Corona-Hotspot MK: Zahl der Todesfälle steigt - Alle Schulen bleiben geschlossen

Corona grassiert im MK. Hier im Ticker gibt es alle wichtigen News zu Infektionszahlen und Regeln sowie zur Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im Märkischen Kreis.

Der Märkische Kreis ist aktuell ein Corona-Hotspot.

NRW-weit hat der MK derzeit die höchste Inzidenz (>200).

Auch nach dem Corona-Gipfel gelten im MK strenge Regeln. (News zum Coronavirus im MK)

Update vom 23. März, 14.02 Uhr: Alle Schulen im Märkischen Kreis bleiben ab Mittwoch geschlossen. Die Schüler wechseln in den Distanzunterricht - ausgenommen sind die Abschlussklassen. Das hat der Märkische Kreis in Abstimmung mit dem NRW-Gesundheitsministerium per Allgemeinverfügung beschlossen. Neue Regeln gibt es auch für den Besuch beim Friseur. Darüber hinaus hat die Stadt Lüdenscheid in ihrem Krisenstab entschieden, zusätzlich eigene Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu treffen.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Corona-Hotspot MK: Die Lage im Märkischen Kreis bleibt beunruhigend - Hohe Zahlen

Update vom 23. März, 13 Uhr: Die Corona-Lage im Märkischen Kreis entspannt sich derzeit noch nicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Märkischen Kreis liegt am Dienstag bei 215,2 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner. Das ist in NRW mit Abstand der höchste Wert aller Kreise und kreisfreien Städte. Bei den lokalen Inzidenzen gibt es bereits vier Städte im Märkischen Kreis, die deutlich über der 300er-Grenze liegen.

Am vergangenen Freitag hatte der Märkische Kreis mit einer Allgemeinverfügung die Corona-Regeln für den Märkischen Kreis leicht verschärft. Angesichts einer Wocheninzidenz von 215,3 am Dienstag und des Beschlusses der Bund-Länder-Konferenz, dass “Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 weitergehende Schritte“ Maßnahmen über die „Notbremse“ der Länder hinaus umsetzen sollen, sind weitere Schritte für den Märkischen Kreis wahrscheinlich.

Seit Montag haben sich im Märkischen Kreis 65 Corona-Verdachtsfälle bestätigt. Aktuell sind 1.424 Männer und Frauen mit dem Virus infiziert. Das sind 76 weniger als am Montag. Die 65 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+ 1), Balve (+1), Halver (+ 1), Herscheid (+ 2), Iserlohn (+ 16), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+ 20), Meinerzhagen (+ 5), Menden (+ 4), Nachrodt (+1), Plettenberg (+ 9), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+ 2).

Corona im MK: Über 200 PCR-Tests für heute geplant

Derzeit befinden sich neben den 1.424 Infizierten auch 2098 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Sie dürfen ihre Wohnung bzw. ihr Haus nicht verlassen. Leider wurde auch erneut ein Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung aktenkundig. Es handelt sich um eine 78-jährige Frau aus Iserlohn. Damit sind im Märkischen Kreis 300 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 237 PCR-Tests, davon 90 an der Teststation Lüdenscheid, 45 an der Teststation Iserlohn und 102 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 112 Corona-19 Patienten behandelt, davon 24 intensivmedizinisch. 19 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 40 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 62 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne.

In Schulen sind derzeit 50 und in Kitas 20 Coronafälle bekannt. 64 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind beim Märkischen 13.879 positive Corona-Nachweise eingegangen. 12.155 Menschen gelten als genesen.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena: 48 Infizierte, 474 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und 19 Tote

Balve: 13 Infizierte, 224 Gesundete und 26 Kontaktpersonen und 2 Tote

Halver: 62 Infizierte, 544 Gesundete, 99 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 103 Infizierte, 919 Gesundete, 181 Kontaktpersonen und 21 Tote

Herscheid: 35 Infizierte, 112 Gesundete, 49 Kontaktpersonen und 3 Tote

Iserlohn: 322 Infizierte, 2.774 Gesundete, 373 Kontaktpersonen und 60 Tote

Kierspe: 72 Infizierte, 587 Gesundete, 91 Kontaktpersonen und 10 Tote

Lüdenscheid: 359 Infizierte, 2.071 Gesundete, 596 Kontaktpersonen und 49 Tote

Meinerzhagen: 82 Infizierte, 904 Gesundete, 152 Kontaktpersonen und 17 Tote

Menden: 106 Infizierte, 1.387 Gesundete, 130 Kontaktpersonen und 45 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 20 Infizierte, 193 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 10 Tote

Neuenrade: 15 Infizierte, 349 Gesundete und 50 Kontaktpersonen und 3 Tote

Plettenberg: 120 Infizierte, 693 Gesundete, 150 Kontaktpersonen und 22 Tote

Schalksmühle: 9 Infizierte, 246 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 5 Tote

Werdohl: 58 Infizierte, 678 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und 29 Tote

Ältere Nachrichten zur Corona-Lage im Märkischen Kreis bis zum 23. März gibt es hier.

Rubriklistenbild: © Boris Roessler/dpa