Corona im MK: 7-Tage-Inzidenz auf konstant niedrigem Niveau

News im Ticker

Die Corona-Lage im Märkischen Kreis hat sich stabilisiert. Die Corona-Regeln sind gelockert. Alle News zur Lage in Lüdenscheid, Iserlohn und anderen Städten im MK im Ticker.

Update vom 20. Juli, 08.30 Uhr: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Märkischen Kreis liegt derzeit stabil bei 8,5. Auch in den Nachbarregionen bleiben die Zahlen auf einem konstant niedrigen Niveau. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich im Kreisgebiet insgesamt 35 Menschen mit Covid-19. Derweil liegt nach wie vor nur ein Corona-Patient auf einer der Intensivstationen des Kreises.

Kreis Märkischer Kreis Fläche 1061,06 Quadratkilometer Einwohner 408.662 (31. Dez. 2020)

Update vom 19. Juli, 08.55 Uhr: Am Montag ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Märkischen Kreis wieder leicht gefallen und beträgt jetzt - nach 9,0 - nur noch 8,5. Über 10 liegt der Wert mittlerweile wieder im Kreis Siegen-Wittgenstein (10,1), im Kreis Olpe (11,2), in der Stadt Hagen (11,7) und im Oberbergischen Kreis (18,7).

Update vom 18. Juli, 12.48 Uhr: Der Inzidenzwert im Märkischen Kreis steigt auch am Sonntag wieder an und liegt nun bei 9,0 (Vortag: 8,5). Auch in der Nachbarschaft, im Oberbergischen Kreis, steigt die Inzidenz von 17,6 am Vortag auf nun 20,2.

Update vom 17. Juli, 10.05 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz ist am Samstag erneut gestiegen. Laut dem Robert-Koch-Institut lag der Wert im Märkischen Kreis am Samstag bei 8,5 (Vortag 7,1). Ähnlich sieht die Entwicklung in der Nachbarschaft aus. Im Oberbergischen Kreis lag die Inzidenz am Samstag bei 17,6 (15,4).

+++ Alle Corona-Entwicklungen vor dem 17. Juli lesen Sie hier in unserem vorherigen Ticker. +++

Rubriklistenbild: © Robert Michael