das bedeutet, dass sich innerhalb der vergangenen sieben Tage 363 Märker neu mit dem Virus infiziert haben. Am Montag wurden zudem zwei weitere Todesfälle gemeldet, am Sonntag waren es ebenfalls zwei, am Samstag vier. Insgesamt sind nach Angaben der Behörden nun 214 Menschen aus dem MK im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Corona im MK: Inzidenz sinkt am Sonntag noch einmal deutlich

Update vom 7. Februar, 9.23 Uhr: Das RKI meldet für den Märkischen Kreis am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 91,7. Demnach hat sich der Wert im Vergleich zu Samstag noch einmal deutlich minimiert (97,0).

Update vom 6. Februar, 15.30 Uhr: Vier neue Todesfälle meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) am Samstag für den Märkischen Kreis. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich dadurch auf 210. Zudem wurden innerhalb der letzten 24 Stunden 69 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging dadurch nach LZG-Angaben auf 97,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner zurück (Vortag 97,7).

Update vom 5. Februar, 16.48 Uhr: Nun gibt es auch im Märkischen Kreis den Nachweis der britischen Mutation B.1.1.7 des Coronavirus - gleich in elf Fällen. Drei Städte sind betroffen.

Update vom 5. Februar, 16.40 Uhr: Die Stadt Werdohl hat eine Kindertagesstätte geschlossen, nachdem dort bei zwei Kindern eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt worden ist. Das hat Jugendamtsleiterin Kirsten von der Crone am Freitag mitgeteilt. Die Kinder hätten sich möglicherweise im familiären Umfeld angesteckt. Normalerweise werden in der Kita 65 Kinder betreut, wegen der Pandemie sind es derzeit deutlich weniger.

Update vom 5. Februar, 13.40 Uhr: Zum ersten Mal seit dem 26. Oktober 2020 liegt der Inzidenzwert unter 100 - nimmt man die fehlerhaften Zahlen unmittelbar nach den Feiertagen heraus. Nach den Berechnungen des Märkischen Kreises haben sich in den letzten sieben Tagen 96,3 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist für den MK eine Inzidenz von 97,8 aus. Das ist der niedrigste Wert seit dem 25. Oktober (91,9).

Am Donnerstag meldete das Kreisgesundheitsamt 38 neue labor-technisch bestätigte Coronanachweise. Sie verteilen sich auf Altena (+1), Halver (+8), Hemer (+2), Herscheid (+1), Iserlohn (+9), Lüdenscheid (+2), Meinerzhagen (+4), Menden (+4), Plettenberg (+3) und Werdohl (+4). Insgesamt sind derzeit 616 Männer und Frauen infiziert. Mit ihnen stehen 1.220 Kontaktpersonen unter Quarantäne.

Am Donnerstag konnten 100 zuvor Infizierte ihr Haus oder ihre Wohnung wieder verlassen. Sie gelten als nicht mehr ansteckend. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist am 3. Februar leider eine 92-jährige Bewohnerin einer Senioreneinrichtung in Hemer in stationärer Behandlung verstorben. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich dadurch auf 206.

Die Gesundheitsdienste planen für Freitag 109 Coronatestungen, davon 27 an der Teststation in Lüdenscheid, 17 an der Teststation in Iserlohn und 65 mobil. In den Krankenhäusern werden 79 Covid-19-Patienten behandelt, davon 14 intensivmedizinisch. Neun Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 60 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert; in Schulen sind sieben Kinder bzw. Jugendliche in Schulen und zwei in Kitas positiv getestet.

Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.506 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 9.684 Menschen haben die Infektion bereits überstanden. Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 17 Infizierte, 411 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 17 Infizierte, 411 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 14 Tote Balve : 20 Infizierte, 178 Gesundete und 46 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 20 Infizierte, 178 Gesundete und 46 Kontaktpersonen und 1 Toter Halver : 31 Infizierte, 373 Gesundete, 75 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 31 Infizierte, 373 Gesundete, 75 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 29 Infizierte, 748 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 16 Tote

: 29 Infizierte, 748 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 16 Tote Herscheid : 6 Infizierte, 85 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 6 Infizierte, 85 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 1 Toter Iserlohn : 88 Infizierte, 2.249 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 33 Tote

: 88 Infizierte, 2.249 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 33 Tote Kierspe : 55 Infizierte, 483 Gesundete, 89 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 55 Infizierte, 483 Gesundete, 89 Kontaktpersonen und 6 Tote Lüdenscheid : 111 Infizierte, 1.566 Gesundete, 206 Kontaktpersonen und 43 Tote

: 111 Infizierte, 1.566 Gesundete, 206 Kontaktpersonen und 43 Tote Meinerzhagen : 59 Infizierte, 775 Gesundete, 111 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 59 Infizierte, 775 Gesundete, 111 Kontaktpersonen und 15 Tote Menden : 66 Infizierte, 1.031 Gesundete, 140 Kontaktpersonen und 30 Tote

: 66 Infizierte, 1.031 Gesundete, 140 Kontaktpersonen und 30 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 8 Infizierte, 162 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 8 Infizierte, 162 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 6 Tote Neuenrade : 9 Infizierte, 326 Gesundete und 33 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 9 Infizierte, 326 Gesundete und 33 Kontaktpersonen und 2 Tote Plettenberg : 40 Infizierte, 542 Gesundete, 101 Kontaktpersonen und 11 Tote

: 40 Infizierte, 542 Gesundete, 101 Kontaktpersonen und 11 Tote Schalksmühle : 14 Infizierte, 214 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 14 Infizierte, 214 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 5 Tote Werdohl: 63 Infizierte, 541 Gesundete, 134 Kontaktpersonen und 20 Tote

Corona im MK: Unter 100! Niedrigste Inzidenz seit mehr als drei Monaten

Update vom 5. Februar, 7.47 Uhr: Nach der Daten-Panne am Donnerstag - RKI und Landeszentrum Gesundheit NRW meldeten null Neuinfektionen im Märkischen Kreis, der Kreis selbst 91 neue Corona-Fälle - wurde die Zahl der Neuinfektionen am Freitag vom LZG korrigiert. Für Mittwoch werden nun 89 Neuinfektionen im MK registriert, am Donnerstag kamen weitere 38 hinzu. Am Donnerstag der Vorwoche waren es noch doppelt so viele (76). Zudem erhöhte sich die Zahl der Todesfälle am Freitag auf 206.

In der Folge sank die Sieben-Tage-Inzidenz unter die 100er-Marke und wird nun mit 97,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner angegeben. 401 Neuinfektionen wurden in den vergangenen sieben Tagen gezählt. Nimmt man die fehlerhaften und verzögerten Meldedaten über die Feiertage heraus, ist es der niedrigste Inzidenz-Wert seit dem 25. Oktober (91,9). Die gestern gemeldeten 85,8 waren nur auf den Meldefehler zurückzuführen. Der Kreis hatte nach eigenen Berechnungen eine Inzidenz von 108,2 angegeben. Jetzt stimmen die Daten bei allen Behörden wieder weitestgehend überein.

Corona: Drei Hotspots und ein No-Spot im MK - britische Mutation im Nachbarkreis

Update vom 4. Februar, 17.04 Uhr: Nachdem bereits zu Wochenbeginn der Nachweise der britischen Mutation B.1.1.7 aus dem benachbarten Hagen gemeldet wurde, kam am Donnerstag ein weiterer Nachbarkreis hinzu. Im Kreis Soest wurde die Mutante bei einer Person aus Lippstadt bestätigt. Sie befindet sich in häuslicher Isolation. Der Nachweis steht im Zusammenhang mit einem weiteren Fall in Paderborn. Auch aus Dortmund wurde ein Nachweis der britischen Mutation B.1.1.7 gemeldet. Im benachbarten Oberbergischen Kreis wurde eine andere Mutation des Coronavirus gefunden.

Update vom 4. Februar, 15.22 Uhr: Kierspe, Werdohl und Meinerzhagen bleiben die lokalen Corona-Hotspots im Märkischen Kreis. In den drei Kommunen stiegen die Inzidenz-Werte - also die Neuinfektionen in sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner - gegenüber dem vergangenen Freitag sogar noch deutlich an.

In anderen Städten entspannt sich die Lage dagegen zunehmend. Es gibt aber auch einen No-Spot (zumindest fast) - einen Ort im MK, wo die Zahlen extrem niedrig sind (13,86). Das sind alle lokalen Inzidenzen im Märkischen Kreis (Stand 3. Februar):

Kierspe : 272,95

: 272,95 Werdohl : 249,97

: 249,97 Meinerzhagen : 222,54

: 222,54 Balve : 155,15

: 155,15 Plettenberg : 124,12

: 124,12 Märkischer Kreis gesamt : 103,6

: 103,6 Lüdenscheid : 98,15 - in Lüdenscheid wurde die Maskenpflicht in der Innenstadt noch einmal ausgeweitet und zudem verlängert.

: 98,15 - in Lüdenscheid wurde die Maskenpflicht in der Innenstadt noch einmal ausgeweitet und zudem verlängert. Schalksmühle : 94,98

: 94,98 Menden : 93,48

: 93,48 Halver : 93,07

: 93,07 Neuenrade : 66,53

: 66,53 Iserlohn : 58,8

: 58,8 Altena : 57,55

: 57,55 Hemer : 56,66

: 56,66 Nachrodt-Wiblingwerde : 45,15

: 45,15 Herscheid: 13,86

Update vom 4. Februar, 12.14 Uhr: 91 Corona-Neuinfektionen, 27 zuvor Infizierte aus der Quarantäne entlassen, ein Inzidenz-Wert von 108,2 und ein weiterer Todesfall. Das sind die Zahlen des Kreisgesundheitsamtes, wie der Märkische Kreis am Donnerstag mitteilte. Das RKI dagegen meldet null Neuinfektionen. Vermutet wird eine technische Störung.

Im Märkischen Kreis sind aktuell 682 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert (am Dienstag waren es noch 573). Mit ihnen stehen 1.089 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Nach Berechnungen des Märkischen Kreises haben sich in den letzten sieben Tagen 108,2 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Das RKI weist für den Märkischen Kreis dagegen eine Inzidenz von 85,8 aus - weil dort keine Neuinfektionen eingerechnet wurden.

Das Das Landeszentrum Gesundheit NRW und das Robert-Koch-Institut (RKI) haben heute keine Zahlen für den Märkischen Kreis veröffentlicht. Nach Angaben des Märkischen Kreises hat das Kreisgesundheitsamt die Zahlen ordnungsgemäß gemeldet; der Empfang wurde aber nicht vom LZG quittiert. Offenbar habe es dort eine technische Störung gegeben, schreibt der Märkische Kreis. Das Kreisgesundheitsamt bemüht sich um Klärung.

Corona: RKI meldet null, Gesundheitsamt aber 91 Neuinfektionen am Donnerstag im MK

Am Mittwoch sind beim Kreis 91 neue labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Sie verteilen sich auf Altena (+2), Balve (+4), Halver (+4), Hemer (+5), Iserlohn (+15), Kierspe (+8), Lüdenscheid (+15), Meinerzhagen (+11), Menden (+6), Neuenrade (+2), Plettenberg (+5), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+11). Leider ist auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Am 31. Januar verstarb eine 89-jährige Bewohnerin einer Senioreneinrichtung in Plettenberg.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 33 Coronatestungen, davon 13 an der Teststation in Lüdenscheid, 12 an der Teststation in Iserlohn und acht mobil. In den Krankenhäusern werden 86 Covid-19-Patienten behandelt, davon 12 intensivmedizinisch. Fünf Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 65 Bewohner mit einem positiven Corona-Nachweis registriert, acht in Schulen und zwei in Kitas.

Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.473 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 9.586 Menschen haben die Infektion bereits überstanden. 205 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 20 Infizierte, 408 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 20 Infizierte, 408 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 14 Tote Balve : 23 Infizierte, 175 Gesundete und 44 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 23 Infizierte, 175 Gesundete und 44 Kontaktpersonen und 1 Toter Halver : 27 Infizierte, 370 Gesundete, 65 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 27 Infizierte, 370 Gesundete, 65 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 31 Infizierte, 744 Gesundete, 68 Kontaktpersonen und 16 Tote

: 31 Infizierte, 744 Gesundete, 68 Kontaktpersonen und 16 Tote Herscheid : 6 Infizierte, 84 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 6 Infizierte, 84 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 1 Toter Iserlohn : 95 Infizierte, 2.236 Gesundete, 123 Kontaktpersonen und 32 Tote

: 95 Infizierte, 2.236 Gesundete, 123 Kontaktpersonen und 32 Tote Kierspe : 65 Infizierte, 473 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 65 Infizierte, 473 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und 6 Tote Lüdenscheid : 122 Infizierte, 1.553 Gesundete, 180 Kontaktpersonen und 43 Tote

: 122 Infizierte, 1.553 Gesundete, 180 Kontaktpersonen und 43 Tote Meinerzhagen : 72 Infizierte, 758 Gesundete, 92 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 72 Infizierte, 758 Gesundete, 92 Kontaktpersonen und 15 Tote Menden : 73 Infizierte, 1.020 Gesundete, 129 Kontaktpersonen und 30 Tote

: 73 Infizierte, 1.020 Gesundete, 129 Kontaktpersonen und 30 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 9 Infizierte, 161 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 9 Infizierte, 161 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 6 Tote Neuenrade : 17 Infizierte, 318 Gesundete und 33 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 17 Infizierte, 318 Gesundete und 33 Kontaktpersonen und 2 Tote Plettenberg : 43 Infizierte, 536 Gesundete, 84 Kontaktpersonen und 11 Tote

: 43 Infizierte, 536 Gesundete, 84 Kontaktpersonen und 11 Tote Schalksmühle : 15 Infizierte, 213 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 15 Infizierte, 213 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 5 Tote Werdohl: 64 Infizierte, 537 Gesundete, 124 Kontaktpersonen und 20 Tote

Update vom 4. Februar, 7.37 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt für den Märkischen Kreis am Donnerstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 85,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an. Das ist der niedrigste Inzidenzwert seit dem 25. Oktober (79,2). 352 Neuinfektionen wurden demnach zwischen dem 28. Januar und 3. Februar im MK registriert.

Das starke Absinken des Inzidenz-Werts (Vortag 103,6) beruht darauf, dass RKI und das Landeszentrum Gesundheit NRW die Zahl der Neuinfektionen im Märkischen Kreis mit 0 angibt. Ob dies der Realität entspricht - am Vortag gab es 86 , vor einer Woche 76 Neuinfektionen- oder ob die Daten verzögert einlaufen, ist unklar. Neben dem MK weist nur die Städteregion Aachen am Donnerstag keine Neuinfektionen auf.

Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen im Märkischen Kreis regional sehr unterschiedlich verteilt, wie ein Blick auf die lokalen Inzidenzen (Stand 3. Februar) zeigt. Bei den lokalen Inzidenzen werden die Neuinfektionen in der jeweiligen Kommune der letzten sieben Tage zusammengezählt und auf 100.000 Einwohner hochgerechnet. So sind die Zahlen von kleinen und großen Städten vergleichbar.

Im MK gibt es demnach weiterhin drei Hotspots. Hier ist die Inzidenz gegenüber dem vergangenen Freitag (30. Januar) sogar noch einmal gestiegen. Spitzenreiter ist nun Kierspe mit einer Inzidenz von 272,95 (vormals 223), es folgen Werdohl (249,97) und Meinerzhagen (222,54). Am anderen Ende steht Herscheid mit einer Inzidenz von 13,86. Iserlohn weist eine Inzidenz von 58,8 auf, Lüdenscheid liegt bei 98,15. Über 100 liegen noch Balve (155,15) und Plettenberg (124,12).

Update vom 3. Februar, 20.14 Uhr: Der Corona-Impfstoff AstraZeneca, der in Deutschland nur für unter 65-Jährige empfohlen wird, kommt in wenigen Tagen nach NRW. Das hat unsere Redaktion exklusiv erfahren. Bereits Mitte nächster Woche sollen die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca in Nordrhein-Westfalen ausgeliefert und kurz darauf verimpft werden. Auch im Märkischen Kreis freut man sich schon auf die neuen Lieferungen.

Update vom 3. Februar, 14.17 Uhr: Am Dienstag gingen beim Kreisgesundheitsamt 86 neue labor-technisch bestätigte Corona-Nachweise ein. Damit sind aktuell 619 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Leider verstarben zwei Senioren im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, teilte der Märkische Kreis mit.

In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Märkischen Kreises 103,6 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Seit gestern meldet der Kreis 86 Neuinfektionen. Sie verteilen sich auf Altena (+2), Balve (+6), Halver (+2), Iserlohn (+11), Kierspe (+10), Lüdenscheid (+16), Meinerzhagen (+6), Menden (+11), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+2), Plettenberg (+4), Schalksmühle (+4) und Werdohl (+11). Damit stehen derzeit 619 Infizierte unter häuslicher Quarantäne (Vortag: 573). Das gilt auch für 1.121 Kontaktpersonen. Aus der Quarantäne entlassen wurden am Dienstag 38 zuvor infizierte Personen. Sie gelten als nicht mehr ansteckend.

Bedauerlicherweise sind zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung zu beklagen. Am 31. Januar verstarb ein 80-jähriger Senior und am 1. Februar ein 76-jähriger Senior. Beide kamen aus Menden befanden sich in stationärer Behandlung. Die Gesundheitsdienste planen für heute 31 Corona-Testungen, davon 15 an der Teststation in Lüdenscheid, sieben an der Teststation in Iserlohn und neun mobil. In den Krankenhäusern werden 89 Covid-19 Patienten behandelt, davon 12 intensivmedizinisch. Fünf Personen werden beatmet.

In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 63 Bewohner mit einem positiven Corona-Nachweis registriert, sieben in Schulen und drei in Kitas. Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.382 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 9.559 Menschen haben die Infektion bereits überstanden. 204 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 20 Infizierte, 406 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 20 Infizierte, 406 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 14 Tote Balve : 19 Infizierte, 175 Gesundete und 40 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 19 Infizierte, 175 Gesundete und 40 Kontaktpersonen und 1 Toter Halver : 26 Infizierte, 367 Gesundete, 61 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 26 Infizierte, 367 Gesundete, 61 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 27 Infizierte, 743 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 16 Tote

: 27 Infizierte, 743 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 16 Tote Herscheid : 6 Infizierte, 84 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 6 Infizierte, 84 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 1 Toter Iserlohn : 81 Infizierte, 2.235 Gesundete, 113 Kontaktpersonen und 32 Tote

: 81 Infizierte, 2.235 Gesundete, 113 Kontaktpersonen und 32 Tote Kierspe : 59 Infizierte, 471 Gesundete, 88 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 59 Infizierte, 471 Gesundete, 88 Kontaktpersonen und 6 Tote Lüdenscheid : 115 Infizierte, 1.545 Gesundete, 186 Kontaktpersonen und 43 Tote

: 115 Infizierte, 1.545 Gesundete, 186 Kontaktpersonen und 43 Tote Meinerzhagen : 65 Infizierte, 754 Gesundete, 109 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 65 Infizierte, 754 Gesundete, 109 Kontaktpersonen und 15 Tote Menden : 70 Infizierte, 1.017 Gesundete, 129 Kontaktpersonen und 30 Tote

: 70 Infizierte, 1.017 Gesundete, 129 Kontaktpersonen und 30 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 10 Infizierte, 160 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 10 Infizierte, 160 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 6 Tote Neuenrade : 16 Infizierte, 317 Gesundete und 28 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 16 Infizierte, 317 Gesundete und 28 Kontaktpersonen und 2 Tote Plettenberg : 39 Infizierte, 536 Gesundete, 100 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 39 Infizierte, 536 Gesundete, 100 Kontaktpersonen und 10 Tote Schalksmühle : 12 Infizierte, 213 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 12 Infizierte, 213 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 5 Tote Werdohl: 54 Infizierte, 536 Gesundete, 119 Kontaktpersonen und 20 Tote

Corona im MK: Hohe Zahl von Neuinfektionen - 20 weitere Mitarbeiter in Firma positiv getestet

Update vom 3. Februar, 7.03 Uhr: Bei einer Corona-Reihentestung von Mitarbeitern in der Firma Voswinkel aus Meinerzhagen sind 20 von 158 Mitarbeitern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das ist ein Grund, warum die Zahlen der Neuinfektionen und die Inzidenz - anders als in vielen anderen Kreisen - im Märkischen Kreis nicht weiter zurückgehen. Am Mittwochmorgen meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) für den MK schon wieder 84 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 85.

Damit bleibt der Märkische Kreis einer von sieben Kreisen und kreisfreien Städten in NRW mit einer Inzidenz von mehr als 100. Auf der Karte des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind diese Gebiete dunkelrot markiert. Laut RKI hat der MK eine Sieben-Tage-Inzidenz von 103,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Vortag: 103,8). Der Kreis selbst kam zuletzt bei seinen eigenen Berechnungen auf etwas niedrigere Werte. Spitzenreiter in NRW bleibt Hagen mit einer Inzidenz von 176,5.

Wie aus Daten von LZG und RKI hervorgeht, sind zwei weitere Todesfälle im Märkischen Kreis zu beklagen. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich dadurch auf 204.

Corona im MK: So wenig Infizierte wie seit drei Monaten nicht mehr - Sorgenvoller Blick nach Hagen

Update vom 2. Februar, 11.42 Uhr: In den letzten 24 Stunden sind nach Angaben des Märkischen Kreises dem Kreisgesundheitsamt 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Im gleichen Zeitraum konnten 111 zuvor Infizierte aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten ist im Märkischen Kreis seit gestern auf 573 gesunken. Das sind 97 Personen weniger als am Montag und - das ist die gute Nachricht - der niedrigste Wert seit dem 28. Oktober (damals 547 akut Infizierte).

In den Krankenhäusern werden noch 89 Covid-19 Patienten aus dem Märkischen Kreis behandelt, davon 15 intensivmedizinisch. Acht Personen werden beatmet. Im Klinikum Lüdenscheid liegen - Stand 1. Februar - noch drei Patienten auf der Intensivstation. Auch in den heimischen Pflegeheimen entspannt sich die Lage weiter. Dort sind derzeit 60 Bewohner mit einem positiven Coronanachweis registriert.

Die 14 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+3), Halver (+2), Hemer (+2), Herscheid (+1), Iserlohn (+1), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+3), Meinerzhagen (+1), Plettenberg (+1) und Werdohl (+1). Nach einer Bereinigung der Statistik wurden die Zahlen in Menden und Schalksmühle jeweils um eins nach unten korrigiert. Der Wohnort einer gestern gemeldeten infizierten Person konnte ermittelt werden: Er lag nicht im Märkischen Kreis.

Corona im MK: Inzidenz liegt laut Kreis bei 101,9, laut RKI bei 103,8

Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 1486 Kontaktpersonen. 111 zuvor infizierte Männer und Frauen dürfen nach Ende ihrer Quarantänezeit ihr Haus oder ihre Wohnung wieder verlassen. Sie gelten als nicht mehr ansteckend. In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Kreises 101,9 Märker pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Das Robert-Koch-Institut gibt den Inzidenz-Wert mit 103,8 an.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 40 Corona-Testungen, davon 25 an der Teststation in Lüdenscheid und 15 mobil. Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.296 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 9.521 Menschen haben die Infektion bereits überstanden. 202 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 24 Infizierte, 400 Gesundete, 49 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 24 Infizierte, 400 Gesundete, 49 Kontaktpersonen und 14 Tote Balve : 13 Infizierte, 175 Gesundete und 37 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 13 Infizierte, 175 Gesundete und 37 Kontaktpersonen und 1 Toter Halver : 27 Infizierte, 364 Gesundete, 68 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 27 Infizierte, 364 Gesundete, 68 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 27 Infizierte, 743 Gesundete, 93 Kontaktpersonen und 16 Tote

: 27 Infizierte, 743 Gesundete, 93 Kontaktpersonen und 16 Tote Herscheid : 6 Infizierte, 84 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 6 Infizierte, 84 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 1 Toter Iserlohn : 73 Infizierte, 2.232 Gesundete, 167 Kontaktpersonen und 32 Tote

: 73 Infizierte, 2.232 Gesundete, 167 Kontaktpersonen und 32 Tote Kierspe : 51 Infizierte, 469 Gesundete, 135 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 51 Infizierte, 469 Gesundete, 135 Kontaktpersonen und 6 Tote Lüdenscheid : 104 Infizierte, 1.540 Gesundete, 238 Kontaktpersonen und 43 Tote

: 104 Infizierte, 1.540 Gesundete, 238 Kontaktpersonen und 43 Tote Meinerzhagen : 62 Infizierte, 751 Gesundete, 164 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 62 Infizierte, 751 Gesundete, 164 Kontaktpersonen und 15 Tote Menden : 66 Infizierte, 1.012 Gesundete, 142 Kontaktpersonen und 28 Tote

: 66 Infizierte, 1.012 Gesundete, 142 Kontaktpersonen und 28 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 9 Infizierte, 160 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 9 Infizierte, 160 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 6 Tote Neuenrade : 16 Infizierte, 315 Gesundete und 35 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 16 Infizierte, 315 Gesundete und 35 Kontaktpersonen und 2 Tote Plettenberg : 38 Infizierte, 533 Gesundete, 138 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 38 Infizierte, 533 Gesundete, 138 Kontaktpersonen und 10 Tote Schalksmühle : 10 Infizierte, 211 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 10 Infizierte, 211 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 5 Tote Werdohl: 47 Infizierte, 532 Gesundete, 146 Kontaktpersonen und 20 Tote

Corona im MK: Sorgen nach Hinweisen auf britische Mutante in Nachbarstadt

Update vom 2. Februar, 7.29 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Märkischen Kreis bleibt auch am Dienstag mit 22 auf niedrigem Niveau. Gegenüber dem dem Dienstag der Vorwoche ist das dennoch eine leichte Steigerung (15). In der Folge bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz knapp oberhalb der 100er-Marke, steigt leicht auf 103,8 (Vortag 103,7). NRW-weit ging die Corona-Inzidenz dagegen auf 83,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen zurück.

Einziger Hotspot in NRW bleibt Hagen mit einem Wert von 204. Jetzt könnte es eine Erklärung für die hohen Infektionszahlen in Hagen geben. In der benachbarten Stadt wurden am Montag erstmals Hinweise auf die britische Mutante B 1.1.7. bekannt.

Corona im MK: Hinweise auf britische Mutante in der Nachbarstadt Hagen

„Im Rahmen eines Testlaufs für eine neuen Untersuchung, die sogenannte Sequenzierung, hat das Labor, mit dem wir zusammenarbeiten, zufällig ausgesuchte Proben genau untersucht“, erklärt Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Hagen in einer von der Stadt verbreiteten Stellungnahme. „In diesem Rahmen hat sich in neun Fällen ein Hinweis auf die Virusvariante B.1.1.7 ergeben. Weitere Proben werden Anfang der Woche geprüft.“

Mit der Sequenzierung lassen sich Virusmutationen nachweisen, das Verfahren ist allerdings kostspielig und das Ergebnis liegt erst nach mehreren Wochen vor. Hinweise auf Mutationen lassen sich auch in einem zweistufigen PCR-Verfahren ermitteln. Das Gesundheitsamt der Stadt Hagen stimmt daher aktuell mit der Bezirksregierung und dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen ab, ob die Hinweise auf eine Mutation durch PCR ausreichen.

Die Mutation sei wahrscheinlich ansteckender als andere Varianten, teilt die Stadt Hagen mit. „Grund hierfür ist eine Änderung an den Spikes, das sind die Teile des Virus, mit denen es an die menschlichen Zellen andockt“, erläutert Dr. Scholten. „Nach bisherigen Beobachtungen ist nicht davon auszugehen, dass diese Variante schlimmere Krankheitsverläufe oder mehr Todesfälle verursacht. Hinweise auf eine verringerte Wirksamkeit der Impfstoffe gibt es bislang nicht.“ Auch im benachbarten Oberbergischen Kreis wurde eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen.

Corona im MK: 171 neue Infektionen - Drei lokale Hotspots im Kreis

Update vom 1. Februar, 16.15 Uhr: Hoffnung beim Radprax-Krankenhaus Plettenberg: Die Klinik soll morgen den Impfstoff bekommen, mit dem man eigentlich schon Mitte Januar gerechnet hatte, dessen Lieferung aber aufgrund des NRW-weiten Impfstopps storniert werden musste. Für diesen Dienstag ist eine neue Lieferung versprochen. Das Personal soll umgehend geimpft werden, sobald die Impfdosen da sind.

Update vom 1. Februar, 11.49 Uhr: Seit Freitag sind beim Kreisgesundheitsamt 171 positive Corona-Nachweise eingegangen. Im gleichen Zeitraum konnten 259 zuvor Infizierte aus der Quarantäne entlassen werden. Leider sind drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Das teilt der Märkische Kreis am Montag mit.

Corona im MK: 670 Personen im Märkischen Kreis mit dem Virus infiziert

Aktuell sind demnach 670 Männer und Frauen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Freitag waren es noch 761. Mit ihnen befinden sich 1.390 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Haus oder Wohnung wieder verlassen können 259 Personen, die sich zuvor mit dem Virus angesteckt hatten. Sie gelten als nicht mehr ansteckend. In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Kreises 103,1 Märker pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Damit nähert sich der Märkische Kreis immer mehr dem Bundes- (90,9) und Landesinzidenzwert (86,3) an.

Die 171 Neuinfektionen seit Freitag (29. Januar) verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+2), Balve (+8), Halver (+5), Hemer (+8), Iserlohn (+19), Kierspe (+17), Lüdenscheid (+24), Meinerzhagen (+19), Menden (+24), Nachrodt-Wiblingwerde (+2), Neuenrade (+2), Plettenberg (+12), Schalksmühle (+4) und Werdohl (+25). Leider meldet das Gesundheitsamt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Am 28. Januar verstarb eine 67-jährige Frau aus Lüdenscheid im Krankenhaus und am 29. Januar ein 79-jähriger Bewohner einer Senioreneinrichtung in Lüdenscheid ebenfalls in stationärer Behandlung. Am 30. Januar erlag ein 78-jähriger Krankenhauspatient aus Kierspe der Erkrankung.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 186 Coronatestungen, davon 55 an der Teststation in Lüdenscheid, 45 an der Station in Iserlohn und 86 mobil. In den Krankenhäusern ist die Zahl der Covid-19 Patienten auf 85 gesunken, davon werden nur noch elf intensivmedizinisch behandelt. Acht Personen werden beatmet. Auch in den Pflegeheimen gibt es weniger Infizierte. Dort sind derzeit 71 Bewohner mit einem positiven Coronanachweis registriert, sechs in Schulen und zwei in Kitas.

Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.282 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 9.410 Männer und Frauen haben die Infektion bereits überstanden. 202 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 23 Infizierte, 398 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 23 Infizierte, 398 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 14 Tote Balve : 16 Infizierte, 172 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 16 Infizierte, 172 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 1 Toter Halver : 30 Infizierte, 359 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 30 Infizierte, 359 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 31 Infizierte, 737 Gesundete, 92 Kontaktpersonen und 16 Tote

: 31 Infizierte, 737 Gesundete, 92 Kontaktpersonen und 16 Tote Herscheid : 8 Infizierte, 81 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 8 Infizierte, 81 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 1 Toter Iserlohn : 85 Infizierte, 2.219 Gesundete, 158 Kontaktpersonen und 32 Tote

: 85 Infizierte, 2.219 Gesundete, 158 Kontaktpersonen und 32 Tote Kierspe : 54 Infizierte, 464 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 54 Infizierte, 464 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 6 Tote Lüdenscheid : 121 Infizierte, 1.520 Gesundete, 233 Kontaktpersonen und 43 Tote

: 121 Infizierte, 1.520 Gesundete, 233 Kontaktpersonen und 43 Tote Meinerzhagen : 65 Infizierte, 747 Gesundete, 157 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 65 Infizierte, 747 Gesundete, 157 Kontaktpersonen und 15 Tote Menden : 73 Infizierte, 1006 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 28 Tote

: 73 Infizierte, 1006 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 28 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 9 Infizierte, 160 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 9 Infizierte, 160 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 6 Tote Plettenberg : 52 Infizierte, 518 Gesundete, 138 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 52 Infizierte, 518 Gesundete, 138 Kontaktpersonen und 10 Tote Schalksmühle : 14 Infizierte, 208 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 14 Infizierte, 208 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 5 Tote Werdohl : 70 Infizierte, 508 Gesundete, 146 Kontaktpersonen und 20 Tote

: 70 Infizierte, 508 Gesundete, 146 Kontaktpersonen und 20 Tote Bei einer infizierten Person konnte der Wohnort noch nicht ermittelt werden.

Corona: Drei lokale Hotspots im MK, größte Stadt hat niedrigste Inzidenz

Update vom 1. Februar, 7.17 Uhr: Am Montagmorgen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis leicht gestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) gibt den Wert mit 103,1 an - nach 101,9 am Vortag. 21 Neuinfektionen innerhalb eines Tages sind etwas mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorwoche (13). Über das gesamte Wochenende betrachtet gehen die Neuinfektionen im Vergleich zu Vorwoche jedoch zurück. Während am vergangenen Wochenende 191 Neuinfektionen gemeldet wurden, waren es diesmal 170. Neue Todesfälle wurden am Montag nicht gemeldet.

Einziger Hotspot in NRW bleibt das benachbarte Hagen mit einer Inzidenz von 212 - hier wurden allerdings nur fünf Neuinfektionen gemeldet. Auch innerhalb des Märkischen Kreises ist das Infektionsgeschehen regional unterschiedlich. Bei den lokalen Inzidenzen werden die Zahlen der Neuinfektionen in einer MK-Kommune in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede. Drei lokale Hotspots gab es noch am vergangenen Freitag: Werdohl (233,3), Kierspe (222,3) und Meinerzhagen (212,9). Die Stadt mit der niedrigsten lokalen Inzidenz ist die größte Stadt im MK - Iserlohn (54,5). Lüdenscheid weist eine Inzidenz von 115,9 auf (Stand: 29. Januar).

Unterdessen werden heute die Erstimpfungen in den Krankenhäusern und auch in den Pflegeheimen wieder aufgenommen. Weil nicht ausreichend Impfstoff angeliefert wurde, musste die Impfaktion am 20. Januar ausgesetzt werden. Die Zweitimpfungen wurden aber wie geplant durchgeführt. Dafür war Impfstoff zurückgelegt worden.

