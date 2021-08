Corona im MK: Inzidenz steigt sprunghaft an - Jetzt drohen neue Regeln

News im Ticker

Die Pandemie ist allgegenwärtig. Im Märkischen Kreis steigen die Zahlen wieder an. Hier gibt es News zur Corona-Lage in Lüdenscheid, Iserlohn und anderen Städten.

Update vom 11. August, um 14.01 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Märkischen Kreis sprunghaft auf 44,9 (Vortag: 31,4) an. Damit tickt die Uhr für die nächsthöhere Inzidenz-Stufe 2. Sollte sie erreicht werden, wäre nach jetzigem Stand unter anderem der Restaurant-Besuch im Innenbereich nur noch mit negativem Testergebnis sowie für vollständig Geimpfte und Genesene möglich. Die Kontaktbeschränkungen würden verschärft - in er Öffentlichkeit sind dann nur noch Treffen von Angehörigen aus drei Haushalten erlaubt, wobei Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt werden. Allerdings könnte die Coronaschutzverordnung in den nächsten Tagen noch verändert werden.

Kreis Märkischer Kreis Fläche 1061,06 Quadratkilometer Einwohner 408.662 (31. Dez. 2020)

Corona im MK: Inzidenz steigt über Schwellenwert - Neue Regeln drohen

Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt 70 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Es ist der höchste Tageswert im MK seit dem 19. Mai (91). Eine Erklärung für den starken Anstieg liefert der Märkische Kreis auf Anfrage. Einen wichtigen Grund für den Anstieg bei den Neuinfektionen sieht das Gesundheitsamt in der höheren Ansteckungsgefahr der Delta-Variante. Bei steigenden Zahlen der Infizierten nimmt auch die Zahl der Kontaktpersonen immer mehr zu. Demnach handelt es sich bei 50 der 70 am Mittwoch gemeldeten Neuinfektionen um Kontaktpersonen von Infizierten, die zum größten Teil bereits unter Quarantäne standen, sich aber häufig innerhalb der Familien mit der Delta-Variante angesteckt haben. Zudem gelten 20 der 70 Neuinfizierten als Reiserückkehrer.

Aktuell sind im Märkischen Kreis 257 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ebenfalls ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen dürfen 187 Kontaktpersonen. Die Infizierten sind vergleichsweise jung. Lediglich 16 von 186 Neuinfizierten der vergangenen Woche sind 60 Jahre oder älter.

Corona im MK: 70 Neuinfektionen - Inzidenz steigt über wichtige Marke

Die 70 Neuansteckungen verteilen sich auf Altena (3), Hemer (5), Iserlohn (19). Kierspe (4), Lüdenscheid (17), Meinerzhagen (2), Menden (5), Neuenrade (4), Plettenberg (3) und Werdohl (8). In vier Kommunen sind derzeit keine Coronafälle bekannt: Balve, Halver, Herscheid und Schalksmühle.

Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich in den vergangen sieben Tagen kreisweit 44,9 Personen (Vortag: 31,4) pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Damit überschreitet der Märkische Kreis den ersten Tag den Schwellenwert von 35. Falls der Kreis diesen Schwellenwert acht Tage in Folge überschreiten sollte, rutscht er nach der derzeitig gültigen Coronaschutzverordnung des Landes am übernächsten Tag in die Inzidenzstufe zwei. Das wäre frühestens am 20. August möglich. Allerdings läuft die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes am 19. August aus. Welche neuen Regelungen der NRW-Gesundheitsminister dann vorgibt, ist noch nicht bekannt. Gut möglich, dass neben der Inzidenz in NRW weitere Faktoren herangezogen werden.

