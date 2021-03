Corona-Hotspot MK: Neuer Rekord bei den akut Infizierten - Mann (43) stirbt

Corona grassiert im MK. Hier im Ticker gibt es alle wichtigen News zu Infektionszahlen und Regeln sowie zur Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im Märkischen Kreis.

Der Märkische Kreis ist aktuell ein Corona-Hotspot.

NRW-weit hat der MK derzeit die höchste Inzidenz (>200).

Auch nach dem Corona-Gipfel gelten im MK strenge Regeln. (News zum Coronavirus im MK)

Update vom 26. März, 13.22 Uhr: 167 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt binnen eines Tages. Mit einer Inzidenz von 233 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bleibt der Märkische Kreis auch am Freitag Hotspot in NRW. Bedauerlicherweise wurden beim Gesundheitsamt auch drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung aktenkundig.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Aktuell sind im Märkischen Kreis 1.708 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert - ein neuer Höchstwert. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 2.290 Kontaktpersonen. Die 167 labor-technisch bestätigten Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+5), Balve (+3), Halver (+11), Hemer (+9), Herscheid (+2), Iserlohn (+31), Kierspe (+8), Lüdenscheid (+34), Meinerzhagen (+10), Menden (+20), Nachrodt-Wiblingwerde (+3), Neuenrade (+2), Plettenberg (+18), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+10).

99 vormals mit dem Coronavirus Infizierte konnten als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden. Leider wurden dem Gesundheitsamt auch drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung gemeldet. Es verstarben ein 92-jähriger Mann aus Menden, ein 58-jähriger Mann aus Meinerzhagen und ein 43-jähriger Mann aus Herscheid.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 zählt der Märkische Kreis insgesamt 14.462 positive Coronanachweise. 12.451 Menschen haben den Virus überwunden. 303 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 108 Covid-19 Patienten behandelt, davon 30 intensivmedizinisch. 25 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 37 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 61 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 91 und in Kitas 20 Coronafälle bekannt; 70 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

• Altena : 64 Infizierte, 480 Gesundete, 117 Kontaktpersonen und 19 Tote

: 64 Infizierte, 480 Gesundete, 117 Kontaktpersonen und 19 Tote • Balve : 18 Infizierte, 225 Gesundete und 28 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 18 Infizierte, 225 Gesundete und 28 Kontaktpersonen und 2 Tote • Halver: 81 Infizierte, 555 Gesundete, 72 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Hemer : 87 Infizierte, 954 Gesundete, 137 Kontaktpersonen und 21 Tote

: 87 Infizierte, 954 Gesundete, 137 Kontaktpersonen und 21 Tote • Herscheid : 35 Infizierte, 118 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 35 Infizierte, 118 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 4 Tote • Iserlohn : 348 Infizierte, 2.857 Gesundete, 332 Kontaktpersonen und 60 Tote

: 348 Infizierte, 2.857 Gesundete, 332 Kontaktpersonen und 60 Tote • Kierspe : 88 Infizierte, 598 Gesundete, 129 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 88 Infizierte, 598 Gesundete, 129 Kontaktpersonen und 10 Tote • Lüdenscheid : 433 Infizierte, 2.136 Gesundete, 629 Kontaktpersonen und 49 Tote

: 433 Infizierte, 2.136 Gesundete, 629 Kontaktpersonen und 49 Tote • Meinerzhagen : 128 Infizierte, 915 Gesundete, 223 Kontaktpersonen und 18 Tote

: 128 Infizierte, 915 Gesundete, 223 Kontaktpersonen und 18 Tote • Menden : 126 Infizierte, 1.418 Gesundete, 138 Kontaktpersonen und 46 Tote

: 126 Infizierte, 1.418 Gesundete, 138 Kontaktpersonen und 46 Tote • Nachrodt-Wiblingwerde : 24 Infizierte, 198 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 24 Infizierte, 198 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 10 Tote • Neuenrade : 24 Infizierte, 349 Gesundete und 58 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 24 Infizierte, 349 Gesundete und 58 Kontaktpersonen und 3 Tote • Plettenberg : 168 Infizierte, 711 Gesundete, 200 Kontaktpersonen und 22 Tote

: 168 Infizierte, 711 Gesundete, 200 Kontaktpersonen und 22 Tote • Schalksmühle : 14 Infizierte, 247 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 14 Infizierte, 247 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 5 Tote • Werdohl : 70 Infizierte, 690 Gesundete, 94 Kontaktpersonen und 29 Tote

: 70 Infizierte, 690 Gesundete, 94 Kontaktpersonen und 29 Tote Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Corona-Hotspot MK: Fast 1.000 Infizierte in einer Woche - neues Allzeithoch am Freitag

Update vom 26. März, 6.44 Uhr: Es ist ein neuer Allzeit-Rekord und zwar ein trauriger. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Märkischen Kreis am Freitag mit 233,0 an (Vortag: 220,4). Das bedeutet: In der vergangenen Woche wurden 956 Corona-Neuinfektionen nach positiven Laborbefunden bestätigt. In rund 60 Prozent der Fälle wird im MK die ansteckendere britische Mutation B.1.1.7. nachgewiesen.

Damit liegt die Inzidenz den fünften Tag in Folge über 200 - bei weiter steigender Tendenz. In NRW bleibt der MK Hotspot und an der Spitze, knapp gefolgt vom Kreis Lippe mit einer Inzidenz von 229,9. Zuvor wurden aus dem MK nur am 11. November sowie am 22. und 23. Dezember Werte jenseits der 200er-Marke gemeldet. In ganz Deutschland liegt der Märkische Kreis aktuell auf Platz 22. Auch die in der Vorwoche beschlossenen zusätzlichen Coronaschutzmaßnahmen für den Märkischen Kreis haben bislang nicht die gewünschte Wirkung erzielt.

Laut Landeszentrum Gesundheit NRW wurden im Märkischen Kreis innerhalb von 24 Stunden 167 Neuinfektionen gemeldet. Das sind deutlich mehr als in der Vorwoche (111). Zudem stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung um drei weitere auf jetzt 303.

Corona im MK: Neuer Höchststand bei Infizierten wegen zahlreicher neuer Fälle

Update vom 25. März, 13.55 Uhr: Der Märkische Kreis ist weiterhin Corona-Hotspot in NRW. Zwar ging die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf 220,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner leicht zurück (Vortag: 224,8), die Ansteckungsgefahr bleibt allerdings unverändert hoch.

Aktuell sind kreisweit 1 647 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist ein neuer Höchststand bei den Infizierten. Mit ihnen befinden sich 2 386 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Am Donnerstag kamen 204 Neuinfektionen hinzu, 86 wurden als genesen aus der Quarantäne entlassen. Die Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+10), Halver (+ 7), Hemer (+3), Herscheid (+ 3), Iserlohn (+42), Kierspe (+9), Lüdenscheid (+48), Meinerzhagen (+20), Menden (+15), Nachrodt-Wiblingwerde (+3), Neuenrade (+2), Plettenberg (+30), Schalksmühle (+4) und Werdohl (+ 8).

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 zählt der Märkische Kreis nun insgesamt 14 299 positive Coronanachweise. 300 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Zahl der Impfungen im Märkischen Kreis stieg nach Angaben des Märkischen Kreises auf 53 374 Erst- und Zweitimpfungen.

Darunter befinden sich auch 2 230 Impfungen für Mitarbeiter der Märkischen Kliniken. Bereits 892 Mitarbeiter haben sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen erhalten. Die Impfung bewirkt, dass nur noch sehr wenige Mitarbeiter wegen einer Infektion ausfallen – zuletzt waren es zehn an den Standorten in Lüdenscheid und Werdohl.

Gleichzeitig werden 55 Patienten mit Sars-Cov-2-Nachweise im Klinikum Lüdenscheid behandelt (44 haben die britische Mutation). 14 Patienten liegen auf der Intensivstation. In allen Krankenhäusern im Kreis werden zurzeit 115 Covid-19-Patienten behandelt, davon 26 intensivmedizinisch. 21 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 38 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. In Schulen sind aktuell 66 und in Kitas 19 Coronafälle bekannt.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena: 63 Infizierte, 476 Gesundete, 101 Kontaktpersonen und 19 Tote

Balve: 16 Infizierte, 225 Gesundete und 29 Kontaktpersonen und 2 Tote

Halver: 77 Infizierte, 548 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 85 Infizierte, 947 Gesundete, 166 Kontaktpersonen und 21 Tote

Herscheid: 36 Infizierte, 116 Gesundete, 87 Kontaktpersonen und 3 Tote

Iserlohn: 346 Infizierte, 2.828 Gesundete, 402 Kontaktpersonen und 60 Tote

Kierspe: 84 Infizierte, 595 Gesundete, 120 Kontaktpersonen und 10 Tote

Lüdenscheid: 421 Infizierte, 2.117 Gesundete, 671Kontaktpersonen und 49 Tote

Meinerzhagen: 121 Infizierte, 912 Gesundete, 183 Kontaktpersonen und 17 Tote

Menden: 119 Infizierte, 1.406 Gesundete, 157 Kontaktpersonen und 45 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 23 Infizierte, 196 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 10 Tote

Neuenrade: 22 Infizierte, 349 Gesundete und 53 Kontaktpersonen und 3 Tote

Plettenberg: 157 Infizierte, 704 Gesundete, 184 Kontaktpersonen und 22 Tote

Schalksmühle: 14 Infizierte, 246 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 5 Tote

Werdohl: 63 Infizierte, 687 Gesundete, 94 Kontaktpersonen und 29 Tote

Update vom 25. März, 13.15 Uhr: Das Impfen im Impfzentrum des Märkischen Kreises soll an Fahrt gewinnen. Die Generation 80plus, Angehörige der Prio-Gruppe 2, insbesondere chronisch Kranke, und auch Personen ab 70 erhalten schneller oder vorzeitige Termine. Alles Wichtige dazu gibt es hier.

Update vom 25. März, 8.45 Uhr: Vier Tage in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Corona-Hot-Spot Märkischer Kreis gestiegen, am Donnerstag ist der Wert zum ersten Mal wieder leicht gesunken. Laut Landezentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen haben sich im Märkischen Kreis in den vergangenen sieben Tagen 220,4 Personen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert. Das bedeutet einen Rückgang um 4,4 im Vergleich zu Mittwoch.

Gleichwohl bleibt der Märkische Kreis der Hot-Spot in Nordrhein-Westfalen. Kein anderer Kreis und keine kreisfreie Stadt überschreitet derzeit die 200er-Grenze. Der Kreis Lippe liegt mit 199,7 knapp unter der Grenze. Auch Remscheid (192,2) und der Nachbarkreis Hagen (191,2) liegen über 190. Landesweit stieg die Wocheninzidenz um 2,2 auf 113,4 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner an.

Laut LZG wurden im Märkischen Kreis am Mittwoch 201 Personen neu positiv auf Corona getestet. Die Zahl der Personen, die im Märkischen Kreis mit oder in Folge einer Corona-Infektion verstorben sind, bleibt bei 300.

Update vom 24. März, 13.25 Uhr: Die Maßnahmen, mit denen im Märkischen Kreis versucht wird, die dritte Corona-Welle zu brechen, zeigen bisher noch keine Wirkung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Märkischen Kreis kletterte am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut auf 224,8 pro 100.000 Einwohner und damit auf den höchsten Stand sein Beginn der Pandemie. Auf lokaler Ebene haben sechs Kommunen im Märkischen Kreis sogar eine Wocheninzidenz über 350.

Auch die Zahl der akut Infizierten ist am Mittwoch mit 1532 Erkrankten auf einen neuen Höchststand gestiegen. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet am Mittwoch 220 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. 111 vormals mit dem Coronavirus Infizierte konnten als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden. Derzeit befinden sich kreisweit 1.532 Infizierte und 2153 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind beim Märkischen 14.098 positive Coronanachweise eingegangen. 12.266 Menschen gelten als genesen. 300 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die 220 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+ 7), Balve (+4), Halver (+ 12), Hemer (+7), Herscheid (+ 2), Iserlohn (+ 38), Kierspe (+12), Lüdenscheid (+ 62), Meinerzhagen (+ 26), Menden (+ 17), Nachrodt (+3), Neuenrade (+5), Plettenberg (+ 18), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+ 6).

Die Gesundheitsdienste planen für Mittwoch 282 PCR-Tests, davon 128 an der Teststation Lüdenscheid, 151 an der Teststation Iserlohn und drei mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit laut Kreis 115 COVID-19 Patienten behandelt, davon 27 intensivmedizinisch. 19 müssen beatmet werden.

In Pflegeeinrichtungen sind 41 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 62 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 63 und in Kitas 19 Coronafälle bekannt. 64 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena: 53 Infizierte, 476 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 19 Tote

Balve: 16 Infizierte, 225 Gesundete und 28 Kontaktpersonen und 2 Tote

Halver: 71 Infizierte, 547 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 89 Infizierte, 940 Gesundete, 166 Kontaktpersonen und 21 Tote

Herscheid: 34 Infizierte, 115 Gesundete, 72 Kontaktpersonen und 3 Tote

Iserlohn: 334 Infizierte, 2.800 Gesundete, 366 Kontaktpersonen und 60 Tote

Kierspe: 78 Infizierte, 593 Gesundete, 88 Kontaktpersonen und 10 Tote

Lüdenscheid: 392 Infizierte, 2.098 Gesundete, 619 Kontaktpersonen und 49 Tote

Meinerzhagen: 106 Infizierte, 907 Gesundete, 161 Kontaktpersonen und 17 Tote

Menden: 114 Infizierte, 1.396 Gesundete, 144 Kontaktpersonen und 45 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 23 Infizierte, 193 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 10 Tote

Neuenrade: 20 Infizierte, 349 Gesundete und 49 Kontaktpersonen und 3 Tote

Plettenberg: 131 Infizierte, 700 Gesundete, 168 Kontaktpersonen und 22 Tote

Schalksmühle: 10 Infizierte, 246 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 5 Tote

Werdohl: 61 Infizierte, 681 Gesundete, 87 Kontaktpersonen und 29 Tote

Update vom 24. März, 8.25 Uhr: Der Negativtrend im Märkischen Kreis setzt sich fort. Die Siebe-Tage-Inzidenz ist im vierten Tag in Folge gestiegen. Laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW liegt der Wert im Märkischen Kreis am Mittwoch bei 224,8 Neuinfizierten in den vergangen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Das ist ein Anstieg um 9,5 im Vergleich zum Dienstag.

Die Nachbarkreise Hagen (174,9), Unna (73,9), Soest (81,8), Olpe (79,1), der Ennepe-Ruhr-Kreis (102,7) und der Oberbergischer Kreis (136,7) liegen zum größten Teil weit unter dem MK-Wert. Für den Kreis Lippe, der weiterhin den zweithöchsten Wert in NRW aufweist, meldet das LZG eine Inzidenz von 190,2. Auf Landesebene ist der Wert ebenfalls gestiegen und liegt derzeit bei 111,2 (+1,9). Einen weiteren Todesfall gibt es im Märkischen Kreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Mittwoch glücklicherweise nicht.

Märkischer Kreis schließt alle Schulen

Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Pandemie hat der Märkische Kreis am Dienstag eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach sind ab heute im Märkischen Kreis alle Schulen - abgesehen von Abschlussklassen - geschlossen. Neue Regeln gelten ab Samstag auch für den Friseurbesuch.

Update vom 23. März, 14.02 Uhr: Alle Schulen im Märkischen Kreis bleiben ab Mittwoch geschlossen. Die Schüler wechseln in den Distanzunterricht - ausgenommen sind die Abschlussklassen. Das hat der Märkische Kreis in Abstimmung mit dem NRW-Gesundheitsministerium per Allgemeinverfügung beschlossen. Neue Regeln gibt es auch für den Besuch beim Friseur. Darüber hinaus hat die Stadt Lüdenscheid in ihrem Krisenstab entschieden, zusätzlich eigene Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu treffen.

Corona-Hotspot MK: Die Lage im Märkischen Kreis bleibt beunruhigend - Hohe Zahlen

Update vom 23. März, 13 Uhr: Die Corona-Lage im Märkischen Kreis entspannt sich derzeit noch nicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Märkischen Kreis liegt am Dienstag bei 215,2 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner. Das ist in NRW mit Abstand der höchste Wert aller Kreise und kreisfreien Städte. Bei den lokalen Inzidenzen gibt es bereits vier Städte im Märkischen Kreis, die deutlich über der 300er-Grenze liegen.

Am vergangenen Freitag hatte der Märkische Kreis mit einer Allgemeinverfügung die Corona-Regeln für den Märkischen Kreis leicht verschärft. Angesichts einer Wocheninzidenz von 215,3 am Dienstag und des Beschlusses der Bund-Länder-Konferenz, dass “Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 weitergehende Schritte“ Maßnahmen über die „Notbremse“ der Länder hinaus umsetzen sollen, sind weitere Schritte für den Märkischen Kreis wahrscheinlich.

Seit Montag haben sich im Märkischen Kreis 65 Corona-Verdachtsfälle bestätigt. Aktuell sind 1.424 Männer und Frauen mit dem Virus infiziert. Das sind 76 weniger als am Montag. Die 65 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+ 1), Balve (+1), Halver (+ 1), Herscheid (+ 2), Iserlohn (+ 16), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+ 20), Meinerzhagen (+ 5), Menden (+ 4), Nachrodt (+1), Plettenberg (+ 9), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+ 2).

Corona im MK: Über 200 PCR-Tests für heute geplant

Derzeit befinden sich neben den 1.424 Infizierten auch 2098 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Sie dürfen ihre Wohnung bzw. ihr Haus nicht verlassen. Leider wurde auch erneut ein Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung aktenkundig. Es handelt sich um eine 78-jährige Frau aus Iserlohn. Damit sind im Märkischen Kreis 300 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 237 PCR-Tests, davon 90 an der Teststation Lüdenscheid, 45 an der Teststation Iserlohn und 102 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 112 Corona-19 Patienten behandelt, davon 24 intensivmedizinisch. 19 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 40 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 62 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne.

In Schulen sind derzeit 50 und in Kitas 20 Coronafälle bekannt. 64 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind beim Märkischen 13.879 positive Corona-Nachweise eingegangen. 12.155 Menschen gelten als genesen.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena: 48 Infizierte, 474 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und 19 Tote

Balve: 13 Infizierte, 224 Gesundete und 26 Kontaktpersonen und 2 Tote

Halver: 62 Infizierte, 544 Gesundete, 99 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 103 Infizierte, 919 Gesundete, 181 Kontaktpersonen und 21 Tote

Herscheid: 35 Infizierte, 112 Gesundete, 49 Kontaktpersonen und 3 Tote

Iserlohn: 322 Infizierte, 2.774 Gesundete, 373 Kontaktpersonen und 60 Tote

Kierspe: 72 Infizierte, 587 Gesundete, 91 Kontaktpersonen und 10 Tote

Lüdenscheid: 359 Infizierte, 2.071 Gesundete, 596 Kontaktpersonen und 49 Tote

Meinerzhagen: 82 Infizierte, 904 Gesundete, 152 Kontaktpersonen und 17 Tote

Menden: 106 Infizierte, 1.387 Gesundete, 130 Kontaktpersonen und 45 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 20 Infizierte, 193 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 10 Tote

Neuenrade: 15 Infizierte, 349 Gesundete und 50 Kontaktpersonen und 3 Tote

Plettenberg: 120 Infizierte, 693 Gesundete, 150 Kontaktpersonen und 22 Tote

Schalksmühle: 9 Infizierte, 246 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 5 Tote

Werdohl: 58 Infizierte, 678 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und 29 Tote

Ältere Nachrichten zur Corona-Lage im Märkischen Kreis bis zum 23. März gibt es hier.

