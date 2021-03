Corona im MK: Hotspot in NRW - Hälfte der Infizierten stammt aus zwei Städten

Corona im MK: Alle wichtigen News zu Infektionszahlen, Inzidenz und Regeln hier im Ticker. So ist die Coronavirus-Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im Märkischen Kreis.

Der Märkische Kreis gehört zu den Corona-Hotspots in NRW.

Die Inzidenz liegt über 100, dennoch gibt es Lockerungen im Einzelhandel. (News zum Coronavirus im MK)

Alles Wichtige zur aktuellen Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen.

Update vom 9. März, 14.03 Uhr: Das Gesundheitsamt meldet seit Montag 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt stehen derzeit im Märkischen Kreis 728 Infizierte unter häuslicher Quarantäne – 76 Personen weniger als am Montag. Knapp die Hälfte der Infizierten (362) stammt aus Iserlohn und Lüdenscheid. Ebenfalls in Quarantäne befinden sich 1.886 Kontaktpersonen. In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts 126,3 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Das ist weiterhin der zweithöchste Hotspot-Wert in NRW.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Die neuen Corona-Nachweise verteilen sich auf Hemer (+ 2), Iserlohn (+ 6), Kierspe, (+1), Lüdenscheid (+ 1), Menden (+ 1) und Plettenberg (+ 2). Die Gesundheitsdienste planen für Dienstag 399 Corona-Tests, davon 141 an der Teststation Lüdenscheid, 94 an der Teststation in Iserlohn und 164 Personen werden von den mobilen Teams des Kreises getestet.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 124 Covid-19-Patienten behandelt, davon 23 intensivmedizinisch. 13 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind noch 25 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 32 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell noch 13 (Vortag 26) und in Kitas 17 Coronafälle bekannt; 31 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen (Vortag 61).

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden 12.384 positive Corona-Nachweise aktenkundig. 11.389 Menschen haben den Virus bereits überwunden. 267 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.



Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 15 Infizierte, 459 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Balve: 5 Infizierte, 219 Gesundete und 10 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Halver: 31 Infizierte, 507 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Hemer: 56 Infizierte, 860 Gesundete, 158 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Herscheid: 10 Infizierte, 101 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Iserlohn: 206 Infizierte, 2.568 Gesundete, 435 Kontaktpersonen und 51 Tote

• Kierspe: 22 Infizierte, 567 Gesundete, 46 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Lüdenscheid: 161 Infizierte, 1.888 Gesundete, 493 Kontaktpersonen und 47 Tote

• Meinerzhagen: 18 Infizierte, 880 Gesundete, 91 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Menden: 89 Infizierte, 1.297 Gesundete, 210 Kontaktpersonen und 39 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 10 Infizierte, 185 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Neuenrade: 1 Infizierte, 349 Gesundete und 22 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Plettenberg: 68 Infizierte, 625 Gesundete, 129 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Schalksmühle: 6 Infizierte, 240 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 30 Infizierte, 644 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 29 Tote

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Corona: MK bleibt Hotspot in NRW - Diese Städte im Kreis haben die höchste Inzidenz

Update vom 9. März, 10.12 Uhr: Nur 13 Corona-Neuinfektionen wurden laut Landeszentrum Gesundheit NRW am Dienstagmorgen aus dem Märkischen Kreis gemeldet. Dennoch bleibt die Inzidenz im MK hoch. Nach LZG-Angaben ging sie nur leicht auf 126,3 (Vortag: 126,5) zurück. Das bedeutet weiterhin Platz zwei im Hotspot-Ranking in NRW nach dem Landkreis Düren mit einer Inzidenz von 128,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Update vom 9. März, 9.59 Uhr: Auf vielfachen Wunsch hier nun die lokalen Corona-Inzidenzen aus allen MK-Kommunen (Stand 8. März, Quelle: Märkischer Kreis). Für die lokalen Inzidenzen werden die gemeldeten Positivfälle der vergangenen sieben Tage in einer Kommune auf eine Bevölkerung von 100.000 Einwohnern hochgerechnet.

Corona im MK: Die Inzidenz in Lüdenscheid, Iserlohn und anderen Städten des Kreises

Altena 53,8

Balve 26,8

Halver 130,6

Hemer 132,1

Herscheid 129,4

Iserlohn 164,9

Kierspe 62,1

Lüdenscheid 159,0

Menden 104,6

Meinerzhagen 63,8

N.-Wiblingwerde 137,5

Neuenrade 8,4

Plettenberg 170,4

Schalksmühle 58,3

Werdohl 152,9

Am Montagmontag bestätigten die Märkischen Kliniken, dass bei einer Patientin die südafrikanische Mutation nachgewiesen wurde. Der Kreis hat zudem eine nennenswerte Menge Schnelltests beschafft. Wo die kostenlose Testung für jedermann oder jederfrau nun angeboten werden soll... Derweil steigt die Zahl der Corona-Fälle in Schulen, auch eine Abschlussklasse ist betroffen.

Innerhalb des Märkischen Kreises ist das Infektionsgeschehen höchst unterschiedlich verteilt. Ein Grund für die hohe Gesamtinzidenz ist die große Zahl von Corona-Fällen in den bevölkerungsreichsten Städten Iserlohn und Lüdenscheid - bei steigender Tendenz. In Iserlohn lag die lokale Inzidenz am Montag bei 164,9, in Lüdenscheid bei 159,0 und damit noch deutlich höher als am Freitag (Iserlohn: 136,7, Lüdenscheid: 136,9). Fast die Hälfte aller Infizierten lebten in den beiden größten MK Städten - 396 von 804.

Spitzenreiter bei der lokalen Sieben-Tage-Inzidenz ist Plettenberg mit 170,4 Neuinfektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Am anderen Ende der Tabelle steht Neuenrade mit einer Inzidenz von gerade einmal 8,4. Auch Schalksmühle liegt mit 38,8 noch unter der 50er-Marke.

