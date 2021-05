Corona im MK: Niedrigster Wert seit 23. März - aber auch zwei Todesfälle

News im Ticker

Die Corona-Lage im Märkischen Kreis scheint sich zu bessern. Alle News zu Inzidenz, Impfungen und mehr in Lüdenscheid, Iserlohn und anderen Städten im MK hier im Ticker.

Update vom 4. Mai, 12.03 Uhr: Auch wenn die Inzidenz im Märkischen Kreis minimal steigt, verkündete der Kreis am Dienstag eine gute Nachricht: Binnen eines Tages ist die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten deutlich zurückgegangen - auf den niedrigsten Stand seit dem 23. März. Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag 29 Neuinfektionen und leider auch zwei weitere Todesfälle.

Corona im MK: Niedrigster Wert bei Infizierten seit Ende März

In den letzten 24 Stunden gingen beim Gesundheitsamt des Kreises 29 labor-technisch bestätigte Corona-Nachweise ein. 295 vormals mit dem Coronavirus angesteckte Männer und Frauen durften die Quarantäne verlassen. Aktuell sind damit nur noch 1.443 Menschen mit dem Virus infiziert und befinden sich in häuslicher Isolierung. Es ist der niedrigste Wert seit dem 23. März (1.424). Ebenfalls unter Quarantäne stehen 1.735 enge Kontaktpersonen. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich in den letzten sieben Tagen 183,8 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt (Inzidenz am Vortag: 182,8).

Die 29 Neuinfektionen verteilen sich auf Balve (+1), Halver (+1), Hemer (+1), Herscheid (+2), Iserlohn (+4), Lüdenscheid (+11), Meinerzhagen (+3), Neuenrade (+1), Plettenberg (+4) und Werdohl (+1). In Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung wurden beim Gesundheitsamt bedauerlicherweise zwei weitere Todesfälle aktenkundig. Aus Iserlohn verstarb eine 82-jährige Frau und aus Hemer eine 98-jährige Frau. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 365 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Insgesamt 19.056 labor-technisch bestätigte Coronanachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. 17.248 Personen haben den Virus überwunden.

Corona-Situation in den Krankenhäusern im MK

In den Krankenhäusern werden zurzeit 92 Covid-19 Patienten behandelt, davon 26 intensivmedizinisch, 18 müssen beatmet werden. Im Klinikum Lüdenscheid lagen am Montag noch 40 Covid-19-Patienten, darunter neun auf der Intensivstation. Die aktuelle Entwicklung ermöglicht es dem Krankenhaus, die Stationen 4.3 und 3.2 (bisher Aufnahmestation) ab dem 5. Mai wieder für den Regelbetrieb zu öffnen.

In der Pflege sind 27 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 38 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 29 und in Kitas 19 Coronafälle bekannt, 84 in Betrieben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 29 Infizierte, 632 Gesundete, 66 Kontaktpersonen und 22 Tote

: 29 Infizierte, 632 Gesundete, 66 Kontaktpersonen und 22 Tote Balve : 40 Infizierte, 299 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 40 Infizierte, 299 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 3 Tote Halver : 80 Infizierte, 788 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 80 Infizierte, 788 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 10 Tote Hemer : 101 Infizierte, 1.268 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 24 Tote

: 101 Infizierte, 1.268 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 24 Tote Herscheid : 12 Infizierte, 190 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 12 Infizierte, 190 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 4 Tote Iserlohn : 281 Infizierte, 3.644 Gesundete, 289 Kontaktpersonen und 72 Tote

: 281 Infizierte, 3.644 Gesundete, 289 Kontaktpersonen und 72 Tote Kierspe : 61 Infizierte, 800 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 13 Tote

: 61 Infizierte, 800 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 13 Tote Lüdenscheid : 326 Infizierte, 3.438 Gesundete, 435 Kontaktpersonen und 67 Tote

: 326 Infizierte, 3.438 Gesundete, 435 Kontaktpersonen und 67 Tote Meinerzhagen : 128 Infizierte, 1.271 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 20 Tote

: 128 Infizierte, 1.271 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 20 Tote Menden : 139 Infizierte, 1.823 Gesundete, 224 Kontaktpersonen und 49 Tote

: 139 Infizierte, 1.823 Gesundete, 224 Kontaktpersonen und 49 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 18 Infizierte, 249 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 11 Tote

: 18 Infizierte, 249 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 11 Tote Neuenrade : 40 Infizierte, 447 Gesundete und 58 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 40 Infizierte, 447 Gesundete und 58 Kontaktpersonen und 3 Tote Plettenberg : 93 Infizierte, 1.192 Gesundete, 104 Kontaktpersonen und 30 Tote

: 93 Infizierte, 1.192 Gesundete, 104 Kontaktpersonen und 30 Tote Schalksmühle : 20 Infizierte, 313 Gesundete, 35 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 20 Infizierte, 313 Gesundete, 35 Kontaktpersonen und 6 Tote Werdohl: 75 Infizierte, 894 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 31 Tote

Corona im MK: Inzidenz steigt leicht - Nachbarkreis ist Musterschüler in NRW

Update vom 4. Mai, 8.35 Uhr: Vier Tage in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis zuletzt rückläufig gewesen, am Dienstag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) nun erstmals wieder einen Anstieg für den MK - erfreulicherweise allerdings nur einen geringfügigen.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Märkischen Kreis laut LZG 183,8 Personen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert. Das ist eine Steigerung um 1,0 im Vergleich zum Vortag. Die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen insgesamt ist dagegen weiter gesunken und liegt am Dienstag bei 153,7 (-4,9).

Corona im MK: Inzidenz steigt leicht - Nachbarkreis mit bestem Wert in NRW

Im Märkischen Kreis wurden laut LZG 25 neue Coronafälle registriert. Zwei weitere Menschen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Corona-Toten im Märkischen Kreis stieg damit auf nunmehr 365.

Die Inzidenzlage in den Nachbarregionen des Märkischen Kreises ist zum Teil angespannter - und zwar in Hagen 232,7 (-3,7), dem Oberbergischen Kreis 220,2 (-3,7) und Kreis Olpe 185,1 (+5,2). Niedriger ist die Inzidenz im Kreis Unna 173,5 (+0,3), im Hochsauerlandkreis 167,1 (+0,8) und im Ennepe-Ruhr-Kreis 126,2 (-13,3). Der Kreis Soest weist mit 72,9 (-2,3) sogar die niedrigste Inzidenz in ganz NRW auf.

Update vom 3. Mai, 11.23 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis geht weiter zurück - innerhalb einer Woche von 237,8 auf 182,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Deutschlandweit liegt der MK bei dem wichtigen Corona-Wert nur noch auf Platz 101. Erste Lockerungen sind möglich, wenn der Wert drei Tage in Folge unter 165 liegt.

Am Wochenende registrierte das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 256 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Vor einer Woche waren es 353. Aktuell sind 1.714 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Sie dürfen ihr Haus oder ihre Wohnung nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich auch 1.649 Kontaktpersonen. 182 vormals Infizierte durften die Quarantäne wieder verlassen.

+++ Hier finden Sie ältere Nachrichten zur Corona-Lage im Märkischen Kreis +++

Rubriklistenbild: © Markus Klümper