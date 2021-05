Corona: Inzidenz unter 150 - Öffnen Handel und Schulen am 17. Mai?

News im Ticker

Die Corona-Lage im Märkischen Kreis gibt weiter Grund zu Hoffnung, auch wenn es bei der Inzidenz zum Start in die neue Woche eine Seitwärtsbewegung gibt. Alle News zu Inzidenz, Impfungen und mehr in Lüdenscheid, Iserlohn und anderen Städten im MK hier im Ticker.

Update vom 10. Mai, 14.29 Uhr: Über das Wochenende sind beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 186 Corona-Nachweise eingegangen. Bedauerlicherweise wurden auch drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bekannt. Im Märkischen Kreis sind aktuell 1.277 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Sie dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Unter häuslicher Quarantäne stehen auch 1.279 Kontaktpersonen.

Die 186 Neuinfektionen vom Wochenende verteilen sich auf die Städte und Gemeinden: Altena (+9), Balve (+4), Halver (+15), Hemer (+10), Herscheid (+1), Iserlohn (+44), Kierspe (+18), Lüdenscheid (+38), Meinerzhagen (+10), Menden (+8), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+8), Plettenberg (+7), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+9). Eine infizierte Person konnte noch keinem Wohnort zugeordnet werden.

Laut RKI haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 134,1 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Damit rücken Lockerungen im MK näher. Wenn der Märkische Kreis bis Mittwoch, 12. Mai, unter einer Inzidenz 165 bliebe, könnten die Schulen ab Montag, 17. Mai, in den Wechselunterricht starten – soweit das Land dem zustimmt, teilt der Märkische Kreis mit.

Stadt Lüdenscheid Kreis Märkischer Kreis Fläche 87,02 Quadratkilometer Einwohner 72.313 (31. Dez. 2019)

Am Samstag (8. Mai) hat der Märkische Kreis erstmals einen Inzidenzwert unter 150 erreicht. Bleibt der Inzidenzwert bis Freitag (fünf Werktage) unter 150, könnte am Montag 17. Mai, der Einzelhandel mit „Click & Meet“ öffnen, vorbehaltlich der Zustimmung des Landes. Voraussetzung hierfür ist, dass Kunden einen tagesaktuellen negativen Schnelltest einer anerkannten Teststelle oder des Arbeitgebers vorzeigen.

Bedauerlicherweise wurden beim Gesundheitsamt auch drei weitere Todesfälle aktenkundig. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben ein 80-jähriger Patient aus Plettenberg, ein 83-jähriger Patient aus Iserlohn und eine 73-jährige Patientin aus Werdohl. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 375 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 festgestellt. Insgesamt 19.577 labor-technisch bestätigte Coronanachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. 17.925 Personen haben den Virus überwunden.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 71 Covid-19-Patienten behandelt, davon 21 intensivmedizinisch, 15 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 25 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 37 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 25 und in Kitas 12 Coronafälle bekannt, sowie nur noch 24 in Betrieben.



Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 39 Infizierte, 640 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 22 Tote

: 39 Infizierte, 640 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 22 Tote Balve : 33 Infizierte, 320 Gesundete und 37 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 33 Infizierte, 320 Gesundete und 37 Kontaktpersonen und 4 Tote Halver : 77 Infizierte, 821 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 77 Infizierte, 821 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 10 Tote Hemer : 81 Infizierte, 1.315 Gesundete, 97 Kontaktpersonen und 24 Tote

: 81 Infizierte, 1.315 Gesundete, 97 Kontaktpersonen und 24 Tote Herscheid : 9 Infizierte, 193 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 9 Infizierte, 193 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 4 Tote Iserlohn : 250 Infizierte, 3.772 Gesundete, 273 Kontaktpersonen und 73 Tote

: 250 Infizierte, 3.772 Gesundete, 273 Kontaktpersonen und 73 Tote Kierspe : 61 Infizierte, 827 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 61 Infizierte, 827 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 14 Tote Lüdenscheid : 269 Infizierte, 3.606 Gesundete, 268 Kontaktpersonen und 68 Tote

: 269 Infizierte, 3.606 Gesundete, 268 Kontaktpersonen und 68 Tote Meinerzhagen : 105 Infizierte, 1.337 Gesundete, 71 Kontaktpersonen und 21 Tote

: 105 Infizierte, 1.337 Gesundete, 71 Kontaktpersonen und 21 Tote Menden : 130 Infizierte, 1.888 Gesundete, 153 Kontaktpersonen und 52 Tote

: 130 Infizierte, 1.888 Gesundete, 153 Kontaktpersonen und 52 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 18 Infizierte, 259 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 11 Tote

: 18 Infizierte, 259 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 11 Tote Neuenrade : 48 Infizierte, 466 Gesundete und 54 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 48 Infizierte, 466 Gesundete und 54 Kontaktpersonen und 3 Tote Plettenberg : 69 Infizierte, 1.238 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 31 Tote

: 69 Infizierte, 1.238 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 31 Tote Schalksmühle : 15 Infizierte, 321 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 15 Infizierte, 321 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 6 Tote Werdohl : 72 Infizierte, 922 Gesundete, 57 Kontaktpersonen und 32 Tote

: 72 Infizierte, 922 Gesundete, 57 Kontaktpersonen und 32 Tote Ort unbekannt : 1 Infizierter

: 1 Infizierter Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Corona im MK: Inzidenz weiter unter 150 - Das gilt für Schüler und den Handel

Update vom 10. Mai, 8.30 Uhr: Zum Start in die neue Woche gibt es im Märkischen Kreis eine Seitwärtsbewegung bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Nach Angaben des Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) haben sich im Märkischen Kreis in den vergangenen sieben Tagen 134,1 Personen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert. Das ist im Vergleich zu Sonntag eine Steigerung um 0,5.

Der Märkische Kreis unterschreitet seit Freitag den Wert von 165,0, der maßgeblich für die Schulen ist, um zumindest in den Wechselunterricht zurückkehren zu können. Seit Samstag liegt der Märkische Kreis zudem unter der Grenze von 150, unterhalb der der Einzelhandel wieder „Click& Meet“ anbieten kann.

Für beide gilt allerdings, dass die Rückkehr erst gestattet ist, wenn der Wert stabil unter den Grenzwerten liegt - das heißt fünf Werktage in Folge. Für den Einzelhandel ist heute der zweite Werktag in Folge, der fünfte könnte durch den Feiertag am Donnerstag erst am Freitag erreicht sein.

Für die Schulen ist es heute bereits der dritte Tag unter der 165. Dennoch starten sie laut Schulministerium generell erst am ersten Montag nach stabilem Unterschreiten des Grenzwertes mit dem Wechselunterricht - im Märkischen Kreis also frühestens am 17. Mai. Weitere Lockerungen folgen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unterhalb von 100 liegt.

Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Märkischen Kreis gibt das LZG am heutigen Montag mit 20 an. Zudem sind zwei weitere Menschen im Kreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Nur noch vier Regionen in NRW weisen derzeit eine Wocheninzidenz über 200 auf, zwei davon sind direkte Nachbarn des Märkischen Kreises. Die Stadt Hagen liegt am Montag bei 227,9 (+4,8), nur für Leverkusen (254,7) ist ein noch höherer Wert errechnet. Der Oberbergische Kreis folgt mit einer Inzidenz von 201,4 (+36,8) hinter Mettmann (224,5) auf Rang 4.

In den übrigen Nachbarregionen sieht es wie folgt aus: Kreis Olpe (190,4/-12,7), Kreis Unna (143,3/-0,3), Hochsauerlandkreis (133,2/-11,2), Ennepe-Ruhr-Kreis (96,0/-4,3) und Kreis Soest (66,9/+3,0).

Update vom 9. Mai, 8.43 Uhr: Die Inzidenz im MK ist nach Informationen des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) weiter gesunken. Mit Stand 0 Uhr lag sie demnach bei 133,6. Das ist deutlich weniger als am Vortag (142,1). Die Nachbarstadt Hagen gehört mit einem 7-Tage-Wert von 223,1 zu den Corona-Hotspots in NRW. Dort wurde mit 84 neuen Fällen sogar ein Anstieg der Inzidenz verzeichnet (+13,3).

Anders im Märkischen Kreis. Dort wurden 95 neue Corona-Fälle gezählt. Ein neuer Todesfall wurde nicht vermeldet. Entwickelt sich die Inzidenz weiter nach unten, kann das schon bald Folgen für die Schulen haben. Nach fünf Werktagen mit einer Inzidenz unter 165 dürfen Schulen am übernächsten Werktag in den Wechselunterreicht zurückkehren und die Notbetreuung in den Kitas wird aufgehoben.

Corona im MK: Inzidenz liegt zweiten Tag in Folge unter wichtiger Grenze

Update vom 8. Mai, 9.23 Uhr: Die Inzidenz im MK sinkt auch am Samstag weiter. Laut Landeszentrum Gesundheit liegt der Wert aktuell bei 142,1 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Am Freitag lag er noch bei 151,6. Damit ist er den zweiten Tag in Folge unter der Grenze von 165. Nach fünf Werktagen mit einer Inzidenz unter 165 dürfen Schulen am übernächsten Werktag in den Wechselunterreicht zurückkehren und die Notbetreuung in den Kitas wird aufgehoben.

Laut den aktuellen Zahlen des Landes sind binnen 24 Stunden 70 neue Fälle gemeldet worden. Durch einen neuen Todesfall steigt die Zahl aller Menschen im MK, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, auf 373.

In der direkten Nachbarschaft vom MK bleibt vor allem die Stadt Hagen Hotspot mit einer Inzidenz von 209,9 (-13,8 im Vergleich zum Vortag). Ähnlich hoch ist der Wert im Kreis Olpe mit 204,5 (-3,7). In ganz NRW hat mittlerweile die Stadt Leverkusen die höchste Inzidenz. Sie liegt dort bei 258,4 (+6,1). Hamm hat jetzt den zweithöchsten Wert im Bundesland mit 217,9 (-1,7).

Corona im MK: Contdown für Öffnung der Schulen läuft

Update vom 7. Mai, 13.08 Uhr: Das Gesundheitsamt meldet 74 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut Robert-Koch-Institut bei 151,6. Erstmals seit Einführung der Bundes-Notbremse lag der Wert damit unter der Grenze von 165. Ab sofort läuft nun der Countdown für die Öffnung der Schulen, die nach fünf Werktagen unter 165 am übernächsten Werktag in den Wechselunterricht zurückkehren dürfen. Sollte der Inzidenz-Wert nicht wieder über 165 steigen, könnten die Schüler am 17. Mai zurück in die Schulen. Dann würde auch die Notbetreuung in den Kitas aufgehoben.

Wie der Märkische Kreis mitteilte, sind im MK 1.338 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind rund 19 Prozent weniger Infizierte als letzte Woche. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 1.460 Kontaktpersonen. In den letzten 24 Stunden haben sich 74 Verdachtsfälle labor-technisch bestätigt. Die 74 Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+2), Balve (+5), Halver (+3), Hemer (+1), Iserlohn (+6), Kierspe (+5), Lüdenscheid (+13), Meinerzhagen (+12), Menden (+11), Nachrodt-Wiblingwerde (+2), Neuenrade (+7), Plettenberg (+6) und Werdohl (+1).

Laut RKI haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 151,6 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Gesetzt den Fall, der Märkische Kreis bliebe bis Mittwoch, 12. Mai, unter einer Inzidenz 165, könnten die Schulen ab Montag, 17. Mai, in den Wechselunterricht starten – soweit das Land dem zustimmt. Ab einer Inzidenz von 150 sind weitere Lockerungen zum Beispiel im Einzelhandel möglich - nach fünf Werktagen. Mehr Freiheiten gibt es schon für Geimpfte und Genesene im MK.

Leider meldet das Gesundheitsamt auch zwei weitere Todesfälle: Aus Menden verstarb ein 83-jähriger Mann und aus Lüdenscheid ein 52-jähriger Mann in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 372 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 festgestellt. Insgesamt 19.395 labor-technisch bestätigte Coronanachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. 17.685 Personen haben den Virus überwunden.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 69 Covid-19-Patienten behandelt, davon 25 intensivmedizinisch, 16 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 25 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 40 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 28 und in Kitas 16 Coronafälle bekannt, 84 in Betrieben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 32 Infizierte, 638 Gesundete, 55 Kontaktpersonen und 22 Tote

: 32 Infizierte, 638 Gesundete, 55 Kontaktpersonen und 22 Tote Balve : 40 Infizierte, 309 Gesundete und 30 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 40 Infizierte, 309 Gesundete und 30 Kontaktpersonen und 4 Tote Halver : 72 Infizierte, 811 Gesundete, 40 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 72 Infizierte, 811 Gesundete, 40 Kontaktpersonen und 10 Tote Hemer : 84 Infizierte, 1.302 Gesundete, 119 Kontaktpersonen und 24 Tote

: 84 Infizierte, 1.302 Gesundete, 119 Kontaktpersonen und 24 Tote Herscheid : 11 Infizierte, 191 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 11 Infizierte, 191 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 4 Tote Iserlohn : 251 Infizierte, 3.729 Gesundete, 298 Kontaktpersonen und 72 Tote

: 251 Infizierte, 3.729 Gesundete, 298 Kontaktpersonen und 72 Tote Kierspe : 53 Infizierte, 818 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 53 Infizierte, 818 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 14 Tote Lüdenscheid : 294 Infizierte, 3.542 Gesundete, 348 Kontaktpersonen und 68 Tote

: 294 Infizierte, 3.542 Gesundete, 348 Kontaktpersonen und 68 Tote Meinerzhagen : 116 Infizierte, 1.316 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 21 Tote

: 116 Infizierte, 1.316 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 21 Tote Menden : 145 Infizierte, 1.866 Gesundete, 176 Kontaktpersonen und 52 Tote

: 145 Infizierte, 1.866 Gesundete, 176 Kontaktpersonen und 52 Tote Nachrodt-Wiblingwerde: 23 Infizierte, 253 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 11 Tote

23 Infizierte, 253 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 11 Tote Neuenrade : 45 Infizierte, 462 Gesundete und 49 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 45 Infizierte, 462 Gesundete und 49 Kontaktpersonen und 3 Tote Plettenberg : 78 Infizierte, 1.223 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 30 Tote

: 78 Infizierte, 1.223 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 30 Tote Schalksmühle : 17 Infizierte, 316 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 17 Infizierte, 316 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 6 Tote Werdohl : 77 Infizierte, 909 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 31 Tote

: 77 Infizierte, 909 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 31 Tote Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Update vom 7. Mai, 8.30 Uhr: Nach der zwischenzeitlichen Seitwärtsbewegung am Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis zum Wochenausklang wieder deutlich gesunken. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) liegt die Wocheninzidenz im Märkischen Kreis am Freitag bei 151,6. Das ist ein Rückgang um 19,0 Neuinfizierte im Vergleich zum Vortag.

Niedriger war sie zuletzt im Märkischen Kreis am 15. März. Da betrug sie 149,2. Durch den Rückgang am heutigen Freitag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im MK erstmals wieder unter der Grenze von 165,0, unter der die Schulen laut novelliertem Bundesinfektionsschutzgesetz zumindest in den Wechselunterricht zurückkehren dürfen. Allerdings nicht automatisch am ersten Tag. Für die Rückkehr der Schüler in den Wechselunterricht gelten folgende Regeln.

Laut Zahlen des LZG wurden im Märkischen Kreis binnen 24 Stunden zuletzt 72 neue Coronafälle registriert. Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt im Märkischen Kreis erneut an und zwar um zwei auf nunmehr 372 seit Beginn der Pandemie.

Die Situation in den Nachbarregionen des Märkischen Kreises ist nach wie vor sehr unterschiedlich. Die Stadt Hagen ist mit einer Inzidenz von 223,7 (-12,7) nach Leverkusen (252,2/+16,5) der zweitstärkste Hotspot in NRW, weil zeitgleich Hamm (219,5/-34,5) einen noch stärken Rückgang als Hagen verzeichnen durfte. Als vier von fünf Region liegt der Kreis Olpe (208,3/+6,0) ebenfalls über der 200er Grenze.

Der Oberbergische Kreis (195,9/-6,6) unterschreitet dagegen erstmals wieder die 200er Marke. Noch niedriger sind die Wocheninzidenzen im Kreis Unna (147,1/-13,2), im Hochsauerlandkreis (144,7/-9,2) , im Ennepe-Ruhr-Kreis (100,0/-11,4) und im Kreis Soest (69,6/+2,7). Die Position des NRW-Spitzenreiters mussten die Soester allerdings nach zuletzt zwei leichten Anstiegen an Münster (60,3) abgeben. Die Inzidenz für NRW liegt am heutigen Freitag bei 138,0 (-6,0).

Update vom 6. Mai, 12.52 Uhr: Aktuell sind im Märkischen Kreis 1.422 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner kreisweit bei 170,6. In Menden ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Im Kreis werden nun auch Personen der Prio-Gruppe 3 geimpft.

In den letzten 24 Stunden gingen beim Gesundheitsamt 139 labor-technisch bestätigte Corona-Nachweise ein. 123 vormals mit dem Coronavirus angesteckte Personen durften die Quarantäne verlassen. Aktuell tragen 1.422 Männer und Frauen den Virus in sich. Sie dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 1.390 Kontaktpersonen. Die 139 Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+6), Balve (+4), Halver (+6), Hemer (+6), Iserlohn (+23), Kierspe (+5), Lüdenscheid (+37), Meinerzhagen (+6), Menden (+19), Nachrodt-Wiblingwerde (+4), Neuenrade (+5), Plettenberg (+5) und Werdohl (+13). Laut RKI haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 170,6 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.

Leider meldet das Gesundheitsamt auch einen weiteren Todesfall: Aus Menden verstarb eine 74-jährige Frau in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung . Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 370 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 festgestellt. Insgesamt 19.322 labor-technisch bestätigte Corona-Nachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. 17.530 Personen haben den Virus überwunden.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 87 Covid-19-Patienten behandelt, davon 27 intensivmedizinisch, 17 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 30 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 37 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 26 und in Kitas 16 Corona-Fälle bekannt, 89 in Betrieben.



Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 34 Infizierte, 634 Gesundete, 51 Kontaktpersonen und 22 Tote

: 34 Infizierte, 634 Gesundete, 51 Kontaktpersonen und 22 Tote Balve : 38 Infizierte, 306 Gesundete und 20 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 38 Infizierte, 306 Gesundete und 20 Kontaktpersonen und 4 Tote Halver : 78 Infizierte, 802 Gesundete, 40 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 78 Infizierte, 802 Gesundete, 40 Kontaktpersonen und 10 Tote Hemer : 91 Infizierte, 1.294 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 24 Tote

: 91 Infizierte, 1.294 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 24 Tote Herscheid : 12 Infizierte, 190 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 12 Infizierte, 190 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 4 Tote Iserlohn : 281 Infizierte, 3.693 Gesundete, 291 Kontaktpersonen und 72 Tote

: 281 Infizierte, 3.693 Gesundete, 291 Kontaktpersonen und 72 Tote Kierspe : 51 Infizierte, 815 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 51 Infizierte, 815 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 14 Tote Lüdenscheid : 318 Infizierte, 3.506 Gesundete, 332 Kontaktpersonen und 67 Tote

: 318 Infizierte, 3.506 Gesundete, 332 Kontaktpersonen und 67 Tote Meinerzhagen : 119 Infizierte, 1.302 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und 21 Tote

: 119 Infizierte, 1.302 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und 21 Tote Menden : 147 Infizierte, 1.854 Gesundete, 169 Kontaktpersonen und 51 Tote

: 147 Infizierte, 1.854 Gesundete, 169 Kontaktpersonen und 51 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 23 Infizierte, 251 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 11 Tote

: 23 Infizierte, 251 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 11 Tote Neuenrade : 46 Infizierte, 454 Gesundete und 50 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 46 Infizierte, 454 Gesundete und 50 Kontaktpersonen und 3 Tote Plettenberg : 82 Infizierte, 1.213 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 30 Tote

: 82 Infizierte, 1.213 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 30 Tote Schalksmühle : 20 Infizierte, 313 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 20 Infizierte, 313 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 6 Tote Werdohl : 82 Infizierte, 903 Gesundete, 62 Kontaktpersonen und 31 Tote

: 82 Infizierte, 903 Gesundete, 62 Kontaktpersonen und 31 Tote Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Corona im MK: Sieben-Tage-Inzidenz legt leicht zu - Heterogene Entwicklung in den Nachbarkreisen

Update vom 6. Mai, 8.30 Uhr: Nach dem deutlichen Rückgang am Mittwoch legt die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis am Donnerstag nach Daten des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) wieder zu - allerdings nur leicht um 2,2 auf nunmehr 170,6 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen Tage.

Auch in der Vorwoche war der positive Trend von Mittwoch auf Donnerstag von einem leichten Neuanstieg unterbrochen worden. Die Wocheninzidenz auf Landesebene liegt am heutigen Donnerstag bei 144,3. Das bedeutet einen Rückgang von 3,9.

Die Zahl der Neuinfizierten binnen 24 Stunden im Märkischen Kreis gibt das LZG mit 136 an. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Die Entwicklung in den Nachbarregionen des Märkischen Kreises ist heterogen. In Hagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu Mittwoch deutlich auf 236,4 (-19,1) zurückgegangen, im Hochsauerlandkreis sank er um 10,0 auf 154,0. Im Kreis Olpe ist die Wocheninzidenz dagegen kräftig angestiegen und liegt nun mit 202,3 (+14,9) wieder knapp oberhalb der 200er Marke.

Wenig Veränderung gab es derweil in den anderen Anrainer-Kreisen: Der Oberbergische Kreis liegt bei 202,5 (-2,2), der Kreis Unna bei 160,3 (-2,8) und der Ennepe-Ruhr-Kreis bei 111,4 (-2,2). Im Kreis Soest, der Region mit der derzeit weiterhin niedrigsten Inzidenz, stieg der Wert um 0,7 auf 66,9 an.

Update vom 5. Mai, 12.19 Uhr: 130 neue labor-technisch bestätigte Corona-Fälle zählte der Märkische Kreis innerhalb eines Tages. 159 vormals Infizierte konnten die häusliche Quarantäne verlassen. Leider wurden auch vier weitere Todesfälle aktenkundig.

Der Inzidenzwert ist nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts im Märkischen Kreis weiter gesunken. Danach haben sich in den letzten sieben Tagen 168,4 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. In NRW liegt der Kreis mit dieser Inzidenz nur noch auf dem 16. Platz, deutschlandweit auf Platz 95. Ab einer Inzidenz von 165 dürfen die Schulen zurück in den Wechselunterricht. Allerdings nicht sofort.

Aktuell tragen 1.410 Männer und Frauen den Virus in sich. Es ist der niedrigste Wert seit dem 19. März (1.336). Mit den Infizierten befinden sich 1.519 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die 130 Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+1), Balve (+2), Halver (+6), Hemer (+10), Iserlohn (+28), Kierspe (+1), Lüdenscheid (+25), Meinerzhagen (+16), Menden (+22), Nachrodt-Wiblingwerde (+4), Neuenrade (+7), Plettenberg (+4) und Werdohl (+4).

Das Gesundheitsamt registrierte vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Der Krankheit erlagen ein 72-jähriger Mann aus Menden und ein 75-jähriger Mann aus Meinerzhagen. Aus Balve verstarb eine 98-jährige Frau und aus Kierspe eine 88 -jährige Frau. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 369 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 festgestellt.

In den Krankenhäusern werden zurzeit noch 87 Covid-19-Patienten behandelt, davon 27 intensivmedizinisch, 17 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 29 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 36 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 28 und in Kitas 22 Corona-Fälle bekannt, 84 in Betrieben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 31 Infizierte, 631 Gesundete, 56 Kontaktpersonen und 22 Tote

: 31 Infizierte, 631 Gesundete, 56 Kontaktpersonen und 22 Tote Balve : 36 Infizierte, 304 Gesundete und 33 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 36 Infizierte, 304 Gesundete und 33 Kontaktpersonen und 4 Tote Halver : 81 Infizierte, 793 Gesundete, 48 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 81 Infizierte, 793 Gesundete, 48 Kontaktpersonen und 10 Tote Hemer : 99 Infizierte, 1.280 Gesundete, 114 Kontaktpersonen und 24 Tote

: 99 Infizierte, 1.280 Gesundete, 114 Kontaktpersonen und 24 Tote Herscheid : 12 Infizierte, 190 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 12 Infizierte, 190 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 4 Tote Iserlohn : 277 Infizierte, 3.676 Gesundete, 286 Kontaktpersonen und 72 Tote

: 277 Infizierte, 3.676 Gesundete, 286 Kontaktpersonen und 72 Tote Kierspe : 52 Infizierte, 809 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 52 Infizierte, 809 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 14 Tote Lüdenscheid : 311 Infizierte, 3.477 Gesundete, 373 Kontaktpersonen und 67 Tote

: 311 Infizierte, 3.477 Gesundete, 373 Kontaktpersonen und 67 Tote Meinerzhagen : 122 Infizierte, 1.293 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 21 Tote

: 122 Infizierte, 1.293 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 21 Tote Menden : 140 Infizierte, 1.843 Gesundete, 183 Kontaktpersonen und 50 Tote

: 140 Infizierte, 1.843 Gesundete, 183 Kontaktpersonen und 50 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 20 Infizierte, 251 Gesundete, 29 Kontaktpersonen und 11 Tote

: 20 Infizierte, 251 Gesundete, 29 Kontaktpersonen und 11 Tote Neuenrade : 45 Infizierte, 450 Gesundete und 57 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 45 Infizierte, 450 Gesundete und 57 Kontaktpersonen und 3 Tote Plettenberg : 88 Infizierte, 1.201 Gesundete, 57 Kontaktpersonen und 30 Tote

: 88 Infizierte, 1.201 Gesundete, 57 Kontaktpersonen und 30 Tote Schalksmühle : 19 Infizierte, 314 Gesundete, 38 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 19 Infizierte, 314 Gesundete, 38 Kontaktpersonen und 6 Tote Werdohl: 77 Infizierte, 895 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 31 Tote

Corona im MK: Niedrigster Wert seit 23. März - aber auch zwei Todesfälle

Update vom 5. Mai, 8.35 Uhr: Die Aussicht der Schüler im Märkischen Kreis, bald zumindest in den Wechselunterricht zurückkehren zu können, steigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis nähert sich nämlich weiter der für sie entscheidenden Grenze von 165,0 an.

Der Inzidenzwert für den Märkischen Kreis liegt am Mittwoch laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) bei 168,4. Das bedeutet einen Rückgang im Vergleich zu Dienstag um 15,4. Der Rückkehr in den Wechselunterricht erfolgt allerdings nicht direkt mit dem erstmaligen Unterschreiten der Grenze, sondern nach folgenden Regeln.

Die Zahl der Neuinfizierten im Märkischen Kreis gibt das LZG am Mittwoch mit 131 an. Die Zahl der Corona-Toten steigt um vier weitere Personen auf nun insgesamt 369 seit Beginn der Pandemie an.

Gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz nicht nur im Märkischen Kreis. Landesweit liegt die Wocheninzidenz am Mittwoch bei 148,2 (-5,4). Auch in den Nachbarregionen des Märkischen Kreises ist die Inzidenz zum Teil weiter gesunken. Für den Oberbergischen Kreis wurde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 204,7 (-15,4) errechnet. Olpe liegt bei 187,4 (+2,2), der Hochsauerlandkreis bei 164,(-3,1), Unna bei 163,1 (-10,4), der Ennepe-Ruhr-Kreis bei 113,5 (-12,6) und Soest als NRW-weit beste Region bei 66,3 (-6,6).

Ganz anders sieht es in Hagen aus. Dort schnellte die Wocheninzidenz im Vergleich zu Dienstag wieder hoch (+22,5) und liegt bei 255,5. Nur Hamm 277,9 liegt auf Landesebene noch darüber.

Update vom 4. Mai, 12.03 Uhr: Auch wenn die Inzidenz im Märkischen Kreis minimal steigt, verkündete der Kreis am Dienstag eine gute Nachricht: Binnen eines Tages ist die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten deutlich zurückgegangen - auf den niedrigsten Stand seit dem 23. März. Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag 29 Neuinfektionen und leider auch zwei weitere Todesfälle.

Corona im MK: Niedrigster Wert bei Infizierten seit Ende März

In den letzten 24 Stunden gingen beim Gesundheitsamt des Kreises 29 labor-technisch bestätigte Corona-Nachweise ein. 295 vormals mit dem Coronavirus angesteckte Männer und Frauen durften die Quarantäne verlassen. Aktuell sind damit nur noch 1.443 Menschen mit dem Virus infiziert und befinden sich in häuslicher Isolierung. Es ist der niedrigste Wert seit dem 23. März (1.424). Ebenfalls unter Quarantäne stehen 1.735 enge Kontaktpersonen. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich in den letzten sieben Tagen 183,8 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt (Inzidenz am Vortag: 182,8).

Die 29 Neuinfektionen verteilen sich auf Balve (+1), Halver (+1), Hemer (+1), Herscheid (+2), Iserlohn (+4), Lüdenscheid (+11), Meinerzhagen (+3), Neuenrade (+1), Plettenberg (+4) und Werdohl (+1). In Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung wurden beim Gesundheitsamt bedauerlicherweise zwei weitere Todesfälle aktenkundig. Aus Iserlohn verstarb eine 82-jährige Frau und aus Hemer eine 98-jährige Frau. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 365 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Insgesamt 19.056 labor-technisch bestätigte Coronanachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. 17.248 Personen haben den Virus überwunden.

Corona-Situation in den Krankenhäusern im MK

In den Krankenhäusern werden zurzeit 92 Covid-19 Patienten behandelt, davon 26 intensivmedizinisch, 18 müssen beatmet werden. Im Klinikum Lüdenscheid lagen am Montag noch 40 Covid-19-Patienten, darunter neun auf der Intensivstation. Die aktuelle Entwicklung ermöglicht es dem Krankenhaus, die Stationen 4.3 und 3.2 (bisher Aufnahmestation) ab dem 5. Mai wieder für den Regelbetrieb zu öffnen.

In der Pflege sind 27 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 38 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 29 und in Kitas 19 Coronafälle bekannt, 84 in Betrieben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 29 Infizierte, 632 Gesundete, 66 Kontaktpersonen und 22 Tote

: 29 Infizierte, 632 Gesundete, 66 Kontaktpersonen und 22 Tote Balve : 40 Infizierte, 299 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 40 Infizierte, 299 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 3 Tote Halver : 80 Infizierte, 788 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 80 Infizierte, 788 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 10 Tote Hemer : 101 Infizierte, 1.268 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 24 Tote

: 101 Infizierte, 1.268 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 24 Tote Herscheid : 12 Infizierte, 190 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 12 Infizierte, 190 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 4 Tote Iserlohn : 281 Infizierte, 3.644 Gesundete, 289 Kontaktpersonen und 72 Tote

: 281 Infizierte, 3.644 Gesundete, 289 Kontaktpersonen und 72 Tote Kierspe : 61 Infizierte, 800 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 13 Tote

: 61 Infizierte, 800 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 13 Tote Lüdenscheid : 326 Infizierte, 3.438 Gesundete, 435 Kontaktpersonen und 67 Tote

: 326 Infizierte, 3.438 Gesundete, 435 Kontaktpersonen und 67 Tote Meinerzhagen : 128 Infizierte, 1.271 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 20 Tote

: 128 Infizierte, 1.271 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 20 Tote Menden : 139 Infizierte, 1.823 Gesundete, 224 Kontaktpersonen und 49 Tote

: 139 Infizierte, 1.823 Gesundete, 224 Kontaktpersonen und 49 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 18 Infizierte, 249 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 11 Tote

: 18 Infizierte, 249 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 11 Tote Neuenrade : 40 Infizierte, 447 Gesundete und 58 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 40 Infizierte, 447 Gesundete und 58 Kontaktpersonen und 3 Tote Plettenberg : 93 Infizierte, 1.192 Gesundete, 104 Kontaktpersonen und 30 Tote

: 93 Infizierte, 1.192 Gesundete, 104 Kontaktpersonen und 30 Tote Schalksmühle : 20 Infizierte, 313 Gesundete, 35 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 20 Infizierte, 313 Gesundete, 35 Kontaktpersonen und 6 Tote Werdohl: 75 Infizierte, 894 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 31 Tote

Corona im MK: Inzidenz steigt leicht - Nachbarkreis ist Musterschüler in NRW

Update vom 4. Mai, 8.35 Uhr: Vier Tage in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis zuletzt rückläufig gewesen, am Dienstag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) nun erstmals wieder einen Anstieg für den MK - erfreulicherweise allerdings nur einen geringfügigen.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Märkischen Kreis laut LZG 183,8 Personen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert. Das ist eine Steigerung um 1,0 im Vergleich zum Vortag. Die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen insgesamt ist dagegen weiter gesunken und liegt am Dienstag bei 153,7 (-4,9).

Corona im MK: Inzidenz steigt leicht - Nachbarkreis mit bestem Wert in NRW

Im Märkischen Kreis wurden laut LZG 25 neue Coronafälle registriert. Zwei weitere Menschen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Corona-Toten im Märkischen Kreis stieg damit auf nunmehr 365.

Die Inzidenzlage in den Nachbarregionen des Märkischen Kreises ist zum Teil angespannter - und zwar in Hagen 232,7 (-3,7), dem Oberbergischen Kreis 220,2 (-3,7) und Kreis Olpe 185,1 (+5,2). Niedriger ist die Inzidenz im Kreis Unna 173,5 (+0,3), im Hochsauerlandkreis 167,1 (+0,8) und im Ennepe-Ruhr-Kreis 126,2 (-13,3). Der Kreis Soest weist mit 72,9 (-2,3) sogar die niedrigste Inzidenz in ganz NRW auf.

Update vom 3. Mai, 11.23 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis geht weiter zurück - innerhalb einer Woche von 237,8 auf 182,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Deutschlandweit liegt der MK bei dem wichtigen Corona-Wert nur noch auf Platz 101. Erste Lockerungen sind möglich, wenn der Wert drei Tage in Folge unter 165 liegt.

Am Wochenende registrierte das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 256 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Vor einer Woche waren es 353. Aktuell sind 1.714 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Sie dürfen ihr Haus oder ihre Wohnung nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich auch 1.649 Kontaktpersonen. 182 vormals Infizierte durften die Quarantäne wieder verlassen.

