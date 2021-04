Corona im MK: Inzidenz steigt sprunghaft an - Ausgangssperre im Kreis

Der Märkische Kreis ist einer der Corona-Hotspot in NRW. Alle News zur Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im MK im Ticker.

Der Märkische Kreis ist aktuell ein Corona-Hotspot in NRW.

Die Inzidenz im MK liegt deutlich über 200.

Seit dem 9. April gilt eine nächtliche Ausgangssperre. (News zum Coronavirus im MK)

Update vom 14. April, 8.32 Uhr: Der Märkische Kreis bleibt Corona-Hotspot in NRW. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt sprunghaft von 201,6 auf 232,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an. Es ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie im MK. Höher war die Inzidenz nur am 31. März (234,2). Um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, gilt seit Freitag eine nächtliche Ausgangssperre. Das Verwaltungsgericht Arnsberg kippte die entsprechende Allgemeinverfügung. Der MK legt Beschwerde ein.

Kreis Märkischer Kreis (MK) Einwohner ca. 410.000 (Stand 2019) Größte Städte Iserlohn, Lüdenscheid, Menden

Corona im MK: Inzidenz steigt sprunghaft an - weiterer Todesfall am Mittwoch

Am Mittwoch meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW 184 neue Nachweise des Coronavirus - das sind mehr als dreimal mehr als vor einer Woche (56). Am vergangenen Mittwoch waren die Meldezahlen wegen der Osterfeiertage verzerrt, das gilt auch noch für die heutigen Werte. Insgesamt 955 Neuinfektionen registrierte der Märkische Kreis in den vergangenen sieben Tagen - es ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Mehr Neuinfektionen gab es nur in der Woche bis zum 31. März (962). Zudem wurde aus dem MK am Mittwoch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung registriert.

Update vom 13. April, 14.24 Uhr: In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts 201,6 Menschen pro 100.000 Einwohner im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus angesteckt. Das Gesundheitsamt meldet 110 Neuinfektionen binnen eines Tages und drei Todesfälle. Unterdessen hat das Verwaltungsgericht Arnsberg die nächtliche Ausgangssperre im MK gekippt - allerdings legte der Kreis dagegen Beschwerde ein.

275 vormals infizierte Personen haben den Virus überwunden und konnten die häusliche Quarantäne verlassen. Aktuell sind somit nur noch insgesamt 1.479 Männer und Frauen mit dem Virus infiziert (Vortag: 1.602) . Sie dürfen ihre Wohnung bzw. ihr Haus vorerst nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden 1398 Kontaktpersonen.

Innerhalb von 24 Stunden gingen beim Kreisgesundheitsamt 110 positive Coronanachweise ein. Die Neuansteckungen verteilen sich auf Altena (+3), Balve (+1), Halver (+5), Hemer (+9), Herscheid (+2), Iserlohn (+21), Kierspe (+3), Lüdenscheid (+21), Meinerzhagen (+9), Menden (+13), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+1), Plettenberg (+11), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+7). Lokale Schwerpunkte des Infektionsgeschehens sind Meinerzhagen, Lüdenscheid und Plettenberg.

