Corona: Britische Mutation im MK in mehreren Fällen nachgewiesen - Lüdenscheiderin gestorben

Corona im MK: So ist die Coronavirus-Situation in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im Märkischen Kreis. News zu Infektionszahlen, Inzidenz und Regeln im Ticker.

Update vom 16. Februar, 13.50 Uhr: Die Zahl der akut am Coronavirus Erkrankten geht im Märkischen Kreis weiter zurück. Das Kreisgesundheitsamt meldet für Montag 431 Covid-19-Infizierte. Das sind 33 weniger als noch am Wochenende. Leider wurde auch erneut ein Todesfall aktenkundig.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 73-jährige Frau aus Lüdenscheid. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 231.

Einen Anstieg registriert das Kreisgesundheitsamt bei der Mutation des Coronavirus. Rund 15,5 Prozent der in der vorigen Woche genommenen Tests wiesen die britische Variante B.1.1.7 auf. Seit einigen Tagen werden alle genommenen Abstriche auf eine mögliche Mutation untersucht.

16 Menschen haben sich neu infiziert. Laut Robert-Koch-Institut haben sich in den letzten sieben Tagen 74,8 Menschen pro 100.000. Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die Neuinfizierten verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Balve (+ 1), Iserlohn (+ 10), Lüdenscheid (+ 2), Menden (+ 1), Plettenberg (+ 1) und Werdohl (+ 1).

10.995 Männer und Frauen haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit Covid-19 infiziert. 10.293 haben die Krankheit überstanden. 1.145 Personen befinden sich noch in häuslicher Quarantäne.

Die Gesundheitsdienste planen für heute fünf Coronatestungen, eine an der Teststation in Lüdenscheid, vier an der Teststation in Iserlohn.



In den Krankenhäusern im Märkischen Kreis werden 75 Covid-19 Patienten behandelt, davon 14 intensivmedizinisch. Neun müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 29 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 21 Pflegekräfte befinden sich in Quarantäne.

In Schulen sind vier und in Kitas drei Coronanachweise registriert. 29 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Sportvereinen, Pflegeschulen und Feuerwehren.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena: 13 Infizierte, 425 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 14 Tote

Balve: 9 Infizierte, 199 Gesundete und 20 Kontaktpersonen und 1 Toter

Halver: 23 Infizierte, 401 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 4 Tote

Hemer: 21 Infizierte, 780 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 16 Tote

Herscheid: 7 Infizierte, 92 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 1 Toter

Iserlohn: 94 Infizierte, 2.328 Gesundete, 182 Kontaktpersonen und 40 Tote

Kierspe: 20 Infizierte, 538 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 8 Tote

Lüdenscheid: 80 Infizierte, 1.683 Gesundete, 141 Kontaktpersonen und 45 Tote

Meinerzhagen: 20 Infizierte, 834 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 16 Tote

Menden: 85 Infizierte, 1.094 Gesundete, 108 Kontaktpersonen und 34 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 6 Infizierte, 174 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 6 Tote

Neuenrade: 6 Infizierte, 338 Gesundete und 10 Kontaktpersonen und 2 Tote

Plettenberg: 11 Infizierte, 579 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 12 Tote

Schalksmühle: 9 Infizierte, 227 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 5 Tote

Werdohl: 27 Infizierte, 601 Gesundete, 41 Kontaktpersonen und 27 Tote

Update vom 16. Februar, 7.10 Uhr: Traditionell geht die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen am Montag und Dienstag zurück. Das ist auch in dieser Woche im Märkischen Kreis so. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet 16 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Pandemie erhöht sich die Zahl der registrierten Corona-Fälle im MK somit auf 10.955 und die Zahl der Todesfälle mit Sars-CoV2-Nachweis auf 231.

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht im MK leicht zurück auf 74,8 (Vortag: 76,3). Das Infektionsgeschehen bleibt im Märkischen Kreis anders als im Rest des Landes seit einer Woche nahezu unverändert. Zwischen dem 9. und dem 15. Februar pendelte die Inzidenz zwischen 71,4 und 77,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In NRW ging die Inzidenz im gleichen Zeitraum von 68,7 auf 56,2 zurück.

