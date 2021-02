Corona im MK: 171 neue Infektionen am Wochenende - Drei lokale Hotspots im Kreis

Corona im MK: So ist die Coronavirus-Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im Märkischen Kreis. News zu Infektionszahlen, Inzidenz und Regeln im Ticker.

Das Coronavirus grassiert im Märkischen Kreis. Die Inzidenz ist hoch.

Übersicht über die Corona-Infektionszahlen: Der MK befindet sich im Lockdown.

Im Ticker berichten wir über alles zum Thema Corona im MK. (News zum Coronavirus im MK)

Übersicht über die Corona-Lage im Kreis Olpe und im HSK* und in Nordrhein-Westfalen.

Update vom 1. Februar, 16.15 Uhr: Hoffnung beim Radprax-Krankenhaus Plettenberg: Die Klinik soll morgen den Impfstoff bekommen, mit dem man eigentlich schon Mitte Januar gerechnet hatte, dessen Lieferung aber aufgrund des NRW-weiten Impfstopps storniert werden musste. Für diesen Dienstag ist eine neue Lieferung versprochen. Das Personal soll umgehend geimpft werden, sobald die Impfdosen da sind.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Update vom 1. Februar, 11.49 Uhr: Seit Freitag sind beim Kreisgesundheitsamt 171 positive Corona-Nachweise eingegangen. Im gleichen Zeitraum konnten 259 zuvor Infizierte aus der Quarantäne entlassen werden. Leider sind drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Das teilt der Märkische Kreis am Montag mit.

Corona im MK: 670 Personen im Märkischen Kreis mit dem Virus infiziert

Aktuell sind demnach 670 Männer und Frauen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Freitag waren es noch 761. Mit ihnen befinden sich 1.390 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Haus oder Wohnung wieder verlassen können 259 Personen, die sich zuvor mit dem Virus angesteckt hatten. Sie gelten als nicht mehr ansteckend. In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Kreises 103,1 Märker pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Damit nähert sich der Märkische Kreis immer mehr dem Bundes- (90,9) und Landesinzidenzwert (86,3) an.

Die 171 Neuinfektionen seit Freitag (29. Januar) verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+2), Balve (+8), Halver (+5), Hemer (+8), Iserlohn (+19), Kierspe (+17), Lüdenscheid (+24), Meinerzhagen (+19), Menden (+24), Nachrodt-Wiblingwerde (+2), Neuenrade (+2), Plettenberg (+12), Schalksmühle (+4) und Werdohl (+25). Leider meldet das Gesundheitsamt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Am 28. Januar verstarb eine 67-jährige Frau aus Lüdenscheid im Krankenhaus und am 29. Januar ein 79-jähriger Bewohner einer Senioreneinrichtung in Lüdenscheid ebenfalls in stationärer Behandlung. Am 30. Januar erlag ein 78-jähriger Krankenhauspatient aus Kierspe der Erkrankung.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 186 Coronatestungen, davon 55 an der Teststation in Lüdenscheid, 45 an der Station in Iserlohn und 86 mobil. In den Krankenhäusern ist die Zahl der Covid-19 Patienten auf 85 gesunken, davon werden nur noch elf intensivmedizinisch behandelt. Acht Personen werden beatmet. Auch in den Pflegeheimen gibt es weniger Infizierte. Dort sind derzeit 71 Bewohner mit einem positiven Coronanachweis registriert, sechs in Schulen und zwei in Kitas.

Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.282 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 9.410 Männer und Frauen haben die Infektion bereits überstanden. 202 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 23 Infizierte, 398 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 23 Infizierte, 398 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 14 Tote Balve : 16 Infizierte, 172 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 16 Infizierte, 172 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 1 Toter Halver : 30 Infizierte, 359 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 30 Infizierte, 359 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 31 Infizierte, 737 Gesundete, 92 Kontaktpersonen und 16 Tote

: 31 Infizierte, 737 Gesundete, 92 Kontaktpersonen und 16 Tote Herscheid : 8 Infizierte, 81 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 8 Infizierte, 81 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 1 Toter Iserlohn : 85 Infizierte, 2.219 Gesundete, 158 Kontaktpersonen und 32 Tote

: 85 Infizierte, 2.219 Gesundete, 158 Kontaktpersonen und 32 Tote Kierspe : 54 Infizierte, 464 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 54 Infizierte, 464 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 6 Tote Lüdenscheid : 121 Infizierte, 1.520 Gesundete, 233 Kontaktpersonen und 43 Tote

: 121 Infizierte, 1.520 Gesundete, 233 Kontaktpersonen und 43 Tote Meinerzhagen : 65 Infizierte, 747 Gesundete, 157 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 65 Infizierte, 747 Gesundete, 157 Kontaktpersonen und 15 Tote Menden : 73 Infizierte, 1006 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 28 Tote

: 73 Infizierte, 1006 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 28 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 9 Infizierte, 160 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 9 Infizierte, 160 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 6 Tote Plettenberg : 52 Infizierte, 518 Gesundete, 138 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 52 Infizierte, 518 Gesundete, 138 Kontaktpersonen und 10 Tote Schalksmühle : 14 Infizierte, 208 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 14 Infizierte, 208 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 5 Tote Werdohl : 70 Infizierte, 508 Gesundete, 146 Kontaktpersonen und 20 Tote

: 70 Infizierte, 508 Gesundete, 146 Kontaktpersonen und 20 Tote Bei einer infizierten Person konnte der Wohnort noch nicht ermittelt werden.

Corona: Drei lokale Hotspots im MK, größte Stadt hat niedrigste Inzidenz

Update vom 1. Februar, 7.17 Uhr: Am Montagmorgen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis leicht gestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) gibt den Wert mit 103,1 an - nach 101,9 am Vortag. 21 Neuinfektionen innerhalb eines Tages sind etwas mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorwoche (13). Über das gesamte Wochenende betrachtet gehen die Neuinfektionen im Vergleich zu Vorwoche jedoch zurück. Während am vergangenen Wochenende 191 Neuinfektionen gemeldet wurden, waren es diesmal 170. Neue Todesfälle wurden am Montag nicht gemeldet.

Einziger Hotspot in NRW bleibt das benachbarte Hagen mit einer Inzidenz von 212 - hier wurden allerdings nur fünf Neuinfektionen gemeldet. Auch innerhalb des Märkischen Kreises ist das Infektionsgeschehen regional unterschiedlich. Bei den lokalen Inzidenzen werden die Zahlen der Neuinfektionen in einer MK-Kommune in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede. Drei lokale Hotspots gab es noch am vergangenen Freitag: Werdohl (233,3), Kierspe (222,3) und Meinerzhagen (212,9). Die Stadt mit der niedrigsten lokalen Inzidenz ist die größte Stadt im MK - Iserlohn (54,5). Lüdenscheid weist eine Inzidenz von 115,9 auf (Stand: 29. Januar).

Unterdessen werden heute die Erstimpfungen in den Krankenhäusern und auch in den Pflegeheimen wieder aufgenommen. Weil nicht ausreichend Impfstoff angeliefert wurde, musste die Impfaktion am 20. Januar ausgesetzt werden. Die Zweitimpfungen wurden aber wie geplant durchgeführt. Dafür war Impfstoff zurückgelegt worden.

