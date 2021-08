Corona im MK: Familien in der Türkei infiziert - Coronafreie Stadt plötzlich im roten Bereich

News im Ticker

Die Corona-Lage im Märkischen Kreis gibt noch keinen Anlass zur Besorgnis; gleichwohl steigen die Zahlen. Alle News zur Lage in Lüdenscheid, Iserlohn und anderen Städten im Ticker.

Update vom 6. August, 11.19 Uhr: 167 Frauen und Männer im Märkischen Kreis sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Sie dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 175 Kontaktpersonen. Innerhalb eines Tages haben sich 13 Verdachtsfälle im Labor bestätigt - davon allein acht in einer Stadt.

Kreis Märkischer Kreis Fläche 1061,06 Quadratkilometer Einwohner 408.662 (31. Dez. 2020)

Aus Neuenrade - bislang coronafrei - wurden insgesamt acht Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet. Wie Kreissprecher Alexander Bange auf Anfrage erklärte, verteilen sich die acht Neuinfektionen auf zwei Familien, die sich im Türkei-Urlaub und dann untereinander angesteckt haben. Bei der Einreise fielen ihre erforderlichen Testnachweise positiv aus, so erhielten die Behörden Kenntnis von den Positivfällen. Sie gingen sofort aus dem Urlaub in Quarantäne. „Bislang gibt es in den Fällen in Neuenrade keine Kontaktpersonen“, sagt Kreissprecher Bange. Kurios: Aufgrund der niedrigen Bevölkerungszahl springt die bis Donnerstag coronafreie Stadt direkt in den roten Bereich. Die lokale Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 0 auf 67,3.

Die übrigen Neuansteckungen verteilen sich auf Altena (1), Hemer (1) und Menden (3). Keine Coronafälle werden derzeit in vier Kommunen gemeldet: Balve, Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde und Schalksmühle. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts liegt die Sieben-Tage-Inzidenz kreisweit bei 25,4 (Vortag: 25,6) pro 100.000 Einwohner. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes beträgt 30,2 (Vortag: 28,4); der Bundesdurchschnitt 20,4 (Vortag: 19,4).

Im Krankenhaus werden derzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt, davon zwei intensivmedizinisch. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe ist ein Bewohner infiziert, fünf Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen sind derzeit zwei Coronafälle bekannt.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena : 2 Infizierte, 741 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene

: 2 Infizierte, 741 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene Balve : 0 Infizierte, 368 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 0 Infizierte, 368 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Halver : 2 Infizierte, 952 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

: 2 Infizierte, 952 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene Hemer : 11 Infizierte, 1.471 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

: 11 Infizierte, 1.471 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene Herscheid : 0 Infizierter, 212 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 0 Infizierter, 212 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Iserlohn : 36 Infizierte, 4.293 Gesundete, 38 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene

: 36 Infizierte, 4.293 Gesundete, 38 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene Kierspe : 9 Infizierte, 981 Gesundete, 7 Kontaktperson und 17 Verstorbene

: 9 Infizierte, 981 Gesundete, 7 Kontaktperson und 17 Verstorbene Lüdenscheid : 51 Infizierte, 4.197 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene

: 51 Infizierte, 4.197 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene Meinerzhagen : 6 Infizierte, 1.515 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

: 6 Infizierte, 1.515 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene Menden : 17 Infizierte, 2.138 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene

: 17 Infizierte, 2.138 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene Nachrodt-Wiblingwerde : 0 Infizierte, 296 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

: 0 Infizierte, 296 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene Neuenrade : 8 Infizierte, 544 Gesundete, 15 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 8 Infizierte, 544 Gesundete, 15 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Plettenberg : 7 Infizierte, 1.405 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene

: 7 Infizierte, 1.405 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene Schalksmühle : 0 Infizierte, 345 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene Werdohl: 18 Infizierte, 1.154 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Update vom 6. August, 08.20 Uhr: Konstant bleibt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis. Nach 25,6 am Donnerstag beträgt er jetzt 25,4. Der Oberbergische Kreis kratzt mit 47,4 an der wichtigen 50er-Marke.

Update vom 5. August, 12.10 Uhr: Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich in den vergangen sieben Tagen kreisweit 25,6 Frauen und Männer pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die höchsten Inzidenzwerte gibt es in den Altersgruppen 20 bis 29 Jahre (55,8), 10 bis 19 Jahre (54,7) sowie 30 bis 39 Jahre (44,8). Bei den über 80-Jährigen liegt die Inzidenz dagegen bei 0. Die Stadt mit dem höchsten Inzidenzwert – nämlich 73,6 – ist Werdohl.

Derzeit sind 157 Menschen kreisweit mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden haben sich 27 Verdachtsfälle im Labor bestätigt. Die Neuansteckungen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Hemer (2), Iserlohn (8), Kierspe (1), Lüdenscheid (10), Menden (2) und Werdohl (4). In häuslicher Quarantäne befinden sich auch 145 Kontaktpersonen.

So erklärt sich die Diskrepanz

Keine Coronafälle werden derzeit in fünf Kommunen gemeldet: Balve, Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle. Neben diesen fünf Kommunen weisen auch Altena und Halver einen Inzidenzwert von 0 auf. Die Erklärung für diese Diskrepanz: Der Inzidenzwert bezieht sich auf die letzten sieben Tage, während der Status „coronafrei“ bedeutet, dass in der betreffenden Kommune in den vergangenen 14 Tagen keine Fälle gemeldet wurden. 14 Tage dauert die Quarantäne nach einer Infektion, und während dieser Zeit gilt ein Betroffener als infiziert.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21.181 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.609 Bürger gelten als genesen. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben 415 Menschen. Im Krankenhaus werden derzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt, davon zwei intensivmedizinisch. Aus dem Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe ist ein Bewohner infiziert, fünf Beschäftigte beefinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen sind derzeit zwei Coronafälle bekannt.

Seit Donnerstag gelten im Märkischen Kreis wieder die Regeln der Inzidenzstufe 1 (10,1 bis 35) gemäß der Coronaschutzverordnung des Landes NRW.

Corona im MK: Zahl in den Kommunen

Altena: 1 Infizierter, 741 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene

Balve: 0 Infizierte, 368 Gesundete, 1 Kontaktperson und 4 Verstorbene

Halver: 2 Infizierte, 952 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

Hemer: 10 Infizierte, 1.471 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

Herscheid: 0 Infizierter, 212 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

Iserlohn: 36 Infizierte, 4293 Gesundete, 36 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene

Kierspe: 9 Infizierte, 981 Gesundete, 7 Kontaktperson und 17 Verstorbene

Lüdenscheid: 52 Infizierte, 4196 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene

Meinerzhagen: 6 Infizierte, 1515 Gesundete, 2 Kontaktperson und 28 Verstorbene

Menden: 14 Infizierte, 2138 Gesundete, 10 Kontaktpersonen, 55 Verstorbene

Nachrodt-W.: 0 Infizierte, 296 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

Neuenrade: 0 Infizierte, 544 Gesundete, 6 Kontaktpersonen, 4 Verstorbene

Plettenberg: 8 Infizierte, 1404 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene

Schalksmühle: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 6 Verstorbene

Werdohl: 19 Infizierte, 1153 Gesundete, 15 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Update vom 5. August, 09.10 Uhr: Nun liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz auch der Märkische Kreis - mit 25,6 nach 22,7 am Vortag - wieder über der 25er-Marke. Derweil steuert der Oberbergische Kreis (43,7) bereits auf die 50 zu. Der NRW-Wert liegt bei 28,4. Auf den Intensivstationen des Kreises bleibt die Lage in Hinblick auf Covid entspannt. Lediglich zwei Patienten werden dort behandelt, aber nicht invasiv beatmet.

Corona im MK: 15 Neuinfektionen in 24 Stunden - Zwei Infizierte auf der Intensivstation

Update vom 4. August, 14.52 Uhr: 139 Frauen und Männer sind im Märkischen Kreis aktuell mit dem Corona infiziert. Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt 15 Neuansteckungen registriert. Die Wochen-Inzidenz ging laut Robert-Koch-Institut auf 22,7 pro 100.000 Einwohner zurück.

In 24 Stunden haben sich 15 Corona-Verdachtsfälle im Labor bestätigt. Die Neuinfektionen verteilen sich auf Iserlohn (4), Kierspe (1), Lüdenscheid (4), Menden (3), Plettenberg (1) und Werdohl (2). Aktuell sind kreisweit 139 Personen mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus dürfen 128 Kontaktpersonen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Keine Coronafälle werden derzeit in vier Kommunen gemeldet: Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle. Die erste Stadt im MK ist wieder im roten Bereich.

Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich in den vergangenen sieben Tagen 22,7 (Vortag: 24,1) Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Der Kreis überschreitet bereits seit neun Tagen den Schwellenwert von 10. Nach der Coronaschutzverordnung des Landes gelten daher ab Donnerstag kreisweit diese zusätzlichen Regeln der Inzidenzstufe 1 (10,1 bis 35). Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes beträgt 27,3 (Vortag: 25,4); der Bundesdurchschnitt 18,5 (Vortag: 17,9).

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21.154 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.600 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben 415 Menschen.

Im Krankenhaus werden derzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt, davon zwei intensivmedizinisch. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe sind zwei Bewohner infiziert, vier Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen und Kitas sind derzeit keine Fälle bekannt.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 1 Infizierter, 741 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene

: 1 Infizierter, 741 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene Balve : 1 Infizierter, 367 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 1 Infizierter, 367 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Halver : 2 Infizierte, 952 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

: 2 Infizierte, 952 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene Hemer : 8 Infizierte, 1.471 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

: 8 Infizierte, 1.471 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene Herscheid : 0 Infizierter, 212 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 0 Infizierter, 212 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Iserlohn : 28 Infizierte, 4.293 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene

: 28 Infizierte, 4.293 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene Kierspe : 8 Infizierte, 981 Gesundete, 9 Kontaktperson und 17 Verstorbene

: 8 Infizierte, 981 Gesundete, 9 Kontaktperson und 17 Verstorbene Lüdenscheid : 45 Infizierte, 4.193 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene

: 45 Infizierte, 4.193 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene Meinerzhagen : 6 Infizierte, 1.515 Gesundete, 2 Kontaktperson und 28 Verstorbene

: 6 Infizierte, 1.515 Gesundete, 2 Kontaktperson und 28 Verstorbene Menden : 15 Infizierte, 2.135 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene

: 15 Infizierte, 2.135 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene Nachrodt-Wiblingwerde : 0 Infizierte, 296 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene

: 0 Infizierte, 296 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene Neuenrade : 0 Infizierte, 544 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 0 Infizierte, 544 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Plettenberg : 10 Infizierte, 1.402 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene

: 10 Infizierte, 1.402 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene Schalksmühle : 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene Werdohl: 15 Infizierte, 1.153 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Update vom 4. August, 08.50 Uhr: Die Inzidenzlage im Märkischen Kreis und seinen Nachbarkreisen stellt sich am Mittwoch sehr stabil dar. Im MK sinkt der Wert von 24,1 am Dienstag auf 22,7. Auf den Intensivstationen im MK werden zurzeit zwei Patienten versorgt, von denen keiner invasiv beatmet werden muss. Derweil sind fast 210.000 Bürger des Kreises vollständig geimpft.

Update vom 3. August, 08.55 Uhr: Am achten Tag in Folge liegt der Inzidenzwert im Märkischen Kreis mit 24,1 - bei steigender Tendenz - über 10. Damit werden ab Donnerstag weitere Regeln der Inzidenzstufe 1 in Kraft treten. Dies bedeutet unter anderem, dass die Maskenpflicht ausgeweitet wird. Neben der Tragepflicht in geschlossenen Räumen gilt sie ab Donnerstag auch wieder in Warteschlangen, Kassenbereichen o.ä., egal ob drinnen oder draußen. Das sind alle neuen Corona-Regeln im MK.

Gegenwärtig werden im Märkischen Kreis zwei Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut. Das Klinikum Lüdenscheid behandelt insgesamt drei Covid-Patienten - einen auf der Intensivstation und zwei auf der Isolierstation.

Update vom 2. August, 15.00 Uhr: Im Impfzentrum Lüdenscheid sind am Wochenende 140 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren gegen das Coronavirus geimpft worden. Buchungen für diese Altersgruppe sind auch in dieser Woche möglich auf der Buchungsplattform des Märkischen Kreises (http://t1p.de/dk5p) – und zwar bis einschließlich Freitag, 6. August, von 14 bis 19 Uhr in Lüdenscheid. Von den seit Freitag buchbaren 400 Terminen in dieser Woche sind – Stand: Montag, 13 Uhr – noch etwa 220 frei.

Derzeit sind im Märkischen Kreis 127 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus dürfen 117 Kontaktpersonen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Über das Wochenende sind beim Gesundheitsamt 37 labortechnisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Sie verteilen sich auf Hemer (4), Iserlohn (11), Kierspe (5), Lüdenscheid (6), Meinerzhagen (1), Menden (4) und Werdohl (6). Keine Coronafälle werden in vier Kommunen gemeldet: Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Berechnungen der Kreisverwaltung 22,2 (Samstag: 20,7; Sonntag: 21,7) Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Der Kreis überschreitet den siebten Tag in Folge den Schwellenwert von 10. Wird dieser Wert an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, gelten ab dem übernächsten Tag kreisweit zusätzliche Regeln der Inzidenzstufe 1 (10 bis 35). Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes beträgt 24,5; der Bundesdurchschnitt 17,8.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21 127 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20 584 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen.

Im Krankenhaus wird derzeit ein Covid-19-Patient behandelt, nicht intensivmedizinisch.

Altena: 1 Infizierter, 741 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene

Balve: 1 Infizierter, 367 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

Halver: 2 Infizierte, 952 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

Hemer: 8 Infizierte, 1470 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

Herscheid: 0 Infizierter, 212 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

Iserlohn: 31 Infizierte, 4285 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene

Kierspe: 7 Infizierte, 980 Gesundete, 6 Kontaktperson und 17 Verstorbene

Lüdenscheid: 41 Infizierte, 4188 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene

Meinerzhagen: 5 Infizierte, 1515 Gesundete, 3 Kontaktperson und 28 Verstorbene

Menden: 10 Infizierte, 2135 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene

Nachrodt-W.: 0 Infizierte, 296 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene

Neuenrade: 0 Infizierte, 544 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

Plettenberg: 9 Infizierte, 1402 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene

Schalksmühle: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

Werdohl: 12 Infizierte, 1153 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Update vom 2. August, 09.15 Uhr: Mit dem Wert von 22,2 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis weiter über 20; am Vortag lag sie bei 21,7. Nach wie vor wird aber auf den Intensivstationen der Krankenhäuser des Kreises nur ein Covid-Patient behandelt, der allerdings invasiv beatmet werden muss. Die NRW-Inzidenz beträgt 24,5. In ganz Nordrhein-Westfalen wurden am 1. August 186 neue Corona-Fälle verzeichnet; im Märkischen Kreis waren es drei.

Update vom 1. August,10.14 Uhr: Laut dem Landeszentrum Nordrhein-Westfalen ist die 7-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis weiter gestiegen. Nachdem der Wert am Samstag noch bei 20,7 lag, beträgt die Wocheninzidenz am Sonntag 21,7 (+1). Damit liegt die Inzidenz im MK weiterhin unter dem NRW-Wert von 24,0 (+1,5).

Update vom 31. Juli, 9.30 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz ist im Märkischen Kreis wieder leicht gestiegen. Nachdem der Wert am Freitag noch bei 16,6 lag, beträgt die Wocheninzidenz am Samstag laut Robert-Koch-Institut 20,7 (+4,1). Damit liegt die Inzidenz im MK weiter unter dem NRW-Wert, der aktuell mit 22,5 angegeben wird.

Update vom 30. Juli um 12.25 Uhr: Innerhalb eines Tages sind beim Gesundheitsamt 14 labor-technisch bestätigte Corona-Nachweise eingegangen. Nach Berechnungen des Märkischen Kreises beträgt der Sieben-Tage-Inzidenzwert 16,6.

Aktuell sind im Märkischen Kreis 99 (Vortag: 92) Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus dürfen 143 Kontaktpersonen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Binnen eines Tages sind beim Gesundheitsamt 14 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Sie verteilen sich auf Iserlohn (2), Lüdenscheid (3), Meinerzhagen (2), Menden (4) und Plettenberg (3). Keine Coronafälle werden derzeit in drei Kommunen gemeldet: Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle.

Aufgrund einer technischen Störung ist das Covid-Dashboard des Robert-Koch-Instituts bis auf weiteres nicht verfügbar. In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Berechnungen der Kreisverwaltung 16,6 (Vortag: 14,9) Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Damit überschreitet der Kreis den vierten Tag in Folge den Schwellenwert von 10. Wird dieser Wert an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, gelten ab dem übernächsten Tag kreisweit zusätzliche Regeln der Inzidenzstufe 1 (10 bis 35). Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes beträgt 21,6 (Vortag: 20,4); der Bundesdurchschnitt liegt etwa bei 17 (Vortag: 16).

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21.090 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.576 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben 415 Menschen.

Im Krankenhaus wird derzeit ein Covid-19-Patient behandelt, nicht intensivmedizinisch. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe ist ein Bewohner infiziert, fünf Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen und Kitas sind derzeit keine Fälle bekannt.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 1 Infizierter, 741 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene

: 1 Infizierter, 741 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene Balve : 1 Infizierter, 367 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 1 Infizierter, 367 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Halver : 2 Infizierte, 952 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

: 2 Infizierte, 952 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene Hemer : 5 Infizierte, 1.469 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

: 5 Infizierte, 1.469 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene Herscheid : 1 Infizierter, 211 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 1 Infizierter, 211 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Iserlohn : 24 Infizierte, 4.281 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene

: 24 Infizierte, 4.281 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene Kierspe : 3 Infizierte, 979 Gesundete, 1 Kontaktperson und 17 Verstorbene

: 3 Infizierte, 979 Gesundete, 1 Kontaktperson und 17 Verstorbene Lüdenscheid : 37 Infizierte, 4.186 Gesundete, 35 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene

: 37 Infizierte, 4.186 Gesundete, 35 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene Meinerzhagen : 4 Infizierte, 1.515 Gesundete, 5 Kontaktperson und 28 Verstorbene

: 4 Infizierte, 1.515 Gesundete, 5 Kontaktperson und 28 Verstorbene Menden : 6 Infizierte, 2.135 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene

: 6 Infizierte, 2.135 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene Nachrodt-Wiblingwerde : 0 Infizierte, 296 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene

: 0 Infizierte, 296 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene Neuenrade : 0 Infizierte, 544 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 0 Infizierte, 544 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Plettenberg : 9 Infizierte, 1.402 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene

: 9 Infizierte, 1.402 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene Schalksmühle : 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene Werdohl: 6 Infizierte, 1.153 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Update vom 30. Juli um 10.49 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch am Freitag weiter. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert für den Märkischen Kreis mit 16.6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an. 14 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden gezählt. Schärfere Corona-Regeln der Inzidenzstufe 1 rücken nun näher. Ab dem 5. August könnte es so weit sein. Landrat Marco Voge und sechs Amtskollegen wollen schärfere Corona-Einschränkungen vermeiden und haben einen Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn geschrieben.

Update vom 29, Juli, 08.40 Uhr: Der Trend ist leider eindeutig: Die Zahl der Infizierten steigt weiter. Im Märkischen Kreis beträgt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 14,9 nach 12,4 am Donnerstag. In der Nachbarschaft liegen der Hochsauerlandkreis (20,4) und der Oberbergische Kreis (21,3) bereits wieder über 20. Es bleibt ab er dabei, dass im MK nur ein Patient intensivmedizinisch versorgt werden muss.

Update vom 28. Juli um 15.55 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis liegt mit 12,4 weiterhin unter dem Landes- und Bundesdurchschnitt. In den vergangenen 24 Stunden sind dem Gesundheitsamt 21 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden.

Mit einem Inzidenzwert von 12,4 (Vortag: 10,5) liegt der Märkische Kreis am zweiten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 10.

Wird dieser Wert an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, gelten ab dem übernächsten Tag kreisweit zusätzliche Corona-Regeln der Inzidenzstufe 1 (10 bis 35). Die NRW-Inzidenz ist höher als im Märkischen Kreis und beträgt 18,5 (Vortag: 17,4) sowie im Bund 15,0 (Vortag: 14,5).

Aktuell sind im Märkischen Kreis 82 (Vortag: 65) Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus dürfen 132 Kontaktper-sonen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt 21 Neuinfektionen registriert. Sie verteilen sich auf Hemer (2), Iserlohn (2), Lüdenscheid (9), Meinerzhagen (2), Plettenberg (3) und Werdohl (3). Keine Coronafälle werden derzeit in vier Städten und Gemeinden gemeldet: Altena, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21.061 nach-gewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.564 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben 415 Menschen.

In den Krankenhäusern wird derzeit drei Covid-19-Patienten behandelt, davon einer inten-sivmedizinisch und beatmet. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, am-bulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe befinden sich fünf Beschäftigte in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen und Kitas sind derzeit keine Fälle bekannt.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena: 0 Infizierte, 741 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene

Balve: 1 Infizierter, 367 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

Halver: 2 Infizierte, 952 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

Hemer: 5 Infizierte, 1.468 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

Herscheid: 1 Infizierter, 211 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

Iserlohn: 23 Infizierte, 4.274 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene

Kierspe: 2 Infizierte, 979 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 17 Verstorbene

Lüdenscheid: 29 Infizierte, 4.185 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene

Meinerzhagen: 2 Infizierte, 1.515 Gesundete, 2 Kontaktperson und 28 Verstorbene

Menden: 4 Infizierte, 2.133 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene

Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 296 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

Neuenrade: 0 Infizierte, 544 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

Plettenberg: 6 Infizierte, 1.402 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene

Schalksmühle: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

Werdohl: 7 Infizierter, 1.152 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Update vom 28. Juli, 08.30 Uhr: Mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis (9,6) weist nur noch einer der den Märkischen Kreis umgebenden Kreise eine einstellige Inzidenzrate auf. Im MK selbst steigt der Wert von 10,5 am Dienstag auf 12,4 am Mittwoch. Deutliche Anstiege um jeweils etwa 6 Fälle je 100.000 Einwohner sind in der Stadt Hagen (17,0), im Oberbergischen Kreis (17,6) und im Hochsauerlandkreis (17,7) zu verzeichnen.

Update vom 27. Juli, 13.21 Uhr: Der Märkische Kreis registrierte am Montag vier Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit erstmals seit dem 2. Juli auf über 10 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner - nämlich exakt auf 10,5 (Vortag: 9,5). Übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz den Grenzwert von 10 an acht aufeinanderfolgenden Tagen, gelten nach Angaben des Märkischen Kreises verschärfte Regeln der Inzidenzstufe 1 (10 bis 35) dann ab dem übernächsten Tag im Kreis. Landesweit liegt der Inzidenzwert bei 17,4 (Vortag: 17,1) und bundesweit bei 14,5 (Vortag: 14,3).

Aktuell sind im Märkischen Kreis 65 (Vortag: 72) Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. 112 Kontaktpersonen dürfen das Haus ebenfalls nicht verlassen. Die Neuinfektionen verteilen sich auf Halver (2) und Lüdenscheid (2). Coronafrei sind derzeit fünf Städte und Gemeinden und zwar Altena, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21.041 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.561 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben 415 Menschen.

In den Krankenhäusern sind derzeit zwei Covid-19 Patienten. Ein Patient wird intensivmedizinisch behandelt und beatmet. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe befinden sich fünf Beschäftigte in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen und Kitas sind derzeit keine Fälle bekannt.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena : 0 Infizierte, 741 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene

: 0 Infizierte, 741 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene Balve : 1 Infizierter, 367 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 1 Infizierter, 367 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Halver : 3 Infizierte, 951 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

: 3 Infizierte, 951 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene Hemer : 3 Infizierte, 1.468 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

: 3 Infizierte, 1.468 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene Herscheid : 1 Infizierter, 211 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 1 Infizierter, 211 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Iserlohn : 22 Infizierte, 4.273 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene

: 22 Infizierte, 4.273 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene Kierspe : 2 Infizierte, 979 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 17 Verstorbene

: 2 Infizierte, 979 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 17 Verstorbene Lüdenscheid : 20 Infizierte, 4.185 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene

: 20 Infizierte, 4.185 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene Meinerzhagen : 0 Infizierte, 1.515 Gesundete, 1 Kontaktperson und 28 Verstorbene

: 0 Infizierte, 1.515 Gesundete, 1 Kontaktperson und 28 Verstorbene Menden : 6 Infizierte, 2.132 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene

: 6 Infizierte, 2.132 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene Nachrodt-Wiblingwerd e: 0 Infizierte, 296 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

e: 0 Infizierte, 296 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene Neuenrade : 0 Infizierte, 544 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

: 0 Infizierte, 544 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene Plettenberg : 3 Infizierte, 1.402 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene

: 3 Infizierte, 1.402 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene Schalksmühle : 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene Werdohl: 4 Infizierter, 1.152 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Update vom 27. Juli, 8.55 Uhr: Erstmals seit dem 30. Juni hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis am Dienstag die Grenze von 10 wieder überschritten. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) wies am Morgen für den MK einen Wert von 10,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aus, nachdem am Montag vier Corona-Fälle gemeldet worden waren. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 43 Neuinfektionen registriert. Der Anstieg der Corona-Zahlen ist bislang nicht exponentiell. In den sieben Tagen davor (13.-19. Juli) waren es 35.

Nach dem erstmaligen Überschreiten des 10er-Werts läuft der Märkische Kreis Gefahr, in den nächsten Tagen aus der Inzidenzstufe 0 in die Inzidenzstufe 1 hochgestuft zu werden. Dieser Fall tritt ein, wenn die Inzidenz acht Tage in Folge oberhalb von 10 liegt. Am dann übernächsten Tag würde die neue Inzidenzstufe 1 (Inzidenz von 10 bis 35) greifen. Sollte die Inzidenz auch in den nächsten sieben Tagen im MK durchgängig über 10 liegen, wäre es am Donnerstag, 5. August, so weit.

Die Corona-Regeln würden sich bei diesem Wechsel der Inzidenzstufen im Märkischen Kreis aber nur wenig verschärfen. Dadurch dass die NRW-Landesinzidenz schon länger über 10 und damit in der Inzidenzstufe 1 liegt, gelten seit dem 26. Juli bereits strengere Corona-Regeln auch schon im Märkischen Kreis, obwohl die Inzidenz hier noch deutlich niedriger ist. Wenn nun auch der MK die Inzidenzstufe 1 erreicht, gelten laut aktueller Coronaschutzverordnung NRW zusätzlich unter anderem folgende Corona-Regeln:

In der Inzidenzstufe 1 gelten zusätzlich diese neuen Corona-Regeln

Kontaktbeschränkungen: Der Mindestabstand von 1,50 Metern wird in der Inzidenzstufe 1 nicht mehr nur empfohlen, sondern wieder verpflichtend. Es werden auch wieder Kontaktbeschränkungen eingeführt. Zulässig sind dann Zusammentreffen von Personen aus bis zu fünf Hausständen ohne Personenbegrenzung, an dem auch immunisierte - also genesene oder vollständig geimpfte - Personen aus weiteren Hausständen teilnehmen dürfen. Größere Zusammentreffen sind für bis zu 100 Personen erlaubt, wenn alle über einen Negativtestnachweis verfügen. Vollständig geimpfte oder genesene Personen sowie Kinder vor dem Schuleintritt werden dabei nicht mitgezählt.

Maskenpflicht: In Warteschlangen unmittelbar vor Verkaufsstellen im Freien ist wieder eine Maske zu tragen. Das gilt auch bei Versammlungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis zum Erreichen des fest zugewiesenen Sitz- oder Stehplatz. Dort angekommen, kann die Maske wieder abgenommen werden.

Neue Corona-Regeln im MK ab dem 26. Juli

Update vom 26. Juli, 08.40 Uhr: Die Corona-Situation in Südwestfalen stellt sich gegenwärtig als sehr stabil auf konstant niedrigem Niveau dar. Im Märkischen Kreis beträgt der Inzidenzwert am Montag 9,5 nach 9,0 am Sonntag. Auf den Intensivstationen des Kreis werden zwei Covid-Patienten behandelt. Beide müssen invasiv beatmet werden.

Update vom 25. Juli, 9.55 Uhr: Am Sonntag ist die 7-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis wieder angestiegen. Nachdem der Wert am Samstag deutlich gesunken war (8,0), liegt er 24 Stunden später wieder bei 9,0. Damit liegt die Inzidenz im MK aber trotzdem weit unter dem NRW-Wert. Dieser betrug am Sonntag 17,1. Bundesweit lag der Wert am Sonntag bei 13,8.

So ist die Lage in den Nachbarkommunen:

Hagen: 12,2

Oberbergischer Kreis: 12,5

Kreis Olpe: 9,7

Hochsauerlandkreis: 12,3

Kreis Soest: 8,3

Kreis Unna: 4,8

Corona im MK: Inzidenzrate sinkt wieder und liegt deutlich unter NRW-Wert

Update vom 24. Juli, 11 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz ist im Märkischen Kreis wieder leicht gesunken. Nachdem der Wert am Freitag mit 9,8 noch an der Marke von 10 kratzte, lag er am Samstag laut Robert-Koch-Institut nur noch bei 8,0. Damit liegt die Inzidenz im MK aktuell deutlich unter dem NRW-Wert, der aktuell mit 16,8 angegeben wird.

Update vom 23. Juli, 08.55 Uhr: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Märkischen Kreis kratzt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts an der 10er-Marke. Am Freitag beträgt er 9,8 nach 9,0 am Vortag. Auf den Intensivstationen des Kreises liegt zurzeit ein Covid-Patient.

Update vom 22. Juli, 08.50 Uhr: 37 Fälle in den vergangenen sieben Tagen - das macht eine Inzidenz von 9,0 für den Märkischen Kreis und bedeutet eine Steigerung um 1,0. Die niedrigste Inzidenzrate in der engeren Umgebung weist der Kreis Soest mit 3,6 auf. Auf den Intensivstationen des Kreises werden jetzt wieder zwei Covid-Patienten behandelt, von denen einer invasiv beatmet werden muss.

Update vom 21. Juli, 10.10 Uhr: Neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises binnen eines Tages registriert. Laut Robert-Koch-Instituts beträgt der Sieben-Tage-Inzidenzwert 8,0 (Vortag: 8,5). Damit liegt er weiterhin unter dem Bundeswert von 11,4 und dem Landeswert von 13,8.

Neun neue labortechnisch bestätigte Coronanachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. Die Neuansteckungen verteilen sich auf Iserlohn (5), Kierspe (1) und Lüdenscheid (3). Derzeit sind 62 Frauen und Männer (Vortag: 56) mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung ebenfalls nicht verlassen dürfen 80 Kontaktpersonen.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21 007 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20 530 Bürger gelten als genesen. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben 415 Menschen.

In den Krankenhäusern sind derzeit zwei Covid-19 Patienten. Ein Patient wird intensivmedizinisch behandelt und beatmet. Aus dem Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe ist ein Bewohner betroffen. Drei Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. Aus den Schulen und Kitas sind derzeit keine Fälle bekannt.

Altena: 0 Infizierte, 741 Gesundete, 1 Kontaktperson und 25 Verstorbene

Balve: 0 Infizierte, 367 Gesundete, 1 Kontaktperson und 4 Verstorbene

Halver: 2 Infizierte, 950 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

Hemer: 11 Infizierte, 1459 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

Herscheid: 2 Infizierte, 210 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

Iserlohn: 22 Infizierte, 4268 Gesundete, 37 Kontaktpersonen, 76 Verstorbene

Kierspe: 2 Infizierte, 978 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 17 Verstorbene

Lüdenscheid: 15 Infizierte, 4176 Gesundete, 15 Kontaktpers., 79 Verstorbene

Meinerzhagen: 2 Infizierte, 1513 Gesundete, 0 Kontaktpers., 28 Verstorbene

Menden: 4 Infizierte, 2131 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene

Nachrodt-W.: 0 Infizierte, 296 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

Neuenrade: 0 Infizierte, 544 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 4 Verstorbene

Plettenberg: 1 Infizierter, 1401 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene

Schalksmühle: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

Werdohl: 1 Infizierter, 1151 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Update vom 21. Juli, 08.45 Uhr: Lediglich 33 Covid-Neuinfizierte gab es im Märkischen Kreis innerhalb der vergangenen sieben Tage. Das entspricht einer Inzidenz von 8,0 (Vortag: 8,5). Von den gegenwärtig im Kreisgebiet zur Verfügung stehenden 107 Intensivbetten ist lediglich eines durch einen Corona-Patienten belegt, der allerdings weiter künstlich beatmet werden muss.

Update vom 20. Juli, 08.30 Uhr: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Märkischen Kreis liegt derzeit stabil bei 8,5. Auch in den Nachbarregionen bleiben die Zahlen auf einem konstant niedrigen Niveau. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich im Kreisgebiet insgesamt 35 Menschen mit Covid-19. Derweil liegt nach wie vor nur ein Corona-Patient auf einer der Intensivstationen des Kreises.

Update vom 19. Juli, 08.55 Uhr: Am Montag ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Märkischen Kreis wieder leicht gefallen und beträgt jetzt - nach 9,0 - nur noch 8,5. Über 10 liegt der Wert mittlerweile wieder im Kreis Siegen-Wittgenstein (10,1), im Kreis Olpe (11,2), in der Stadt Hagen (11,7) und im Oberbergischen Kreis (18,7).

Update vom 18. Juli, 12.48 Uhr: Der Inzidenzwert im Märkischen Kreis steigt auch am Sonntag wieder an und liegt nun bei 9,0 (Vortag: 8,5). Auch in der Nachbarschaft, im Oberbergischen Kreis, steigt die Inzidenz von 17,6 am Vortag auf nun 20,2.

Update vom 17. Juli, 10.05 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz ist am Samstag erneut gestiegen. Laut dem Robert-Koch-Institut lag der Wert im Märkischen Kreis am Samstag bei 8,5 (Vortag 7,1). Ähnlich sieht die Entwicklung in der Nachbarschaft aus. Im Oberbergischen Kreis lag die Inzidenz am Samstag bei 17,6 (15,4).

+++ Alle Corona-Entwicklungen vor dem 17. Juli lesen Sie hier in unserem vorherigen Ticker. +++

