Corona im MK: Kreis ist neuer Hotspot in NRW - viele Neuinfektionen in diesen Städten

Corona im MK: In diesem Ticker finden Sie News zu Infektionszahlen, Inzidenz und Regeln. Wie ist die Coronavirus-Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im Märkischen Kreis.

Update vom 26. Februar, 12.45 Uhr: Nach Berechnungen des Märkischen Kreises haben sich in den vergangenen sieben Tagen 120,4 Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Zwei weitere Todesfälle sind in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Es handelt sich um einen 81-jährigen Mann aus Halver und einen 84-jährigen Mann aus Herscheid.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Derzeit sind im Märkischen Kreis 705 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ebenfalls unter Quarantäne stehen auch 1575 Kontaktpersonen. Beim Gesundheitsamt sind 74 neue laborbestätigte Coronanachweise eingegangen.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+ 2), Balve (+ 1), Halver (+ 15), Hemer (+ 7), Iserlohn (+ 13), Lüdenscheid (+ 21), Meinerzhagen (+ 2), Menden (+ 7), Plettenberg (+ 4) und Schalksmühle (+ 1). Bei einer infizierten Person wird der Wohnort noch ermittelt.

Zu den 21 Neuinfektionen in Lüdenscheid heißt es auf Nachfrage beim Kreis-Gesundheitsamt, es gebe keine erkennbaren Infektions-Schwerpunkte.

In den Fokus rücken immer mehr die Coronamutationen. So wurde bei 47,1 Prozent der Neuinfektionen der letzten sieben Tage die britische Coronamutante B.1.1.7 festgestellt.

Die Gesundheitsdienste planten für Freitag 141 Coronatests, davon 18 an der Teststation Lüdenscheid, 106 an der Teststation in Iserlohn und 17 Personen werden von den mobilen Teams des Kreises getestet. In den Krankenhäusern werden zurzeit 95 Covid-19-Patienten behandelt, davon 20 intensivmedizinisch. Elf müssen beatmet werden.

In Pflegeeinrichtungen sind die Zahlen rückläufig: derzeit sind 21 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 22 Pflegekräfte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind zehn und in Kitas 15 Coronafälle bekannt; 68 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Sportvereinen, Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 haben sich 11 661 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 10 708 Männer und Frauen haben den Virus bereits überwunden. 248 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Die Zahlen der Städte und Gemeinden:

Altena: 22 Infizierte, 440 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 15 Tote

Balve: 11 Infizierte, 210 Gesundete und 25 Kontaktpersonen und 1 Toter

Halver: 72 Infizierte, 430 Gesundete, 101 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 62 Infizierte, 800 Gesundete, 151 Kontaktpersonen und 16 Tote

Herscheid: 3 Infizierte, 100 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 3 Tote

Iserlohn: 167 Infizierte, 2.408 Gesundete, 373 Kontaktpersonen und 45 Tote

Kierspe: 14 Infizierte, 555 Gesundete, 66 Kontaktpersonen und 9 Tote

Lüdenscheid: 135 Infizierte, 1.764 Gesundete, 355 Kontaktpersonen und 47 Tote

Meinerzhagen: 23 Infizierte, 853 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 17 Tote

Menden: 130 Infizierte, 1.175 Gesundete, 230 Kontaktpersonen und 36 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 11 Infizierte, 175 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 6 Tote

Neuenrade: 3 Infizierte, 345 Gesundete und 16 Kontaktpersonen und 2 Tote

Plettenberg: 34 Infizierte, 591 Gesundete, 54 Kontaktpersonen und 12 Tote

Schalksmühle: 7 Infizierte, 233 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 5 Tote

Werdohl: 10 Infizierte, 629 Gesundete, 41 Kontaktpersonen und 29 Tote

Ort unbekannt: 1 Infizierter

Update vom 26. Februar, 8.28 Uhr: Bei den für die NRW-Kommunen vermeldeten Corona-Zahlen des RKI handelt es sich um eine Datenpanne. Danach liegt die Inzidenz des Märkischen Kreises bei 241,3. Der RKI-Wert ist damit exakt doppelt so hoch wie die tatsächliche 7-Tage-Inzidenz am Freitag, die das Landeszentrum für Gesundheit in Nordrhein-Westfalen nun bekanntgab. Demnach haben sich im Märkischen Kreis je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen 120,7 Menschen mit Corona infiziert. Trotzdem hat der MK damit die landesweit höchste Inzidenz - vor Solingen (118,7).

Laut dem Landeszentrum für Gesundheit NRW wurden für den Märkischen Kreis am Freitag 77 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Märkischen Kreis in Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei weitere Personen auf nunmehr insgesamt 248 an.

Update vom 26. Februar, 7.31 Uhr: Es kann sich nur um eine Datenpanne des RKI handeln. So viel steht fest. Die 7-Tage-Inzidenz für den Märkischen Kreis befindet sich plötzlich im dunkelroten Bereich. Zwar ist die Inzidenz in den vergangenen Tagen bereits auf über 100 angestiegen. Der jetzige Sprung am Donnerstagmorgen lässt viele jedoch ihre Augen reiben. Demnach hat das RKI einen Wert von 241,3 (Vortag 118,0) vermeldet. Damit wäre der Märkische Kreis Spitzenreiter, sogar vor Solingen (237,4), das genau wie alle anderen NRW-Kommunen ofenbar von der Datenpanne betroffen ist. Zumal die landesweite NRW-Inzidenz mit 63,9 angegeben wird.

Corona-Update am Donnerstag: MK-Klinik verhängt Aufnahmestopp

Update vom 25. Februar, 14.40 Uhr: Nachdem sich in der vergangenen Woche im St.-Elisabeth-Hospital in Iserlohn nach Unternehmensangaben 32 Patienten und 25 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert hatten, war in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt ein Aufnahmestopp verhängt worden. Dieser ist ab sofort wieder aufgehoben, teilt der Betreiber, die Katholische Kliniken im Märkischen Kreis gGmbH, am Donnerstagmittag mit.

„Die nach dem Coronageschehen von der Klinikleitung und der Geschäftsführung unmittelbar eingeleiteten Maßnahmen, zeigten innerhalb kürzester Zeit ihre Wirkung. Die Lage konnte so innerhalb weniger Tage unter Kontrolle gebracht und beendet werden“, heißt es in dem Schreiben wörtlich weiter.

Dr. Berghoff, Ärztlicher Direktor der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis, versichert: „ Alle Leistungen können ab sofort wieder in vollem Umfang und in gewohnter Qualität von unseren Patienten in Anspruch genommen werden.“

Um die Sicherheit von Personal und Patienten zu sichern, seien allein am Mittwoch rund 800 Mitarbeiter auf das Virus getestet worden. Darüberhinaus werden, so der Ärztliche Direktor, natürlich auch weiterhin Patienten und Personal in kurzen Abständen getestet.

Für den Regelbetrieb im Mendener St. Vincenz Krankenhaus gebe es nach wie vor keine Einschränkungen und auch der Aufnahmestopp für die Geriatrie sei ab sofort aufgehoben..

Update vom 25. Februar, 11.30 Uhr: Seit Mittwoch (24. Februar) meldet das Kreisgesundheitsamt 127 labor-technisch bestätigte Neuinfektionen im Märkischen Kreis. Damit sind derzeit 702 Menschen akut mit Covid-19 infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag sprunghaft an von 99,9 auf 118,0. Dazu musste ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert werden, der 246. im Märkischen Kreis.

In den vergangenen 24 Stunden hat das Gesundheitsamt 127 Neuinfektionen registriert. Zum Vergleich: Am vergangenen Donnerstag waren nur 62 Neuinfektionen und damit weniger als die Hälfte hinzugekommen.

Die 127 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+5), Halver (+ 20), Hemer (+ 9), Iserlohn (+ 18), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+ 30), Meinerzhagen (+6), Menden (+ 28), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+1), Plettenberg (+ 4), Schalksmühle (+1), Werdohl (+ 2).

Damit steigt die Zahl der akut ansteckenden Personen auf 702. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne, ebenso wie 1.391 ermittelte Kontaktpersonen.

Verstorben ist eine 90-jährige Seniorin aus Iserlohn in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Todesfälle im Märkischen Kreis auf 246.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 52 Coronatests, davon 39 an der Teststation Lüdenscheid, acht an der Teststation in Iserlohn und fünf Personen werden von den mobilen Teams des Kreises getestet.

In den Krankenhäusern werden zurzeit laut Kreis 91 Covid-19 Patienten behandelt, davon 19 intensivmedizinisch. Zwölf müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind derzeit 26 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 23 Pflegekräfte befinden sich in häuslicher Quarantäne.

In Schulen sind neun und in Kitas elf Coronafälle bekannt; 68 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Sportvereinen, Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 haben sich 11.583 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 10.635 Männer und Frauen haben den Virus bereits überwunden.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena: 27 Infizierte, 433 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 15 Tote

Balve: 12 Infizierte, 208 Gesundete und 21 Kontaktpersonen und 1 Toter

Halver: 70 Infizierte, 419 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 4 Tote

Hemer: 57 Infizierte, 798 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 16 Tote

Herscheid: 6 Infizierte, 98 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 2 Tote

Iserlohn: 170 Infizierte, 2.392 Gesundete, 345 Kontaktpersonen und 45 Tote

Kierspe: 16 Infizierte, 552 Gesundete, 66 Kontaktpersonen und 9 Tote

Lüdenscheid: 124 Infizierte, 1.753 Gesundete, 308 Kontaktpersonen und 47 Tote

Meinerzhagen: 23 Infizierte, 851 Gesundete, 46 Kontaktpersonen und 17 Tote

Menden: 127 Infizierte, 1.168 Gesundete, 203 Kontaktpersonen und 36 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 11 Infizierte, 175 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 6 Tote

Neuenrade: 4 Infizierte, 344 Gesundete und 14 Kontaktpersonen und 2 Tote

Plettenberg: 32 Infizierte, 589 Gesundete, 54 Kontaktpersonen und 12 Tote

Schalksmühle: 7 Infizierte, 232 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 5 Tote

Werdohl: 16 Infizierte, 623 Gesundete, 40 Kontaktpersonen und 29 Tote

Update vom 25. Februar, 08.32 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis steigt deutlich. Das Landeszentrum für Gesundheit NRW meldete am Donnerstagmorgen einen Wert von 118,0 (Vortag 99,9). Damit hat der MK weiterhin die zweithöchste Inzidenz in Nordrhein-Westfalen, nur Solingen liegt mit einem Wert von 133,1 noch höher. Die landesweite Inzidenz liegt am Donnerstag bei 64,3 (Vortag 60,9).

Update vom 24. Februar, 13.30 Uhr: Beim Kreisgesundheitsamt sind am Dienstag 107 positive Coronanachweise eingegangen. Damit steigt die Zahl der derzeit Infizierten auf 585. Derzeit befinden sich insgesamt 1.820 Märker in häuslicher Quarantäne, darunter 1.235 Kontaktpersonen. 585 Menschen tragen derzeit den Coronavirus in sich.

Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich in den vergangenen sieben Tagen 99,9 Menschen pro 100.000 Einwohner angesteckt. Das ist nach Solingen (121,8) der zweithöchste Wert in NRW.

Woran liegt der vergleichsweise hohe Inzidenzwert im Märkischen Kreis? Das Kreisgesundheitsamt befinde sich nach Angabe von Kreis-Pressesprecher Hendrik Klein auf Ursachenforschung. „Aktuell stellen wir vermehrt Positive in Krankenhäusern und vor allem in mehreren Firmen fest“, ergänzt Klein.

In Folge einer Covid-19-Erkrankung ist ein 71-jähriger Mann aus Meinerzhagen verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Covid-19-Toten im Märkischen Kreis auf 245.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 81 Coronatests an den Teststationen, 49 in Lüdenscheid und 32 in Iserlohn. 43 Personen werden von den mobilen Teams des Kreises getestet.

In den Krankenhäusern werden laut Mitteilung des Kreises zurzeit 90 COVID-19 Patienten behandelt, davon 17 intensivmedizinisch. Zehn müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind derzeit 33 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 18 Pflegekräfte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind zehn und in Kitas neun Coronafälle registriert. 57 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Sportvereinen, Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 haben sich im Märkischen Kreis 11.448 Männer und Frauen mit Corona angesteckt. 10.618 Einwohner haben den Virus bereits überwunden.

Corona im MK: Die Zahlen in den Städten und Gemeinden am Mittwoch

Für Dienstag (23. Februar) meldet der Kreis 107 Neuinfektionen. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+4), Balve (+4), Halver (+ 8), Hemer (+ 12), Herscheid (+1), Iserlohn (+ 31), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+ 23), Meinerzhagen (+3), Menden (+ 15), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+1), Plettenberg (+ 1), Werdohl (+ 1).

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Altena: 22 Infizierte, 433 Gesundete, 39 Kontaktpersonen und 15 Tote

Balve: 12 Infizierte, 208 Gesundete und 21 Kontaktpersonen und 1 Toter

Halver: 50 Infizierte, 418 Gesundete, 72 Kontaktpersonen und 4 Tote

Hemer: 48 Infizierte, 798 Gesundete, 93 Kontaktpersonen und 16 Tote

Herscheid: 6 Infizierte, 98 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 2 Tote

Iserlohn: 160 Infizierte, 2.383 Gesundete, 313 Kontaktpersonen und 44 Tote

Kierspe: 13 Infizierte, 553 Gesundete, 58 Kontaktpersonen und 9 Tote

Lüdenscheid: 95 Infizierte, 1.750 Gesundete, 271 Kontaktpersonen und 47 Tote

Meinerzhagen: 17 Infizierte, 850 Gesundete, 36 Kontaktpersonen und 17 Tote

Menden: 101 Infizierte, 1.164 Gesundete, 167 Kontaktpersonen und 36 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 10 Infizierte, 175 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 6 Tote

Neuenrade: 3 Infizierte, 344 Gesundete und 15 Kontaktpersonen und 2 Tote

Plettenberg: 28 Infizierte, 589 Gesundete, 54 Kontaktpersonen und 12 Tote

Schalksmühle: 6 Infizierte, 232 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 5 Tote

Werdohl: 14 Infizierte, 623 Gesundete, 38 Kontaktpersonen und 29 Tote

Corona im MK: Zweithöchste 7-Tages-Inzidenz in NRW - Anstieg in Firmen und Krankenhäusern

Update vom 24. Februar, 9 Uhr: Der negative Trend im Märkischen Kreis der vergangenen Tage setzt sich fort. Die 7-Tages-Inzidenz ist nach dem kurzzeitigen Rückgang am Dienstag (-1,5) wieder deutlich angestiegen. Laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) liegt sie am Mittwoch inzwischen bei 99,9 (+6,8). Das ist hinter Solingen (121,8) der zweithöchste Wert in NRW. Die 7-Tages-Inzidenz in Hagen ist im Vergleich dazu inzwischen auf 89,0 gesunken. Landesweit beträgt der Wert 60,9 (+0,2).

Seit Dienstag sind im Märkischen Kreis laut LZG 109 neue Corona-Infektionen vermeldet worden. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren im Märkischen Kreis 73 Neuinfektionen gezählt worden. Die Zahl der Todesfälle im Märkischen Kreis in Zusammenhang mit Covid-19 stieg um eine weitere Person auf nunmehr insgesamt 245 an.

Update vom 23. Februar, 19.23 Uhr: Weitere Patienten auf der Isolierstation mit der britischen Corona-Mutation und nun auch infizierte Mitarbeiter - so stellt sich derzeit die Situation im Radprax-Krankenhaus Plettenberg dar. Nachdem sich dort auf der Inneren Station vereinzelte Patienten mit der britischen Variante angesteckt haben, bleibt dieser Bereich nun vorübergehend geschlossen.

Update vom 23. Februar, 14 Uhr: 14 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises innerhalb der letzten 24 Stunden. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie 11 339 Männer und Frauen mit dem Virus angesteckt – 10 602 haben die Krankheit überwunden.

493 Menschen sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert, 41 weniger als noch am Wochenende. Insgesamt befinden sich somit 1570 Märker in häuslicher Quarantäne.

Laut Robert-Koch-Institut haben sich in den letzten sieben Tagen 93,1 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Seit Beginn der Pandemie sind 244 Menschen im Märkischen Kreis in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Halver (+ 1), Hemer (+ 1), Iserlohn (+ 4), Lüdenscheid (+ 1), Menden (+ 4), Plettenberg (+ 2), Werdohl (+ 1). Die Gesundheitsdienste planen für heute 71 Coronatests an den Teststationen, 17 in Lüdenscheid, 52 in Iserlohn.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 83 Covid-19 Patienten behandelt, davon 18 intensivmedizinisch. 13 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 31 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 20 Pflegekräfte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind fünf und in Kitas zwei Coronafälle registriert. 55 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Sportvereinen, Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Update vom 23. Februar, 9.30 Uhr: Das RKI weist am Dienstagmorgen eine leicht niedrigere Inzidenz aus: Der Wert sank demnach auf 93,1 (Vortag 94,6). Innerhalb von 24 Stunden kamen 13 neue Infektionen hinzu. Neue Todesfälle wurden dem RKI nicht gemeldet.

