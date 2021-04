Corona-Hotspot MK: Überraschender Einbruch der Inzidenz - Ausgangssperre gilt

News-Ticker zur Pandemie

Der Märkische Kreis ist einer der Corona-Hotspots in NRW. Alle News zur Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im MK im Ticker.

Der Märkische Kreis ist aktuell ein Corona-Hotspot in NRW.

Die Inzidenz im MK liegt deutlich über 200.

Seit dem 9. April gilt eine nächtliche Ausgangssperre. (News zum Coronavirus im MK)

Update vom 15. April, 6.47 Uhr: Nach dem sprunghaften Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz im Hotspot Märkischer Kreis am Mittwoch folgt am Donnerstag der erhoffte Einbruch bei den Corona-Zahlen. Nach Daten des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) liegt der Wert am Morgen mit 222,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und damit deutlich niedriger noch als am Tag zuvor (232,8). 913 Neuinfektionen wurden in sieben Tagen registriert.

Kreis Märkischer Kreis (MK) Einwohner ca. 410.000 (Stand 2019) Größte Städte Iserlohn, Lüdenscheid, Menden

Damit liegt der Märkische Kreis, in dem derzeit eine nächtliche Ausgangssperre gilt, auch unter den Werten von den Tagen vor Ostern, als das Infektionsgeschehen im Märkischen Kreis zusätzliche Maßnahmen wie die Ausweitung der Kontaktbeschränkungen auf den privaten Bereich notwendig machte. Im Ergebnis konnte zumindest der exponentielle Anstieg der Corona-Fälle im Kreis seit Februarbeginn gestoppt werden. Trotz hoher Auslastung auf den Covid-Stationen bleibt auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern im MK seit etwa zwei Wochen weitgehend stabil. Mit einer Inzidenz von weiterhin über 200 müssen die Schüler im MK aber auch in der kommenden Woche im Distanzunterricht bleiben.

Im Hotspot-Ranking in NRW liegt der MK nur noch auf Platz drei hinter Remscheid (327,8) und Hagen (267,1). Insgesamt 167 Neuinfektionen meldete der Märkische Kreis in 24 Stunden ans LZG. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche (229), als jedoch viele Nachmeldungen der Ostertage in die Statistik eingingen. Laut LZG erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 339. Zuletzt bestätigte der Kreis mehrere Corona-Fälle in einem großen Unternehmen im MK. Das Ringen um die nächtliche Ausgangssperre im MK geht weiter.

Corona-Hotspot MK: Zweithöchste Inzidenz - Drei Tote - Ausgangssperre im Kreis

Update vom 14. April, 13.46 Uhr: Aktuell sind kreisweit 1.486 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Sie dürfen ihre Wohnung bzw. ihr Haus vorerst nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden 1.434 Kontaktpersonen. 194 vormals infizierte Männer und Frauen haben die Infektion überwunden und konnten die häusliche Quarantäne verlassen.

Innerhalb eines Tages meldet das Kreisgesundheitsamt 204 Neuansteckungen. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+4), Balve (+4), Halver (+12), Hemer (+23), Herscheid (+3), Iserlohn (+31), Kierspe (+6), Lüdenscheid (+58), Meinerzhagen (+11), Menden (+16), Neuenrade (+3), Plettenberg (+18), Schalksmühle (+4) und Werdohl (+11). Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts gab es in den letzten sieben Tagen 232,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 201,6). In NRW liegt der MK damit auf Platz zwei hinter Hagen.

Bedauerlicherweise wurden in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung drei weitere Todesfälle aktenkundig, teilt der Kreis mit. Aus Plettenberg verstarb ein 76-jähriger Mann, aus Lüdenscheid ein 61-jähriger Mann und aus Altena eine 82-jährige Frau.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 starben 338 Erkrankte in Zusammenhang mit Covid-19.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 122 Covid-19 Patienten behandelt, davon 26 intensivmedizinisch, 22 müssen beatmet werden. Die Zahl ist leicht steigend (Vortag: 118). In der Pflege sind 30 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 57 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell sieben und in Kitas elf Coronafälle bekannt; 73 in sonstigen Einrichtungen, vor allem in Firmen.



Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 35 Infizierte, 572 Gesundete, 59 Kontaktpersonen und 22 Tote

: 35 Infizierte, 572 Gesundete, 59 Kontaktpersonen und 22 Tote Balve : 20 Infizierte, 259 Gesundete und 16 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 20 Infizierte, 259 Gesundete und 16 Kontaktpersonen und 3 Tote Halver : 76 Infizierte, 665 Gesundete, 78 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 76 Infizierte, 665 Gesundete, 78 Kontaktpersonen und 6 Tote Hemer : 105 Infizierte, 1.109 Gesundete, 103 Kontaktpersonen und 23 Tote

: 105 Infizierte, 1.109 Gesundete, 103 Kontaktpersonen und 23 Tote Herscheid : 15 Infizierte, 169 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 15 Infizierte, 169 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 4 Tote Iserlohn : 211 Infizierte, 3.293 Gesundete, 228 Kontaktpersonen und 66 Tote

: 211 Infizierte, 3.293 Gesundete, 228 Kontaktpersonen und 66 Tote Kierspe : 47 Infizierte, 718 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 12 Tote

: 47 Infizierte, 718 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 12 Tote Lüdenscheid : 472 Infizierte, 2.754 Gesundete, 433 Kontaktpersonen und 60 Tote

: 472 Infizierte, 2.754 Gesundete, 433 Kontaktpersonen und 60 Tote Meinerzhagen : 121 Infizierte, 1.079 Gesundete, 102 Kontaktpersonen und 18 Tote

: 121 Infizierte, 1.079 Gesundete, 102 Kontaktpersonen und 18 Tote Menden : 116 Infizierte, 1.616 Gesundete, 101 Kontaktpersonen und 48 Tote

: 116 Infizierte, 1.616 Gesundete, 101 Kontaktpersonen und 48 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 7 Infizierte, 232 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 11 Tote

: 7 Infizierte, 232 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 11 Tote Neuenrade : 39 Infizierte, 388 Gesundete und 30 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 39 Infizierte, 388 Gesundete und 30 Kontaktpersonen und 3 Tote Plettenberg : 139 Infizierte, 963 Gesundete, 100 Kontaktpersonen und 26 Tote

: 139 Infizierte, 963 Gesundete, 100 Kontaktpersonen und 26 Tote Schalksmühle : 27 Infizierte, 266 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 27 Infizierte, 266 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 5 Tote Werdohl : 56 Infizierte, 814 Gesundete, 48 Kontaktpersonen und 31 Tote

: 56 Infizierte, 814 Gesundete, 48 Kontaktpersonen und 31 Tote Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Corona im MK: Inzidenz steigt sprunghaft an - Ausgangssperre im Kreis

Update vom 14. April, 8.32 Uhr: Der Märkische Kreis bleibt Corona-Hotspot in NRW. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt sprunghaft von 201,6 auf 232,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an. Es ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie im MK. Höher war die Inzidenz nur am 31. März (234,2). Um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, gilt seit Freitag eine nächtliche Ausgangssperre. Das Verwaltungsgericht Arnsberg kippte die entsprechende Allgemeinverfügung. Der MK legt Beschwerde ein.

Corona im MK: Inzidenz steigt sprunghaft an - weiterer Todesfall am Mittwoch

Am Mittwoch meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW 184 neue Nachweise des Coronavirus - das sind mehr als dreimal mehr als vor einer Woche (56). Am vergangenen Mittwoch waren die Meldezahlen wegen der Osterfeiertage verzerrt, das gilt auch noch für die heutigen Werte. Insgesamt 955 Neuinfektionen registrierte der Märkische Kreis in den vergangenen sieben Tagen - es ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Mehr Neuinfektionen gab es nur in der Woche bis zum 31. März (962). Zudem wurde aus dem MK am Mittwoch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung registriert.

Update vom 13. April, 14.24 Uhr: In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts 201,6 Menschen pro 100.000 Einwohner im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus angesteckt. Das Gesundheitsamt meldet 110 Neuinfektionen binnen eines Tages und drei Todesfälle. Unterdessen hat das Verwaltungsgericht Arnsberg die nächtliche Ausgangssperre im MK gekippt - allerdings legte der Kreis dagegen Beschwerde ein.

275 vormals infizierte Personen haben den Virus überwunden und konnten die häusliche Quarantäne verlassen. Aktuell sind somit nur noch insgesamt 1.479 Männer und Frauen mit dem Virus infiziert (Vortag: 1.602) . Sie dürfen ihre Wohnung bzw. ihr Haus vorerst nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden 1398 Kontaktpersonen.

Innerhalb von 24 Stunden gingen beim Kreisgesundheitsamt 110 positive Coronanachweise ein. Die Neuansteckungen verteilen sich auf Altena (+3), Balve (+1), Halver (+5), Hemer (+9), Herscheid (+2), Iserlohn (+21), Kierspe (+3), Lüdenscheid (+21), Meinerzhagen (+9), Menden (+13), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+1), Plettenberg (+11), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+7). Lokale Schwerpunkte des Infektionsgeschehens sind Meinerzhagen, Lüdenscheid und Plettenberg.

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus im Märkischen Kreis vor dem 14. April können sie in unserem bisherigen Newsticker nachlesen.

Rubriklistenbild: © RKI 15.4.jpg