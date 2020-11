Corona im MK: Traurige Nachricht - Zahl der Corona-Toten steigt am Donnerstag auf 50

Die Corona-Zahlen für den Märkischen Kreis bleiben auf hohem Niveau, die Zahl der Todesfälle steigt. Den aktuellen Inzidenz-Wert, die Zahlen der Neuinfektionen und News finden Sie in unserem Ticker.

Hier finden Sie die aktuellen Zahlen der akut mit dem Coronavirus* infizierten Personen im Märkischen Kreis.

In allen Kommunen des Kreises sind bislang 50 Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

22 Corona-Patienten müssen derzeit auf der Intensivstation behandelt werden. (News zum Coronavirus im MK)

Update vom 26. November, 7.06 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auch am Donnerstag im Märkischen Kreis auf hohem Niveau. Im Vergleich zur Vorwoche steigen die Zahlen sogar wieder. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz kennt seit dem Wochenende nur noch eine Richtung - nach oben. Besonders traurig: Immer mehr Covid-19-Patienten aus dem Märkischen Kreis sterben. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im MK am Donnerstag auf 50. Das sind zwei Corona-Tote mehr als am Mittwoch.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Bis Donnerstag, 0 Uhr, wurden 107 Neuinfektionen im MK registriert. Es ist der dritte Tag in Folge, an dem die Werte höher liegen als in der Vorwoche. Vor einer Woche wurden am Donnerstagmorgen 85 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich auf 167,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Die entspricht bezogen auf die Bevölkerungszahl im MK 686 Neuinfektionen in einer Woche (19. bis 25. November). Die Zahl der Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg auf 4.726. Lokale Zahlen veröffentlicht das heimische Gesundheitsamt voraussichtlich im Laufe des Tages.

Update vom 25. November, 18.31 Uhr: Der Märkische Kreis bekommt auch ein Corona-Impfzentrum. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, ein Standort wird gesucht. Die Märkischen Kliniken melden, dass inzwischen 23 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind.

Corona im MK: Todesfall in Iserlohn - 82 Covid-19-Patienten im Krankenhaus

Update vom 25. November, 14.40 Uhr: Mehr Genesene als Neuinfektionen - das führt am Mittwoch zu einem deutlichen Absinken der akut mit dem Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis. Das Gesundheitsamt konnte seit Dienstag 185 Männer und Frauen als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen. Im gleichen Zeitraum wurden 88 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Seit Dienstag sank die Zahl der Virenträger damit von 922 auf 824.

Im Märkischen Kreis ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Ein 79-jähriger Iserlohner verstarb im Zusammenhang mit einer Covid-19 Infektion in stationärer Behandlung. Die 88 Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+2), Halver (+4), Hemer (+12), Herscheid (+1), Iserlohn (+28), Kierspe (+1), Lüdenscheid (+14), Meinerzhagen (+11), Menden (+5), Nachrodt (+1), Plettenberg (+2), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+8). In Neuenrade wurde eine Datenbereinigung vorgenommen (-2). Mit den Infizierten stehen 2.750 Kontaktpersonen unter Quarantäne.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 162,6 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 angesteckt. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises haben am Mittwoch 218 Coronatestungen in Planung, davon 135 an der Teststation in Lüdenscheid, 49 an der Teststation in Iserlohn und 34 mobil.

Derzeit werden 82 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Von den 22 Intensivpatienten werden 16 beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 61 Coronainfektionen, in den Schulen 48 und in den Kindertageseinrichtungen 16. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 43 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 4.621 Coronafälle. 3749 Personen haben den Virus bereits überwunden; 48 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.



Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena : 31 Infizierte, 109 Gesunde, 79 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 31 Infizierte, 109 Gesunde, 79 Kontaktpersonen und 1 Toter Balve : 8 Infizierte, 60 Gesunde und 98 Kontaktpersonen

: 8 Infizierte, 60 Gesunde und 98 Kontaktpersonen Halver : 36 Infizierte, 204 Gesunde, 328 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 36 Infizierte, 204 Gesunde, 328 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 80 Infizierte, 319 Gesunde, 134 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 80 Infizierte, 319 Gesunde, 134 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 7 Infizierte, 32 Gesunde und 10 Kontaktpersonen

: 7 Infizierte, 32 Gesunde und 10 Kontaktpersonen Iserlohn : 203 Infizierte, 953 Gesunde, 630 Kontaktpersonen und 8 Tote

: 203 Infizierte, 953 Gesunde, 630 Kontaktpersonen und 8 Tote Kierspe : 51 Infizierte, 143 Gesunde, 159 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 51 Infizierte, 143 Gesunde, 159 Kontaktpersonen und 2 Tote Lüdenscheid : 112 Infizierte, 678 Gesunde, 368 Kontaktpersonen und 9 Tote

: 112 Infizierte, 678 Gesunde, 368 Kontaktpersonen und 9 Tote Meinerzhagen : 63 Infizierte, 201 Gesunde, 275 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 63 Infizierte, 201 Gesunde, 275 Kontaktpersonen und 6 Tote Menden : 91 Infizierte, 420 Gesunde, 305 Kontaktpersonen und 12 Tote

: 91 Infizierte, 420 Gesunde, 305 Kontaktpersonen und 12 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 12 Infizierte, 73 Gesunde, 21 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 12 Infizierte, 73 Gesunde, 21 Kontaktpersonen, 1 Toter Neuenrade : 27 Infizierte, 147 Gesunde und 91 Kontaktpersonen

: 27 Infizierte, 147 Gesunde und 91 Kontaktpersonen Plettenberg : 21 Infizierte, 174 Gesunde, 102 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 21 Infizierte, 174 Gesunde, 102 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 15 Infizierte, 71 Gesunde, 31 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 15 Infizierte, 71 Gesunde, 31 Kontaktpersonen und 1 Toter Werdohl: 67 Infizierte, 165 Gesunde, 119 Kontaktpersonen und 1 Toter

Update vom 25. November, 6.55 Uhr: Die Corona-Lage im Märkischen Kreis bleibt auch am Mittwoch angespannt. Die erhoffte Trendwende bei den Infektionszahlen lässt auf sich warten. Inzidenz-Wert und die Zahl der Todesfälle steigen am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) an.

RKI meldet am Mittwoch 48. Corona-Toten - Infektionszahlen steigen wieder

Wie aus Daten des RKI sowie des Landeszentrums Gesundheit NRW hervorgeht (Stand: 25. November, 0 Uhr), hat sich die Zahl der Corona-Toten um eins auf 48 erhöht. Zudem wurden nach den niedrigen Neuinfektionszahlen vom Sonntag (36) und Montag (50) am Dienstag wieder 88 neue Fälle im Märkischen Kreis registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich dadurch auf 162,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Lokale Zahlen wird das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises voraussichtlich im Laufe des Tages veröffentlichen.

Seit Beginn der Pandemie im Februar wurden im Märkischen Kreis nun 4.619 laborbestätigte Corona-Fälle gezählt. Nach Angaben des Fachbereichsleiter Gesundheit, Volker Schmidt, befinden sich unter den Infizierten viele mit Migrationshintergrund. Der Kreis sucht Mittel, diese Bevölkerungsgruppen zielgenauer zu erreichen, um sie besser informieren zu können. Auf seiner Homepage hat er bereits Links zu Corona-Infos in verschiedenen Sprachen gesammelt.

Corona im Kreis MK: Immer mehr Infizierte im Krankenhaus

Update vom 24. November, 15.45 Uhr: Ein Corona-Fall an der Primusschule Schalksmühle wird bekannt. Schüler und Lehrer aus den betroffenen Lerngruppen bleiben vorerst bis einschließlich Mittwoch zuhause. Alles Weitere muss noch geklärt werden.

Update vom 24. November, 11.15 Uhr: Im Märkischen Kreis ist erneut ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Ein 82-jähriger Mann aus Lüdenscheid verstarb am Montag in stationärer Behandlung. Er war positiv auf den Coronavirus getestet. Derzeit tragen 922 Männer und Frauen den Virus in sich. Das sind 53 weniger als am Vortag. 50 Neuinfektionen stehen 102 Gesundmeldungen und ein Todesfall gegenüber. Mit den 922 Infizierten stehen 2392 enge Kontaktpersonen unter Quarantäne.

Die 50 Neuinfektionen verteilen sich auf Halver (+2), Hemer (+5), Iserlohn (+12), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+3), Meinerzhagen (+6), Menden (+3), Nachrodt (+1), Neuenrade (+4), Plettenberg (+1), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+8). In den letzten sieben Tagen haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 158,2 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises haben für Dienstag insgesamt 268 Coronatestungen in Planung, davon 102 an der Teststation in Lüdenscheid, 137 an der Teststation in Iserlohn und 29 mobil.

Corona im MK: Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken steigt - 26 Personen auf der Intensivstation

Derzeit werden 74 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Das sind noch einmal mehr als am Vortag (69). Von den 26 Intensivpatienten werden 16 beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 61 Coronainfektionen, in den Schulen 46 und in den Kindertageseinrichtungen 19. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 49 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 4.533 Coronafälle. 3.564 Personen haben den Virus bereits überwunden.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena : 35 Infizierte, 103 Gesunde, 67 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 35 Infizierte, 103 Gesunde, 67 Kontaktpersonen und 1 Toter Balve : 15 Infizierte, 53 Gesunde und 92 Kontaktpersonen

: 15 Infizierte, 53 Gesunde und 92 Kontaktpersonen Halver : 34 Infizierte, 202 Gesunde, 266 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 34 Infizierte, 202 Gesunde, 266 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 82 Infizierte, 305 Gesunde, 122 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 82 Infizierte, 305 Gesunde, 122 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 8 Infizierte, 30 Gesunde und 10 Kontaktpersonen

: 8 Infizierte, 30 Gesunde und 10 Kontaktpersonen Iserlohn : 234 Infizierte, 895 Gesunde, 597 Kontaktpersonen und 7 Tote

: 234 Infizierte, 895 Gesunde, 597 Kontaktpersonen und 7 Tote Kierspe : 60 Infizierte, 133 Gesunde, 143 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 60 Infizierte, 133 Gesunde, 143 Kontaktpersonen und 2 Tote Lüdenscheid : 135 Infizierte, 641 Gesunde, 328 Kontaktpersonen und 9 Tote

: 135 Infizierte, 641 Gesunde, 328 Kontaktpersonen und 9 Tote Meinerzhagen : 59 Infizierte, 194 Gesunde, 231 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 59 Infizierte, 194 Gesunde, 231 Kontaktpersonen und 6 Tote Menden : 103 Infizierte, 403 Gesunde, 265 Kontaktpersonen und 12 Tote

: 103 Infizierte, 403 Gesunde, 265 Kontaktpersonen und 12 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 13 Infizierte, 71 Gesunde, 18 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 13 Infizierte, 71 Gesunde, 18 Kontaktpersonen, 1 Toter Neuenrade : 36 Infizierte, 140 Gesunde und 44 Kontaktpersonen

: 36 Infizierte, 140 Gesunde und 44 Kontaktpersonen Plettenberg : 25 Infizierte, 168 Gesunde, 92 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 25 Infizierte, 168 Gesunde, 92 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 14 Infizierte, 71 Gesunde, 26 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 14 Infizierte, 71 Gesunde, 26 Kontaktpersonen und 1 Toter Werdohl: 69 Infizierte, 155 Gesunde, 92 Kontaktpersonen und 1 Toter

Corona im MK: Plateau bei Neuinfektionen erreicht

Update vom 24. November, 10.45 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW, das die Daten der Gesundheitsämter sammelt und an das Robert-Koch-Institut weiterleitet, meldet am Dienstagmorgen einen weiteren Todesfall im Märkischen Kreis, der im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht. Die Zahl der Corona-Toten erhöht sich demnach auf 47.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Märkischen Kreis inzwischen 4.531 Corona-Fälle registriert. Bis Dienstag, 0 Uhr, wurden am Montag 50 Neuinfektionen gemeldet. Noch am Freitag waren es mehr als 150 Neuinfektionen. Ist das ein Indiz, das sich die Corona-Lage entspannt? Im Gesundheitsamt ist man noch vorsichtig. Volker Schmidt, Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales beim Kreis, sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir haben ein Plateau erreicht. Die Fallzahlen sind bei uns relativ kontant, das heißt aber – für uns das Entscheidende – nicht, dass wir weniger Arbeit haben.“

Der Inzidenz-Wert erhöhte sich am Dienstag leicht auf 158,2. Das entspricht ziemlich genau dem derzeitigen Landesschnitt in NRW. Lokale Zahlen veröffentlicht das Gesundheitsamt voraussichtlich im Laufe des Tages.

Unsere vorhergegangene Berichterstattung finden Sie in diesem News-Ticker.

Rubriklistenbild: © Alessandra Tarantino/dpa