Corona: „Super-Spreading-Hochzeit“ im MK, Inzidenz steigt wieder - ein weiterer Todesfall

Die aktuellen Zahlen der akut mit dem Coronavirus* infizierten Personen im Märkischen Kreis.

In allen Kommunen des Kreises sind bislang 35 Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Alle aktuellen Entwicklungen im MK - insbesondere in Sachen Infektionszahlen und Inzidenz - gibt es bei uns im News-Ticker.

Update, Montag, 2. November, 9.56 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen für den Märkischen Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 164,1 (Stand 2. November, 0 Uhr). Damit ist der Wert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage) im Vergleich zum Vortag (155,5) gestiegen.

Laut RKI sind 108 Neuinfektionen hinzugekommen. Demnach ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit liegt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie bei 35. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 2472 Menschen im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Die lokalen Zahlen wird der Kreis wieder im Laufe des Montags mitteilen.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember) Fläche 1.061,06 km²

Hier noch der Blick auf die Inzidenzen der Nachbarkreise (Stand 2. November): Ennepe-Ruhr-Kreis: 155,8 (Vortag 153,3), Stadt Hagen: 196,1 (Vortag 197,7), Kreis Unna: 180,8 (Vortag 148,1), Kreis Soest: 57,0 (Vortag: 51,4), Hochsauerlandkreis: 133,2 (Vortag 139,4), Kreis Olpe: 159,0 (Vortag 162,0), Oberbergischer Kreis: 138,6 (Vortag 143,4), Kreis Siegen-Wittgenstein: 93,9 (Vortag 91,7)

Corona im Märkischen Kreis: Die Zahlen am Wochenende

Update, Sonntag, 1. November, 9.05 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis ist am Sonntag leicht gesunken. Während sie am Samstag noch bei 158,0 lag, beträgt sie aktuell (Stand 0 Uhr) den Angaben des Robert-Koch-Intituts zufolge nur noch 155,5. Das RKI meldet im Vergleich zum Vortag 53 neue Coronavirus-Fälle im MK (insgesamt 2364).

Update, Samstag, 31. Oktober, 8.30 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen liegt auch am Samstag über dem Vortageswert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, liegt laut RKI Stand 31. Oktober, 0 Uhr, bei 158,0. Am vergangenen Samstag lag dieser Wert noch bei 65,8, am 17. Oktober bei 34,9. Entspannung ist weiter nicht in Sicht.

Corona im Märkischen Kreis: Super-Spreading-Event im MK - rasanter Anstieg der Zahlen nach Hochzeit

In absoluten Zahlen für den Märkischen Kreis: Auf Basis der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle weist das RKI 128 neue Fälle zum Vortag an. Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie im Februar stieg damit am Samstag auf 2.311. Lokale Zahlen wird der Kreis am Wochenende nicht veröffentlichen.

+ Inzidenz-Wert-Karte (Ausschnitt) des Robert-Koch-Instituts am 30. Oktober. © RKI/Screenshot

Update Freitag, 30. Oktober, 18.48 Uhr: Auffallend sind die hohen Neuinfektionszahlen in Iserlohn. Allein in zwei Tagen wurden 112 Neuinfektionen registriert. Jetzt scheint klar, worauf der rasante Anstieg in der größten Stadt des Kreises zurückzuführen ist. Offenbar gab es in Iserlohn ein Super-Spreading-Event, bei dem sich viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Nach Informationen unserer Zeitung sollen sich unter den Iserlohner Neuinfizierten Dutzende Teilnehmer einer nicht angemeldeten türkischen Hochzeit befinden. Die Kontaktermittlung durch das Gesundheitsamt läuft. Nähere Angaben waren am Freitag nicht mehr zu erhalten.

Update Freitag, 30. Oktober, 11.25 Uhr: 135 neue labor-technisch bestätigte Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises seit Donnerstag. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 138,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Seit Donnerstag ist die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten auf 748 gestiegen. 30 Personen konnten als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden.

Extrem steigende Infektionszahlen gibt es vor allem in einer Stadt - Iserlohn. In den vergangenen zwei Tagen wurden dort 112 Neuinfektionen registriert. Akut infiziert sind inzwischen 223 Iserlohner.

Die 135 neuen positiv auf Covid-19 Getesteten verteilen sich Altena (+2), Balve (+3) Halver, (+3), Hemer (+12), Iserlohn (+55), Kierspe (+3), Lüdenscheid (+22), Meinerzhagen (5), Menden (+13), Nachrodt-Wiblingwerde (+7), Neuenrade (+3), Plettenberg (+3), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+2). Unter Quarantäne stehen auch 1.676 Kontaktpersonen und 11 Auslandsrückkehrer.

In Pflegeeinrichtungen sind aktuell 36 Bewohner und Mitarbeiter infiziert. An Schulen gibt es derzeit 23 Indexfälle und in Kindertageseinrichtungen 17. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr gibt es 27 Infektionen.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 2.183 Coronafälle. 1401 Personen haben den Virus bereits überwunden; 34 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 35 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon vier auf der Intensivstation. Statistisch gesehen haben sich in den letzten sieben Tage 138,5 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden am 30. Oktober:

Altena : 14 Infizierte, 31 Gesunde, 22 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 14 Infizierte, 31 Gesunde, 22 Kontaktpersonen und 1 Toter Balve : 9 Infizierte, 29 Gesunde und 22 Kontaktpersonen

: 9 Infizierte, 29 Gesunde und 22 Kontaktpersonen Halver : 24 Infizierte, 97 Gesunde, 78 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 24 Infizierte, 97 Gesunde, 78 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 59 Infizierte, 107 Gesunde, 115 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 59 Infizierte, 107 Gesunde, 115 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 7 Infizierte, 10 Gesunde und 14 Kontaktpersonen

: 7 Infizierte, 10 Gesunde und 14 Kontaktpersonen Iserlohn : 223 Infizierte, 312 Gesunde, 382 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 223 Infizierte, 312 Gesunde, 382 Kontaktpersonen und 6 Tote Kierspe : 12 Infizierte, 44 Gesunde, 39 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 12 Infizierte, 44 Gesunde, 39 Kontaktpersonen und 1 Toter Lüdenscheid : 165 Infizierte, 259 Gesunde, 422 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 165 Infizierte, 259 Gesunde, 422 Kontaktpersonen und 3 Tote Meinerzhagen : 33 Infizierte, 66 Gesunde, 79 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 33 Infizierte, 66 Gesunde, 79 Kontaktpersonen und 5 Tote Menden : 71 Infizierte, 159 Gesunde, 160 Kontaktpersonen und 11 Tote

: 71 Infizierte, 159 Gesunde, 160 Kontaktpersonen und 11 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 18 Infizierte, 16 Gesunde, 22 Kontaktpersonen

: 18 Infizierte, 16 Gesunde, 22 Kontaktpersonen Neuenrade : 17 Infizierte, 65 Gesunde und 77 Kontaktpersonen

: 17 Infizierte, 65 Gesunde und 77 Kontaktpersonen Plettenberg : 38 Infizierte, 101 Gesunde, 67 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 38 Infizierte, 101 Gesunde, 67 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 21 Infizierte, 36 Gesunde und 41 Kontaktpersonen

: 21 Infizierte, 36 Gesunde und 41 Kontaktpersonen Werdohl: 37 Infizierte, 69 Gesunde und 136 Kontaktpersonen

Update Freitag, 30. Oktober, 6.56 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt Auskunft über die Dynamik des Corona-Infektionsgeschehens. Blickt man am Freitagmorgen auf den aktuellen Wert zeigt sich, dass sich das Coronavirus im Märkischen Kreis weiterhin stark ausbreitet. 138,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen für den Kreis. Am vergangenen Freitag lag dieser Wert noch bei 60,2, am 16. Oktober bei 35,1. Die aktuellen Corona-Zahlen geben keine Hinweise auf eine Entspannung der Lage.

Die absoluten Zahlen für den Märkischen Kreis machen es noch deutlicher: Während in der Woche vom 16. bis 22. Oktotober 247 Neuinfektionen registriert wurden, waren es in der Folgewoche (23. bis 29. Oktober) schon 568. Das entspricht einem Plus von 130 Prozent in einer Woche. Zuletzt stiegen die täglichen Neuinfektionen weiter an. Nach 125 neuen Positivfällen am Donnerstag meldete das RKI am Freitagmorgen auf Basis der vom Gesundheitsamt bis Mitternacht gemeldeten Infektionen 135 neue Fälle. Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie im Februar stieg am Freitag auf 2.183. Lokale Zahlen wird der Kreis im Laufe des Tages veröffentlichen.

Corona im MK: Dramatischer Anstieg am Donnerstag - 125 (!) Neuinfektionen an einem Tag

Update Donnerstag, 29. Oktober, 13.09 Uhr: Der Märkische Kreis hat am Mittag die dramatische Entwicklung der Corona-Fälle im Kreis bestätigt. 125 Neuinfektionen (!) innerhalb von 24 Stunden wurden gemeldet. Eine Stadt ist besonders betroffen: Fast die Hälfte davon geht auf positiv getestete Menschen aus Iserlohn zurück (57). Seit Mittwoch ist die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis auf 643 gestiegen. Das ist ebenso Höchststand wie die Sieben-Tage-Inzidenz von 120,9.

29 Personen konnten als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden. Die 125 neuen positiv auf Covid-19 Getesteten verteilen sich Altena (+1), Balve (+1) Hemer (+20), Herscheid (+1), Iserlohn (+57), Kierspe (+4), Lüdenscheid (+13), Meinerzhagen (3), Menden (+8), Nachrodt-Wiblingwerde (+5), Neuenrade (+3), Plettenberg (+2), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+6). Unter Quarantäne stehen daneben auch 1.491 Kontaktpersonen und zwölf Auslandsrückkehrer. Für das Gesundheitsamt wird es aufgrund der Vielzahl der Fälle immer schwieriger, alle Kontaktpersonen zeitnah zu ermitteln.

Coronavirus im Märkischen Kreis: 32 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung

In Pflegeeinrichtungen im MK sind aktuell 25 Bewohner und Mitarbeiter infiziert. An Schulen gibt es derzeit 22 Indexfälle und in Kindertageseinrichtungen 14. Die Gesundheitsdienste planen am Donnerstag 21 Corona-Tests bei der Tagespflege des Dietrich-Bonhoeffer-Seniorenzentrum. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 2.048 Corona-Fälle. 1371 Personen haben den Virus bereits überwunden; 34 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 32 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon vier auf der Intensivstation.

Update Donnerstag, 29. Oktober, 6.36 Uhr: Dramatischer Anstieg auch am Donnerstag im Märkischen Kreis: Das Robert-Koch-Institut meldet am Morgen auf Basis der übermittelten Daten des Gesundheitsamts einen neuen Negativ-Rekord bei den Neuinfektionen. Seit dem 22. Oktober pendelten die Werte zwischen 48 und 65 Neuinfektionen täglich, am Donnerstag dann der große Sprung.

Nach RKI-Angaben wurden innerhalb von 24 Stunden 125 (!) positive Testergebnisse gemeldet. Das entspricht fast einer Verdopplung des Wertes zum Vortag (65). Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich dadurch ebenfalls deutlich von 105,1 auf 120,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Inzwischen hat der Märkische Kreis andere umliegende Kreise und Städte bei der Inzidenz übertroffen - unter anderem die Stadt Hagen.

Coronavirus im MK: Inzidenz-Wert höher als im benachbarten Hagen

Bezogen auf die Einwohnerzahl des Märkischen Kreises entspricht der aktuelle Inzidenz-Wert 496 Neuinfektionen in sieben Tagen. Das RKI gibt die Zahl der Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie am Donnerstag mit 2.048 an. Lokale Zahlen wird der Märkische Kreis im Laufe des Tages veröffentlichen. Mit einem bundesweiten Lockdown light ab Montag soll die Ausbreitung des Coronavirus gebremst werden. Freizeitaktivitäten werden stark eingeschränkt. Unter anderem müssen Restaurants, Bars, Kneipen, Schwimmbäder, Kinos, Theater, Saunen etc. schließen. Schulen und Kitas sowie alle Geschäfte sollen geöffnet bleiben.

Update Mittwoch, 28. Oktober, 18.45 Uhr: Ein kurzer Blick zum Corona-Hotspot Lüdenscheid. Dort gibt es die höchsten Infektionszahlen - inzwischen ist aber ein Infektionsherd erkannt worden.

Inzidenz über 100 - Gesundheitsamt meldet 34. Todesfall

Update Mittwoch, 28. Oktober, 13.28 Uhr: In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist in Iserlohn ein weiterer Todesfall zu beklagen. Seit Dienstag meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 65 Neuinfektionen. Bedauerlicherweise ist am Dienstag (27. Oktober) ein 93-jähriger Senior aus Iserlohn in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Er wurde zuvor stationär behandelt. Es ist der 34. Corona-Tote im Märkischen Kreis - und der zweite während der jetzt beginnenden zweiten Welle der Pandemie.

Am Dienstag sind 65 positive Coronanachweise beim Kreisgesundheitsamt eingegangen. Sie verteilen sich auf sich Hemer (+1), Herscheid (+1), Iserlohn (+17), Lüdenscheid (+22), Meinerzhagen (8), Menden (+6), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+1) und Plettenberg (+8). Im Märkischen Kreis sind damit aktuell 547 Männer und Frauen mit dem Virus infiziert.

Unter Quarantäne stehen 1.289 Kontaktpersonen und zwölf Auslandsrückkehrer. 31 Personen konnten die häusliche Isolierung nach vierzehn Tagen als nicht mehr ansteckend verlassen. In den letzten sieben Tagen haben sich statistisch gesehen 105,1 Einwohner pro 100.000 neu angesteckt. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1923 Coronafälle. 1342 Personen haben den Virus bereits überwunden; 34 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 32 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon sechs auf der Intensivstation.

Update Mittwoch, 28. Oktober, 12.48 Uhr: Mehrere Patienten und Mitarbeitern auf einer Station des Klinikum Lüdenscheids wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Im Rahmen von Routineuntersuchungen wurden die Infektionen entdeckt. Die Station bleibt vorerst geöffnet.

Update Mittwoch, 28. Oktober, 9.08 Uhr: Wegen Problemen bei der Datenübermittlung liefen die gemeldeten Neuinfektionen des Gesundheitsämter erst verspätet beim Robert-Koch-Institut ein. Jetzt aber liegen sie vor: Das Erwartete ist eingetreten: Erstmals liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis bei mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner - eine Inzidenz von exakt 105,1 meldete das RKI am Morgen.

+ Alles rot: Auch der Märkische Kreis ist am Mittwoch in den dunkelroten Inzidenz-Bereich gerutscht. © RKI/Screenshot

Das entspricht bezogen auf die Einwohnerzahl des Märkischen Kreises 431 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind demnach 1.923 Corona-Fälle im Kreis registriert worden - ein Plus gegenüber dem Vortag von 66. Lokale Zahlen wird der Märkische Kreis im Laufe des Tages veröffentlichen.

Update Dienstag, 27. Oktober, 11.25 Uhr: In den letzten sieben Tagen haben sich im Märkischen Kreis statistisch gesehen 99,2 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Am Montag sind allein 57 positive Corona-Nachweise beim Kreisgesundheitsamt eingegangen. Die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten steigt damit wie erwartet auf 513.

Corona im Märkischen Kreis: Alle aktuellen News zu Zahlen, Inzidenz und Regeln in unserem Ticker

Update Dienstag, 27. Oktober, 11.25 Uhr: Die 57 Neuansteckungen verteilen sich Hemer (+10), Herscheid (+1), Iserlohn (+22), Lüdenscheid (+7), Meinerzhagen (1), Menden (+9), Plettenberg (+3) und Werdohl (+4). Unter Quarantäne stehen 1.109 Kontaktpersonen und 15 Auslandsrückkehrer. 22 Personen konnten die häusliche Isolierung nach 14 Tagen als nicht mehr ansteckend verlassen. Der Inzidenz-Wert (Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner) liegt kreisweit bei 99,2. Das entspricht bezogen auf die Einwohnerzahl des Kreises 407 Neuinfektionen in der vergangenen Woche.

Die Inzidenz im MK ist hoch - doch wie sieht es NRW-weit aus? Lesen Sie hier unsere Berichterstattung zur Corona-Entwicklung in Nordrhein-Westfalen.

In 14 Pflegeeinrichtungen sind derzeit zwölf Bewohner und zehn Pflegekräfte infiziert. An den Schulen verzeichnet das Gesundheitsamt derzeit 23 Schüler, Lehrer und Betreuungskräfte, die den Virus in sich tragen. An Kindergärten sind es zwölf Kinder und Erzieher. Die mobilen Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen am heutigen Dienstag 69 Abstriche bei Kindern und Betreuungskräften der Kita Bunte Kluse in Lüdenscheid. Auf dem Programm stehen auch sechs Abstriche bei einem Pflegedienst in Halver, sowie 17 bei der Behindertenhilfe Menden.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1.857 Coronafälle. 1.311 Personen haben den Virus bereits überwunden; 33 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 32 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon fünf auf der Intensivstation.

