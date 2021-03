Hotspot MK: Bürgermeister reden mit Kreis über Corona-Lage - Nun doch Verschärfungen?

Corona im MK: Alle wichtigen News zu Infektionszahlen, Inzidenz und Regeln hier im Ticker. So ist die Coronavirus-Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im Märkischen Kreis.

Der Märkische Kreis gehört zu den Corona-Hotspots in NRW.

Die Inzidenz liegt über 100, dennoch gibt es Lockerungen im Einzelhandel. (News zum Coronavirus im MK)

Alles Wichtige zur aktuellen Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen.

Update vom 12. März, 11.17 Uhr: Zur Stunde sitzen die Bürgermeister aller kreisangehörigen Kommunen in einer Videokonferenz mit Vertretern des Märkischen Kreises und mit Landrat Marco Voge zusammen. Eigentlich sollte es dabei heute vor allem um die Umsetzung der Corona-Teststrategie in den Kommunen gehen. Die nach wie vor angespannte Corona-Lage im Märkischen Kreis steht aber nun auch auf der Tagesordnung in der Bürgermeisterrunde. Dabei geht es auch um die Frage, ob der Märkische Kreis neue und zusätzliche Coronaschutzmaßnahmen ergreift, die über die aktuelle Coronaschutzverordnung hinausgehen, um die hohe Inzidenzzahl im Kreis - vor allem in Lüdenscheid.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Update vom 12. März, 6.34 Uhr: Der Märkische Kreis bleibt auch am Freitag ein Corona-Hotspot in NRW. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist der MK aber nicht mehr Spitzenreiter. Wie das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) und das Robert-Koch-Institut (RKI) meldeten, liegt der Inzidenzwert im Märkischen Kreis am Freitag bei 138,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Das ist etwas weniger als am Vortag (141,4). Die Stadt Herne weist in NRW am Freitag mit 140,6 einen etwas höheren Inzidenz-Wert auf. Deutschlandweit liegt der MK im Inzidenz-Ranking nun auf Platz 30 (Vortag: 24).

Corona im MK: Neue Fälle am Freitag - Inzidenz im Hotspot weiter zu hoch

Sowohl in NRW (73,2) als auch in ganz Deutschland (72,4) steigen die Inzidenzwerte an. Mögliche weitere Lockerungen ab dem 22. März, die ab einer landesweiten Inzidenz von 50 möglich wären, rücken somit in weitere Ferne. Im MK liegt der Inzidenz-Wert seit dem 23. Februar über der 100er-Marke. Ein Großteil der Infektionen geht auf die Mutation B.1.1.7 zurück. Der überwiegende Teil der Infizierten steckt sich nach Angaben des Gesundheitsamts im privaten Umfeld an. Da die Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen im privaten Bereich nur empfohlen wird und daher nicht kontrollierbar ist, soll es weitere lokale Verschärfungen der Corona-Regeln im Märkischen Kreis daher zunächst nicht geben.

Am Freitag registrierte das RKI 75 Neuinfektionen aus dem Märkischen Kreis., der Märkische Kreis selbst meldete 82 neue Corona-Fälle Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erhöhte sich am Freitag um drei auf 282. Lokaler Corona-Hotspot im MK ist nach Angaben des Märkischen Kreises die Stadt Lüdenscheid.

Corona-Hotspot MK: 12 Tote und die vierthöchste Fallzahl in ganz Deutschland

Update vom 11. März, 14.20 Uhr: Zwölf weitere Corona-Tote im Hotspot Märkischer Kreis hatte das Landeszentrum Gesundheit NRW am Donnerstagmorgen vermeldet. Nun liefert der Märkische Kreis auch die Informationen, aus welchen Kommunen die weiteren zwölf Verstorbenen stammen, und zwar drei aus Nachrodt-Wiblingwerde, jeweils zwei aus Plettenberg, Iserlohn, Menden und Hemer sowie eine Person aus Neuenrade. Damit stieg die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 im Märkischen Kreis auf insgesamt 279.

In Nachrodt ist nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes der Tod einer 81-jährigen Seniorin, einer 78-jährigen Seniorin und einer 97-jährigen Seniorin zu beklagen. Aus Iserlohn wurde der Tod einer 91-jährigen Frau und eines 92-jährigen Mannes infolge einer Covid-19 Erkrankung aktenkundig. In Plettenberg verstarben eine 84-jährige und eine 86-jährige Seniorin. Aus Menden verstarben ein 71-jähriger Mann und eine 89-jährige Frau an den Folgen des Infekts. Aus Hemer erlagen ein 83-jähriger Patient und ein 73-jähriger Patient der Erkrankung. Aus Neuenrade wurde der Tod eines 92-jährigen Coronapatienten gemeldet.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts 141,4 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist die höchste Wocheninzidenz in Nordrhein-Westfalen, bundesweit ist dies Platz 24. Nach absoluten Fallzahlen haben sich laut Robert-Koch-Institut in den vergangenen sieben Tagen 580 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert. Nur in Hamburg (1225), der Region Hannover (1146), München (844) und Köln (790) zählten die Gesundheitsämter mehr Neuinfektionen.

Derzeit tragen im Märkischen Kreis 905 Männer und Frauen den Coronavirus in sich. Unter häuslicher Quarantäne stehen auch 1.849 Kontaktpersonen. In den letzten 24 Stunden gingen 127 labor-bestätigte Coronanachweise beim Kreisgesundheitsamt ein.

Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+1), Balve (+2), Halver (+3), Hemer (+ 23), Herscheid (+4), Iserlohn (+ 38), Kierspe (+4), Lüdenscheid (+ 28), Meinerzhagen (+2), Menden (+ 13), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Plettenberg (+7) und Werdohl (+1).

Der Anteil der britischen Mutante an den Infektionszahlen der letzten sieben Tage liegt bei 60,5 Prozent.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 140 Coronatests, davon 29 an der Teststation Lüdenscheid und 111 an der Teststation in Iserlohn. In den Krankenhäusern werden laut Gesundheitsamt zurzeit 113 COVID-19 Patienten behandelt, davon 25 intensivmedizinisch. 21 müssen beatmet werden.

In Pflegeeinrichtungen sind 21 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 35 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 16 und in Kitas 17 Coronafälle bekannt; 31 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind beim Märkischen 12.657 positive Coronanachweise eingegangen. 11.473 Menschen haben den Virus bereits überwunden.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena: 17 Infizierte, 462 Gesundete, 41 Kontaktpersonen und 17 Tote

Balve: 6 Infizierte, 220 Gesundete und 10 Kontaktpersonen und 2 Tote

Halver: 36 Infizierte, 513 Gesundete, 55 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 84 Infizierte, 864 Gesundete, 141 Kontaktpersonen und 19 Tote

Herscheid: 15 Infizierte, 101 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 3 Tote

Iserlohn: 247 Infizierte, 2.592 Gesundete, 468 Kontaktpersonen und 53 Tote

Kierspe: 29 Infizierte, 571 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und 10 Tote

Lüdenscheid: 207 Infizierte, 1.910 Gesundete, 471 Kontaktpersonen und 47 Tote

Meinerzhagen: 29 Infizierte, 884 Gesundete, 98 Kontaktpersonen und 17 Tote

Menden: 100 Infizierte, 1.308 Gesundete, 157 Kontaktpersonen und 41 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 11 Infizierte, 183 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 10 Tote

Neuenrade: 1 Infizierter, 348 Gesundete und 20 Kontaktpersonen und 3 Tote

Plettenberg: 77 Infizierte, 633 Gesundete, 132 Kontaktpersonen und 18 Tote

Schalksmühle: 7 Infizierte, 240 Gesundete, 16 Kontaktpersonen und 5 Tote

Werdohl: 39 Infizierte, 644 Gesundete, 130 Kontaktpersonen und 29 Tote

Update vom 11. März, 12.27 Uhr: Jetzt steht auch fest, wo der lokale Corona-Hotspot im NRW-Hotspot Märkischer Kreis liegt: Wie der Kreis am Morgen meldete, handelt es sich um die Kreisstadt Lüdenscheid. Auch in anderen MK-Städten ist die Corona-Lage angespannt.

Update vom 11. März, 6.45 Uhr: Seit dem 23. Februar liegt die für die Bewertung der aktuellen Corona-Lage wichtigen Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis über der maßgeblichen Marke von 100. Tendenz steigend. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Hotspot MK den höchsten Stand seit dem 23. Januar (damals 142,0). Demnach wurden in der vergangenen Woche 141,4 (Vortag: 133,1) Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gezählt.

Ab der Marke von 100 muss der Märkische Kreis zusätzliche Coronaschutzmaßnahmen laut Coronaschutzverordnung prüfen. Bislang sind keine kreisweiten Verschärfungen umgesetzt. Die derzeit besonders betroffene Stadt Lüdenscheid hat beliebte Sitzgelegenheiten in der Innenstadt gesperrt. Mit einer Inzidenz von 141,4 ist der MK auch am Donnerstag Hotspot Nummer 1 in NRW vor Herne (133,0) und Düren (130,4).

Ebenfalls über der 100er-Marke liegen am heute Remscheid (120,4), Hamm (113,9), Hagen (108,6), Duisburg (105,3), Oberbergischer Kreis (105,1), der Kreis Siegen-Wittgenstein (103,3). Deutschlandweit liegt der Märkische Kreis inzwischen auf Platz 24. Bei der absoluten Zahl der Corona-Fälle gibt es derzeit in ganz Deutschland nur in Hamburg (1.225), in der Region Hannover (1.146) und in Köln (790) mehr Fälle als im Märkischen Kreis (580).

126 Neuinfektionen meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW sowie das RKI am Donnerstagmorgen aus dem MK - das landesweit erneut der höchste Einzelwert. Bedauerlicherweise schnellte auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung nach oben. 12 gemeldete Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden bedeuten den höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie. Dabei handelt es sich allerdings vor allem um Nachmeldungen von Todesfällen aus den vergangenen zwei Wochen.

Corona: Inzidenz steigt stark an - MK wieder Hotspot in NRW - „Impfung wirkt“

Update vom 10. März, 17.45 Uhr: Der Märkische Kreis - derzeit Hotspot in NRW - bietet ab Montag, 15. März, an den Abstrichstellen in Lüdenscheid (Bahnhofsallee) und Iserlohn (Seeuferstraße am Seilersee) kostenlose Corona-Schnelltests nach vorheriger Terminvereinbarung an. 108.000 Schnelltests hat der Kreis bereits beschafft. Zudem wird ein Corona-Ausbruch in einem weiteren Krankenhaus im MK bekannt.

Update vom 10. März, 13.43 Uhr: Bei 133 Personen hat sich seit Dienstag der Verdacht auf eine Corona-Infektion aufgrund positiver Labornachweise erhärtet. Das teilte der Märkische Kreis mit. Die neuen Corona-Nachweise verteilen sich auf Altena (+3), Halver (+7), Hemer (+ 12), Herscheid (+1), Iserlohn (+ 27), Kierspe, (+8), Lüdenscheid (+ 38), Meinerzhagen (+12), Menden (+ 10), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Plettenberg (+ 6) und Werdohl (+8).

Damit steigt die Zahl derer, die den Coronavirus in sich tragen und akut ansteckend sind, auf 833. Mit ihnen stehen 1.708 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich in den letzten sieben Tagen 133,1 Märker pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Mit dieser Inzidenz ist der MK Hotspot in NRW. Der Anteil der britischen Mutation B.1.1.7 an den Infektionszahlen der letzten sieben Tage liegt bei 60,5 Prozent.

Der Krisenstab des Kreises hat festgestellt, dass weniger Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus auftreten. Wurden dem Gesundheitsamt im Dezember noch 76 Todesopfer gemeldet, sank die Zahl im Januar auf 71 und im Februar auf 52. Bis zum 10. März wurden bislang sieben Männer und Frauen gemeldet, die an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind. „Die Zahlen liefern einen eindeutigen Beleg, dass die Impfungen gerade in den Pflegeeinrichtungen und in der besonders vulnerablen Gruppe der Generation 80plus Wirkung zeigen“, sagt Krisenstabsleiter Horst Peter Hohage.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 339 Corona-Tests, davon 127 an der Teststation Lüdenscheid, 109 an der Teststation in Iserlohn und 103 Personen werden von den mobilen Teams des Kreises getestet. In den Krankenhäusern werden zurzeit noch 112 COVID-19-Patienten (Vortag: 124) behandelt, davon 27 intensivmedizinisch. 22 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 27 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 35 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 18 und in Kitas 17 Coronafälle bekannt; 31 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

• Altena: 17 Infizierte, 460 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Balve: 4 Infizierte, 220 Gesundete und 11 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Halver: 36 Infizierte, 509 Gesundete, 51 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Hemer: 65 Infizierte, 861 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Herscheid: 11 Infizierte, 101 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Iserlohn: 225 Infizierte, 2.576 Gesundete, 439 Kontaktpersonen und 51 Tote

• Kierspe: 29 Infizierte, 568 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Lüdenscheid: 193 Infizierte, 1.895 Gesundete, 444 Kontaktpersonen und 47 Tote

• Meinerzhagen: 28 Infizierte, 882 Gesundete, 82 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Menden: 96 Infizierte, 1.300 Gesundete, 156 Kontaktpersonen und 39 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 11 Infizierte, 185 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Neuenrade: 1 Infizierte, 349 Gesundete und 20 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Plettenberg: 72 Infizierte, 630 Gesundete, 125 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Schalksmühle: 7 Infizierte, 240 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 38 Infizierte, 644 Gesundete, 120 Kontaktpersonen und 29 Tote

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Update vom 10. März, 6.17 Uhr: Die gute Nachricht vorab: Ein Corona-Toter wurde am Mittwoch nicht gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist im Märkischen Kreis damit nun den dritten Tag in Folge nicht weiter angestiegen. Das gab es zuletzt Anfang November (1. bis 3. November). Offenbar erkranken durch die flächendeckende Impfung in Pflegeheimen weniger Mitglieder vulnerabler Gruppen. Zwischenzeitlich lag der Anteil von Pflegeheim-Bewohnern an den Corona-Toten bei mehr als 40 Prozent.

Corona im MK: Zahl der Neuinfektionen steigt auch am Mittwoch an

Gleichzeitig steigt die Zahl der Neuinfektionen im Kreis immer weiter an - auch am Mittwoch. Einige Tage lang war der Landkreis Düren Inzidenz-Spitzenreiter, am Mittwoch ist der MK wieder Hotspot Nummer eins in NRW. Mit deutlichem Abstand. In ganz Deutschland rückte der Märkische Kreis zudem auf Platz 25 vor. Sowohl in NRW (65,3) als auch bundesweit (65,4) ging die Inzidenz am Mittwoch zurück. Nicht so im heimischen Kreis.

Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) wurden innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden 133 Neuinfektionen aus dem MK gemeldet (Mittwoch der Vorwoche: 108). Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 133,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Vortag: 126,3). Es ist der höchste Wert seit dem 25. Januar (139,7). Bei 546 Menschen aus dem MK wurde in der vergangenen Woche das Coronavirus nachgewiesen, beim überwiegenden Teil davon die britische Mutation B.1.1.7.

Über der Inzidenz-Marke von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, ab der laut Coronaschutzverordnung zusätzliche Corona-Schutzmaßnahmen geprüft werden sollen, liegen in NRW heute neben dem Märkischen Kreis fünf weitere Städte und Kreise: Remscheid (121,3), Herne (118,2), Düren (116,8), Hagen (116,1) und Hamm (106,7). Anders als der Landkreis Düren hat der Märkische Kreis bislang die Regeln nicht verschärft. Die besonders stark betroffene Stadt Lüdenscheid hat mittels Allgemeinverfügung die Maskenpflicht in der Innenstadt ausgeweitet und einen beliebten Treffpunkt abgesperrt.

Corona im MK: Hotspot in NRW - Hälfte der Infizierten stammt aus zwei Städten

Update vom 9. März, 14.03 Uhr: Das Gesundheitsamt meldet seit Montag 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt stehen derzeit im Märkischen Kreis 728 Infizierte unter häuslicher Quarantäne – 76 Personen weniger als am Montag. Knapp die Hälfte der Infizierten (362) stammt aus Iserlohn und Lüdenscheid. Ebenfalls in Quarantäne befinden sich 1.886 Kontaktpersonen. In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts 126,3 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Das ist weiterhin der zweithöchste Hotspot-Wert in NRW.

Die neuen Corona-Nachweise verteilen sich auf Hemer (+ 2), Iserlohn (+ 6), Kierspe, (+1), Lüdenscheid (+ 1), Menden (+ 1) und Plettenberg (+ 2). Die Gesundheitsdienste planen für Dienstag 399 Corona-Tests, davon 141 an der Teststation Lüdenscheid, 94 an der Teststation in Iserlohn und 164 Personen werden von den mobilen Teams des Kreises getestet.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 124 Covid-19-Patienten behandelt, davon 23 intensivmedizinisch. 13 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind noch 25 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 32 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell noch 13 (Vortag 26) und in Kitas 17 Coronafälle bekannt; 31 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen (Vortag 61).

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden 12.384 positive Corona-Nachweise aktenkundig. 11.389 Menschen haben den Virus bereits überwunden. 267 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.



Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 15 Infizierte, 459 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Balve: 5 Infizierte, 219 Gesundete und 10 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Halver: 31 Infizierte, 507 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Hemer: 56 Infizierte, 860 Gesundete, 158 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Herscheid: 10 Infizierte, 101 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Iserlohn: 206 Infizierte, 2.568 Gesundete, 435 Kontaktpersonen und 51 Tote

• Kierspe: 22 Infizierte, 567 Gesundete, 46 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Lüdenscheid: 161 Infizierte, 1.888 Gesundete, 493 Kontaktpersonen und 47 Tote

• Meinerzhagen: 18 Infizierte, 880 Gesundete, 91 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Menden: 89 Infizierte, 1.297 Gesundete, 210 Kontaktpersonen und 39 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 10 Infizierte, 185 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Neuenrade: 1 Infizierte, 349 Gesundete und 22 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Plettenberg: 68 Infizierte, 625 Gesundete, 129 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Schalksmühle: 6 Infizierte, 240 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 30 Infizierte, 644 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 29 Tote

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Corona: MK bleibt Hotspot in NRW - Diese Städte im Kreis haben die höchste Inzidenz

Update vom 9. März, 10.12 Uhr: Nur 13 Corona-Neuinfektionen wurden laut Landeszentrum Gesundheit NRW am Dienstagmorgen aus dem Märkischen Kreis gemeldet. Dennoch bleibt die Inzidenz im MK hoch. Nach LZG-Angaben ging sie nur leicht auf 126,3 (Vortag: 126,5) zurück. Das bedeutet weiterhin Platz zwei im Hotspot-Ranking in NRW nach dem Landkreis Düren mit einer Inzidenz von 128,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Update vom 9. März, 9.59 Uhr: Auf vielfachen Wunsch hier nun die lokalen Corona-Inzidenzen aus allen MK-Kommunen (Stand 8. März, Quelle: Märkischer Kreis). Für die lokalen Inzidenzen werden die gemeldeten Positivfälle der vergangenen sieben Tage in einer Kommune auf eine Bevölkerung von 100.000 Einwohnern hochgerechnet.

Corona im MK: Die Inzidenz in Lüdenscheid, Iserlohn und anderen Städten des Kreises

Altena 53,8

Balve 26,8

Halver 130,6

Hemer 132,1

Herscheid 129,4

Iserlohn 164,9

Kierspe 62,1

Lüdenscheid 159,0

Menden 104,6

Meinerzhagen 63,8

N.-Wiblingwerde 137,5

Neuenrade 8,4

Plettenberg 170,4

Schalksmühle 58,3

Werdohl 152,9

Am Montagmontag bestätigten die Märkischen Kliniken, dass bei einer Patientin die südafrikanische Mutation nachgewiesen wurde. Der Kreis hat zudem eine nennenswerte Menge Schnelltests beschafft. Wo die kostenlose Testung für jedermann oder jederfrau nun angeboten werden soll... Derweil steigt die Zahl der Corona-Fälle in Schulen, auch eine Abschlussklasse ist betroffen.

Innerhalb des Märkischen Kreises ist das Infektionsgeschehen höchst unterschiedlich verteilt. Ein Grund für die hohe Gesamtinzidenz ist die große Zahl von Corona-Fällen in den bevölkerungsreichsten Städten Iserlohn und Lüdenscheid - bei steigender Tendenz. In Iserlohn lag die lokale Inzidenz am Montag bei 164,9, in Lüdenscheid bei 159,0 und damit noch deutlich höher als am Freitag (Iserlohn: 136,7, Lüdenscheid: 136,9). Fast die Hälfte aller Infizierten lebten in den beiden größten MK Städten - 396 von 804.

Spitzenreiter bei der lokalen Sieben-Tage-Inzidenz ist Plettenberg mit 170,4 Neuinfektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Am anderen Ende der Tabelle steht Neuenrade mit einer Inzidenz von gerade einmal 8,4. Auch Schalksmühle liegt mit 38,8 noch unter der 50er-Marke.

Ältere Nachrichten zur Corona-Lage im Märkischen Kreis gibt es an dieser Stelle.

Rubriklistenbild: © RKI